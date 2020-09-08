Материнство не должно продаваться

Взгляд
8 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 09:22  |  vz.ru
Разделы

После «Северного потока – 2» целью США станет ГТС Украины

«Северный поток – 2» снова оказался под обстрелом Soeren Stache/ZB/Global Look Press
Позиция Ангелы Меркель по поводу истории с Алексеем Навальным претерпела изменения. Если раньше она четко призывала не связывать строительство «Северного потока – 2» с этой ситуацией, то теперь канцлер ФРГ не исключает – одна история может повлиять на другую. Решится ли Германия на санкции против российского газопровода и что в дальнейшем может угрожать поставкам российского газа в Европу? Подробности...
Перейти в раздел…

Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
Перейти в раздел…

Коми прописали лечение от запущенных болезней

Северная природа – один из главных козырей региона, дающий надежду на расцвет туризма Мария Плотникова/РИА «Новости»
«Многоуровневая задача со множеством неизвестных. Она не похожа ни на что. Такого уровня сложности у меня не было». Такими словами и. о. главы Республики Коми Владимир Уйба описывает проблемы, с которыми уже успел столкнуться в регионе. Что это за проблемы и какие пути решения предлагаются, воочию наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

«Радиоперехватом» про Навального Лукашенко подставил Москву

Подлинность записи до сих пор официально не подтверждена кадр из видео
И экспертное сообщество, и массовая аудитория вот уже несколько дней смеются над опубликованной в Белоруссии аудиозаписью, которая якобы должна доказать «фальсификацию дела Навального Западом». Однако было бы наивно думать, что Лукашенко рассчитывал всерьез помочь России в этом скандале. Эта пленка выполнила для Лукашенко совсем другие задачи. Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Материнство не должно продаваться

Сергей Худиев, публицист, богослов
Никого не заставляют под дулом пистолета: суррогатная мать получает свои деньги, заказчики – ребенка. В системе этических воззрений, где торговать можно абсолютно всем, а преступным можно считать только прямое принуждение, трудно понять, что здесь не так. Подробности...

Абсурд с «Новичком» не вписывается в практику спецслужб

Никита Коваленко, политический обозреватель
Отдельный вопрос – почему все, кого якобы хотели устранить с помощью «Новичка», выжили? Один раз это ещё можно было бы объяснить ошибкой. У любых спецслужб есть куда более простые и эффективные способы подстроить чью бы то ни было смерть, не оставляя следов. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Шахматную партию Навального Россия может выиграть

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дело Алексея Навального начинает все больше напоминать «Скрипалиаду». Провокацию, направленную на ухудшение российско-западных отношений и дискредитацию российских властей. Вопрос в том, как России отвечать? Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
Перейти в раздел…

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

Сербия поставила точку в скандале с Россией

Россия и Китай столкнулись в США

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
Подробности...

Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
Подробности...

Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
  • Стопроцентная

  • Высокая

  • Незначительная

  • Нулевая
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Мария Колесникова задержана на границе с Украиной
    Российская вакцина от COVID-19 выпущена в гражданский оборот Литва захотела стать лидером урегулирования в Белоруссии Москва потребовала от Берлина ответить на запрос о Навальном Китай предложил глобальные стандарты безопасности данных
    Вакцину от коронавируса решили разделить на детскую и взрослую Британия указала «режиму Лукашенко» высший приоритет В бундестаге сочли ошибкой идею остановки «Северного потока – 2» Трамп счел Обаму и Байдена заслуживающими 50 лет тюрьмы «за измену»
    Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП Захарова удивилась неправильному пониманию публикации про Вучича в США В Британии оценили российский военный фестиваль «Спасская башня» Принц Гарри после сделки с Netflix вернул королевской семье 3 млн долларов

    Главная тема


    "Радиоперехватом" про Навального Лукашенко подставил Москву

    «Я первый, кто это предложил»


    Трамп потребовал остановить «Северный поток – 2» из-за Навального

    «свободная навигация»


    НАТО решило провести морскую операцию на Крайнем Севере

    войсковая ПВО


    Эксперт объяснил использование армией США гаубиц против крылатых ракет

    Видео

    военные учения


    Как советская подлодка отомстила США за позорный «удар по Камчатке»

    обида Белграда


    Сербия выиграла от скандала со стулом

    «зарабатываем копейки»


    Сбежавшие из России мигранты вызвали в своих странах кризис

    продажа госдолга


    Китай намекнул о самых страшных мерах против США

    политическая игра


    Никита Коваленко: Абсурд с «Новичком» не вписывается в практику спецслужб

    защитная стратегия


    Геворг Мирзаян: Шахматную партию Навального Россия может выиграть

    кадровый военный


    Сергей Козлов: Как в русской армии появились партизаны

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода «Северный поток – 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным?
    Сергей Худиев

    Материнство не должно продаваться

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		8 сентября 2020, 09:12

    Дело о торговле детьми, по которому в СИЗО попало несколько медработников, недавно получило новый оборот: врач Юлиана Иванова, одна из обвиняемых, в ходе проверки СИЗО №6 заявила членам ОНК Москвы об угрозах в ее адрес со стороны сокамерниц. Это, как сообщается, связано с тем, что женщины-заключенные обычно крайне негативно относятся к людям, обвиняемым в преступлениях против детей.

    Арестованные медики сотрудничали с российским Европейским центром суррогатного материнства (ЕЦСМ); в поле зрения правоохранителей они попали из-за (видимо, случайной) смерти одного из младенцев. Налаженный процесс суррогатного материнства забуксовал из-за карантина и перекрытия границ.

