Как избавиться от иностранных деталей в российской военной технике

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11 июня, четверг  |  Последнее обновление — 17:33  |  vz.ru
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Доставка дальневосточной рыбы в Центральную Россию – по-прежнему проблемаФото: Игорь Буймистров /ТАСС
Иностранную рыбу давно пора заместить отечественной, с Дальнего Востока – вот только мешают этому большие расстояния и ограниченные мощности железной дороги. Доставка через Северный морской путь до сих пор остается экзотикой, хотя и весьма перспективной. Что мешает наладить регулярный маршрут поставки рыбы по СМП? Подробности...
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Лидеров каких стран ждут на параде Победы в Москве

Так традиционно выглядели парады на 9 мая, но предстоящий парад должен стать особеннымФото: Алексей Никольский/ТАСС
Предстоящий парад Победы в Москве соберет десятки государственных лидеров. Украинского президента Зеленского, которого ранее планировали пригласить, решили не звать. Также среди гостей окажется президент Франции Эммануэль Макрон, но зато не будет Ангелы Меркель. От чего зависят решения глав государств присутствовать на параде на Красной площади? Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Назван главный соперник Лукашенко

Официально безработный Бабарико ведет свою кампанию на «средства семейного бюджета» Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В среде белорусской оппозиции определился фаворит, фигура которого представляет реальную угрозу для единоличной власти Александра Лукашенко. Некоторые соцопросы свидетельствуют, что банкир Виктор Бабарико может рассчитывать на избрание президентом уже в первом туре. Кто этот человек, почему у него ищут «деньги русских олигархов» и что позволяет ему верить в неизбежность победы над Батькой? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Пример для России, как оно бывает, но лучше бы не надо

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Непрерывная череда разнообразных и незаурядных катаклизмов – от отрицательных цен на нефть до текущих усилий американцев по уничтожению своей правоохранительной системы – продолжается. И нет никаких намеков на то, что это скоро закончится. Подробности...
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Общественное безумие на ровном месте не возникает

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Сто лет назад у нас уже ставили на колени «бывших людей» – представителей ранее привилегированных классов. Классовая борьба, конечно же, отличается от расовой, но инструменты у них одни и те же. Подробности...
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В Британию пришли швондеровские времена

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Интересно, будут ли кого выносить из Вестминстерского аббатства в Лондоне, как в свое время Сталина из Мавзолея. Там ведь тоже много могил тех, кто был не очень-то толерантен в свое время – только слегка историю копнуть. Подробности...
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

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              Как избавиться от иностранных деталей в российской военной технике

              России придется решать проблему импортных комплектующих для ВПК   11 июня 2020, 17:00
              Фото: Петр Ковалев/ТАСС
              Текст: Александр Тимохин

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              Совбез России обсуждает меры по снижению зависимости российской оборонки от иностранных поставок - об этом заявил глава СБ Николай Патрушев. Зависимость действительно есть, и по некоторым позициям она носит очень тяжелый для страны характер. Почему так случилось, какие виды российских вооружений нуждаются в импортозамещении больше всего - и как нужно решать эту проблему?

              Отставание Российской промышленности от западной носит практически непреодолимый характер. Причин этому масса, можно лишь сосредоточиться на некоторых.

              Проблема догоняющего

              Во-первых, сама промышленная революция произошла на Западе, что дало Западу многовековую «фору», в том числе и по части технологий. В России же промышленное развитие было навязано обществу намного позже и «сверху», волей Петра Великого. Одно это гарантировало, что Запад будет иметь превосходство в новейших разработках, и он его имел.

              Вторым важным отличием был характер исторического развития нашей страны в XX веке – ни одно общество в мире не пережило таких катаклизмов и не понесло таких потерь. Начиная с 1914 года и до второй половины пятидесятых, инновационное развитие в нашей стране было затруднено – надо было воевать и выживать, а потом восстанавливаться после страшных потерь. Странам Запада в этом было проще, особенно США, которые, находясь за океаном, вообще не страдали от европейских войн, даже тогда, когда участвовали в них. В середине сороковых в СССР бушевал голод, вся страна лежала в руинах, несколько поколений молодежи погибли в боях, что привело к демографическому кризису. А на горизонте маячила ядерная война с США.

