Грузинские турбоактивисты загнали страну в угол

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26 июня, среда  |  Последнее обновление — 17:30  |  vz.ru
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Россию потеснили на рынке оружия

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Об этом заявил Владимир Путин, потребовав сохранить лидирующие позиции на рынке вооружений. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Губернаторов отправили на дорожные работы

Губернаторы «на кончиках пальцев» ощутили специфику дорожных работФото: Максим Григорьев/ТАСС
Как научить регионы строить качественные дороги, страховщиков – снизить стоимость ОСАГО, а водителей – заинтересовать в соблюдении правил дорожного движения? В подмосковном Солнечногорске в рамках подготовки к заседанию Госсовета, посвященного развитию автодорог, губернаторов учили класть асфальт и перенимать удачный опыт развития дорожной сети в соседних регионах и за границей. Подробности...
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Молились ли Богу советские солдаты Великой Отечественной

Советским солдатам не запрещали молиться – но те предпочитали не афишировать свои религиозные взглядыФото: Семен Альперин/РИА «Новости»
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн сделал по меньшей мере спорное заявление. На вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной он сказал, что войну, дескать, выиграли крещеные люди. Погибшие же некрещеные бойцы Красной армии, по его мнению, – это принесенные за безбожие жертвы. Прав ли митрополит – и как на самом деле бойцы Великой Отечественной относились к религии? Подробности...
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Океанское могущество США оплачено страданиями маленького народа

Одна из главных причин, по которой жители Окинавы мечтают о независимости, американские военные базыФото: Issei Kato/Reuters
Дональд Трамп хочет пересмотреть отношения с Токио – и тем самым рискует открыть ящик Пандоры. В современном мире нельзя исключать ничего. Например, того, что Япония расколется на части из-за усталости от американской оккупации, а Китай воспользуется тем, что нелояльные США народы живут по соседству с американскими военными базами. В первую очередь речь идет об Окинаве. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Грузинские турбоактивисты загнали страну в угол

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Нельзя проклинать страну и ждать оттуда туристов, нельзя оскорблять делегатов и представителей этой страны – и при этом утверждать, как приятно приезжать в гости. Это инфантилизм, настоящий национальный инфантилизм. Подробности...

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            Евгений Примаков

            Грузинские турбоактивисты загнали страну в угол

            Евгений Примаков
            Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
            		 26 июня 2019, 17:01

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            Россия, останавливая авиасообщение с Грузией, не наказывает грузин и не наказывает российских граждан, которые едут в Грузию. Россия наказывает грузинский бюджет и отрезвляет грузинскую администрацию.

            Россия не считает, что грузины – русофобы. Но за долгие годы и даже десятилетия в Грузии была выкормлена, воспитана, выращена целая русофобская прослойка, состоящая, к сожалению, в значительной части из грузинской интеллигенции, к которой, живущей в плену националистических и антиисторических мифов, примкнули люди тёмные, необразованные. Можем ли мы говорить о том, что в этом виноваты исключительно «происки Вашингтонского обкома» – нет, безусловно, в этом есть огромный наш промах и вина.

            Когда европейские структуры и США раздавали гранты, содержали научные коллективы, издавали журналы, финансировали сайты, платили зарплату членам правительства, организовывали образовательные туры и курсы, помогали – на самом деле помогали! – в проектах по развитию медицины и образования – что же делали мы, кроме мотопробегов или концертов, кроме круглых столов и высокомерных, чванливых попыток выстроить отношения исключительно с элитами, которые вроде как должны сами разбираться с людьми: ни-че-го. 

            Совсем недавно мне пришлось дважды в разных аудиториях спрашивать об одном и том же, в первый раз за три недели до оскорбительных для нас (а не грузин, на самом деле) событий в Тбилиси, а второй раз недавно, в обеих случаях это были сотрудники МИД, представители российских НПО, Россотрудничества. У нас, – констатировал я – очень плохие межгосударственные отношения с Грузией. Есть ли в зале люди, которые всерьёз считают, что нужно поставить памятник российско-грузинской дружбе на проспекте Руставели, провести ещё один мотопробег или большую конференцию за дружбу, чтобы эти отношения улучшить?» – и среди слушающих всегда были люди недовольные, но не решившиеся поднять руки. Всегда, к сожалению, были.

