«Расстановка виселиц» возникает в школе

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10 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 10:51  |  vz.ru
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Как разбогател бюджет России

Бюджет заработал в этом году на 5 трлн рублей больше Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
В 2021 году произошел резкий рост доходов федерального бюджета на целых пять триллионов рублей. Это уникальный показатель. Вместо дефицита бюджета страна получила приличный профицит. Как получилось, что российский бюджет показал такую доходность в условиях второго года пандемии? Нефть и газ – важные, но не единственные источники доходов казны.  Подробности...
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Путин и Байден договорились договариваться

Российская сторона оценила разговор как откровенный и деловой Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Переговоры между президентами России и США продолжались более двух часов, включив в себя обмен как откровенными мнениями, так и шутками. Главных моментов два: вопрос гарантий от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине. Все прошло скорее хорошо, чем плохо, но в первые минуты после завершения беседы лидеров казалось иначе – что плохо все или почти все.  Подробности...
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Бороться с ковидом мешает «мозговой вирус»

Антипрививочники выступают против мер, которые власти принимают в целях борьбы с ковидом Zuma/ТАСС
Конспирологические настроения по поводу ковида можно сравнить с «мозговым вирусом». Это ментальная программа, построенная по технологиям создания компьютерных вирусов, чтобы подпитывать движение антиваксеров, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт российской IT-индустрии Игорь Ашманов. Подробности...
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Запрет магии в Азербайджане подает плохой пример

Государственная война с мистикой может быть частью дальнейшего укрепления личной власти Алиева president.az
В Азербайджане готов к принятию закон, который запретит СМИ «пропагандировать» экстрасенсов, медиумов, гадалок и парапсихологов, а по факту вообще упоминать об их существовании. Зачем это нужно президенту Ильхаму Алиеву? И стоит ли России последовать примеру Азербайджана, ограничив информационные возможности «мистических шарлатанов»? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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«Расстановка виселиц» возникает в школе

Дмитрий Волошин
Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Почему нетерпимость к ошибкам и практики беспардонного поведения так опасны? А очень просто. Мы так устроены, что если на нас давить, то мы будем изворачиваться. Подробности...

России пора избавиться от иллюзий по поводу Германии и Австрии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В Германии и Австрии пришли к власти новые правительства, которые явно станут для России менее удобными. Однако разногласий между нами значительно больше, чем точек соприкосновения, и нет никаких оснований считать немецкоязычные страны «понимающими партнерами». Подробности...

Нужно ли России восстановить СССР

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Для России прочертить линии «свой – чужой» сложно, даже если из стран-соседей уедут все русскоязычные соотечественники. Но меняются поколения, через 15–20 лет Россия будет более хладнокровно подходить к соседям. Подробности...
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Новый канцлер ФРГ: чего ждать

Переговоры России и США: главное

Квартиры «не только для славян»

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Германия впервые за 16 лет обрела нового канцлера

Бундестаг избрал нового канцлера ФРГ, которым стал бывший министр финансов и член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. С его избранием закончилась 31-летняя политическая карьера Ангелы Меркель, которая руководила страной последние 16 лет
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Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
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    Дмитрий Волошин

    «Расстановка виселиц» возникает в школе

    Дмитрий Волошин
    сооснователь Otus.ru
    		10 декабря 2021, 10:14

    Эта неделя принесла интересное наблюдение. Несколько абсолютно не связанных друг с другом людей рассуждали о причинах технологического отставания. И все они сходились в одном: головы у нас светлые, а вот менеджмент – средневековый. Причем, что характерно, все рассуждающие товарищи были из менеджмента. Не малого менеджмента, скажу прямо. Эдакий сеанс самобичевания, эдакая унтер-офицерская вдова в брюках.

    Погружаясь в анализ средневековости, мои собеседники выделяли одно свойство, одну характерную особенность – нетерпимость к ошибкам. Я обогатил свой словарный запас словосочетанием «расставлять виселицы», то есть крайне негативно относиться к провалам и мстить за них.

    Еще я обогатил свой опыт рассказом о топ-менеджере крупнейшего банка, который отличается несдержанностью, язвительностью и беспардонным поведением с сотрудниками. Я и раньше слышал о нем всякое, но приведенные примеры поразили воображение. И что характерно, что все эпизоды мстительности, критики и откровенных наездов не приводили к каким-то реальным действиям. То есть виселицы пустовали, вороны каркали. Такая отечественная специфика.

    Почему нетерпимость к ошибкам и практики беспардонного поведения так опасны? А очень просто. Мы так устроены, что если на нас давить, то мы будем изворачиваться. Самый простой путь борьбы с таким давлением, это отрицание ошибок как таковых.

