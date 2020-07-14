Россия и Европа должны ответить Эрдогану за Святую Софию

Взгляд
14 июля, вторник  |  Последнее обновление — 10:29  |  vz.ru
Разделы

Галина Хованская: Для людей с невысоким доходом нужно строить наемные дома

Уже к середине 20-х годов новоселье будут справлять по пять миллионов российских семей в годФото: Александр Рюмин/ТАСС
До пандемии лишь около трети россиян могли себе позволить взять кредит на квартиру. Сейчас этот процент еще ниже. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Владимир Путин в понедельник заявил, что у России впервые появился исторический шанс решить жилищный вопрос. Какими же могут быть пути решения важнейшей проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
Перейти а раздел…

Как работает гриф секретности в деле Сафронова

Адвокаты Сафронова выбрали сомнительную линию защитыФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Советнику главы Роскосмоса журналисту Ивану Сафронову предъявлено обвинение в госизмене. Сам Сафронов утверждает, что полностью невиновен, аналогичные заявления делают и его адвокаты. В чем особенность линии защиты, которую используют адвокаты Сафронова – и действительно ли секретность используемых в деле материалов мешает качественной защите обвиняемого? Подробности...
Перейти а раздел…

Предатель уничтожил половину Оклахомы

Оклахома была «медвежьим углом», куда в добровольно-принудительном порядке ссылали индейцевФото: Michael Nigro/ZUMA/ТАСС
Верховный суд США восстановил справедливость в отношении части американских индейцев, вернув им землю − половину штата Оклахома. Это сенсационное и без преувеличения историческое решение, критики которого ожидают катастрофических последствий для страны в будущем, а уже в этом году оно может стоить Трампу переизбрания. По сути, президента попросту предали.  Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия и Европа должны ответить Эрдогану за Святую Софию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Реджепа Эрдогана нужно наказать за изменение статуса Святой Софии. И даже не за то, что он покусился на памятник ЮНЕСКО, а за то, почему он покусился. Если не дать турецкому султану по рукам сейчас, то потом придется тратить на это гораздо больше сил. Подробности...

Решение Верховного суда круче возвращения Крыма

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Верховный суд РФ постановил, что россияне вправе подавать иски к Facebook в российских судах. С учётом того, что это всё автоматически распространится на Instagram, Twitter и прочие, по сути дела, это новая попытка «возвращения» Крыма, даже ещё и круче. Подробности...

Хабаровское дело – привет из 90-х

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Заказчиками и организаторами мероприятий в поддержку Фургала являются не консолидированные хабаровские элиты, а их часть – причем очень специфическая. Та самая, что родом из бизнеса «святых 90-х». Подробности...
    Перейти а раздел…

    Поляки выбрали русофобию

    Кого и почему осудили за госизмену

    Порошенко готовит переворот?

      Перейти а раздел…

      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
      Подробности...

      Зоопарки мира открываются после снятия карантина

      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
      Подробности...

      Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки

      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?
          • Азербайджан

          • Армению

          • Ни одну из сторон

          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
          • Да (указать в комментариях)

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
              НОВОСТЬ ЧАСА:Адвокат Трампа выпустил видео о разворовывании на Украине 5,3 млрд долларов помощи
              Появилось видео погрома в офисе амурского подрядчика ГазпромаАдвокат Ефремова назвал «хайпом» видео с попыткой актера откупиться после ДТПЯпония вписала в Белую книгу угрозу создания военного союза России и КитаяПарламент Ливии дал Египту разрешение вмешаться в конфликт
              Самолет «Победы» совершил вынужденную посадку из-за курильщицыШеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствахПодготовленные американцами боевики заблудились и попались войскам СирииПровалились переговоры по плотине на Голубом Ниле
              На Аляске оценили вероятность передачи России памятника первопроходцу БарановуДоктор Мясников усомнился в необходимости ограничений по коронавирусу на курортахНафтогаз предупредил об угрозе для отопительного сезона на УкраинеНайдено тело нырнувшей в озеро американской актрисы