    Виновны ли задержанные с чисто юридической точки зрения – неясно. Практика суррогатного материнства – когда женщины вынашивают детей для богатых заказчиков – формально не запрещена, и до карантина совершалась без каких-либо препятствий. Любой запрос в Сети выдает множество клиник, предлагающих подобные услуги.

    Это происшествие напомнило о проблеме суррогатного материнства и вызвало новый виток дискуссии. Одни говорят, что практика суррогатного материнства нуждается в более тщательной правовой регуляции, другие находят ее в принципе недопустимой.

    С одной стороны, существует определенный рыночный запрос – люди из богатых стран (или социальных слоев) хотят взять напрокат тело женщин из бедных стран, чтобы выносить себе ребенка. У них есть деньги, у женщины есть здоровое тело – происходит рыночный обмен, обычно по добровольному согласию сторон.

    Фото: Александр Рюмин/ТАСС

    При этом свою долю получают посредники, медицинский персонал и другие люди, так или иначе вовлеченные в товарообмен. Все они будут, разумеется, горячо поддерживать этот бизнес и не видеть в нем ничего предосудительного. Упор при этом обычно делается на добровольность происходящего: никого не заставляют под дулом пистолета, женщина получает свои деньги, заказчики – ребенка; в системе этических воззрений, где торговать можно абсолютно всем, а преступным можно считать только прямое принуждение, трудно понять, что здесь не так.

    Однако такая этика неизбежно ущербна – и в итоге разрушительна для общества. Не всем можно торговать. Отсутствие прямого принуждения еще не делает какую-то практику приемлемой. Мы все легко вспомним примеры: наркоторговец и его клиент общаются без принуждения, нередко и педофилы не прибегают к прямому насилию. Перестают ли их действия от этого быть преступными?

    Женщина, вовлеченная в проституцию, пропускает через себя по десять мужчин за смену – формально добровольно и по согласию, но говорить при этом, что клиенты и организаторы бизнеса не делают ничего предосудительного, едва ли возможно. Человека не следует подвергать такому обращению – даже если ее вытолкнули на этот путь тяжелые жизненные обстоятельства, неопытность или глупость, а не прямое принуждение. 

    Это разрушительно для человеческого достоинства всех, кто вовлечен в эту индустрию, и для нравственных стандартов общества в целом. Неудивительно, что в некоторых, в остальных отношениях, крайне либеральных странах – таких, как Швеция – организаторов и клиентов проституции (не самих женщин) наказывают. И это справедливо. Суррогатное материнство – это тоже форма продажи женского тела за деньги, причем в некоторых отношениях даже более трагичная, чем проституция.

    Из всех человеческих отношений самые теплые, самые близкие, самые священные – это отношения между матерью и ребенком, которого она выносила под сердцем. Это – абсолют человеческой любви; самое драгоценное, что только можно знать в этом мире. Именно от матери новый человек, приходя в мир, узнает, что значит быть драгоценным, любимым и желанным. Человек навсегда связан узами любви и благодарности с женщиной, которая выносила его под сердцем, и это отношение является формирующим для всей его жизни.

    Когда библейский пророк хочет подчеркнуть неизменность любви Божией, он сравнивает ее именно с любовью матери к ребенку: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя» (Исаия 49:15). Даже у тех мужчин и женщин, которые преступили закон и оказались в местах заключения, есть нечто почитаемое безусловно святым – материнство.

    Нет ничего более ужасного и трагичного, чем лишиться матери. Даже если физически ребенок оказался в полной безопасности, ничто не может заменить мать. Конечно, такие трагедии бывают – мать умерла, когда ребенок был еще очень мал (и это травма на всю жизнь). Или мать оказалась тяжелой алкоголичкой, с которой оставлять ребенка опасно – но это бывает редко, и мы все понимаем, что это исключительная, трагическая ситуация, которую никто не считает нормальной и не хочет создавать намеренно.

    Суррогатное материнство – это именно ситуация, когда мать забудет грудное дитя свое и, как и было оговорено с самого начала, продаст его чужим людям, чтобы никогда о нем не вспоминать. По крайней мере, этого требуют условия контракта. Быть проданным за деньги тем самым человеком, для которого ты по природе должен быть дороже жизни – огромное несчастье для ребенка.

    Связь между ребенком и женщиной, которая выносила его в своем теле, перестает быть чем-то священным и почитаемым, приобретает свою рыночную цену. Принцип «все продается» достигает своего предела.

    Хотим ли мы жить в обществе, где продажность носит настолько тотальный характер, а представление о священном изгажено настолько полностью? И есть ли будущее у такого общества? Есть ли честь и гордость у народа, который продает своих матерей напрокат иностранцам? И долго ли просуществует народ с таким отсутствием самоуважения?

    Другие материалы автора

    Сейчас общество и власти обеспокоены падением рождаемости – государство прилагает усилия, чтобы поддержать молодых родителей финансово. Но для семьи и детей важны не только и не столько деньги – но и определенный нравственный климат. Атмосфера, в которой поддерживается представление о святости материнства, о величайшем достоинстве матери, которая дала жизнь ребенку, которая его взрастила, который до конца ее дней будет ее радостью и гордостью.

    Практика суррогатного вынашивания отрицает материнство и обесценивает любовь между матерью и ребенком – подобно тому, как проституция обесценивает любовь между мужчиной и женщиной. Только хуже. Виновны ли арестованные медики по закону – трудно понять, вполне вероятно, они делали то, что не было на тот момент запрещено, а закон не должен иметь обратной силы.

    Но это происшествие показывает, что сама практика суррогатного материнства должна быть ясно и недвусмысленно запрещена. Материнство не должно продаваться.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •