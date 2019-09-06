Образ Родины-матери превращается в политическую реальность

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Российский авиапром лишат советского балласта

Отечественное авиастроение погрязло в убытках Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Российский авиапром оказался в финансовой ловушке. В числе причин – советское авиационное наследие. Кроме того, много денег было потрачено на возрождение гражданской авиации, а дивидендов от этого до сих пор не видно. Военный же авиапром столкнулся с сокращением оборонзаказа. Спасение ситуации возложено на Анатолия Сердюкова – ранее он провел реформу Минобороны. Подробности...
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До мирного договора с Японией осталось два шага

Синдзо Абэ и Владимир Путин хотят договоритьсяФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая во Владивостоке, Синдзо Абэ произнес едва ли не самую проникновенную речь в своей карьере. Она была посвящена отношениям двух стран и закончилась призывом заключить мирный договор. Позиция России известна и озвучена давно: Москва готова к подписанию договора, но Японии надо выполнить несколько условий.  Подробности...
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Астраханская область борется с «патологиями»

Игорь Бабушкин лично встречается с производственными коллективамиФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Отсутствие переправ и мостов, постоянный запах гари, незавидное состояние домов и инфраструктуры - все это лишь малая часть проблем, которые в режиме реального времени вынужден решать и. о. губернатора Астраханской области. О своих рецептах «искоренения патологий» Игорь Бабушкин подробно рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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США наносят удар по созданию новейшего российского авиадвигателя

В Ростехе заявляют, что Александр Коршунов не нарушал никаких законовФото: Центр стратегических разработок в
гражданской авиации
Один из важнейших высокотехнологических проектов России поставлен под угрозу. Речь идет о создании двигателя ПД-14 для новейшего российского самолета МС-21. В Италии по запросу США арестован топ-менеджер ОДК Александр Коршунов, который непосредственно курирует разработку этого двигателя. В чем и насколько справедливо обвиняют россиянина? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Образ Родины-матери превращается в политическую реальность

Сергей Мардан, публицист
Россия без всяких игр в гендерное равноправие, «женских квот» и агрессивного феминизма двигается ровно тем же путем, что и вся Европа, где женщины становятся президентами, министрами обороны и возглавляют многомиллиардные корпорации. Подробности...

Потребление алкоголя надо снижать и пряником, и кнутом

Антон Крылов, журналист
Сколько пьют в России достоверно по-прежнему неизвестно. Расходятся даже официальные, а не оценочные данные. Но очевидно, что потребление алкоголя надо снижать. Одними запретами это сделать нельзя. Но и без запретов потребление не снизить. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий

Восточные немцы разочаровались в западных

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самый главный итог – иллюзия «объединения» развеялась. Германия расколота, как никогда. Несмотря на то, что сегодня каждый работающий платит «налог на солидарность» в количестве 5,5 процента с дохода, солидарности нет. Подробности...
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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              Сергей Мардан

              Образ Родины-матери превращается в политическую реальность

              Сергей Мардан
              публицист
              		 6 сентября 2019, 16:31

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              Портреты мужчин – кандидатов в депутаты сливаются в одно лицо. Они неотличимы как близнецы, с одинаковым выражением звериной серьезности, натянутыми улыбками и безвкусными галстуками.

              Любое женское лицо на этом унылом фоне как минимум выглядит необычно и привлекает внимание. Очевидно, что политтехнологам, работающим и на оппозиционный, и на лоялистский лагерь, эта мысль тоже пришла в голову.

              Запуск оппозицией проекта «Люба Соболь» за полтора месяца до московских выборов выглядит если не попыткой заменить фигуру изрядно поднадоевшего Навального, то по крайней мере решением подстраховаться и запустить на политический рынок еще один либеральный бренд.

              Но с количеством маркетинга в этом проекте авторы сильно переборщили.

              Любовь Соболь фальшивая от начала до конца. В ней фальшивое имя, фамилия, цвет волос и даже очки. Первая мысль, которая приходит в голову, – что у нового лидера явно стопроцентное зрение, а очки она носит либо для солидности, либо чтобы выглядеть сексуальнее.

              Фото: Александр Щербак/ТАСС, Валерий Шарифулин/ТАСС, Станислав Красильников/ТАСС

              Тем не менее проект неплохо заработал, и про отправленных на 30 суток административного ареста Навального, Гудкова и Яшина просто месяц никто не вспоминал. Блондинка с горящими глазами затмила их всех.

              Оказалось, что потенциальные сторонники и даже сочувствующие готовы простить женщине промахи, которые никогда в жизни они не простили бы мужчине. Экзальтация, которая у мужчины выглядит как истерика, у женщины воспринимается как сильная эмоциональность. Злость, наглость, которая в мужчине выдавала бы слабость, у женщины назовут искренностью или «стервозностью», но тоже скорее со знаком плюс.

              Московским антиподом Любови Соболь выступила Валерия Касамара. Красивая, умная женщина, сделавшая блестящую карьеру, член научного совета Высшей школы экономики. Феминистка в лучшем смысле этого слова. Она не отмалчивается, свободно вступает в полемику, активно реагирует на ситуацию. Модель ее поведения у политиков-мужчин давно практически не встречается.

              Появление на политической сцене этих фигур наглядно демонстрирует, что без дам весь балаган вокруг московских выборов превратился бы в рутинное и скучное мероприятие.

              Как ни анекдотично выглядело выдвижение Ксении Собчак в 2018 году кандидатом на президентских выборах, сам факт выдвижения говорит о том, что «женский» тренд в политике становится одним из самых перспективных.

              И не только в политике. Женщины в публичном пространстве начинают играть все более заметную роль. По степени влияния на общественное мнение Маргарита Симоньян, Анна Федермессер, Анастасия Ракова или Наталья Синдеева объективно далеко не на последних позициях.

              Крупный российский бизнес первым открыл женщинам возможность делать настоящую карьеру. Деньги эффективнее всего борются с предрассудками и фобиями, гендерными, национальными или любыми другими.

              Россия – лидер по «женскому» присутствию в топ-менеджменте крупного бизнеса. По данным рейтинга РБК «25 женщин-CEO российского бизнеса», пропорция в пользу мужчин составляет всего 53% на 47% при среднемировых показателях 75% и 25% соответственно.

              Даже в других развитых странах – США, Британии, Германии – женщин в руководстве бизнесом всего 18–23%. Всего 9% исследованных российских компаний не имеют женщин в руководстве (глобальный показатель – 34%). Также Россия – единственная страна в Восточной Европе, в которой женщины работают на руководящих позициях во всех отраслях.

              Российская власть давно без лишней помпы и политического шума выдвигает женщин на самые важные посты. Если 15 лет назад Валентина Матвиенко на посту губернатора Санкт-Петербурга была почти уникальным явлением в мире большой политики, то сегодня это политическая рутина. Татьяна Голодец, Эльвира Набиуллина, Вероника Скворцова, Татьяна Голикова много лет занимают самые важные посты в российском правительстве. Два ключевых заместителя московского мэра – женщины. 

              На самом деле все даже перестали обращать внимание на этот «нюанс». Он на глазах перестал быть существенным. Россия без всяких игр в гендерное равноправие, «женских квот» и агрессивного феминизма двигается ровно тем же цивилизационным путем, что и вся Европа, где женщины становятся президентами, министрами обороны и возглавляют многомиллиардные корпорации. И двигается быстрее остальных.

              Я думаю, что новая Хиллари Клинтон скорее может появиться в России, нежели в консервативной, протестантской Америке. И это больше, чем все остальное, говорит о том, что мы – настоящая европейская страна.


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