              У США же к тому времени были и межконтинентальные бомбардировщики, и первые компьютеры, и в целом между СССР и США имел место просто эпохальный разрыв в научно-техническом потенциале. То, как СССР выкрутился из тогдашней ситуации, можно смело считать чудом. И народ целиком, и сталинское, и хрущевское руководство,  и партия выложились «на все сто», но страна получила и ядерное оружие, и современную промышленность, и совершила такой эпохальный прорыв, как вывод всего остального человечества в космос. И, что самое важное – стала участником научно-технической революции (НТР), имевшей место в развитом мире как раз в те годы. Это было невозможно, но это было сделано и мы никогда не должны забывать то поколение, которое совершило этот интеллектуальный и организационный подвиг.

              Тем не менее, СССР продолжал быть догоняющей стороной. К концу 60-х опять стала в острой форме очевидна невозможность догнать Запад.

              Во-первых, как бы сильно СССР не сокращал отставание, оно никуда не делось. Во-вторых, страны Запада могли использовать в своем развитии такой инструмент, как частная инициатива, что в СССР было невозможно. В третьих, на развитие Запада играл рынок технологий и международная кооперация – например, когда американцам понадобился самолет-штурмовик с коротким взлетом и вертикальной посадкой, они просто купили всю документацию и технологии производства у англичан. У СССР такой возможности практически не было (за исключением сотрудничества со странами СЭВ и Варшавского договора).

              Когда в 1979 году СССР ввел войска в Афганистан, его подвергли жесточайшей технологической блокаде – даже покупка одного персонального компьютера западного производства и его ввоз в СССР превращались в целую операцию. Известен легендарный эпизод с получением высокоточных металлообрабатывающих станков из Японии, которые потом были использованы для производства гребных винтов подлодок нового тогда поколения – проекта 971. Без японского оборудования дальность их обнаружения противником была бы выше примерно в два раза.

              Воспользоваться плодами второй НТР СССР не смог. В учебниках принято кивать на неэффективное руководство и общественную модель, но реально «потянуть» вторую НТР, не будучи включенным в глобальные (на тот момент – западные) технологические цепочки, было невозможно. Создать свои технологические цепочки схожих масштабов и разделить бремя научного прогресса с союзниками СССР не смог.

              После распада Советского Союза ситуация смягчилась – стало возможным производить на Западе закупку комплектующих, которые Россия не производила. Так на экспортные танки впервые попали французские комплектующие к тепловизорам, а в самолеты – иностранные процессоры и радиоэлектронные изделия. Тогда, в 90-х, руководству оборонно-промышленным комплексом удалось еще одно чудо. В условиях, когда заказы со стороны родного Минобороны канули в Лету, целые отрасли военного производства (например, авиапром) были спасены за счет экспортных заказов. Мы сегодня можем строить самолеты для себя только потому, что тогда строили их для Китая и Индии. Но о том, чтобы догнать Запад, и речи быть не могло – как и в начале века, приходилось, прежде всего, решать вопросы выживания.

              С тех пор многое изменилось, нам опять кое в чем удалось сократить разрыв, но он никуда не делся. А крымские события 2014 года и вовсе резко ужесточили обстановку для отечественного ОПК. Во-первых, произошла блокировка поставок западных комплектующих. А ведь отечественные самолеты и ракеты, которыми мы так гордимся, далеко не всегда полностью локализованы, особенно в части электроники. Второй проблемой было выпадение из цепочек поставок украинских производителей авиадвигателей и корабельных главных энергетических установок. Это был очень сильный удар по отечественному авиапрому и по кораблестроению. Его до сих пор приходится «держать», и, увы, полностью украинская продукция пока не замещена.

              Нам опять нужно догонять. И опять нужно догонять в условиях, когда буквально все нужно изобретать и производить самим. А ведь техника очень сильно усложнилась. На сегодня даже США так не могут. Но у России обстановка именно такая. Каковы слабые места нашей промышленности?

              Дефицит комплектующих и технологий

              Полный перечень технологий и комплектующих, недоступных но нужных нашей стране, секретен. Это нормально, так и должно быть. Приведем лишь некоторые примеры, в общих чертах.

              Так, лишь относительно недавно в России смогли начать производство инфракрасных матриц для тепловизиров. Но, увы, наши изделия отстают от западных. Это значит, например, что у иностранных танков будет преимущество в дальностях обнаружения и поражения целей.

              Серьезным пробелом являются комплектующие для радиолокационных станций (РЛС) с активной фазированной решеткой для самолетов-истребителей новейших типов и боевых кораблей. Так, необходим переход на новое поколение приемо-передающих модулей для антенн таких РЛС. Работа в этом направлении идет, но результаты будут не завтра.

