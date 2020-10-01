К 40 годам понял секрет старости

Когда мне было 16 лет, я с жалостью смотрел на 25-летних. У них, у стариков, не было будущего. Они были занудными, медленными. У них были дети и странные интересы. Я не думал, что мне станет 25, и я буду таким же.

А в 25 я уже с недоумением смотрел на 40-летних. Разве есть жизнь в возрасте старше, скажем, 33? Толстые они какие-то все. Дети у них выросли, чем они занимаются? А те, смотри, уже померли. Вот она где, старость.

Сейчас мне 40. Я смотрюсь с утра в зеркало – и вижу, ну, скажем, пацана. Возраст, конечно, ощущается. По бокам в основном. А самое главное, что поменялось в 40 – это отношение к возрасту. Моим родителям 65? Круто, они же молоды. Что я буду делать в 80? Да что захочу, потому что будут и силы, и желания.

А еще к 40 годам я понял секрет старости. Серьезно. Посмотрите вокруг. Нас окружают взрослые и молодые. Только это никак не связано с возрастом. Можно встретить 18-летнего старичка, а можно – 70-летнюю девчонку. Что их отличает? В общем – серьезное отношение к жизни.

Лорд Уоттон был не прав, секрет счастья не в красоте, но секрет счастья в молодости. А молодость – это ироничное, слегка насмешливое, отношение к себе и жизни, это умение жить одним днем, желание пробовать новое. Наверное, в базисе всех этих прекрасных качеств лежит принятие себя и своих успехов. Ох уж эти успехи! Они сжигают людей. Превращают их в угольки, потом – в пепел. И если соревнование с другими еще как-то можно пережить, то соревнование с собой съедает годы за месяцы.

Это называется «бег за тенью». Пробовали догнать тень? Что говоришь, мальчишка? Надо быть сумасшедшим, чтобы ее ловить? Верно. А чтобы соревноваться с самим собой в карьере, в доходах, в званиях и должностях, в написанных статьях и посещенных мероприятиях надо быть и вовсе умалишенным. Представляете, каково это – все время жить в будущем?

У Стругацких в романе «Стажеры» была хорошая сценка, спор того самого стажера с владельцем бара «Микки Маус». Последний всю жизнь работает на пенсию, копит для того, чтобы безбедно жить уже немощным. Стажер, никогда не задумавшийся о таком далеком будущем, предпочитает скорее умереть молодым, чем всю жизнь думать о старости. Видно, у него в душе полдень.

Что я хотел сказать? Достижения – это, конечно, прекрасно и уважаемо. Успех – одобряем и восхваляем и все такое. Быть серьезным человеком и делать большие дела – очень, очень хорошо. А в конечном счете все мы окажемся примерно в одном месте. И будет бесконечно больно думать в этом самом месте, что жизнь ты кинул на перегонялки с самим собой.

Поэтому, если увидите вот такого бегуна за тенью, неважно сколько ему лет, который запаривается карьерой, «бабками», статусом, то скажите ему: «Фу, какой ты уже старый! И толстый! И с тобой неинтересно!». Пусть это и не очень вежливо. А вдруг поможет? Были случаи. Лично знаю.

Источник: Блог Дмитрия Волошина