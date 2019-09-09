В украинских тюрьмах еще остается немало русских

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Украину ждет большая распродажа

Гривна только внешне выглядит очень сильнойФото: Александр Щербак/ТАСС
Развивающиеся страны накрыла очередная волна девальвации – упали юань, рубль, реал, песо и ряд других валют. Однако самой устойчивой из них парадоксально оказалась украинская гривна – она уверенно укрепляется к доллару и уже достигла максимального значения курса за последние три года. В чем причина происходящего и как это связано с грандиозной распродажей украинских активов, которую готовит Зеленский? Подробности...
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Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу

Разговор Путина и Макрона стал продолжением переговоров, начатых в форте БрегансонФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президенты России и Франции провели телефонные переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе. Обмен заключенными между Украиной и РФ показал, что президент Зеленский договороспособен. Это дает шанс уже было похороненным Минским соглашениям на воскрешение, а Донбассу – на мир. Путин готов обсуждать все это предметно, но ставит неожиданное и важное условие.  Подробности...
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Психотропным препаратам для детей открыли границу

Иностранные лекарства российские дети теперь смогут получить вполне законноФото: Lilly/Image Broker/Global Look Press
Правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей. В ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а затем – их производство в России. До этого момента родителям приходилось заказывать такие препараты за границей. Помимо того, что их покупка станет легальной, цена будет существенно ниже, чем у перекупщиков или за рубежом. Подробности...
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Современный мир потребовал от политиков нового качества

Махатхир Мохамад на Восточном экономическом форуме во ВладивостокеФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Малайзийскому премьер-министру Махатхиру Мохамаду, побывавшему с визитом в России на минувшей неделе, 94 года. В современном мире многие политики имеют почтенный возраст. Это и тот же Трамп, и его соперники на будущих выборах. Есть и целая плеяда новых политиков – Макрон, Зеленский. Но у патриархов у власти очень часто есть явные преимущества перед молодыми. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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В украинских тюрьмах еще остается немало русских

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поздравим тех, кто вышел на свободу. Кирилла Вышинского, Евгения Мефедова и еще 33 обменянных русских – вне зависимости от того, красные у них паспорта или синие. Но важно понимать, что это далеко не все украинские политзаключенные. Подробности...

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Навальный пытается прильнуть к каждому плечу

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Перед глазами наблюдателя разворачивается прекрасная картина: по игровому полю русской политики мечется тушка Навального. Цель одна – сделать вид, что от него что-то зависит и что без него и солнышко бы не встало. Подробности...
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              В украинских тюрьмах еще остается немало русских

              Анна Долгарева
              журналист, поэт, военный корреспондент
              		 9 сентября 2019, 18:45

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              Противоречивую реакцию вызвал обмен пленными между Россией и Украиной. Вообще, конечно, скажи кто пятьдесят лет назад, да даже двадцать, десять – «Россия и Украина обменялись пленными» – показалось бы бредом, сюром.

              На самом деле, конечно, более точной формулировкой будет такая: Россия выдала Украине заключенных с украинским гражданством. Украина выдала России заключенных с российским гражданством (часть из них была захвачена в плен в ходе войны в Донбассе) числом 12 и собственных политзаключенных числом 23 человека.

              Есть достаточно поводов для вопросов. Например – как так, почему Украине выдали обвиненного в терроризме (попытке подрыва) режиссера Олега Сенцова (изрядно округлившегося, несмотря на якобы имевшую место многодневную голодовку)? Фактически это давно выпрашиваемый Украиной обмен Сенцова на арестованного по надуманным обвинениям украинского журналиста с российским гражданством Кирилла Вышинского, а российская власть вроде бы занимала жесткую позицию «террористов на журналистов не меняем».

              Тем не менее, нужно четко осознавать: обмен – это благо. Освобождение русских – это благо. Защита интересов русских, в том числе за границей, – это то, чем должна заниматься нормальная власть. И то, что предметом обмена послужил Сенцов и бедные, мозгами обиженные украинские моряки, рванувшие на российскую территорию в Керченском проливе, – это не является чем-то плохим. Это вообще как-то оправдывает существование данных неумных индивидуумов.

