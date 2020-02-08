И эти люди будут учить нас демократии?

Все было, как всегда. А потом настал черный день немецкой демократии. Ну или того, что нам столько лет продавали под этим брендом.

В земле Тюрингия после выборов местного парламента выбирали министра-президента федеральной земли. Что нам надо знать об этой земле? Это бывшая Восточная Германия. И много лет подряд там лидирует партия Linke (Левые), которая является прямой наследницей ГДРовской СЕПГ. Про демократизм немецких гедеэровских коммунистов можно слагать легенды, как вы понимаете.

Но на выборах в парламент случилось кое-что новенькое – партия евроскептиков «Альтернатива для Германии» завоевала 23% мест. Это много. Настолько много, что под Большой Коалицией в Берлине зашатались креслица. Большая Коалиция – это ХДС/ХСС и Социалисты SPD, которые стали с тех пор карликовой партией, потеряв практически всю легитимность своего нахождения в правительстве страны. И стало быть, страной на серьезных щах и с гордым видом управляет правительство, которое не представляет избирателей. Упс.

Естественно, представители партии Меркель ХДС, а также Левые в тюрингском парламенте привычно сообщили, что им на волю 23% избирателей наплевать и они «с этими фашистам, нацистами и агентами Кремля рядом не сядут и работать не будут».

Это, вообще, что-то новое в немецкой политической культуре – полностью игнорировать на рабочем уровне и травить в печати стигмами фашисто-нацистов парламентскую партию.

И тут наступил день выборов министра-президента. Предыдущий – Бодо Рамелов, коммунист из партии Linke - вполне устраивал стремительно левеющую Меркель и Большую Коалицию. И газеты старались не писать ни про контракты, которые распределялись среди своих, ни про красную идеологию начальника земли вообще. Все было так мило. Шито-крыто.

И перед выборами, конечно, глава правящей партии мадам Карренбауэр и, собственно, Канцлер накачали однопартийцев (21 кресло) установками на переизбрание красного Бодо. И договорились с левыми (29 кресел). Мнения зачумленных и прокаженных аэфдешников (22 кресла), естественно, никто не спрашивал – пусть будут рады, что их вообще на порог пускают. Но есть в местном парламенте пять кресел партии FDP – Свободной Демократической партии и пять кресел Зеленых (самый эпический провал Зеленых за последнее время).

У «Свободной Демократической Партии», СвДП, есть второе имя – «Die Liberalen», «Либералы». Партия не имеет вообще никакого отношения к национализму в какой-либо форме, это именно что классические либералы: за свободный рынок, против дальнейшего расширения «социального государства». Кто не работает, тот не ест. Давайте учить людей самим зарабатывать себе на жизнь и давать образование.

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На этих позициях парни стояли десятилетиями, и еще совсем недавно они были гораздо левее партии Меркель – то есть ближе к Linke.

От этой партии кандидатом в премьер-министры или министры-президенты, это как хотите, так и называйте, пошел Томас Кеммерих (и от партии AfD тоже был один кандидат).

И вдруг за Кеммериха проголосовали с преимуществом в один голос. Потому что за него проголосовала вся фракция AfD, с которой никто, естественно, не договаривался о пропихивании кандидата, устраивающего правительство в Берлине – коммуниста Рамелова. Кандидат от АфД получил ноль голосов.

Господи, что тут началось!

Началось с бытового хамства – когда на приведении к присяге нового премьера спикер парламента, естественно – коммунистка – подошла и швырнула букет цветов ему на ботинки. И все такие: «эээ-э-а что это было? Хорошо, что не помочилась»

Но это были еще цветочки. Потому что немецкая пресса, которая на сто процентов инкорпорирована в правящие структуры ФРГ, начала реальную травлю вновь избранного министра-президента Тюрингии. Убежденный либерал Кеммерих проснулся и узнал, что он фашист и из нацисткой миски кормится. Что голоса AfD в парламенте не должны учитываться, потому что это – неправильные голоса и неправильные депутаты. И так далее. То есть почти четверти избирателей земли Тюрингия предложили просто пойти и убить себя апстену, потому что тут их мнение никому не нужно. Какая бы демократия тут ни царила. Левые вывели в рабочее время на улицы тысячи протестующих по всей стране.

Лидер правящей партии Карренбауэр также высказалась на тему: «голоса АфД это позорные голоса» и предложила отменить результаты выборов и провести новое голосование. А потом мадам Меркель расставила точки над i: «Канцлер Ангела Меркель (ХДС) резко раскритиковала избрание политика СвДП Томаса Кеммериха премьер-министром Тюрингии благодаря голосам депутатов от АфД. Поэтому «результат также должен быть обратным, никакое большинство не должно быть получено с помощью АфД», – сказала она в четверг во время визита в Южную Африку.

Классическая формула «демократия – это власть демократов» вдруг обрела железобетонную фактуру.

Кто может быть уверенным при демократических выборах в том, что победит провластный кандидат? Только тот, кто точно знает цену этим выборам.

И вот, не пробыв и 24 часов премьер-министром Тюрингии, Томас Кеммерих подал в отставку под невыносимым давлением Берлина, газет и лево-зеленых.

Как пишет один комментатор в Welt: «Демократия – это когда канцлер, левые, СДПГ и зеленые удовлетворены результатом выборов».

Погодите. Это как? Нежелательные правящей коалиции результаты выборов будут теперь вот так просто отменяться?

Вот вы говорите, что Путин тиран и практически Чингисхан. Но вы когда-нибудь слышали от него речь о каких-нибудь выборах, дескать, что это неправильные победители, выбранные нечестивыми голосами коронавирусных депутатов от партии-изгоя? Сразу представили, что через 10 минут после такой речи будут нести на «Эхе Москвы», «Свободе» и прочих светочах демократии? Вот именно. Что никакой демократии ту нет и эти выборы – не выборы. И надо всем этим будет парить черным крылом какой-нибудь Навальный.

Да-да все ровно так и есть – только на сей раз это Германия, которая любит учить соседей «настоящей демократии».

Сергей Викторович Лавров, Леонид Эдуардович Слуцкий, у меня к вам большая просьба – а нельзя ли официально поинтересоваться, каково сейчас понимание демократии у наших немецких партнеров в связи с выборами главы Тюрингии? Очень хочется послушать ответ о состоянии тамошнего парламентаризма.