Кроме русских в мире есть еще виноватые

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Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

С американской нефтью приключилась невероятная историяФото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Обвал американской нефти WTI в понедельник, 20 апреля 2020 года, более чем на 300%, до минус 40 долларов за баррель, несомненно, войдет в историю. Ситуация выглядит невероятной, экстраординарной, уникальной и т. п., говорят эксперты. Каким же образом невозможное все-таки стало реальностью – и как происходящее скажется на России? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование? Подробности...
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Литву заставили оправдать «тайного агента Москвы»

Роландас Паксас в итоге отстоял свою правотуФото: Петрас Малукас/ТАСС
Литовский суд вынужден был вчистую оправдать экс-президента страны Роландаса Паксаса по делу о «коррупции» и «торговле политическим влиянием». Бывшего главу государства обвиняли в том, что он якобы согласился принять взятку в 15 тысяч евро. Реальная подоплека судебных преследований в том, что политик является сторонником дружеских отношений Литвы с Россией. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кроме русских в мире есть еще виноватые

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нигде так много не врут, как на охоте и после войны. Если нынешний вирус – это аллегория войны, то врут и прямо на войне, не отходя от окопа. Ах да, теперь это называется не вранье, а медийное сопровождение. Подробности...

«Либералы» и «патриоты» страшно далеки от народа

Алексей Алешковский, сценарист
Кино – важнейшее из искусств, потому что объединяющее. Хорошие фильмы всегда транслируют истинные ценности; киноиндустрия – фабрика скреп, если угодно. К сожалению, место, которое раньше принадлежало властителям умов, сегодня занимают предводители безумия. Подробности...
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Почему не умирает Ленин

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              Игорь Мальцев

              Кроме русских в мире есть еще виноватые

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 23 апреля 2020, 12:16

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              Нигде так много не врут, как на охоте и после войны. Если нынешний вирус – это аллегория войны, то врут и прямо на войне, не отходя от окопа. Ах, да теперь это называется не вранье, а «медийное сопровождение».

              Так вот, по поводу медийного сопровождения. Время от времени, отвлекаясь от карантинного погружения в холодильник, я думаю: «Слава тебе, Боже, что этот вирус не пришел из какого-нибудь Новосибирска с его «Вектором» или из китайского ресторана во Владивостоке». Вообще-то несказанно пронесло. Настолько, что все даже молчат по этому поводу, чтобы не спугнуть внезапную удачу. Наконец-то мы проснулись слегка утомленные изоляцией, но с четким ощущением, что, оказывается, кроме русских, в мире есть еще виноватые.

              Помните были такие Скрипали, которые оказались живей, чем Ленин? И вот что интересно. Солсбери – соседняя лаборатория по химическому оружию – притравленные, но живые Скрипали. Запад: «Это русские, ГРУ, кошмар, террор, санкции и проклятья. Русские объявили Западу химическую войну». Ухань – лаборатория по бактериологическим исследованиям – американское финансирование – пандемия – сотни тысяч трупов. Запад: «Ой, наверное, не надо было есть суп из летучих мышей. Кто сказал «китайцы»? Это расизм и шовинизм!».

              Еще раз для непонятливых: две страны, две стремные лаборатории, в одной из четырех отравленных умер один, в другом случае мрут сотнями тысяч по всему миру. В одном случае – это все русские сделали (от «Новичка» до нанесения яда). Реальный расизм в СМИ, санкции, оскорбления на высшем уровне. В другом – «оно само как-то получилось», «нельзя оскорблять весь китайский народ» – и, естественно, никаких санкций. Вам не кажется это несколько странным?

              Хотя нет, если русским вынесли приговор на следующий день после инцидента в Солсбери, то китайцам все-таки начали предъявлять претензии спустя почти полгода, несмотря на кудахтанье ВОЗ о том, что никто не виноват в запуске смертоносного вируса в мир. Но важность мнения ВОЗ мы уже по достоинству оценили, когда контора нас уверяла, что это все «не опасней сезонного гриппа» и прочие интересные вещи, которые, как оказалось, к реальности не имеют никакого отношения.

