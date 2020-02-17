Протоирей Смирнов и Вононаева троллят нас

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Новый вид топлива сулит России большие прибыли

Топливом для данного судна является метанол – и судостроители рассчитывают существенно расширить его применениеФото: Bernd Thissen/DPA/Global Look Press
Российский бизнес при поддержке правительства приступил к созданию целой серии предприятий по производству нового вида топлива - метилового спирта. Это прямо касается развития российских проектов в Арктике, портовых мощностей, а также развития торговых связей с Китаем. В перспективе такая работа может не только изменить мировое судоходство, но и принести России огромные прибыли. Подробности...
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Алексей Пушков: Вторую мировую войну нельзя оставлять историкам

Поляки совершили подкоп под международно-правовой статус РоссииФото: РИА Новости
«Обвинения в наш адрес – это составная часть попыток навязать новый миропорядок, в котором к державам-победительницам будут отнесены только США и их союзники. То есть мы наблюдаем спор относительно композиции современного мира и роли России в нем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Он рассказал о подоплеке обвинений в адрес СССР о якобы развязывании Второй мировой войны.  Подробности...
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Сверхсекретный российский спутник встревожил американских военных

Спутник-шпион и знаменитый телескоп «Хаббл» – на самом деле родные братьяФото: NASA
Настоящая шпионская дуэль развернулась в последние дни в космосе между российским и американским космическими аппаратами. Российский «Космос-2542» сблизился с американским USA-245. Какие задачи выполняют эти сверхсекретные спутники и почему работа «Космоса-2542» так сильно обеспокоила американских военных? Подробности...
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К чему приведут новые предложения о «мире в Донбассе»

Украина в очередной раз доказывает, что не стремится к настоящему миру в Донбассе Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka/ТАСС
Мюнхенская конференция по безопасности была отмечена целой серией событий, связанных с Украиной. Одним из главных стало появление новых планов мирного урегулирования в Донбассе и новые инициативы Владимира Зеленского по этому поводу. Почему все эти планы выглядят абсолютно бессмысленными и даже наводят на мысли о политическом самоубийстве Зеленского? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Протоирей Смирнов и Вононаева троллят нас

Елена Кондратьева, журналист
Банальная логика заводит в тупик. Если женщины, живущие в незарегистрированных браках, являются «бесплатными проститутками», то женщины в браке, видимо, оказывают такие же услуги за деньги, социальный статус или возможность раздела имущества при разводе? Подробности...

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              Елена Кондратьева

              Протоирей Смирнов и Водонаева троллят нас

              Елена Кондратьева
              журналист
              		 17 февраля 2020, 16:39

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              Протоирей Дмитрий Смирнов в эти дни принял информационное мученичество за женщин. С того момента, как священник назвал гражданских жен, «бесплатными проститутками», только ленивый не бросил в него камень. Юристы со всей страны наперебой пиарятся, желая подать на протоирея в суд за клевету, журналисты рады инфоповоду, а в РПЦ вынуждены уже приносить извинения «многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными».

              Между тем, банальная логика заводит в тупик. Если женщины, живущие в незарегистрированных браках, являются «бесплатными проститутками», то женщины в браке, видимо, оказывают такие же услуги за деньги, социальный статус или возможность раздела имущества при разводе. То есть в словах отца Смирнова сквозит вовсе не забота о женщинах, а неприкрытая мизогиния, восприятие женщины как изначально греховного и нечистого существа, отсылка к согрешившей Еве.

              Такое впечатление, что отец Смирнов реализует программу «церковь в каждый двор», где старушек у подъезда заменяют картонными фигурами протоирея со встроенными датчиками движения и динамиком.  На появление женщины фигура будет скрипеть: «Праааститутка!».

              Официальная церковь откровения протоирея не поддерживает и даже называет их неудачным троллингом. Это, конечно, современный новояз, которым РПЦ вынуждена пользоваться в погоне за актуальностью и желанием быть понятной самым широким слоям населения. А глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион вынужден был признать, что протоиерей Смирнов «нередко позволяет себе эпатажные высказывания, оскорбительные для женщин». При этом, по его мнению, делается это из благих побуждений – привлечение внимания к теме защиты общества и семьи. Хотя получается это «не всегда удачно».

              Признаем очевидное: РПЦ в последние годы сильно сблизилась с народом. В церкви появились скамейки, обнулившие необходимость больным, престарелым и просто уставшим отстаивать службу до потери сознания. На входе практически в каждый храм теперь лежат платки и юбки-палантины, если женщина захочет прикрыть волосы и брюки перед посещением. Но и с непокрытой головой из церкви уже никого не выгонят: оттуда как-то тихо исчезли злобные шипящие бабки, поборники дресс-кода.

              Фото: Миссия-ОД/Youtube

              Более того, обсуждается ведение церковных служб на русском языке вместо недоступного для слуха абсолютного большинства старославянского.  Еще более того – теперь венчание в церкви вовсе не означает «раз и навсегда».

              Церковь либерализируется. И на фоне этой либерализации высказывания отца Смирнова выглядят как благословенный консерваторами островок вычурного реакционизма. Но простое объяснение не всегда самое верное. Протоирей не выглядит человеком злобным и недалеким. Чтобы объяснить его поведение, стоит вспомнить традиции, существовавшие только в российском православии. То, что сегодня глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда называет «троллингом», на Руси считалось юродствованием. Даром говорить в глаза царям и церковникам опасную правду, потрясать общество. Юродивым прощалась откровенность, на которую не имели права традиционные священники.

              Что, если Дмитрий Смирнов выбрал для себя именно это амплуа? Не побоялся быть гонимым и осуждаемым, чтобы привлечь внимание к проблеме? Своим диким, на первый взгляд, заявлением, отец Смирнов начал дискуссию, которая может пойти уже по вменяемым правилам с осмысленными комментариями и инициативами. Например, если Церковь не хайпует, а действительно озабочена правами женщин в незарегистрированных браках, этот вопрос нетрудно решить.

              Выход еще два года назад предлагал сенатор Антон Беляков. Он внес в Госдуму законопроект, который приравнивает совместное проживание мужчины и женщины в течение пяти лет к «фактическим брачным отношениям» – со всеми вытекающими из этого статуса правовыми последствиями. То есть незарегистрированный брак больше не ущемлял бы интересы женщины, если Дмитрий Смирнов именно так расценивает сожительство.

              Если это правда, если протоирей движим истинной заботой о слабых и бесправных, вскоре нас ждет большое откровение и новые законодательные инициативы. Ведь защищать людей всегда лучше реальным действием, чем грехом многоглаголания и пустословия.

              Может так случиться, что именно традиция юродствования вновь станет востребована в современной России. Профессиональные оппозиционеры уже не потрясают общество: их мотивы и личная заинтересованность слишком очевидны. У церкви и власти сложился консенсус, который сложно поколебать, и который устраивает всех участников. Поэтому приходит время юродивых – людей, которые резко и провокационно высказывают странные, неожиданные мысли, и не боятся быть осмеянным и гонимыми.

              Как ни странно, такой же юродивой выглядит Алена Водонаева, женщина известной репутации, органично существовавшая в современном информационном контексте. И вдруг рискнувшая своим образом жизни, чтобы взорвать общество, заставить своих поклонников задуматься о вечном – о любви, о морали и об ответственности. Ее метод тот же, что и у протоирея Дмитрия Смирнова – через оскорбления, грубость и хайп, но кто скажет, какой именно путь принесет обществу пользу и оздоровление? Может, именно этот.


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