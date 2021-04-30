Слово «ответственность» теряет смысл

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НОВОСТЬ ЧАСА

Чешский генерал заявил об отсутствии убедительных доказательств версии событий во Врбетице

30 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 10:46  |  vz.ru
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Как коронавирус привел к резкому росту зарплат

Квалифицированные программисты становятся весьма высокооплачиваемыми специалистами Владимир Гердо/ТАСС
Сотни тысяч рублей – такую зарплату сегодня запрашивает и получает IT-специалист даже среднего уровня, и это существенно выше, чем было еще год назад. Причем не имеет значения, работает разработчик в Москве или же в глубокой провинции. Почему в России случился резкий взлет оплаты труда специалистов по информационным технологиям и к каким проблемам это приводит? Подробности...
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Взрывы военных складов в Чехии и Болгарии породили вопросы к ЕС

Емельян Гебрев признался, что поставлял Украине боеприпасы вопреки запрету властей ЕС REUTERS/Dimitar Kyosemarliev
Власти Болгарии заподозрили Россию в организации серии взрывов на своих военных складах. Причастность Москвы София объясняет тем, что там хранились предназначенные Грузии и Украине боеприпасы. Сам владелец арсеналов отвергает такую версию. Она к тому же свидетельствует о том, что страны Восточной Европы незаконно торгуют оружием и нарушают подписанные ЕС договора.  Подробности...
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Где россиянам искать защиты своих прав на работе

Больше 50% россиян уверены, что их право на труд должно защитить государство Виктор Толочко/РИА Новости
Международные структуры, отнюдь не дружественные России, признали – наша страна надлежащим образом защищает права работников. В соответствующем рейтинге мы обгоняем США и Австралию. Но опрос россиян в канун 1 Мая выявил неоднозначную закономерность: за помощью в решении конфликтных ситуаций на работе россияне практически не обращаются к профсоюзам. Нужны ли перемены в сфере труда? Подробности...
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Сто дней Байдена прошли лучше, чем кажется

Джозеф Байден заявил, что цель США – «победить в XXI веке» Chip Somodevilla/ТАСС
От выступления президента США в Конгрессе ждали очередных «байденизмов» и выпадов в сторону России. Однако и то, и другое оказалось в дефиците. В плане отношений с Москвой речь получилась почти благожелательной, а общие итоги первых ста дней президента Джо Байдена можно признать даже обнадеживающими – для американцев, но не для китайцев и русских. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Слово «ответственность» теряет смысл

Дмитрий Волошин
Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Толпа мотивирующих спикеров призывает нас делать, что хочется, видеть и не упускать возможностей. И на этом фоне растет число тех, кто засыпает с пультом в руках. Кто устает от постоянной необходимости принимать сложные решения. Подробности...

Кто подставил Джона Керри

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В администрации Байдена, в этом либеральном вашингтонском политбюро, вовсю идут подковерные схватки за влияние на принятие важнейших решений, в том числе внешнеполитических. Подробности...

Европа де-факто отменила безвиз для украинцев

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
В дивном новом мире безвиз для украинцев отменен не де-юре, но де-факто. И речь о проблемах не только для путешественников, но и для целой армии трудовых мигрантов, большая часть которых не имеют вида на жительство в ЕС. Подробности...
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Таджики против киргизов: новая война?

Список врагов России

Обсуждение: 4 комментария

Как помочь Донбассу

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Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Как нужно решать проблему с бездомными бродячими собаками?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Чешский генерал заявил об отсутствии убедительных доказательств версии событий во Врбетице
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    Дмитрий Волошин

    Слово «ответственность» теряет смысл

    Дмитрий Волошин
    сооснователь Otus.ru
    		30 апреля 2021, 10:40

    Вы знаете, что такое Netflix? Конечно, знаете. Это бесконечный конвейер удовольствий. Вы можете выбрать серьезный фильм, вы можете выбрать смешной фильм, вы можете выбрать страшный фильм. Тысячи и тысячи удовольствий. А знаете, какой фильм чаще всего выбирают? Никакой.

    Потому что ищут и засыпают от усталости. Засыпают, выронив пульт из рук. Так и не посмотрев ничего, увидев только отрывки из лучшего. Почему? Потому что лучшее – качественное понятие. И мы никогда не поймем, лучшее оно или нет, не посмотрев все. А все посмотреть нельзя, потому что это бесконечный конвейер удовольствий. Понимаете?

    Мне иногда кажется, что и наша жизнь превратилась в Netflix. Она стала проще, чем раньше. Появилось много возможностей. Эти возможности открываются каждый день, непредсказуемо и часто. Возможности падают из чатов, возможности появляются в социальных сетях. Возможность, олдскульно, может возникнуть в метро или на заправке. Но она обязательно возникнет, для этого надо лишь чуть–чуть хотеть ее увидеть.

    Думаю, скоро возможности будут доставлять прямо на дом. Они будут преследовать тебя между переключениями каналов Netflix. И будут, наверное, курсы. Специальные курсы по обработке возможностей. Вроде того: «Как не упустить главное и не заснуть, выбирая». Представляете?

    А еще мне кажется, что основной проблемой нашей жизни весьма скоро будет ответственность. Ответственность за принятое решение. Почему? Да потому что велик соблазн пощелкать по кнопкам. Ты принял офер, и вышел на работу. А на завтра тебе позвонили и предложили лучшую работу, с большей зарплатой и свободным графиком. Или ты делаешь стартапный проект, ты вписался, на тебя рассчитывают. А сегодня ты понял, что тебе уже не хочется вот всего этого, неопределенность надоела, и, кстати, у тебя есть прекрасное корпоративное предложение. И ты даже их не искал, они сами. И совесть вроде чиста, потому что это же не ты, это судьба. «Вы верите в знаки?», – спросишь ты и с чистой совестью покинешь. Верно?

    Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

    И получается, что само слово «ответственность» теряет смысл. Размывается постоянным Netflix, рассуждениями о свободе выбора, и о том, что ты должен прислушиваться к себе. Ответственность уничтожается псевдо–психологическими экзерсисами на тему превалирования желаний над долгом. Толпа мотивирующих спикеров призывает нас делать, что хочется, видеть и не упускать возможностей. И на этом фоне растет число тех, кто засыпает с пультом в руках. Кто устает от постоянной необходимости принимать сложные решения. Кто хочет, чтобы решения принимали за него. Кто боится очередного выбора и не хочет ни переключать канал, ни смотреть текущий. И это, безусловно, катастрофа современной жизни. Согласны?

    Источник: блог Дмитрия Волошина


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