кто нас на Эльбе обнимал, – 

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США объявили новую энергетическую войну России

США накажут Россию и Китай за их превосходство в атомной энергетикеФото: US Nuclear Regulatory Commission
США признали, что критически отстали от России и даже от Китая в сфере ядерной энергетики. Однако Америка хочет во что бы то ни стало восстановить свое лидерство в атомной сфере. Это значит, что энергетическая борьба США с Россией не ограничится «Северным потоком». В чем Россия превосходит США и почему американцы так боятся китайского атома? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Самая красивая бабушка Европы спасает стариков от одиночества

Дарья Сауткина и Юлия Ефимова помогают сотням жителей Рязани старшего возрастаФото: Юрий Васильев
В Рязани, как и во многих городах России, уже около месяца активно действуют волонтерские организации, собравшиеся под эгидой движения #МыВместе. Спецкор газеты ВЗГЛЯД узнал, как работают добровольцы с теми, кто многие недели вынужден соблюдать режим самоизоляции – «гражданами старшего поколения», от 60 лет и выше. А также – почему в волонтеры пошла Екатерина Егина, которую называют самой красивой бабушкой Европы. Подробности...
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Сможет ли Зеленский спасти авиапром Украины

Цеха украинских авиазаводов сегодня используются не по прямому назначениюФото: Марина Лысцева/ТАСС
«Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наш «Ан»?» Эти риторические вопросы о состоянии дел в авиаотрасли Украины задал не кто-нибудь, а президент страны Владимир Зеленский. Он намерен возродить украинский осколок великой советской авиационной промышленности, концерн «Антонов». Да только вряд ли получится – и вот почему. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кто нас на Эльбе обнимал

Максим Соколов, публицист
В те победные дни рядовые участники войны искренне верили, что теперь, когда немец повержен, союзная дружба сохранится и все будет ладком да порядком. Радость братания оказалась недолгой. Подробности...

Мы помогаем не Донбассу, а русским

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              Кто нас на Эльбе обнимал

              Максим Соколов
              публицист
              		 25 апреля 2020, 12:40

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              75 лет назад, 25 апреля 1945 года, советские и американские войска встретились в районе саксонского города Торгау (около 150 км к югу от Берлина). На полуразрушенном мосту через Эльбу обнялись второй лейтенант Армии США Уильям Робертсон и советский лейтенант Александра Сильвашко.

              Фотография со сценой братания обошла весь мир. Москва салютовала встрече в Торгау 24 залпами из 324 орудий, бурные торжества прошли на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Так территория рейха оказалась разрезана войсками коалиции на две части, а спустя неделю над рейхстагом было поднято знамя Победы.

              Соединение войск, означающее поражение неприятеля – событие всегда радостное. Так обнимались (хотя до Победы было еще как до Луны) 23 ноября 1942 года солдаты Юго-Западного и Сталинградского фронтов встретившиеся на хуторе Советском (60 км от Сталинграда) и тем самым взявшие 6-ю армию Паулюса в мешок.

              Так обнимались бойцы Ленинградского и Волховского фронтов, соединившиеся 18 января 1943 года на Шлиссельбургском выступе в районе Рабочих посёлков № 1 и 5 и восстановившие связь Ленинграда с Большой Землей.

              Встреча на Эльбе случилась в уже почти мирной обстановке. На севере, в Берлине, продолжался кромешный ад уличного боя, а в Торгау настала возлюбленная тишина, нарушаемая лишь пиршественными кликами братающихся союзников.

              Фото: общественное достояние

              Основной заботой советского командования (и сугубо – Особых отделов) стало урегулирование братания. Красноармейцам было велено быть в аккуратном и опрятном виде, что прежде не всегда наблюдалось у отволгнувших от боя солдат. А также – как и советским гражданам вообще при общении с иностранцами – было велено не болтать лишнего.

              Хотя при взаимном незнании языков страхи особистов были преувеличены. Солдаты затруднились бы выболтать военную тайну (да и какую? – при уже фактическом окончании военных действий), даже если бы они задались такой целью. В общем все свелось к совместным возлияниям, обмену «Беломора» (или даже махорки) на «Кэмел» и явившимся во всей силе фронтовым обычаем «махнем не глядя». Часы, планшеты и даже звездочки с погон и пуговицы с гимнастерок. Радость немудрящая и настоящая.

              Ведь в те победные дни рядовые участники войны искренне верили, что теперь, когда немец повержен, союзная дружба сохранится и все будет ладком да порядком. Вера, сохранявшаяся до конца 1945 года.

              Если и появлялись маленькие тучки на краю горизонта – предвестники будущей непогоды, – они воспринимались как мелкие шероховатости. Не более того. Что было далее – известно. Радость братания оказалась недолгой. Спустя лишь несколько лет бывшие союзники обвиняли друг друга во всех смертных грехах – и начались разговоры о новой войне.

              А 27 октября 1961 года – всего лишь через 16 лет – состоялась встреча на Шпрее, гораздо менее радостная. В этот день американские танки М48 и советские Т-54 встали лоб в лоб на Фридрихштрассе с заведенными моторами, полным боекомплектом и приказом немедленно открывать ответный огонь. Стояние у КПП «Чарли», во время которого мир висел на волоске, продолжалось почти сутки.

              И тогда же Е. А. Евтушенко написал песню «Хотят ли русские войны», формально-поэтически обращенную к западным союзникам. В одном из вариантов текста было:

              «Спросите тех, кто воевал,
              кто нас на Эльбе обнимал, – 
              мы этой памяти верны, 
              хотят ли русские войны?».

              Несмотря на сопротивление ГлавПУРа, считавшего песню обезоруживающе-пацифистской, она сделалась официозом и усиленно транслировалась на заграницу. Тогда тем, кто братался на Эльбе, было 35-40 лет. Самый тягловый возраст и самый костяк любого общества.

              Но дело забывчиво, а тело заплывчиво. Тогда напоминание не произвело особого действия. Память о Торгау всплыла гораздо позже – на совсем уж ветеранских встречах. А сейчас уже и встречаться некому – почитай, что все ушли. Впрочем, память о светлых моментах и потомкам хранить подобает. «Мы этой памяти верны».


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