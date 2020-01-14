Почему на Украине нет оппозиции

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14 января, вторник  |  Последнее обновление — 09:16  |  vz.ru
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Россиянам готовят эпоху дорогой мобильной связи

Сотовая связь в России подорожает до уровня Восточной ЕвропыФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Сразу два мобильных оператора с января повышают стоимость своих архивных тарифов. Еще два игрока рынка молчат. Но эксперты уверены, что повышать тарифы будут все без исключения. Более того, текущее удорожание лишь первая ласточка: эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы услуги на мобильную связь в России подорожают до уровня Восточной Европы.  Подробности...
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Что получит Россия от примирения в Ливии

Российская дипломатия смогла завоевать на Ближнем Востоке доверие у самых разных силФото: MFA of the Russian Federation/Reuters
Переговоры о ливийском урегулировании, начавшиеся в Москве, означают признание возвращения России на Ближний Восток в качестве важнейшего игрока. Сочетанием дипломатии и военной силы наша страна смогла завоевать доверие самых разных сил в регионе, став нужной всем. Подобного результата Вашингтон не сможет достичь ни санкциями, ни убийствами, ни интригами.  Подробности...
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Минздрав России попал под удар информационной войны

Фейк утверждает: если пожилому человеку потребуется серьезная операция, то его «бросят умирать»Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
В новогодние праздники Рунет накрыла паника — якобы государство собирается лишить россиян старше 60 лет бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. «Сбрось маму с поезда», зубоскалили блогеры, зачастую не подозревая, что речь идет о намеренно сфабрикованном фейке. Но кому и для чего нужна была эта фальшивка? Подробности...
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Победа «майдана» может пойти Абхазии на пользу

После отставки Рауля Хаджимба (слева) обязанности президента будет исполнять Валерий Бганба Фото: пресс-служба президента Абхазии
Парламент Абхазии принял отставку президента Хаджимбы, утвердил и. о. главы государства премьер-министра Бганбу и назначил на 22 марта новые выборы, в которых Хаджимба участвовать не будет. Так завершился «абхазский майдан» – острая фаза политического кризиса, но сам кризис не преодолен. Что ждет республику, где оппозиция свергла пророссийского президента? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Почему на Украине нет оппозиции

Глеб Простаков, журналист
Избыток толерантности к происходящему выхолащивает последние очаги ментального сопротивления, размывает ценности горожан украинских городов-героев Одессы, Харькова, Киева и других. «Бандера – это нормально и классно» слышат они из уст уже не Порошенко, но Зеленского. И уже совсем теряют ориентиры правильного и неправильного, допустимого и недопустимого. Подробности...

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Сегодня, когда Польша живет столь безопасно и богато, как не жила никогда, она отыгрывается за прошлые поражения. Никто не спорит, что поляки оказались одними из жертв Второй мировой войны. Странно другое – польские власти требуют исторического покаяния и репараций от других, но сами не желают ни каяться, ни платить. Подробности...
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У сказки про выигранный миллиард оказался грустный конец

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Рекламный ход с выигрышем 1 млрд рублей в лотерею еще раз дает понять, какие гигантские деньги зарабатываются в этом «бизнесе». Только бизнес этот никого не делает счастливее, он не создает никакой новой ценности, вообще ничего. Подробности...
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              Глеб Простаков

              Почему на Украине нет оппозиции

              Глеб Простаков
              журналист
              		 14 января 2020, 09:02

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              Отличительная черта украинской оппозиции – склонность к компромиссам и паталогическое отсутствие принципов. Это главная причина тотальной зачистки оппозиционного поля после Майдана и столь быстрых изменений в сознании граждан – даже в тех регионах, которые были исключительно лояльны России, а возможно даже втайне рассчитывали на «крымский сценарий» в отношении несостоявшейся Новороссии.

              В условиях нарастающей радикализации в западных регионах и столь же стремительно растущей индифферентности жителей восточных и южных регионов Украины, повестку и правила диктуют именно первые. Эффективность агрессивного меньшинства обусловлено в первую очередь маргинализацией большинства, которое уже не знает, во что верить, и кто представляет их интересы. При этом агрессивное меньшинство становится все меньше и все более агрессивным.

              Число разочаровавшихся майдановцев растет на фоне деградации страны и массовой эмиграции. Горожане, поддержавшие свержение власти Януковича, отваливаются, проводниками идеологической основы нового режима остаются преимущественно жители сел и малых городов, получившие свой билет в лучшую жизнь именно благодаря Майдану и последовавшей за ним войне. Для них ставки особенно высоки. Балом правит небольшая кучка людей, но людей заряженных, вооруженных и защищенных безнаказанностью и попустительством властей.

