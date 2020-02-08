И эти люди будут учить нас демократии?

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От санкций США «Роснефть» спасет народ Америки

Что останавливает США от введения санкций против Роснефти Фото: РИА Новости
Вашингтон пригрозил болезненными санкциями против крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». США лицемерно запрещают России работать в Венесуэле, тогда как собственным компаниям дают зеленый свет. Америка легко могла бы запретить покупку российской нефти по иранскому сценарию. Но есть ряд обстоятельств, из-за которых Вашингтон не решается на такой жесткий шаг.  Подробности...
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Проблемы россиян решат по интернету

Масштабные инфраструктурные проекты невозможно реализовать без цифровых платформФото: bv.mos.ru
С развитием интернета россияне получают возможность прямого контроля над чиновниками. Этому способствует развитие цифровых платформ обратной связи. «Активный гражданин» в Москве, «Народный контроль» в Татарстане и подмосковный «Центр управления регионов» позволяют найти тех, по чьей вине во дворах не вывозится мусор или нет освещения. Теперь этот опыт планируется распространить на всю Россию. Подробности...
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Миллиардные хищения привели к генерал-полковнику

Генерал Арсланов, похоже, достиг пика военной карьерыФото: Владимир Гердо/ТАСС
Задержание военачальника столь высокого ранга, как замначальника Генштаба, и проводилось на соответствующем уровне. Халила Арсланова «брали» сотрудники военной контрразведки ФСБ. Генералу инкриминируется мошенничество на сумму в 6,7 миллиарда рублей. Один ли он был в этой криминальной схеме? Или это лишь верхушка «военной мафии», которая так же непобедима, как и вся российская армия? Подробности...
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Додон решил вернуть Приднестровье в обход России

За 30 лет существования Приднестровья было много громких заявлений со стороны Кишинева Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Президент Молдавии выступил с инициативой дать Приднестровью широкую автономию, желая прекратить конфликт, который длится вот уже 30 лет. Причем договориться об этом Игорь Додон хочет напрямую с Тирасполем и без участия международных посредников. Но готовы ли в Приднестровье откликнуться на инициативу молдавского президента? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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И эти люди будут учить нас демократии?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Не пробыв и 24 часов премьер-министром Тюрингии, Томас Кеммерих подал в отставку под невыносимым давлением Берлина, газет и лево-зеленых. Потому что демократия – это власть демократов. А вы что думали? Подробности...

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              Игорь Мальцев

              И эти люди будут учить нас демократии?

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 8 февраля 2020, 12:59

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              Все было, как всегда. А потом настал черный день немецкой демократии. Ну или того, что нам столько лет продавали под этим брендом.

              В земле Тюрингия после выборов местного парламента выбирали министра-президента федеральной земли. Что нам надо знать об этой земле? Это бывшая Восточная Германия. И много лет подряд там лидирует партия Linke (Левые), которая является прямой наследницей ГДРовской СЕПГ. Про демократизм немецких гедеэровских коммунистов можно слагать легенды, как вы понимаете. 

              Но на выборах в парламент случилось кое-что новенькое – партия евроскептиков «Альтернатива для Германии» завоевала 23% мест. Это много. Настолько много, что под Большой Коалицией в Берлине зашатались креслица. Большая Коалиция – это ХДС/ХСС и Социалисты SPD, которые стали с тех пор карликовой партией, потеряв практически всю легитимность своего нахождения в правительстве страны. И стало быть, страной на серьезных щах и с гордым видом управляет правительство, которое не представляет избирателей. Упс.

              Естественно, представители партии Меркель ХДС, а также Левые в тюрингском парламенте привычно сообщили, что им на волю 23% избирателей наплевать и они «с этими фашистам, нацистами и агентами Кремля рядом не сядут и работать не будут».

              Это, вообще, что-то новое в немецкой политической культуре – полностью игнорировать на рабочем уровне и травить в печати стигмами фашисто-нацистов парламентскую партию.

              Фото: Bodo Schackow/DPA/Global Look Press

              И тут наступил день выборов министра-президента. Предыдущий – Бодо Рамелов, коммунист из партии Linke - вполне устраивал стремительно левеющую Меркель и Большую Коалицию. И газеты старались не писать ни про контракты, которые распределялись среди своих, ни про красную идеологию начальника земли вообще. Все было так мило. Шито-крыто.

