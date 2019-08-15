Почему люди потеряли способность влюбляться на всю жизнь

Взгляд
15 августа, четверг  |  Последнее обновление — 19:28  |  vz.ru
Разделы

Украина создала Газпрому новые проблемы

«Нафтогаз» мешает Газпрому брать кредиты в Люксембурге Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
«Нафтогаз» выиграл серьезное сражение в суде против России. Суд Люксембурга по иску Киева арестовал активы компании-эмитента еврооблигаций Газпрома и даже постановил привести в исполнение решение арбитража о взыскании 2,6 млрд долларов. Ранее Газпром успешно отбивался в судах от арестов своих активов. Что же произошло сейчас и к каким дальнейшим последствиям это приведет? Подробности...
Перейти а раздел…

«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
Перейти а раздел…

Россия забывает о священности великих побед

На российских памятниках все чаще стали изображать иностранных солдат или вражеское вооружениеФото: Валерий Ветелкин
Ольга Бузова назвала себя блокадницей, а в амурском поселке на памятнике погибшим в Великой Отечественной изобразили силуэты американских солдат. Новости о подобных событиях стали появляться в последнее время слишком часто. Чем вызвана эта историческая безграмотность и столь неуважительное отношение к памяти о великой войне? Подробности...
Перейти а раздел…

Церковные раскольники Украины начали сливаться

Первую украинскую автокефалию защищали и поддерживали петлюровцыФото: Зеленый Фургон, Одесская киностудия
На Украине стало одной церковью меньше. В среду официально прекратила свое существование Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Она влилась в состав самозваной «Православной церкви Украины». УАПЦ появилась еще при Петлюре и всегда противостояла Украинской православной церкви Московского патриархата. А среди ее патриархов был даже ближайший соратник Степана Бандеры. Подробности...
Перейти а раздел…

Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему люди потеряли способность влюбляться на всю жизнь

Герман Садулаев, писатель, публицист
Видимо, нам придётся искать новые смыслы для своего существования. И выращивать новые сердца для новой любви. Чтобы не вымереть и не превратиться в стада несчастных животных, боящихся любви, семьи, союзов. Просто потому, что мы стареем. Подробности...

Россия для Америки остается «поработителем» народов

Андрей Бабицкий, журналист
Работающая на протяжении более полувека официальная политическая линия США в отношении нашей страны базируется на чистой, без всяких примесей, русофобской доктрине. Американский закон «О порабощенных нациях» – это именно она. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

А может, всё-таки повернуть реки?

Антон Крылов, журналист
России жизненно нужны новые инфраструктурные мегапроекты, способные подарить гордость за отечественных ученых, инженеров, строителей и дать зримый экономический эффект. А где гордость за страну – там и политическая стабильность. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев
    Перейти а раздел…

    Следующее поколение молодежи откажется от православия?

    Кто устроил майдан в Гонконге

    Чем отличились послы США в России

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
      Подробности...

      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
      Подробности...

      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

          С какой целью вы ездите на дачу?
          • Отдыхать

          • Работать на огороде

          • У меня нет дачи

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно, когда посадившие в поле самолет A321 пилоты вернутся к работе

              Главная тема


              Литва проиграла атомный спор с Россией и Белоруссией

              «спекуляции недопустимы»


              МИД заявил о «нечистоплотной интерпретации» слов Лаврова о Курилах

              «Блестящий полет»


              Западные СМИ написали о российском чуде на кукурузном поле

              ответ болтону


              Сенатор: Россия не могла украсть у США гиперзвуковые технологии, которых у них нет

              Видео

              столкновение с птицами


              Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

              Из плеяды «русоведов»


              Соратник Маккейна готовится для работы в Москве

              гибель сотрудников Росатома


              Трагедию на секретном полигоне спровоцировал ряд совпадений

              политический проект


              Нужна ли России скоростная железная дорога до Минска

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              Мальчики с Сахарова


              Алексей Алешковский: Лебедь, рак и щука, как символы протеста

              Модное Средневековье


              Сергей Зацаринный: Битва, происходившая у нас, но без нашего участия

              Страх перенаселения


              Олег Пленков: «Мальтузианская ловушка» для Гитлера

              на ваш взгляд


              Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?


              Герман Садулаев

              Почему люди потеряли способность влюбляться на всю жизнь

              Герман Садулаев
              писатель, публицист
              		 15 августа 2019, 18:35

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Могут ли женщины любить? Способны ли мужчины хранить верность?

