Суррогатное материнство – зло, но выборочная законность – зло еще худшее

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6 октября, вторник  |  Последнее обновление — 10:11  |  vz.ru
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Из Британии бегут деньги и финансисты

Финансовое влияние столицы Великобритании стремительно уменьшается Алекс Макнотон/РИА Новости
Один из главных предметов гордости Великобритании – статус Лондона как ведущего финансового центра Европы, а то и мира – начинает давать трещину. Выход Великобритании из Евросоюза ускорил бегство финансовых компаний из британской юрисдикции. Отток финансовых активов из лондонского Сити уже исчисляется сотнями миллиардов фунтов стерлингов, а кадровые потери идут на тысячи рабочих мест. Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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«Новую эру» в отношениях Сербии и США откроет лесбиянка

Двадцать лет назад Брнабич и Вучич были бы лютыми врагами, но теперь их странный союз логичен Srdjan Ilic/PIXSELL/PA Images/ТАСС
Главой правительства Сербии, то есть наиболее полномочным лицом в сербской власти, будет переназначена Ана Брнабич – открытая лесбиянка с обширными связями в Госдепе и семье Рокфеллеров. Ранее она уже объявила о «новой эре» в отношениях Белграда и Вашингтона. Что все это значит и как к этому относиться? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Суррогатное материнство – зло, но выборочная законность – зло еще худшее

Сергей Худиев, публицист, богослов
Говорить о том, что «нетрадиционная ориентация» может иметь какие бы то ни было юридические последствия — позитивные или негативные — значит, по умолчанию, вводить это понятие в правоприменительную практику, что было бы двойным абсурдом. Подробности...
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Немцы очень странно ведут себя в истории с Навальным

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
С одной стороны, Германия (да и Запад в целом) намерена развивать стратегическое экономическое сотрудничество с Россией в важных для себя областях, а с другой – в политической и идеологической сфере намертво отрезает нас от себя. Подробности...
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Коронавирус Трампа может убить демократию в Америке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Чтобы забыть о трампизме, как о страшном сне, элите потребуется «зачистить» значительную часть избирателей. Не физически, конечно, а социально. Ей придется почти официально вводить авторитарно-идеологическое правление с относительно мягким, но последовательным подавлением инакомыслия. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Суррогатное материнство – зло, но выборочная законность – зло еще худшее

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		6 октября 2020, 09:12

    Как сообщает ТАСС, Следственный комитет намерен произвести аресты отцов, которые пользовались услугами суррогатных матерей.

    «В рамках расследования дело будет дополнено новыми эпизодами торговли детьми, следствие планирует ряд арестов новых фигурантов дела из числа одиноких мужчин, граждан РФ, которым детей родили суррогатные матери при помощи процедуры ЭКО», – поделился источник агентства. И пояснил, что эти мужчины, в соответствии с законом, не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, «так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация». Им может быть предъявлено обвинение в покупке детей.

    Это сообщение вызывает противоречивую реакцию. Сама практика суррогатного материнства является глубоко аморальной и должна быть запрещена в России – как она запрещена во множестве других стран, от Швеции до Китая. Однако то, что сообщают о расследовании этого конкретного дела, вызывает беспокойство, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, закон не должен иметь обратной силы. Деяние сначала должно быть недвусмысленно запрещено, а потом за него можно преследовать, не наоборот. Во-вторых, внесение в правоприменительную практику такого понятия, как «нетрадиционная сексуальная ориентация», во-первых, абсурдно, во-вторых, представляет собой втаскивание с черного хода той самой гендерной идеологии, в рамках которой это понятие является одним из основных.

    Но рассмотрим все по порядку. Суррогатное материнство – как об этом уже писалось подробно – разрушает, по коммерческим мотивам, самую священную и драгоценную связь, которая только бывает у людей: связь между матерью и ребенком. Она должна продать его и забыть, как предусмотрено договором. При этом рутинно провозглашается, что дитя, которое мать вынашивает под сердцем девять месяцев – «чужое», к нему прилагается характерный термин «пузожитель».

    На днях я был на съемках телепередачи. В студии была суррогатная мать – женщина, которая плакала и хотела забрать себе ребенка, которого выносила. У нее пробудились (несмотря на всю психологическую обработку) материнские чувства к ребенку, которого она родила. Эти чувства суррогатные матери обычно подавляют – при помощи специалистов-психологов. Но не всегда это удается.  

    Фото: Katie Collins/ТАСС

    Технология, которая требует подавления самых естественных, достойных и священных человеческих чувств – чувств матери к ребенку, которая его выносила и родила – глубоко порочна. Возникает соблазн кинуть камнем в безбожных либералов, которые дошли до полного бесчувствия – но это было бы не вполне справедливо. Швеция – образцово либеральная страна, но и там суррогатное материнство запрещено. Не обязательно быть благочестивым консерватором, чтобы видеть очевидную безнравственность этой практики.

    То, что в России эта практика осуществляется беспрепятственно, и вы легко можете найти в интернете адреса клиник, предоставляющих подобные услуги – большое упущение, которое должно быть исправлено законодателями.  

    Однако, борясь со злом, важно не произвести еще худшего зла. Весь опыт общественной жизни показывает, что, как заметил Корнелий Плантинга, «зло заражает всякий скальпель, которым его пытаются вырезать». Чтобы избежать этого, люди придумали разделение властей и отсутствие обратной силы у закона.

    В нравственном отношении суррогатное материнство – это действительно торговля людьми; но ситуация, когда эта практика существует и не преследуется во всех остальных случаях, а преследованию подвергаются только те люди, которым не повезло, главным образом из-за карантина и случайной смерти одного из младенцев, юридически выглядит крайне сомнительной. Деяние сначала должно быть недвусмысленно запрещено законом, а потом уже преследоваться. Когда мы видим, с одной стороны, совершенно легально предлагаемые услуги такого рода, с другой – уголовное преследование некоторых из тех, кто их получает, это создает неопределенность и путаницу, едва ли уместную в таком серьезном деле, как правоприменение.

    При этом кто и на каких основаниях должен подвергаться уголовному преследованию, должна решать законодательная власть (Госдума), а не исполнительная (к которой относится Следственный комитет). Даже борясь с очевидно безнравственными и порочными явлениями, власти должны действовать строго в рамках закона.

    Другая проблема – это введение в контекст официальных действий государства понятия «нетрадиционной сексуальной ориентации».

    «Сексуальная ориентация» – то есть представление о том, что человечество делится на четко различимые группы по своим сексуальным предпочтениям, «геев» и «натуралов», причем то и другое считается такой же врожденной и неизменной характеристикой личности, как цвет глаз – это чисто идеологическая концепция, которая никак не подтверждается наукой.

    Говорить о том, что «нетрадиционная ориентация» может иметь какие бы то ни было юридические последствия – позитивные или негативные – значит, по умолчанию, вводить это понятие в правоприменительную практику, что было бы двойным абсурдом.

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    Во-первых, это означало бы, что человеку официально (и даже без его согласия) может быть приписана определенная «ориентация», во-вторых, что он может столкнуться с определенными последствиями не из-за своих действий или бездействий, предусмотренных законом, а из-за своей (предполагаемой) «ориентации».

    Конечно, добиться запрета суррогатного материнства – это дело, требующее определенных усилий, но эти усилия стоит приложить. Суррогатное материнство – зло, но расшатывание законности – зло еще худшее.


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