              Власть рассчитывает на поддержку или, по крайне мере, отсутствие угрозы со стороны этого меньшинства. При этом они – власть и меньшинство – взаимно обогащают друг друга и смыслами, и деньгами. Именно поэтому Бандера для Зеленского – выходца из промышленного Кривого Рога, столько же далеко от националистического подполья, как житель Тернополя от добычи антрацитового угля – это, цитирую, «нормально и классно». Именно поэтому откровенные неонацисты, люди, подозреваемые в совершении тяжких преступлений, не просто кормятся от власти, но постепенно сами становятся властью.

              Так, один из подозреваемых в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько входит в общественный совет Национального антикоррупционного бюро, второй подозреваемый – Денис Полищук в конце 2019 года назначен руководителем рабочей группы Минветеранов по проверке мест лишения свободы. Немалое количество откровенных неонаци пристроены в оплачиваемые из городских бюджетов муниципальные стражи. Вы скажете, сюрреалистично? То ли еще будет.

              Фото: Петр Сивков/ТАСС

              Проявление ультранционализма все чаще принимает откровенно нацистские формы – свастики, руны, зигование, вандализация памятников – тоже неспроста. Все это коды малого сообщества людей, получивших невиданную ранее негласную поддержку властей и самих вхожих в эту власть. Чем меньше людей в клубе, тем жестче правила и выше «цена за вход». Просто быть лояльным идеологии Бандеры недостаточно, ты должен стать ее частью, пропитаться ею, а еще лучше – совершить идейно «правильное» преступление, подкрепив свой статус кровью. Что-то сродни ритуалам мафиозного сообщества из фильмов Скорсезе. Не случайно среди видных деятелей украинского националистического движения так много людей, подозреваемых в убийствах, грабежах и мародерстве. 

              Все это было бы невозможно, если бы на Украине были силы, способные консолидировать энергию, противоположную по своей сути энергии правых националистов. Но ее нет. После Майдана на роль силы сопротивления новому порядку вещей претендовала лишь одна партия – «Оппозиционный блок», созданный на обломках Партии регионов Виктора Януковича. Довольно быстро эта партия вошла в сговор с администрацией Петра Порошенко, объясняя такую политику «мотивами выживания». Люди, которых бросали в мусорные баки, увольняли с работы и всячески унижали пошли на сговор с теми, кто их унижал. Со временем «выживание» превратилось во взаимовыгодный бизнес.

              Будем откровенны, партия, ключевым спонсором которой является бизнесмен Ринат Ахметов, владеющий крупными активами, а значит зависимый от государства, не может вести себя иначе. Созданный уже на обломках самого «Оппозиционного блока» другой политический проект – «Оппозиционная платформа “За жизнь”», образовавший незадолго до проигранных Петром Порошенко выборов президента, в меньше степени проявил свою «уступчивость». Больше в силу обстоятельств, нежели в силу иного качества принципов.

              Партия, получившая второе место на парламентских выборах, никак не влияет на внутристрановую повестку. Ее политический вес целиком и полностью объясняется весом России, которая щедро делиться с ней политическими дивидендами, будь то обмен пленными или договоренности по газу. При этом в рядах Оппоплатформы мы встретим и бывшего членам «Правого сектора*» Илью Киву, и бывшего главу администрации Порошенко Игоря Райнина, и массу одиозных бизнесменов, которые зашли в партию ради «неприкосновенности» (и, к слову, утративших ее с нового года). Едва ли это следствие принципиальности – скорее, склонности к политическим играм.

              Исходя из целей этой игры, и Оппозиционный блок, и Оппозиционная платформа культивируют примирительную позицию, действуя в старой идеологической парадигме. Эта парадигма говорит о необходимости избегать слов и действий, разделяющих украинское общество – языковых, религиозных, национальных. Но после 2014 года эта парадигма выглядит не просто устаревший, но абсолютно бесполезной. Разбитый стакан не склеить, образ врага украинского националиста давно выкристализовался. И это отнюдь не далекий и эвфемерный для жителя Коломыи, Бережан или Львова президент России Путин. Это русскоговорящий киевлянин, днепропетровский еврей и даже прихожанин Украинской православной церкви Московского патриархата, живущий по соседству.

              Такая примирительная позиция маргинализирует украинское большинство. Избыток толерантности к происходящему выхолащивает последние очаги ментального сопротивления, размывает ценности горожан украинских городов-героев Одессы, Харькова, Киева и других. «Бандера – это нормально и классно» слышат они из уст уже не Порошенко, но Зеленского. И уже совсем теряют ориентиры правильного и неправильного, допустимого и недопустимого.

              Во всем этом велика доля оппозиции, достаточно сильной чтобы делать набившие оскомину заявления о неприемлемости политики властей, но непростительно слабой для того, чтобы откровенно говорить с собственными избирателями и действовать.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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