            Среди наших тяжелейших ошибок было и то, что мы долгие годы не отменяли визовый режим с Грузией. И была надежда, совсем недавно ещё, что наконец-то это глухое раньше дело сдвинется с мёртвой точки. Но оскорбительный хаос в Тбилиси убил эту надежду, боюсь надолго.

            Фото: Джавахадзе Зураб/ТАСС

            Объясню почему это нужно было сделать давно: российские граждане ездят в Грузию без виз, грузинским подданым же нужно было или получать гуманитарную визу, или получать её с приглашениями, – в то же время они могут ездить без виз в Европу. Что делает молодой человек, когда у него есть выбор поехать в Барселону или Берлин без визы, или платить за место в очереди или иную взятку (к сожалению, часто такое бывало, будем честны), чтобы поставили визу в Россию – он едет в Европу. Для России это не турист, это связи, живые, которые перетирались и прерывались долгие годы. Бизнесмен купит визу, организует себе возможность ездить в Россию – для него это терпимые издержки, но не для молодых людей. Мы теряли влияние, это был самострел, растянувшийся на годы.

            Среди наших тяжелейших ошибок было наше желание политизировать диалог тогда, когда в этом не было нужды. Отсюда я полагаю ненужными и провоцирующими политические акции и мероприятия. Нужно ли нам на самом деле, чтобы Грузия именно официально и прямо сейчас признала Южную Осетию и Абхазию? А зачем – ведь гарантии безопасности ЮО и Абхазии со стороны России железобетонные? Ведь есть же – и много раз был нами же заявлен! – разумный подход подтолкнуть Тбилиси к диалогу с Цхинвали и Сухуми.

            Если Россия формально исходит из состоявшейся и признанной независимости этих республик, официально призывала Тбилиси – годами призывала! – выстраивать свои отношения с ними, а не с Россией по поводу ЮО и Абхазии, то что же мешало относиться к этому чуть более политически отстранённо, позволяя Грузии налаживать особые отношения с Южной Осетией и Абхазией, что снижало бы риски и напряженность, в том числе и со стороны Тбилиси в отношении России?

            Неужели мы с 2008 года были настолько неуверены в себе? Есть и у России именно о б я з а т е л ь с т в а перед Южной Осетией и Абхазией сохранять ради них с Грузией именно п л о х и е отношения – не думаю, это абсурдно. Есть обязательства перед Южной Осетией и Абхазией, описанные формально соглашениями и договорами, о поддержке, помощи в развитии, в безопасности. Но нет ни одного, которое требует оставаться врагом для Грузии. 

            Нужно понимать, что для Грузии история с Абхазией и Южной Осетией, как бы мы к этому не относились, сколько бы не было справедливости в знании о том, что войну 08.08.08 развязал Саакашвили нападением на расположение миротворческого батальона, что безэмоционально зафиксировано в докладе ОБСЕ Тальявини – для Грузии это всё равно незаживающая национальная травма. Так же как остаётся эта война травмой и для осетин, и для абхазов. И нет ни одного правительства Грузии, которое смирится с утратой Южной Осетии и Абхазии и после этого останется у власти, в обозримом – на десятилетия – будущем. И России нужно учитывать это. Каким образом? Помогая региону решать тяжелейшие гуманитарные проблемы, связанные с поствоенной травмой беженцев по обе стороны, активно налаживая диалог между сторонами.

            Что же касается русофобии в Грузии: это, к сожалению, факт. Как бы ни были сейчас оскорблены этим заявлением умные, адекватные, добрые люди, которых, конечно же большинство, а русофобов меньшинство. Но это факт, признайте это. 

            Да, русофобов меньшинство, но меньшинство наиболее крикливое, политически активное, медийное, решительное и целеустремлённое. Странно утверждать, что крики «ну и забирайте своих туристов», редкие идиоты, отказывающие туристам из России, заявление президента Грузии, что «Россия – враг» – не русофобия, а что-то только «против политиков». Если это постколониальная травма, в чём нас часто пытаются убедить некоторые грузинские патриоты, уверяя, что Грузия была колонией России (ещё один антиисторический бред), то давайте для чистоты эксперимента попытаемся утверждать, что лозунг «Франция – враг», выкрикнутый где-нибудь во франкоговорящий бывшей колонии, тем более заявленный главой государства, ничем не может угрожать туристам-французам в этой стране. Или США не постараются ли уберечь своих граждан от опасности в стране, где проходят антиправительственные манифестации под лозунгами «Yankee go home!».

