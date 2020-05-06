Человечество лишают удовольствий и наслаждений

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6 мая, среда  |  Последнее обновление — 17:51  |  vz.ru
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Трамп приготовил для Китая «самое страшное наказание»

По словам Трампа, сейчас идет «сложная игра», сравнимая с «шахматами или покером»Фото: Christian Ohde/imago-images.de/Global Look Press
Президент США угрожает Китаю возобновлением торговой войны, которую в прошлом году неимоверными усилиями удалось приостановить. Возложение вины на Пекин за огромное количество смертей в Америке не только добавляет Трампу очков перед выборами, но и дает новый рычаг экономического давления на КНР. Уступит ли Китай на этот раз – или все-таки поставит американский доллар на колени?  Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Как малый бизнес спасается во время коронавируса

Дмитрий Кухто не теряет оптимизма и надеется сохранить свой бизнесФото: Оксана Майтакова
Самый большой ущерб от связанных с коронавирусом ограничений несет малый бизнес, особенно туристический. Однако есть предприниматели, которые и в такой ситуации стараются выживать и даже зарабатывать. О том, как это происходит в одном из курортных городов Калининградской области – репортаж газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Почему Латвия похвасталась советским прошлым

Ранее Рига была важнейшим перевалочным пунктом советского импорта-экспортаФото: Ян Тихонов/РИА «Новости»
«Мы были донорами денег в СССР. Это свидетельствует о нашей силе». К такому выводу пришел латвийский министр юстиции Янис Борданс, намереваясь добиться от России возмещения убытков за годы «советской оккупации». По мнению экспертов, Борданс неосознанно отметил заслуги СССР в развитии Советской Латвии, но насколько обоснованы его слова о «донорстве»? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Человечество лишают удовольствий и наслаждений

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Такое впечатление, что шаг за шагом кто-то большой и хитрый задумал лишить человечество всех удовольствий и наслаждений. Насадить тотальную ангедонию. Уничтожить базовые радости, оставив вместо них усложненную процедуру заполнения примитивных потребностей. Подробности...

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Дмитрий Ольшанский, публицист
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Не умножать идиотизм

Алексей Алешковский, сценарист
Любая непредвиденная ситуация становится испытанием для здравого смысла, особенно если здравый смысл обнаруживается путем проб и ошибок. Ситуация с коронавирусом свалилась как снег на голову для всех. Зато можно своими глазами видеть, как развивается по своим законам пандемия идиотизма. Подробности...
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              Игорь Мальцев

              Человечество лишают удовольствий и наслаждений

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 6 мая 2020, 17:20

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              Когда люди находятся слишком долго в изоляции (любого рода – рейс, тюрьма, армия, космическая орбита), они думают только о том дне, когда все это закончится, и свобода их как-то встретит прям у входа. Они начинают думать, что самое важное в жизни – это свобода и та жизнь, которая начнется «после». Прям до фетиша. И в фантазиях у них цветут сады, пахнет кофе и самогоном, а по широкому полю бродят бабы и кони.

              Кстати, о кофе и полях. Чертовски хочется гулять. И не то, чтобы вокруг дома или до магазина, а вот сесть в любой поезд – и быть как ветер. И поехать может быть даже на другой конец города. Просто так. Без смысла. Хотя, конечно, в обычном режиме меня-то и до супермаркета – фиг выгонишь. Но в противоестественных условиях проживания в пандемии все чувства обостряются, и может захотеться солененького. Или кисленького. Или на дельтаплане.

              И в связи с тем, что рано или поздно экономику – во всех странах, кроме тех, где экономики нет совсем – придется перезапускать, то уже каждое правительство расписывает дорожные карты, и куча народу прикидывает, как бы это сделать, чтобы не вызвать «вторую волну» и т. д.

              Размышляют, когда запускать большие предприятия, когда малые, когда, наконец, открывать кафе, а когда – бассейны и фитнесс. А главное – как придумать так, чтобы совместить противоэпидемиологические мероприятия с обычной жизнью – например, в кафе, ресторанах, самолетах, магазинах и даже пляжах. Если они этим летом откроются. С одной стороны, требования по вирусу. С другой – требования по экономике. И с третьей – простые человеческие желания, чтобы там, вдалеке, когда распахнутся чертоги, все стало как раньше, и опять мама пела песенку на ночь.

              Но хрен там. Тут озвучили требования к ресторанам и кафе, которые будут открываться может быть даже с 15 мая в некоторых европейских странах. Это будет выглядеть так: расстояние между столиками не менее двух метров, за столиками не более двух человек или одна семья, весь обслуживающий персонал должен быть в масках. Рестораторы обсуждают – какие маски лучше: тряпичные на рот-нос или пластиковые забрала а-ля сварщик. Ну чтобы было видно, что официантка может тебе улыбаться.

              Фото: FABIO FRUSTACI/EPA/ТАСС

              То есть картина бывшего «венского уютного кафе», по которому так любят вздыхать внутренние эмигранты, меняется драматически. Сидят редкие фигуры, пытаясь не кашлять, между ними ходят какие-то биороботы в масках. Все стараются не прикасаться к столам и к другим людям.

              И не говорить громко, чтобы не брызгать потенциально ядовитой слюной. Это похоже на что угодно, но только не на дивный мир, который рисовало воображение полуторамесячного узника карантина. И вот вы сидите так, вокруг реют надувные шарики, но какие-то они ненастоящие. Не радуют. Чему тут радоваться-то?

              Дальше – больше, итальянцы уже рассматривают, что лучше для пляжей: пластиковые боксы для индивидуального пользования или плоты на привязи возле берега для изоляции господ отдыхающих. Курортный роман, как вы понимаете, исключен. Изящное сидение в баре за стойкой с сигареткой и поволокой в очах – тоже. Ах да, сигаретку-то вы нам уже запретили раньше. Спасибо. Теперь чувствуете, каково это – быть заложником чужих представлений о здоровом образе жизни? Ну-ну.

              А помните, как резко усложнилась и обессмыслилась сексуальная жизнь, когда пришел другой вирус? И тоже, говорят, от зверей. Вдруг стало опасно заниматься сексом просто так – и не только с малознакомым человеком, но и проверенной женой друга. Эти рассованные по карманам и сумочкам позорные презервативы, которые отнимают половину удовольствия.

              Все эти запугивания Минздравов всех стран и все той же ВОЗ. И даже надутый кондом, как тот контрафактный шарик – не радует. Не те краски. Вы, наверное, не застали то время, когда путешествие на самолете было легким удовольствием – вот до этого тотального сканирования, снимания ремней и вытряхивания карманов с обысками? Как легко и просто у нас отняли и это удовольствие. И все, как бараны, согласились.

              Такое впечатление, что шаг за шагом кто-то большой и хитрый задумал лишить человечество всех удовольствий и наслаждений. Насадить тотальную ангедонию. Уничтожить базовые радости, оставив вместо них усложненную процедуру заполнения примитивных потребностей. Мир реально становится все более серым местом, где себя более-менее нормально чувствуют только те, кто пытается вами манипулировать, не имея на то никаких прав – надзирательницы metoo, гауляйтеры климата, штурмбанфюреры цифрового концлагеря.

              И погонят они нас повзводно на полное раздевание у гейта с тотальным медицинским чеком и рассадкой в прореженном, как картофельное поле, салоне. Погонят строевым шагом, а мы будем петь строевую песню Sag mir wo die Blumen sind – «Скажи куда пропали все цветы. Куда они подевались?». И это они будут называть летним отпуском.

              Останется у нас лишь одна радость – Ryan Air сдохнет.


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