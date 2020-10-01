К 40 годам понял секрет старости

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1 октября, четверг  |  Последнее обновление — 11:31  |  vz.ru
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От падения рубля выигрывают владельцы золота

Почему россияне бегут в золото REUTERS/Michael Dalder
Обилие негативных новостей вновь повышает популярность золота. Упавшему в цене драгметаллу обещают очередной взлет до рекордных уровней. В России этот актив становится еще более привлекательным благодаря снижению курса рубля. А рост цен на основную инвестиционную монету «Георгий Победоносец» неожиданно спровоцировал сам Центробанк России. Подробности...
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Российские военные в Сирии решили пять главных задач

Многие на Западе предрекали, что операция в Сирии станет для России «вторым Афганом» Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Ровно пять лет назад Россия вступила в сирийскую войну, что до сих пор официально называют участием в антитеррористической операции. Между тем задачи, стоявшие перед нашим государством и его вооруженными силами, были более глобальными, чем победа над террористической группировкой в отдельно взятой стране. Пришло время подводить итоги. Подробности...
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Изгнание коррупции из леса принесет России двойную пользу

Те, кто работает по «теневым» схемам, до сих пор процветают в лесной отрасли России Юрий Смитюк/ТАСС
Происходящее в отечественной лесной отрасли «ни в какие ворота не лезет», лес рубят варварскими методами и сбывают за рубеж по левым схемам. Такой диагноз поставил Путин – и велел с 22-го года вообще запретить экспорт необработанной древесины из России. Что касается контрабанды, то ее поток остановят уже через считанные месяцы, поскольку весь «деревянный» бизнес перейдет под цифровой надзор федерального центра. Подробности...
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Зеленский готовится к роли украинского националиста

Фокин с ходу настроил против себя киевский политбомонд, назвав ополченцев Донбасса повстанцами Hennadii Minchenko/Global Look Press,
В гостях у Гордона/YouTube
Заместитель Кравчука на переговорах по Донбассу, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин со скандалом отправлен в отставку. Причина – лояльность Фокина к России и к самому Донбассу, где он проработал десятки лет. Впрочем, вся эта история не про Фокина – он из своих взглядов секрета не делал, а про в очередной раз опозорившегося Зеленского. Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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К 40 годам понял секрет старости

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Достижения – это прекрасно и уважаемо. Успех – одобряем и восхваляем. Быть серьезным человеком и делать большие дела – очень хорошо. А в конечном счете все мы окажемся примерно в одном месте. И будет бесконечно больно думать, что жизнь ты кинул на перегонялки с самим собой. Подробности...

Постсоветским государствам пора определиться с Россией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Внешнеполитическая диверсификация считалась чуть ли не 11-й заповедью для малых государств – особенно буферных. Однако тенденции развития международных отношений вымарывают эту заповедь из скрижалей реальной политики. Подробности...

Жертвы репрессий против жертвы историка Дмитриева

Елена Кондратьева, журналист
Требуется, вероятно, новый общественный консенсус, при котором все стороны согласятся приравнять политические убеждения к национальности или вероисповеданию. И тогда известный тезис, что нет плохих или хороших наций, а есть плохие и хорошие люди, расширится до понимания, что нет хороших или плохих либералов, патриотов или коммунистов. Подробности...
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Зеленский пошел на поводу у «нациков»

Макрон отомстил Лукашенко

Обсуждение: 13 комментариев

Новая война армян и тюрок

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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Дмитрий Волошин

    К 40 годам понял секрет старости

    Дмитрий Волошин
    сооснователь Otus.ru
    		1 октября 2020, 10:50

    Когда мне было 16 лет, я с жалостью смотрел на 25-летних. У них, у стариков, не было будущего. Они были занудными, медленными. У них были дети и странные интересы. Я не думал, что мне станет 25, и я буду таким же.

    А в 25 я уже с недоумением смотрел на 40-летних. Разве есть жизнь в возрасте старше, скажем, 33? Толстые они какие-то все. Дети у них выросли, чем они занимаются? А те, смотри, уже померли. Вот она где, старость.

    Сейчас мне 40. Я смотрюсь с утра в зеркало – и вижу, ну, скажем, пацана. Возраст, конечно, ощущается. По бокам в основном. А самое главное, что поменялось в 40 – это отношение к возрасту. Моим родителям 65? Круто, они же молоды. Что я буду делать в 80? Да что захочу, потому что будут и силы, и желания.

    А еще к 40 годам я понял секрет старости. Серьезно. Посмотрите вокруг. Нас окружают взрослые и молодые. Только это никак не связано с возрастом. Можно встретить 18-летнего старичка, а можно – 70-летнюю девчонку. Что их отличает? В общем – серьезное отношение к жизни.

    Лорд Уоттон был не прав, секрет счастья не в красоте, но секрет счастья в молодости. А молодость – это ироничное, слегка насмешливое, отношение к себе и жизни, это умение жить одним днем, желание пробовать новое. Наверное, в базисе всех этих прекрасных качеств лежит принятие себя и своих успехов. Ох уж эти успехи! Они сжигают людей. Превращают их в угольки, потом – в пепел. И если соревнование с другими еще как-то можно пережить, то соревнование с собой съедает годы за месяцы.

    Фото: Michael Peuckert/Global Look Press

    Это называется «бег за тенью». Пробовали догнать тень? Что говоришь, мальчишка? Надо быть сумасшедшим, чтобы ее ловить? Верно. А чтобы соревноваться с самим собой в карьере, в доходах, в званиях и должностях, в написанных статьях и посещенных мероприятиях надо быть и вовсе умалишенным. Представляете, каково это – все время жить в будущем?

    У Стругацких в романе «Стажеры» была хорошая сценка, спор того самого стажера с владельцем бара «Микки Маус». Последний всю жизнь работает на пенсию, копит для того, чтобы безбедно жить уже немощным. Стажер, никогда не задумавшийся о таком далеком будущем, предпочитает скорее умереть молодым, чем всю жизнь думать о старости. Видно, у него в душе полдень.

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    Что я хотел сказать? Достижения – это, конечно, прекрасно и уважаемо. Успех – одобряем и восхваляем и все такое. Быть серьезным человеком и делать большие дела – очень, очень хорошо. А в конечном счете все мы окажемся примерно в одном месте. И будет бесконечно больно думать в этом самом месте, что жизнь ты кинул на перегонялки с самим собой.

    Поэтому, если увидите вот такого бегуна за тенью, неважно сколько ему лет, который запаривается карьерой, «бабками», статусом, то скажите ему: «Фу, какой ты уже старый! И толстый! И с тобой неинтересно!». Пусть это и не очень вежливо. А вдруг поможет? Были случаи. Лично знаю.

    Источник: Блог Дмитрия Волошина


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