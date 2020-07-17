«Неслыханная свобода слова» по-украински

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Америка запугивает инвесторов «Северного потока – 2»

Стойкость России по «Северному потоку – 2» разозлила СШАФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Убирайтесь немедленно или будут последствия». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео обратился к инвесторам «Северного потока – 2» и второй очереди «Турецкого потока». В противном случае они попадут под американские санкции. Испугают ли эти угрозы европейских партнеров Газпрома и решатся ли США на введение против них жестких экономических мер?  Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Россия лишает себя главной ударной силы на море

Ракетоносцы Ту-16 морской авиации СССР наводили страх на моряков стран НАТОФото: Семен Майстерман/Фотохроника ТАСС
17 июля свой праздник отмечают российские летчики морской авиации (МА) – одного из важнейших инструментов в современной войне. И в США до сих пор, и в свое время в СССР авиация играла ключевую роль во всех жизненно важных морских конфликтах. Почему ее значение столь велико и как получилось, что на останках великой советской морской авиации сегодня одни руины? Подробности...
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Азербайджан и Армения перешли к ядерным угрозам

Азербайджан пригрозил Армении ударом по Мецаморской АЭС Фото: armeniannpp.am
Баку и Ереван повысили градус воинственной риторики на небывалый уровень. Дело дошло до угрозы взрыва атомной станции, который затронет не только страны Южного Кавказа, но и других соседей. Тем временем на границе двух государств продолжаются бои с использованием артиллерии, дронов и танков. Какими силами обладают Азербайджан и Армения, чтобы нанести удар по болевым точкам друг друга, и какие будут последствия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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«Неслыханная свобода слова» по-украински

Андрей Манчук, политолог
США – страна расовой гармонии. Саудовская Аравия – самая толерантная к геям страна планеты. Украина – страна неслыханной свободы слова. Эти примеры объединяет то, что все они не имеют ни малейшего отношения к реальности. Подробности...

Инвестиции в Россию – привилегия для умных

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Не так важны деньги сами по себе, сколько то, какие это деньги. Инвестиции в такие ресурсные страны, как Россия, должны стать привилегией для иностранных инвесторов, а не правом «тяжелого кошелька». Иначе получится как на Украине. Подробности...

Работа на Америку ломает людям судьбы

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              «Неслыханная свобода слова» по-украински

              Андрей Манчук
              политолог
              		 17 июля 2020, 12:02

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              Удивительно, но некоторые либеральные россияне до сих пор считают, что Евромайдан принес соседней стране освобождение от цензуры в массмедиа, превратив ее в «страну неслыханной свободы слова» – как скромно именовал Украину бывший президент Петр Порошенко. Эти представления не имеют ничего общего с реальностью. Это все равно, как если бы кто-то называл США страной расовой гармонии, а Саудовскую Аравию – раем для геев.

              На самом деле все обстоит ровно наоборот. Домайданная Украина действительно демонстрировала впечатляющую свободу для СМИ – и не потому, что Ющенко или Янукович были большими друзьями журналистов. Общественная жизнь в ослабленном государстве, где конкурировали между собой различные кланы и группировки, объективно отличалась известным демократизмом, и в медиапространстве звучали различные точки зрения – прежде всего беспощадная критика того самого Януковича со стороны многочисленной армии либеральных и националистических журналистов.

              Все это закончилось после 2014 года, когда Украина потеряла не только достоинство, но и свободу – включая свободу слова. Бывшие либеральные журналисты – вроде Сергея Лещенко и Мустафы Найема – стали совершенно нелиберальными патриотическими чиновниками. Правый переворот привел к жесткому идеологическому диктату, что в первую очередь отразилось на работе газет, телеканалов и интернет-ресурсов. С этого момента критика власти приравнивалась к преступному сотрудничеству с врагом, призывы к мирному диалогу рассматривались как государственная измена, а на освещение донбасского конфликта наложили целый ряд прямых цензурных ограничений, мотивируя это суровыми законами военного времени.

              Журналистов убивали – как Павла Шеремета и Олеся Бузину, причем в каждом случае за покушениями стояли связанные со спецслужбами националисты. Ультраправые нападали на редакции общенациональных СМИ, подожгли помещение телеканала «Интер», а здание телеканала «112 Украина», который собирался показать критический фильм о Майдане, снятый при участии Оливера Стоуна, было обстреляно из гранатомета. И никто до сих пор не понес за все это ни малейшего наказания.

              Но зато наказывали других. Известные работники СМИ содержались в СИЗО из-за высосанных из пальца обвинений чисто политического характера. Руслан Коцаба, Дмитрий Василец, Василий Муравицкий, Кирилл Вышинский, Павел Волков, Елена Глищинская, Александр Бондарчук – это только самые известные имена публицистов, редакторов и репортеров, которых бросали в тюрьму за идейно неправильные блоги или высказывания в текстах и на YouTube. Именно такой была на поверку «неслыханная свобода слова» по-украински, о которой вслух мечтали в московских салонах – даже после того, как на Украине демонстративно закрывали «пропутинские СМИ», вроде телеканала «Дождь». 

              Фото: uwe umstätter/Global Look Press

              Спустя год правления Владимира Зеленского ситуация не меняется – по крайней мере, в лучшую сторону. Ведущие СМИ по-прежнему вынуждены высказываться о ситуации исключительно в духе генеральной линии государственной пропаганды – чтобы не стать мишенью для нападений со стороны «патриотов». На Украине по-прежнему запрещены «подрывные» социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», поисковая система «Яндекс», почтовый сервис «Mail.ru», антивирусные продукты «Касперский» и «Dr.Web» – и целая куча «вражеских» сайтов, не менее опасных для жителей Украины. Включая «Взгляд», на котором вы читаете этот текст.

              Единственным информационным ресурсом, который рассказывает об украинской ситуации практически без купюр, является сайт «Страна.ua» – но его главный редактор вынужден проживать на территории Австрии, получив там политическое убежище. То же касается самого популярного украинского блогера Анатолия Шария. Он до сих пор не может вернуться к себе на родину, где на его сторонников систематически нападают нацисты – при откровенном попустительстве со стороны власти.

              Больше того – команда Зеленского решила институциализировать существующую уже седьмой год цезуру, легализовав ее через принятие специального драконовского закона, направленного на зачистку сетевых медиа. Его проект, опубликованный на днях, максимально расширяет права и возможности Национального совета по телерадиовещанию, полностью подконтрольного кабмину и президенту. Этот орган намерен официально применять к «неправильным» СМИ несколько видов санкций: денежный штраф, аннулирование регистрации и лицензии – вплоть до запрета онлайн-медиа на территории Украины.

              При этом Нацсовет будет обращаться к собственникам иностранных поисковых систем и социальных сетей с требованием заблокировать и удалить информацию, которая подпадает под действие украинских санкций – рассматриваясь Киевом как враждебные фейки. В результате украинская цензура открыто заработает на ведущих мировых информационных площадках – таких как Facebook, Instagram или YouТube. Со всеми вытекающими отсюда последствиями для журналистов и блогеров.

              За что же будут наказывать нарушителей? Проект нового закона предусматривает запрет на позитивное упоминание членов КПСС (на уровне от секретаря райкома и выше) или сотрудников советских органов правопорядка, на публикацию материалов с оправданием коммунистического режима и изображение запретной левой символики, вроде красной звезды, серпа и молота. Запрещена публикация высказываний, которые «показывают пренебрежение к государственному языку», а также «содержат популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора, ее должностных лиц, лиц и организаций, которые контролируются агрессором, и их отдельных действий, которые оправдывают или признают правомерной вооруженную агрессию, аннексию, оккупацию территории Украины». 

              Тщательно расписанный антироссийский блок напрямую цензурирует любые позитивные высказывания о том, что происходит в РФ или на неподконтрольной Киеву части Донбасса – приравнивая объективное освещение событий к преступной пропаганде Кремля.

              Против законопроекта выступают многие украинские медиа – однако иностранные друзья украинской демократии предпочитают отмалчиваться по поводу этой беспрецедентной атаки на права СМИ. Или даже одобряют такую политику через своих подконтрольных пропагандистов. «На Украине «Радио Свобода» поддерживает проект закона «О медиа», с которого начнется систематическое давление на журналистов. И нормально. Никого ничего не смущает. Видимо, цензура от Путина – это зло, а цензура от наших западных партнеров – это манна небесная», – иронично пишет об этом известный журналист Сергей Лямец. 

              Увы, это действительно так. Постсоветские либералы, которые лицемерно выступают против цензуры в Киеве, Москве или Минске, на самом деле добиваются возможности ввести цензуру против своих идеологических оппонентов. Это именно то, за что всегда будет бороться условный Евромайдан.


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