              Есть огромные проблемы с электрорадиоизделиями микроэлектроники – той самой «элементной базой», о необходимости импортозамещения которой так много говорилось и говорится. Задел у нас тут есть, но нужно крупносерийное производство, а под него нет заказа.

              Есть проблемы и с «механикой» – так, производство газотурбинных двигателей для вертолетов ОАО «Климов» освоило, но уже сейчас очевидна проблема с производством новых редукторов. Видимо, проект нового морского вертолета «Минога» сильно забуксует по этой причине.

              Есть огромные проблемы в двигателестроении. Сразу же после возвращения Крыма в состав России, немецкий концерн МТУ остановил поставки своих дизелей для наших боевых кораблей, прервал поставки редукторов концерн «Ренк». Теперь, во-первых, придется использовать китайские, не совсем подходящие двигатели на некоторых проекта (МРК проекта 21631 «Буян-М», например), а во-вторых – корабли с немецкими дизелями, построенными до санкций, придется однажды ставить на прикол, ведь с запасными частями тоже намечаются проблемы. Даже у казалось бы российских дизелей 16Д49 Коломенского завода сегодня импортные турбокомпрессоры и ряд других критически важных узлов и изделий, они тоже не локализованы.

              Аналогичный пример дают вроде бы российские процессоры «Эльбрус».

              Да, они разработаны нашими инженерами и производятся в России. Но вот сам кремниевый кристалл процессора производится на Тайване – у нас просто нет таких технологических линий, чтобы делать их самим. Тайвань, кстати, непризнанное государство под «крышей» США и если бы не необходимость для американцев поддерживать не сильно высокую напряженность в отношениях с Китаем по тайваньскому вопросу, то не факт, что у нас вообще был бы «Эльбрус».

              Таких примеров много. Зачастую, из-за подобного страдает производство готовых изделий – так недавно останавливалось производство гидроакустических комплексов для новейших кораблей России. Но простых средств для решения проблем с зависимостью от импорта нет.

              Что делать?

              Так как проблема носит системный характер, то и решать ее нужно системно. Во-первых, нужно выделить те предприятия, которые могли бы наладить производство нужных изделий при наличии достаточного объема заказов. Затем Минобороны и Минпромторг должны эти заказы обеспечить. Минобороны стоит задуматься наконец-то о стандартизации хотя бы тех же кораблей, чтобы можно было массово производить однотипное оборудование для них, а для однотипного оборудования – типовые комплектующие, которые в этом случае нужны будут в достаточных для начала производства количествах. Это особенно сильно относится к электронике. Минпромторг же должен создать условия для продвижения тех же изделий на гражданские рынки.

              Второе, что необходимо – создание своих , независимых от Запада рынков технологий.  Без возможности перевалить затраты по разработкам на другие страны и заимствовать чужие открытия и технологии мы будем отставать все больше и больше. Похоже, придется буквально вырастить несколько стран, с которыми мы потом будем взаимодействовать также, как, например, ВПК США с ВПК других стран НАТО. Первым кандидатом в такие страны-партнеры России сегодня является Белоруссия. Потенциальное сотрудничество с Китаем также может быть очень важным. Иран мог бы стать одной из таких стран, но нужно как-то «состыковать» это с Израилем – который, кстати, является одним из каналов поставок в Россию санкционного военного «хай-тека», причем очень важным каналом.

              Еще одной чисто российской проблемой является правильное распределение средств. В прошедшие годы «импортозамещение» слишком часто оказывалось простой сменой шильдиков на иностранном приборе – в итоге ни зависимость от импорта не снималась, ни новых компетенций у отечественных производителей не появалялось, зато с государства выкачивались под эти вещи деньги. С этим надо что-то делать.

              России в любой момент могут перекрыть возможность производить отечественные процессоры, РЛС для новейших кораблей и самолетов-истребителей, гидроакустическое оборудование для кораблей, антиторпед для подлодок и многого другого.

              Мириться с этой проблемой уже не получается. Для любого разработчика стоит острая проблема подбора комплектующих с нужным для военного оборудования или оружия качеством - и чаще всего это иностранные комплектующие.

              Будем надеяться, что комплекс мер по снижению зависимости от импорта будет правильным. Ведь даже при безошибочно верных действиях, работа для нашей промышленности и науки предстоит просто титаническая, так что лучше не ошибаться и не затягивать. Оружие может понадобиться внезапно и совсем не тогда, когда нам этого хотелось бы.


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