              Главная тема


              Предатель уничтожил половину Оклахомы

              транзит газа


              Объявлено о приостановке газопровода «Северный поток»

              громкое дело


              Стало известно о попытке Ефремова дать взятку сотруднику ДПС после аварии

              «мир не позволит»


              США запретили Китаю распоряжаться Южно-Китайским морем

              Видео

              разведка и контрразведка


              Зачем Египет внедрил шпиона в правительство ФРГ

              последствия карантина


              Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

              массовые беспорядки


              Сербы устроили коронавирусный майдан

              не ЦРУ и не Моссад


              Почему чешская разведка так ценится Штатами в работе против России

              воздушное сражение


              Тимур Шерзад: Почему битва за Британию была важна для СССР

              стэнфордский эксперимент


              Игорь Мальцев: Человечество пошло по пути мышей

              полное освобождение


              Андрей Бабицкий: Все идет под нож ради свободы

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?


              Геворг Мирзаян

              Россия и Европа должны ответить Эрдогану за Святую Софию

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 14 июля 2020, 09:14

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Прошло уже несколько дней с момента изменения турецким президентом Реджепом Эрдоганом статуса Святой Софии с музея на мечеть, а мир продолжает возмущаться этим поступком – хамским, провокационным, бездумным, даже мракобесным. И эти возмущения вызывают лишь сожаление. Не потому, что они беспочвенны или оскорбительны для Турции, а потому, что являются лишь сублимацией. Психологически комфортной для западных элит подменой реальных действий, которые должны были последовать. Не из-за самой Святой Софии, а из-за того, что изменение ее статуса стало еще одним шагом в направлении превращения Турции в мракобесное агрессивное государство – мечту Реджепа Эрдогана и угрозу для западной цивилизации.

              Конечно, сторонники турецкого президента с этим предложением не согласятся. И, на первый взгляд, у них есть целая россыпь контраргументов. На второй же взгляд эти контраргументы выглядят, мягко говоря, сомнительно.

              Так, одни уверяют, что нельзя наказывать Реджепа Эрдогана за то, на что он имел полное право, как президент суверенной страны. «Турция приняла решение о смене статуса Айя Софии с музея на мечеть, основываясь на желании и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение», – заявил Эрдоган.

              Желании и воли, уточним, не только большинства народа (что покажет любой опрос), но и большей части политического истеблишмента. Однако, во-первых, элиты должны сдерживать деструктивные эмоциональные порывы электората (ибо если сейчас в России провести опрос на тему «хотите ли вы национализировать все нефтегазовые месторождения», большая часть населения тоже ответит положительно). Во-вторых, Святая София – это один из важнейших исторических памятников Стамбула, часть наследия ЮНЕСКО. И это наследие нужно защищать.

              Другие призывают посмотреть на событие правильно – то есть через призму турецкой внутренней политики. Объясняют, что изменением статуса Святой Софии Реджеп Эрдоган решал свои внутриполитические задачи. Добивал светско-либеральную оппозицию, мобилизовывал свой электорат, отвлекал население от экономических проблем – а также уничтожал символические основы Турецкой республики Ататюрка, которую президент шаг за шагом преобразует в Османский султанат Эрдогана. Внешний, а тем более антихристианский фон для него был вторичен, и был, скорее, способом доказать населению, что он сильный и суверенный султан (поэтому Эрдоган и его двор на все претензии Запада жестко отвечали – «это не ваше дело»). А значит, западным странам не нужно воспринимать изменение статуса Святой Софии, как персональное оскорбление и угрозу в свой адрес.

              Фото: Hakan Akgun/Global Look Press

              Проблема в том, что нужно. Та Турция, которую хочет создать (а точнее воссоздать) Реджеп Эрдоган, как раз и является угрозой. Уничтожая светскую оппозицию и ее символы, демонтируя «западные» основы турецкой государственности и поощряя религиозный фундаментализм и национализм у населения, турецкий лидер превращает страну прогрессивного либерального государства в агрессивное религиозное образование. И если его не остановить сейчас, на взлете, то затем на сдерживание этого государства потребуется тратить гораздо больше сил.