              И перед выборами, конечно, глава правящей партии мадам Карренбауэр и, собственно, Канцлер накачали однопартийцев (21 кресло) установками на переизбрание красного Бодо. И договорились с левыми (29 кресел). Мнения зачумленных и прокаженных аэфдешников (22 кресла), естественно, никто не спрашивал – пусть будут рады, что их вообще на порог пускают.  Но есть в местном парламенте пять кресел партии FDP – Свободной Демократической партии и пять кресел Зеленых (самый эпический провал Зеленых за последнее время).

              У «Свободной Демократической Партии», СвДП, есть второе имя – «Die Liberalen», «Либералы». Партия не имеет вообще никакого отношения к национализму в какой-либо форме, это именно что классические либералы: за свободный рынок, против дальнейшего расширения «социального государства». Кто не работает, тот не ест. Давайте учить людей самим зарабатывать себе на жизнь и давать образование.

              На этих позициях парни стояли десятилетиями, и еще совсем недавно они были гораздо левее партии Меркель – то есть ближе к Linke.

              От этой партии кандидатом в премьер-министры или министры-президенты, это как хотите, так и называйте, пошел Томас Кеммерих (и от партии AfD тоже был один кандидат).

              И вдруг за Кеммериха проголосовали с преимуществом в один голос. Потому что за него проголосовала вся фракция AfD, с которой никто, естественно, не договаривался о пропихивании кандидата, устраивающего правительство в Берлине – коммуниста Рамелова. Кандидат от АфД получил ноль голосов.

              Господи, что тут началось!

              Началось с бытового хамства – когда на приведении к присяге нового премьера спикер парламента, естественно – коммунистка – подошла и швырнула букет цветов ему на ботинки. И все такие: «эээ-э-а что это было? Хорошо, что не помочилась»

              Но это были еще цветочки. Потому что немецкая пресса, которая на сто процентов инкорпорирована в правящие структуры ФРГ, начала реальную травлю вновь избранного министра-президента Тюрингии.  Убежденный либерал Кеммерих проснулся и узнал, что он фашист и из нацисткой миски кормится. Что голоса AfD в парламенте не должны учитываться, потому что это – неправильные голоса и неправильные депутаты. И так далее. То есть почти четверти избирателей земли Тюрингия предложили просто пойти и убить себя апстену, потому что тут их мнение никому не нужно. Какая бы демократия тут ни царила. Левые вывели в рабочее время на улицы тысячи протестующих по всей стране.

              Лидер правящей партии Карренбауэр также высказалась на тему: «голоса АфД это позорные голоса» и предложила отменить результаты выборов и провести новое голосование. А потом мадам Меркель расставила точки над i: «Канцлер Ангела Меркель (ХДС) резко раскритиковала избрание политика СвДП Томаса Кеммериха премьер-министром Тюрингии благодаря голосам депутатов от АфД. Поэтому «результат также должен быть обратным, никакое большинство не должно быть получено с помощью АфД», – сказала она в четверг во время визита в Южную Африку.

              Классическая формула «демократия – это власть демократов» вдруг обрела железобетонную фактуру.

              Кто может быть уверенным при демократических выборах в том, что победит провластный кандидат? Только тот, кто точно знает цену этим выборам.

              И вот, не пробыв и 24 часов премьер-министром Тюрингии, Томас Кеммерих подал в отставку под невыносимым давлением Берлина, газет и лево-зеленых.

              Как пишет один комментатор в Welt: «Демократия – это когда канцлер, левые, СДПГ и зеленые удовлетворены результатом выборов».

              Погодите. Это как? Нежелательные правящей коалиции результаты выборов будут теперь вот так просто отменяться?

              Вот вы говорите, что Путин тиран и практически Чингисхан. Но вы когда-нибудь слышали от него речь о каких-нибудь выборах, дескать, что это неправильные победители, выбранные нечестивыми голосами коронавирусных депутатов от партии-изгоя? Сразу представили, что через 10 минут после такой речи будут нести на «Эхе Москвы», «Свободе» и прочих светочах демократии? Вот именно. Что никакой демократии ту нет и эти выборы – не выборы. И надо всем этим будет парить черным крылом какой-нибудь Навальный.

              Да-да все ровно так и есть – только на сей раз это Германия, которая любит учить соседей «настоящей демократии».

              Сергей Викторович Лавров, Леонид Эдуардович Слуцкий, у меня к вам большая просьба – а нельзя ли официально поинтересоваться, каково сейчас понимание демократии у наших немецких партнеров в связи с выборами главы Тюрингии? Очень хочется послушать ответ о состоянии тамошнего парламентаризма.


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