              Фото: Ke Hao/XinHua/Global Look Press

              Как выяснилось, ничего другого про Китай они и не могли говорить: уже второй год подряд председатель ВОЗ – откровенно пропекинский деятель. Более того, на ключевых позициях в организациях ООН – как на подбор, все бывшие коммунистические бонзы из Пекина. С 2019 года Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций возглавляет бывший заместитель министра сельского хозяйства Китая Цюй Донгюй.

              Международный союз электросвязи, специализированный орган ООН, базирующийся в Женеве и определяющий мировые технические стандарты для сетей связи, с 2015 года возглавляет Чжао Хоулинь, бывший сотрудник министерства электросвязи Китая. Про Huawei слышали? Так вот это оно.

              Департамент по экономическим и социальным вопросам – орган Организации Объединенных Наций, ведущий борьбу с глобальным социальным неравенством и глобальным потеплением – возглавил бывший замминистра иностранных дел Китая Лю Чжэньминь. С 2015 года генеральным секретарем Международной организации гражданской авиации, специализированного агентства ООН, которое разрабатывает международные стандарты в области гражданской авиации, является китайский юрист Фан Лю. Сейчас обвиняется в сокрытии информации из Тайваня о распространении вируса «короны».    

              В принципе, если бы у старика Трампа, которого сильно заботят только грядущие выборы, количество трупов и заболевших не оказалось в разы больше, чем в самом Китае, может быть китайцам и сошло бы все с рук. Но Трамп нажал на триггер. Когда он впервые назвал вирус «китайским», его тут же обозвали нацистом, расистом и так далее. Стоит ли вам напоминать, что если бы он назвал его «русским» – то его никто бы не назвал расистом и СМИ пестрели бы заголовками. «А чо такова?» Немного повозмущалась бы Мария Захарова, и на этом бы все кончилось. Теперь Трамп практически объявил войну прокитайской ВОЗ и прокитайской же ООН. Начав с финансов.

              А европейцы тем временем подхватили эстафету. При этом у них совершенно четкая методичка: «народ, который жрет мышей – хороший, компартия – виновата во всем». Главред самой крупной газеты ФРГ Bild Юлиан Райхельт накатал бомбический текст, который сводился к тому, что Китай должен заплатить за огромный экономический ущерб странам, пострадавшим от пандемии. И заодно объяснил председателю Си, какой он, собственно, гад и красный диктатор:

              «Вы [Си], ваше правительство и ваши ученые давно должны были знать, что коронавирус очень заразен, но вы оставили мир в неведении. Ваши лучшие эксперты ничего не ответили, когда западные исследователи спросили, что происходит в Ухане. Вы были слишком горды и слишком националистичны, чтобы говорить правду, что, по вашему мнению, является национальным позором», – написал Юлиан.

              «Ты управляешь страной при помощи тотальной слежки. Ты не стал бы президентом без этого. Вы следите за всем, за каждым гражданином, но отказываетесь следить за отвратительными «сырыми» рынками в своей стране. Вы закрываете все газеты и сайты, которые критикуют вашу власть, но не ларьки, где продают суп с летучей мышью. Вы не только наблюдаете за своими людьми, вы подвергаете их опасности – а с ними и остальной мир».

              Естественно, что посольство КНР в Берлине заявило, что все это – «очернение, национализм, предрассудки и враждебность газеты к Китаю». Руководство Германии в понедельник призвало Китай к прозрачности.

              «Я считаю, что чем прозрачнее будет Китай, тем лучше будет история происхождения вируса для всех в мире, чтобы извлечь из него уроки», – сказала канцлер Германии Ангела Меркель, по сообщению Channel News Asia. Ой, мама пожурила за разбитую чашку. Чашку Петри.   

              Напомнить, что они все несли после Солсбери? Не питайте иллюзий – так будет всегда.


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