              Они же начали!

              Третьи соглашаются: да, Эрдоган демонстрирует агрессию, но лишь в отношении Европы и Штатов, которые его обижают и лезут в турецкие дела. Что изменение статуса Святой Софии стало «ответочкой» за унижения со стороны Евросоюза по вопросу о членстве Турции, за отказ США исполнять свои обязательства по оружейным контрактам из-за покупки Анкарой у Москвы С-400. И Россия в этой ситуации должна если уж не поддержать турецкого султана (все-таки Святая София является важным символом для православия), то хотя бы понять и простить. Ведь Эрдоган защищает право на суверенную внешнюю политику, частью которой являются планы по углублению и расширению сотрудничества с Москвой.

              Проблема в том, что суверенная внешняя политика эрдогановской Турции подразумевает конфликтность отнюдь не только на западном направлении. Она оккупирует части территории на юге (Сирия), разжигает пожар войны на востоке (армяно-азербайджанский конфликт). И если кому-то на севере покажется, что их минует чаша сия, то им стоит почитать о претензиях Анкары на влияние в крымско-татарской общине (и, соответственно, недовольстве после того, как ФСБ вычистила эту общину от расплодившихся там турецких агентов), а также на Поволжье и Северный Кавказ. Это Турция Ататюрка была заточена на развитие вглубь, на прогресс и превращение страны в часть западной цивилизации. Турция Эрдогана сосредотачивается на развитие вширь, на восстановление Османской империи – если не в смысле территории, то хотя бы с точки зрения зоны эксклюзивного влияния.

              Четвертые скажут, что эрдогановская Турция пытается вырасти не вглубь и не вширь, а вверх. Что Реджеп Эрдоган пытается лишь выдрессировать Запад и заставить его перестать относиться к Турции, как к стране второго сорта. Одним из главных аргументов сторонников превращения Святой Софии обратно в мечеть был вопрос: «Почему Турция должна уважать христианское наследие в ситуации, когда в западных странах не уважают мусульманское»? Почему ряд мечетей в той же Испании, построенных арабами, стали христианскими храмами: та же Мескита, соборная мечеть Кордовы, была превращена в римско-католический собор и до сих пор функционирует, как христианский храм?

              Но тем, кто выдвигает такие аргументы, стоит осознать, что все эти мечети (даже Мескита) по статусу и значению даже близко не стоят к собору Святой Софии. Если уж сравнивать собор с каким-то мусульманским религиозным сооружением, то с мечетью Аль-Акса в Иерусалиме. Которую в христианский храм или иудейскую синагогу пока никто не превратил. Более того, все превращения мечетей в соборы прошли давным-давно, и никаких провокаций, давших бы Эрдогану право совершить алаверды, не было.

              Наконец, сторонникам равенства в правах между исламскими и христианскими государствами стоит осознать, что главным препятствием для этого равенства является не западное высокомерие, а восточный фундаментализм. Поддержка населением ряда стран (в том числе и Турции) исламских террористических организаций, усиление религиозной составляющей во внешней и внутренней политике, курс на конфликт с «неверными» и т. п.

              На коленях или стоя?

              И как на это реагировать? Можно, конечно, пойти по популярному ныне на Западе пути – преклонить колено. Признать право Эрдогана на превращение его страны в мракобесное государство. Покаяться перед ним за столетия христианской экспансии, оттяпавшей у Османской империи ряд западных и северных земель. И попросить, чтобы в рамках политики равенства и толерантности Реджеп Эрдоган не стеснялся обратить все другие христианские святыни Турции в действующие исламские религиозные учреждения – с попутным уничтожением всей христианской символики на них.

              А можно поступить по-другому и попытаться если уж не сбить, то хотя бы подбить его на взлете. Ввести санкции за Святую Софию – не только экономические (а страна сейчас в не очень хорошем финансовом состоянии), но и политические, направленные на изоляцию Турции. Санкции не многосторонние (все мы прекрасно знаем, как сложно эти санкции согласовать), а именно в двустороннем порядке, со стороны всех великих держав.