    Мой коллега приводил пример. Совещание, выступает директор завода. Риторика в стиле «попробовали, не получилось». То есть ни одного личного местоимения, ни одной цифры, ни одного факта. Что происходит? Ошибка замалчивается, причины не анализируются, обязательства по исправлению не берутся. Страх, тотальный страх наказания.

    Фото: YAY/ТАСС

    А что означает отсутствие анализа и исправления ошибки? Особенно в условиях постоянного эксперимента? Эксперимента как способа ведения бизнеса? Означает, что эксперимента не будет. Будет имитация эксперимента, будет генерация бумажек об эксперименте, будут презентации об эксперименте.

    А самого эксперимента – не будет. Потому что если его делать, то велика вероятность ошибиться. По определению понятия «эксперимент». Поэтому следующим этапов замалчивания ошибки будет не допущение ошибки действием. То есть не создание ситуаций, в которых ошибка может появиться. Стазис, заморозка. Откуда возникает «расстановка виселиц»? Я подозреваю, что причины кроются в детстве, в школе. Посудите сами, еще в школе нас с вами подгоняли под один шаблон. В школе нам рассказывали, что надо быть как все, не высовываться и работать по правилам, порой абсурдным. В школе нас учили делать монотонную и часто ненужную работу. В школе нас унижали за ошибки оценками. Школа привила нам две модели поведения: учитель (во главе, сверху, вещает) и ученик (на периферии, снизу, молчит или открывает рот по запросу).

    Эти модели прекрасно реализуются дальше в жизни. Вот это наше «ты начальник – я дурак» – оно откуда? Оно из нашей пассивности и молчаливости в роли сотрудника, и из телячьего восторга, когда повысили. О, тогда да, тогда дорвался. Я – начальник! И если раньше мне не давали спуску, то теперь уж я его никому не дам. Отсутствие элементарной деловой культуры (ну не учат) и чувство безнаказанности (потому что отпустило давление) делает это явление особо опасным и крайне вирулентным. Плюс перфекционизм. Привыкли много пахать? Почему? Чтобы не получить плохую оценку? А есть взаимосвязь между количеством времени, уделяемого работе, и «хорошей оценкой»? Конечно, есть. В общем случае, чем больше работаешь, тем больше приносишь пользы и тем более ты заметен и тем более уважаем. Так ли это? Не совсем. Можно много делать и не достигать результата, а можно провести одну встречу и получить то, чего хотел.

    Но простые модели, линейные, проще, предсказуемее. Со школы нас приучили к борьбе с неопределенностью. 2+2=4. Всегда. И прямая зависимость между временем в офисе и результатом кажется очевидной, понятной, уютной. И еще нужно быть как все. Поэтому и получается, что привычка проводить время в офисе, устраивать совещания, организовывать проекты есть ни что иное, как попытка доказать себе и окружающим, что ты – отличник. И чем больше встреч и активностей в твоем расписании, тем более ты хорош. Хорош и востребован, хорош и профессионален.

    Правда, потом начинаешь замечать других людей, которые не так загружены, умудряются в отпуск съездить. У них есть личная жизнь, у них есть что-то свое, а не общественное. Это удивляет, раздражает, хочется привести их к общему знаменателю. А теперь соберем все вместе. Наш средневековый типовой руководитель учился в обычной школе. Которая сделала его перфекционистом, трудоголиком, мечтающим стать «учителем» и возвыситься над «классом». Его жизненная модель проста как валенок: надо много пахать, чтобы однажды взять в руки указку. И размахивать ею, чтобы все было правильно. Правильно – это как он скажет, и чтобы все сидели за партами и прилежно учились.

    Ошибка в этом смысле становится актом личного неуважения. Ошибка – это отклонение либо от модели послушания (ну не мог он дать некачественное указание – значит, указание выполнили некачественно), либо от модели трудоголизма (ну не могло не получится запланированное – значит, недостаточно тратили времени, отвлекались). Этот акт неуважения вызывает исключительную эмоциональную реакцию. Которая сама по себе смешна, если бы его сотрудники учились в другой школе. Но беда в том, что они заканчивали такую же типовую школу. И для них крик учителя приемлем и легитимен. Сказать «пошел нах» нельзя, так не принято, маму в школу вызовут. Молчание сотрудников порождает ощущение безнаказанности и еще больше распаляет нашего азиатского царька.

    В итоге суть деятельности остается в крике, пар уходит в свисток, машины не ездят, корабли не идут, ракеты не летят. Зато в деле расстановки виселиц все хорошо. Ну хоть в чем-то.

    Источник: блог Дмитрия Волошина

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