              Что же до сенцовской тяги решать экзистенциальные вопросы путем закладки взрывчатки – думается мне, с этим предстоит разбираться уже украинским властям, когда оголодавший режиссер решит, что они его не устраивают. Давайте вспомним Надю Савченко, которую тоже обменяли и которая быстро сменила российскую тюрьму на украинскую.

              Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images via <br>ZUMA Wire/ТАСС

              Плохо не то, что Богом обиженный Сенцов оказался на свободе. Плохо то, что обменяли не всех. В украинских тюрьмах еще остается немало русских людей с украинским гражданством. Русских людей, которые не были согласны с властью, пришедшей после Майдана. Списки на обмен тянутся далеко – за сотню человек и дальше. Обменяли пока 35 человек.

              Вообще, согласно Минским договоренностям, пленные и политзаключенные должны быть амнистированы. Никаких обменов! Правда, на тот же шаг должны пойти в ЛДНР. Учитывая, что, согласно заявлениям МГБ, арестованы люди, причастные к убийствам Моторолы и Захарченко, – пойдут ли? Можно подсказать, что в республиках узаконена смертная казнь, но на деле она существует только на бумаге...

              Но... почему в списки на обмен не вошел харьковский изобретатель Мехти Логунов, абхаз и патриот России? Старейшего политзаключенного приговорили к 12 годам лишения свободы за мифическую «госизмену» – то есть к смерти в тюрьме, учитывая условия украинских мест заключения. Как могли о нем забыть?

              Но есть и хорошие новости: среди освобожденных – бывший зенитчик ДНР Владимир Цемах. Он может стать важным свидетелем по «делу «Боинга». Точнее, он уже является ключевым свидетелем. Вряд ли его показания изменят мнение предвзятых судей, однако весьма вероятно, что, пребывая в украинской тюрьме, он бы дал те показания, которые бы из него выбили. После общения с бывшими пленными у меня сложилось впечатление, что на Украине не стесняются избивать заключенных и помещать их в условия, где невозможно сохранить здоровье. Переломанные кости, которые приходится долго лечить, подхваченный в тюрьме туберкулез – все это случилось с людьми, которых я лично знаю.

              И поэтому обмен невозможно не приветствовать. Однако хотелось бы предостеречь от опрометчивых выводов. Не стоит полагать, что «зеленская оттепель» – это повод вернуть Донбасс на Украину. Зеленский (а точнее, его команда) – разумнее и вменяемее предыдущего режима Порошенко, Зеленский способен к диалогу, Зеленский вызывает больше симпатии, однако на фронте не меняется ничего. На линии соприкосновения украинцы и жители Донбасса продолжают убивать друг друга, причем интенсивность убийств нисколько не снизилась после прихода к власти Зеленского.

              Донбасс не примет ни Зеленского, ни Порошенко, ни Надю Савченко, ни даже какого-нибудь пророссийского кандидата в кресле президента Украины. Просто по той причине, что украинцы и жители Донбасса уже привыкли убивать друг друга и вряд ли перестанут это делать, оказавшись в одном государстве.

              Сейчас их хотя бы разделяют минные поля. Причем убивать будут скорее украинцы – Донбасс довольно сильно в целом устал. Результатом станет затяжная и кровопролитная партизанская война, резкий рост преступности – в общем, если нынешнюю ситуацию можно сравнить с открытой раной, то это будет внутреннее кровотечение с гангреной.

              Давайте поздравим тех, кто вышел на свободу. Поздравим Кирилла Вышинского, отсидевшего ни за что, поздравим Евгения Мефедова, несколько раз пытавшегося покончить с собой в тюрьме, поздравим всех русских – вне зависимости от того, красные у них паспорта или синие. Но не будем забывать, что это еще далеко не все политзаключенные, содержащиеся на почти «европейской» Украине.


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