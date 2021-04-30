Слово «ответственность» теряет смысл

Вы знаете, что такое Netflix? Конечно, знаете. Это бесконечный конвейер удовольствий. Вы можете выбрать серьезный фильм, вы можете выбрать смешной фильм, вы можете выбрать страшный фильм. Тысячи и тысячи удовольствий. А знаете, какой фильм чаще всего выбирают? Никакой.

Потому что ищут и засыпают от усталости. Засыпают, выронив пульт из рук. Так и не посмотрев ничего, увидев только отрывки из лучшего. Почему? Потому что лучшее – качественное понятие. И мы никогда не поймем, лучшее оно или нет, не посмотрев все. А все посмотреть нельзя, потому что это бесконечный конвейер удовольствий. Понимаете?

Мне иногда кажется, что и наша жизнь превратилась в Netflix. Она стала проще, чем раньше. Появилось много возможностей. Эти возможности открываются каждый день, непредсказуемо и часто. Возможности падают из чатов, возможности появляются в социальных сетях. Возможность, олдскульно, может возникнуть в метро или на заправке. Но она обязательно возникнет, для этого надо лишь чуть–чуть хотеть ее увидеть.

Думаю, скоро возможности будут доставлять прямо на дом. Они будут преследовать тебя между переключениями каналов Netflix. И будут, наверное, курсы. Специальные курсы по обработке возможностей. Вроде того: «Как не упустить главное и не заснуть, выбирая». Представляете?

А еще мне кажется, что основной проблемой нашей жизни весьма скоро будет ответственность. Ответственность за принятое решение. Почему? Да потому что велик соблазн пощелкать по кнопкам. Ты принял офер, и вышел на работу. А на завтра тебе позвонили и предложили лучшую работу, с большей зарплатой и свободным графиком. Или ты делаешь стартапный проект, ты вписался, на тебя рассчитывают. А сегодня ты понял, что тебе уже не хочется вот всего этого, неопределенность надоела, и, кстати, у тебя есть прекрасное корпоративное предложение. И ты даже их не искал, они сами. И совесть вроде чиста, потому что это же не ты, это судьба. «Вы верите в знаки?», – спросишь ты и с чистой совестью покинешь. Верно?

И получается, что само слово «ответственность» теряет смысл. Размывается постоянным Netflix, рассуждениями о свободе выбора, и о том, что ты должен прислушиваться к себе. Ответственность уничтожается псевдо–психологическими экзерсисами на тему превалирования желаний над долгом. Толпа мотивирующих спикеров призывает нас делать, что хочется, видеть и не упускать возможностей. И на этом фоне растет число тех, кто засыпает с пультом в руках. Кто устает от постоянной необходимости принимать сложные решения. Кто хочет, чтобы решения принимали за него. Кто боится очередного выбора и не хочет ни переключать канал, ни смотреть текущий. И это, безусловно, катастрофа современной жизни. Согласны?

Источник: блог Дмитрия Волошина