              Эти, казалось бы, риторические и лирические вопросы на самом деле имеют большое значение для культуры и цивилизации. Более того, для выживания нашего вида.

              Человечество никогда ещё не было таким старым. В буквальном смысле: никогда ещё доля взрослого и старого населения не была так велика. И цивилизация продолжает стремительно стареть. Особенно это касается западных стран, которые всё ещё остаются «трендсеттерами» для остального мира. Но и молодые, «развивающиеся» страны подтягиваются. Стареет Китай. С победой урбанизации неизбежно постареет и Индия, и мусульманский Восток, и Африка не будет вечно молодой, и Латинская Америка потеряет темпы рождаемости. Таково наше будущее и история вряд ли повернётся вспять.

              А мы не успели приспособиться. Мы не успели переформатировать своё сознание, свои чувства, свои социальные инстинкты. Биология человека стабильно отстаёт от его же социальности на миллион лет, а социальность человека отстаёт от технократической цивилизации на десять или сто тысяч лет. 

              Могут ли женщины любить? Да. Но один раз. Один раз за всю свою жизнь. Где-то в возрасте от 11 до 15 лет (хорошо, иногда до 19) с девочкой обычно случается её первая и единственная настоящая любовь. Она, как правило, ничем не заканчивается. Но больше ни разу девочка любить так беззаветно уже не способна. Она объясняет себе это разными способами, но дальше она проецирует опыт той «модельной» любви на новые отношения, отчасти пользуется её энергией и тенью, отчасти ищет отношения, основанные на комфорте и взаимопонимании, которые для себя и других она называет «любовью». 

              Фото: Рене Магритт

              Дело в том, что ещё совсем недавно, каких-то двадцать или тридцать тысяч лет назад, такая стратегия была единственно оправданной в плане производства потомства. Антропологическая аксиома гласит: человек вид полигамный (и мужчины, и женщины полигамны), но склонный создавать длительные моногамные союзы в целях выращивания потомства. Любовь юной девочки – как крылья бабочки, поднимающие её над цветами в короткий период спаривания. В 15 лет она влюблялась, по-настоящему, в одного-единственного мужчину, своего, на всю жизнь. И всю жизнь любила его.

              Это было нетрудно. Потому что недолго. Жизнь её после замужества длилась лет 10. Все эти годы она усиленно рожала. Успевала произвести на свет 5 детей, из которых, может быть, один выживал. И в 25 лет умирала от сложных родов, от болезни или иной причины, а, в принципе, от истощения, от усталости, от постоянных беременностей, родов, выкармливаний. 

              Влюблялась она в свои 15 лет (или в 14, или в 17, но около этого) всегда в «козла». То есть, в альфа-самца. Сильного, агрессивного, яркого, тупого. Потому что древний инстинкт говорил ей, что такой самец сможет защитить и выкормить потомство. Только он сможет. А остальные нет. Самцу было, положим, 20. Когда она умирала в 25 лет, он, 30-летний вдовец, недолго погоревав, брал другую 15-летнюю. И жил с ней следующие 5 лет. Пока его не убивал свежий 20-летний «козёл» в рамках предвыборной кампании за пост вождя племени. Это, конечно, очень упрощённо, но, в принципе, было так.

              Обычно считается, что мужчины – расходный материал эволюции, а женщин природа бережёт. Это так, но только отчасти. Не все мужчины допускаются к размножению. Большинство должны были просто работать или гибнуть в боях. Но те, кому природой была назначена функция «патриархов», те были очень ценны. И природа, а позже общество, расходовали на них лучших женщин, заменяя по мере выбывания из строя на новых. Оттого мужчина, конечно, может быть верен. Но, как максимум, в рамках сериальной моногамии. 

              И современная женщина тоже может любить. Но только одного, первого. И влюбляется она, как и прежде, в «козла». Только теперь она с ним не живёт, а, сбросив крылья бабочки, в возрасте 25 лет выходит замуж за «нормального человека» и тоже его «любит». На самом деле нет, и он это чувствует, и ищет кого-то на стороне, и там тоже ничего не находит, но «изменяет», и она тоже «изменяет». И в результате мы имеем миллиарды людей, мужчин и женщин, с разбитыми сердцами и поломанными судьбами. Никто не счастлив.

              А в древности всё было хорошо. Потому что мы умирали раньше, чем начинались проблемы. А потом мы вдруг стали жить долго. И теперь мы не знаем, что с этим делать.