            Нельзя проклинать страну и ждать оттуда туристов, нельзя оскорблять делегатов и представителей этой страны – и при этом утверждать, как приятно приезжать в гости. Это инфантилизм, настоящий национальный инфантилизм так считать. И чем искреннее оправдательные крики о том, что «нас не так поняли! Мы любим русских (и российские деньги)» – тем ярче и понятнее, что это инфантилизм (или ложь – пусть самые крикливые из профессиональных патриотов Грузии скажут что лучше). 

            И самое печальное: где же заявления со стороны тех умных, добрых и адекватных грузин в Грузии ли, в грузинской диаспоре ли, что всё это гадость и глупость, что в ситуации, когда у нас постепенно появился хотя бы проблеск надежды на постепенное улучшение наших отношений (туризм, соглашение по железной дороге, диалог по визам) нельзя выкрикивать проклятия в адрес России, не допустимо вестись на язык ненависти – где слова осуждения? Кто хоть слово сказал в защиту моего коллеги Сергея Гаврилова, которого пригласили (!) в Тбилиси, которого усадили как гостя (!) на кресло в зале заседаний парламента, дед которого – грузин, то есть Грузия Сергею не чужая страна (!) Никто, вообще никто. Несколько человек только, кого я знаю, решились на такую невероятную смелость – призвали к спокойствию и сдержанности, к разуму. 

            Грузинская диаспора в большинстве своём стремительно заткнулась. Повела себя трусливо. Никто не хочет навлечь на себя реакцию той самой активной, агрессивной, организованной публики, которая составляет пока что меньшинство («мишинство»?) в Грузии, которая активируется при любом упоминании Грузии в России, Россией, по поводу России, кем-то из России – и представители которой обязательно появятся здесь в комментариях доказать, что никакой русофобии в Грузии никогда не было и нет. 

            И что же правительство Грузии, заслонившееся щитами и слезоточивым газом, поскольку действия бунтовщиков угрожали ей физически? Она всё так же не готова, неспособна к содержательному ответу, к реальной работе, к тому, чтобы со своей стороны пытаться наладить отношения с Абхазией и Южной Осетией, во всех равных случаях так же предпочитая пикироваться с Москвой по поводу оккупации, даже тогда, когда возможно работать с ЮО и Абхазией. И тут недальновидность и ошибки нашей кавказской политики дополняются недальновидностью и ошибками властей Грузии.

            Грузинское правительство, власть проявила себя как бессодержательная, как слабый заложник патриотов даже не Грузии, а грузинского евроатлантизма, как охвостье русофобов и истериков. Стало быть, туда ей и дорога, такой администрации, стало быть, с ней станет как с Турцией в свою время – очень чувствительный удар рублём. И теперь сама Грузия, те самые турбоактивисты, с подачи извне, в сложнейшей для страны экономической ситуации, правительство Грузии, загнала себя в угол.

            Россия будет морозить экономические связи, пытаясь отрезвить Тбилиси – в условиях, когда взамен на истерику в стиле «держите меня семеро, сейчас я оккупантов буду убивать» – мы видели это на видео из зала Парламента страны – американцы и европейцы уже не будут готовы отсыпать денег, как бывало раньше. Будет тяжело, будет бедно, в Грузию активно зайдёт Турция, поскольку поляна будет освобождаться. Кого-то это порадует («партнёры по НАТО», «у турок много денег», «вместе в Евросоюз пойдём», «нас с турками 90 миллионов»), возможно. Но это уже другой выбор, даже не европейский. 

            И самое печальное: я не очень верю, что санкции что-то поменяют прочно, даже после «отрезвления», такие кризисы будут повторяться и повторяться – так же как это и происходило всегда в Грузии, циклично.

            Источник: Блог Евгения Примакова


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