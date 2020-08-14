Белоруссия проходит развилку, которую уже успешно прошла Россия

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Запад боится наказания Лукашенко

Штаты используют излюбленный прием шантажа против Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
США пригрозили Белоруссии остановить поставки американской нефти. В этом предостережении есть два интересных момента. Первый – это использование нефти как политического оружия, в чем сами Штаты постоянно обвиняют Россию. Второй – остановка поставок нефти из США не нанесет Белоруссии вреда. Почему же Америка использовала именно эту угрозу, ведь у Запада есть реальные рычаги давления на Минск? Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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Что стоит за критикой Запада российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным средством от коронавируса Дмитрий Куракин/ТАСС
Зарубежный медицинский мир можно сравнить с муравейником, в который сунули палку. Такой эффект произвела регистрация первой в мире вакцины от COVID-19, заявил Александр Гинцбург, директор российского центра Гамалеи, в стенах которого и разработали лекарство. Западное фармацевтическое лобби боится за миллиардные прибыли, считает он. Но есть ли в негативных заявлениях иностранцев о российской вакцине и рациональное зерно? Подробности...
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Пролетариат заставил Лукашенко отступить

tut.by
Протесты в Белоруссии пришли к промежуточному успеху. Свое резкое недовольство полицейским насилием и лично президентом продемонстрировали рабочие ряда крупнейших предприятий и аграрная глубинка. Власти явно этого не ожидали и вынуждены резко сменить тактику: оппозицию больше не разгоняют, более того, из СИЗО отпускают всех задержанных ранее. Что это означает для Лукашенко? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Доверять нельзя контролировать

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Разочарованные сотрудники Facebook теперь бросают вызов Цукербергу и руководству на общих собраниях компании, устраивают виртуальные забастовки и задаются вопросом: «Делает ли их работа мир лучше?». Боюсь только, что финал у этой истории будет традиционным для западных «новых медиа». Подробности...

Белоруссия проходит развилку, которую уже успешно прошла Россия

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Самую большую ошибку, которую может совершить власть и ее сторонники – мазать одним миром значимую часть общества и политические силы, стремящиеся использовать его в своих деструктивных целях. Можно провести мысленный эксперимент: представьте себе, что в декабре 2011 года история России пошла иным путем. Подробности...

Главный товар – это вражда с Россией

Дмитрий Ольшанский, публицист
Когда тирания падет и восторжествует свобода, на те же самые предприятия, где сейчас собирается недовольный народ, чтобы сказать свое веское «надоело», придут. Туда придут, чтобы эти предприятия закрывать навсегда. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 7 комментариев

Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
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  • Менее 50 % (будет второй тур)
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    Белоруссия проходит развилку, которую уже успешно прошла Россия

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		14 августа 2020, 12:52

    События в Белоруссии в очередной раз актуализировали в российской общественной дискуссии тему Майдана.

    И в ней проявился очень важный момент: немалая часть отечественного общества (политически активной его части) не осознает одну из главных опасностей, связанных с цветными революциями. Причем ситуация тем неприятнее, что наиболее уязвимыми перед этой угрозой являются люди как раз с категорически антимайданными взглядами и установками. Сами того не желая и изо всех сил противостоя опасным для страны процессам, они играют им на руку.

    Речь о той самой бескомпромиссной жесткости, с которой они относятся к протестным действиям, видя в любых из них подготовку к госперевороту.

    Все знают, что цветная революция представляет комплекс обкатанных политических технологий, нацеленных на расшатывание существующей государственно-политической системы и свержение действующей власти. Также широко известно, что важнейшим условием для успеха цветной революции является ослабление общественной поддержки действующей власти и непримиримость ее противников. Но какой самый эффективный способ добиться такого положения вещей?

    Он очень прост. Власть должна игнорировать народ – не замечать волнующие его проблемы, не слышать обращения и призывы, затыкать недовольных, всеми средствами подавлять оппозицию. А еще во всех проблемах винить врагов – внешних и внутренних, якобы на пустом месте раздувающих протестную движуху и плетущих антигосударственные заговоры.