              Общество рекомендует нам, чтобы мы женились и выходили замуж, например, в 25 лет. И общество мягко (а иногда жёстко) настаивает, чтобы мы сохраняли этот союз. Всю жизнь. Одна жизнь – одна любовь. Это круто. Это классно. Вот только мы живём теперь 75 лет. А не так, как раньше – 25 или 35. То есть, мы должны сохранять один союз на протяжении 50 лет. А мы к этому не готовы. Ни физически, ни психологически. Мы были способны на «вечную» любовь, когда наш век был недолог.

              И дело не только в любви, а и во всём остальном тоже. Человек после 30 лет с точки зрения природы и даже общества, древнего общества – это «пост-человек», это существо, оставшееся после человека, после того, как человек прожил положенный ему срок. Понимали это в 60-е годы 20-го века, когда говорили «жить быстро, умереть молодым» и «не верь никому старше 30». Но история впять не повернётся. Мы не станем снова коротко-живущими, «вечно молодыми». Мы будем стареть.

              И, видимо, нам придётся искать новые смыслы для своего существования. И выращивать новые сердца для новой любви. Чтобы не вымереть и не превратиться в стада несчастных животных, боящихся любви, семьи, союзов, отношений и боли, которую отношения приносят нам – пост-человекам в мире, где всё ещё человеческое. Слишком человеческое.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Россия для Америки остается «поработителем» народов

              Андрей Бабицкий, журналист
              Работающая на протяжении более полувека официальная политическая линия США в отношении нашей страны базируется на чистой, без всяких примесей, русофобской доктрине. Американский закон «О порабощенных нациях» – это именно она. Подробности...
              Обсуждение: 20 комментариев

              А может, всё-таки повернуть реки?

              Антон Крылов, журналист
              России жизненно нужны новые инфраструктурные мегапроекты, способные подарить гордость за отечественных ученых, инженеров, строителей и дать зримый экономический эффект. А где гордость за страну – там и политическая стабильность. Подробности...
              Обсуждение: 59 комментариев

              Споры вокруг выборов есть и будут

              Алена Булгакова, руководитель исполкома движения «Корпус» За чистые выборы»»
              Движение «Голос» опубликовало доклад об итогах выдвижения и регистрации кандидатов на предстоящих выборах губернаторов 8 сентября 2019 года, который содержит широкий круг дискуссионных тезисов, а если называть вещи своими именами – откровенно провокативных. Подробности...
              Обсуждение: 5 комментариев

              На смену сионистскому заговору пришел русский

              Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
              Я восхищаюсь своей страной. Так тонко, так умело воздействовать на общественное мнение, манипулировать Европарламентом, Советом Европы, да и вообще земным шаром Подробности...
              Обсуждение: 24 комментария

              Битва, происходившая у нас, но без нашего участия

              Сергей Зацаринный, писатель
              Общая история, многовековое соседство – при желании это может стать почвой для сотрудничества. А может быть причиной конфронтации и взаимных претензий. Все зависит от точки зрения. Подробности...
              Обсуждение: 19 комментариев

              Лебедь, рак и щука как символы протеста

              Алексей Алешковский, сценарист
              В любой прекрасной России будущего окажутся свои проблемы и свои недовольные: люди стремятся к идеалам, которым сами соответствовать не в состоянии. Да и идеалы у всех принципиально разные. Подробности...
              Обсуждение: 142 комментария

              «Победа добра» закончится капитуляцией России

              Дмитрий Ольшанский, публицист
              При «плохой» власти есть триста поводов для недовольства и триста способов его выразить, а при власти «хорошей» – разговор будет короткий. Не будьте наивными клиентами. Подробности...
              Обсуждение: 145 комментариев

              «Мальтузианская ловушка» для Гитлера

              Олег Пленков, Профессор, доктор исторических наук
              Гитлер сопоставлял благосостояние и мощь государства с размерами его территории, упуская из виду гораздо более важный фактор: промышленную революцию, после которой благосостояние и мощь государства уже не зависело от размеров земельных владений, но от состояния технологии и масштабов ее развития. Подробности...
              Обсуждение: 170 комментариев

              Наше освободительное движение – это клон Майдана

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Причина, по которой наши «освободители» не хотят вспоминать даже самое недавнее прошлое, очень простая. Обещания и надежды, которые внушает освободительная идеология, никогда не сбываются. Вернее, сбываются с точностью до наоборот. Подробности...
              Обсуждение: 102 комментария

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............