              Да, эти санкции могут сплотить турецкое население – однако они четко покажут Турции стоимость эрдогановских провокаций. Не только и даже не столько изменения статуса Святой Софии – жестко ударив по турецким рукам за этот сравнительно неважный шаг, Европа покажет, что будет еще более серьезно, по-взрослому, реагировать на попытки Анкары захватить Ливию и превратить ее в антиевропейский плацдарм, а также на стремление Эрдогана отжать значительную часть акватории в Восточном Средиземноморье.

              Что же касается России, то Москва может, конечно, отсидеться в стороне и даже заработать на обострении турецко-западного конфликта. Однако многочисленные проблемы с Эрдоганом (в той же Сирии) диктуют необходимость поставить зарвавшегося от ощущения собственной безнаказанности султана на место. Поэтому патриарх Кирилл прав, выступив с крайне жестким заявлением по вопросу Святой Софии – и Кремль должен присоединиться к этой тональности.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях


              Другие мнения

              Решение Верховного суда круче возвращения Крыма

              Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
              Верховный суд РФ постановил, что россияне вправе подавать иски к Facebook в российских судах. С учётом того, что это всё автоматически распространится на Instagram, Twitter и прочие, по сути дела, это новая попытка «возвращения» Крыма, даже ещё и круче. Подробности...

              Хабаровское дело – привет из 90-х

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              Заказчиками и организаторами мероприятий в поддержку Фургала являются не консолидированные хабаровские элиты, а их часть – причем очень специфическая. Та самая, что родом из бизнеса «святых 90-х». Подробности...

              Место человека с ружьем заняла пенис-вумен

              Алексей Алешковский, сценарист
              Людей может возбудить всё что угодно. В особенности это заметно по социальным сетям. Второе полугодие в русском поэтическом мире началось с побоища стенка на стенку, поводом для которого послужила публикация стихотворения Галины Рымбу «Моя вагина». Подробности...

              Медиастарцы как продукт времени и пиара

              Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
              В новой реальности наличие у монаха спичрайтера или пресс-секретаря – дело не самое обычное, но уже не редкое. Беда в том, что именно спичрайтеры «делают» из некоторых священников медиастарцев. Подробности...

              Мечеть в Святой Софии стала символом пост-секулярного мира

              Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
              То, что было храмом, затем мечетью – становилось музеем. Торжеством науки, культуры и искусства. Эры знания – и знания, дарующего силу. Все это теперь – не то, чтобы пустые слова, но слова, явно не имеющие былой убедительности. Подробности...

              Русские Украины могут получить шанс на самоорганизацию

              Павел Волков, публицист
              «Гэть от России» – это вектор всей нынешней украинской политики, развернуть который пока не представляется возможным. Но если предположения верны, через время русские и русскоязычные граждане Украины смогут отстаивать свои права как нацменьшинства. Подробности...
              Обсуждение: 8 комментариев

              Святая София стала символом грядущих больших перемен

              Глеб Простаков, бизнес-аналитик
              Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь православный храм снова будет превращен в мечеть. Эрдоган поставил турок перед выбором, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Ататюрком. Подробности...
              Обсуждение: 13 комментариев

              Человечество пошло по пути мышей

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              Самцы вообще отказались от социальной борьбы и функций, и занимались только наведением красоты и чистоты шкурки, сном, едой и, по некоторым данным – однополым сексом. И в принципе стали неспособны на сильное и сложное поведение. Подробности...
              Обсуждение: 35 комментариев

              Почему битва за Британию была важна для СССР

              Тимур Шерзад, журналист
              80 лет назад, 10 июля 1940 года, в английском небе разгорелось напряженное многомесячное воздушное сражение. Взгляды всего мира к нему приковывал не только его размах, но и значение результата – успех или провал немецкого воздушного наступления определял путь, по которому пойдет Вторая мировая война. Подробности...
              Обсуждение: 28 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............