    Фото: Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/REUTERS

    Руководство страны должно проделывать все это до тех пор, пока его активная общественная поддержка не истает. Зато на противоположной стороне окажется сплоченный лагерь яростных политических противников и просто до крайности возмущенных граждан, которых будет очень легко подвести к мысли «кто угодно, кроме этих». И тогда останется выяснить последний вопрос: как долго можно удержаться на штыках преданных силовиков?

    Когда разбирают по винтикам майданные технологии (теперь уже и на примере белорусских событий), очень точно указывают на ее составляющие. Вот – внутренние силы и внешние кураторы, заинтересованные в дестабилизации. Вот – стандартные манипуляционные схемы. Вот – трогательная пара / девушка с цветком / крошечный ребенок на фоне сомкнутого строя силовиков в полной экипировке. Вот – лозунги, призывы и символы, виденные десятки раз до этого. Вот – структуры информационно-пропагандистской поддержки с регулярным вбросом фейков. Вот – полевые сети и подготовленные «боевые» группы для уличных столкновений и провокаций.

    Это все действительно так. Но есть еще кое-что. Люди. Существенно возросшее количество граждан, чье резкое недовольство вызывает государственное руководство и его действия. Надо отдавать себе отчет, что причины подобных общественных настроений, побуждающие широкие слои лично поддержать протесты, всегда реальны и очень серьезны для людей. И неважно, что это конкретно – коррупция, фальсификации на выборах, безработица или зловонный мусорный полигон под боком.

    Самую большую ошибку, которую может совершить власть и ее сторонники – игнорировать эти тревоги. Мазать одним миром значимую часть общества и политические силы, стремящиеся использовать его в своих корыстных деструктивных целях. Можно провести маленький мысленный эксперимент: представьте себе, что в декабре 2011 года история России пошла иным путем.

    Оппозиции было бы отказано в проведении митингов на Болотной площади. Многие десятки тысяч людей вышли бы на несанкционированные мероприятия. А они бы вышли, потому что общественное недовольство в тот период резко усилилось и активизировалось – и их стали бы разгонять с использованием водометов, резиновых пуль и слезоточивого газа. А потом полиция начала бы стрелять по окнам жилых домов, бить проезжающие машины и целенаправленно прессовать журналистов.

    Можно спорить, куда бы свернула отечественная история, но есть и нечто совершенно определенное: ничего хорошего нас бы в подобном случае не ждало.

    Однако все пошло так, как пошло. Тогда, в начале 2010-х, власть услышала людей и признала справедливость их претензий. В стране были запущены серьезные реформы по либерализации системы – и избирательной, и политической в целом. А вот предпринятые отдельными антигосударственными структурами попытки раскачать-таки уличную эскалацию были успешно подавлены точечным применением силы правоохранительными органами.

    С тех пор, вот уже десять лет, протестная уличная активность в стране строится по заданному лекалу. Уважение власти к позиции граждан и понимание, что если множество людей вышли на улицу, значит их реально что-то беспокоит (и неважно, что это – реновация, повышение пенсионного возраста или поправки к Конституции). Готовность к диалогу и лояльность к протестным мероприятиям. Сдержанность правоохранителей и применение ими силы в весьма ограниченном числе случаев. Гуманность наказаний для правонарушений, не несущих в себе общественной опасности.

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    И ведь что характерно, это не только не ослабило стабильность российской политической системы, а наоборот – заметно усилило ее. Наша страна проходит через политические и социально-экономические шторма последних лет не в последнюю очередь благодаря новому, более высокому уровню общественно-политической консолидации. А достигнут он в том числе и благодаря тому, что применение силы полицией и суровые наказания по большинству «политических» статей не считаются в России эффективными способами снизить недовольство людей властью и ее решениями. Зато суровые меры применяются как раз к тем, кто пытается использовать граждан и их искренние порывы в своих циничных и деструктивных целях, опасных для страны и государства.

    Это, кстати, напоминает, что еще должны быть найдены и наказаны организаторы хабаровских акций протеста. Эксплуатировать тысячи людей, выводя их на несанкционированные мероприятия, не только незаконно, но и аморально.

    И вот теперь посмотрим, сможет ли руководство Белоруссии применить более гибкий подход к своим гражданам – после того, как первоначальная установка на жесткое подавление протестов завела его в тупик.


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