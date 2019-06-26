Времена Грибоедова и Мимино давно прошли

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26 июня, среда  |  Последнее обновление — 12:49  |  vz.ru
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Россию потеснили на рынке оружия

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Об этом заявил Владимир Путин, потребовав сохранить лидирующие позиции на рынке вооружений. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Губернаторов отправили на дорожные работы

Губернаторы «на кончиках пальцев» ощутили специфику дорожных работФото: Максим Григорьев/ТАСС
Как научить регионы строить качественные дороги, страховщиков – снизить стоимость ОСАГО, а водителей – заинтересовать в соблюдении правил дорожного движения? В подмосковном Солнечногорске в рамках подготовки к заседанию Госсовета, посвященного развитию автодорог, губернаторов учили класть асфальт и перенимать удачный опыт развития дорожной сети в соседних регионах и за границей. Подробности...
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Молились ли Богу советские солдаты Великой Отечественной

Советским солдатам не запрещали молиться – но те предпочитали не афишировать свои религиозные взглядыФото: Семен Альперин/РИА «Новости»
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн сделал по меньшей мере спорное заявление. На вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной он сказал, что войну, дескать, выиграли крещеные люди. Погибшие же некрещеные бойцы Красной армии, по его мнению, – это принесенные за безбожие жертвы. Прав ли митрополит – и как на самом деле бойцы Великой Отечественной относились к религии? Подробности...
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Москва напугала Украину в ПАСЕ

Спустя пять лет после своего мятежа зачинщики евромайдана убедились в лицемерии ЕвропыФото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Возвращение России в ПАСЕ вызвало панику и истерику в Киеве. По стране нанесен «мощнейший дипломатический удар», Евросоюз перестал быть гарантом ее безопасности. Так Порошенко и политики постмайданной Украины расценили решение восстановить права России в ассамблее. При этом они правы – Украина действительно успела надоесть Европе за последние пять лет. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Времена Грибоедова и Мимино давно прошли

Алексей Алешковский, сценарист
Россия дала свободу республикам, которые не захотели дать свободу своим народам. Эмоциональный ответ на национальный вопрос обусловлен тем, что свой кусок никто добровольно отдавать не хочет. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

В Германии идет тихая гражданская война

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Что-то странное происходит в Дойчланд. Все вдруг начали бороться с крайне правыми – вплоть до загадочных смертей. Тогда как реальная угроза стране, да и миру исходит от крайне левых. Стреляют и те и другие. Подробности...
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Эрдоган попал в сложную ситуацию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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            Алексей Алешковский

            Времена Грибоедова и Мимино давно прошли

            Алексей Алешковский
            сценарист
            		 26 июня 2019, 11:57

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            История с Грузией и реакция на нее заставляет задуматься о многих очевидных, но довольно плохо отрефлексированных вещах. Вот представьте: приезжает по официальному приглашению в Госдуму группа грузинских товарищей. Ее главу сажают в соответствии с протоколом на почетное место, он что-то говорит про мир и дружбу, и тут в зал врываются жириновцы, выкидывают его из-за стола и гонят гостей столицы до Шереметьево под улюлюканье националистического сброда. Против кого начинают протестовать приличные русские люди? Против Грузии или против собственных подонков?

            Вроде бы достаточно очевидная вещь. Но когда я задал этот нехитрый вопрос в «Фейсбуке», нашлись приличные люди, которые начали порицать меня за некорректную аналогию: а давайте сначала представим, что 20% России оккупировано Грузией. Ну давайте тогда представим, что все это время и треть иностранных туристов составляют грузины. Вопрос мой касался не аналогий, а эмпатии, и был адресован прежде всего тем, кто притворно удивляется причинам возмущения и жесткой реакции со стороны России. Но, простите, право на национальную гордость вы оставляете всем, кроме русских?

            К русским в Грузии действительно прекрасно относятся, и я не готов рассуждать об искренности или неискренности этого отношения: занятие настолько же продуктивное, насколько и анализ отношения русских к иностранцам. Дает ли национальная гордость право нарушать законы гостеприимства? Люди склонны судить других по себе, правда, при этом не готовы примерять проблемы других на себя.

            Забавнее всего, что наши либералы хвалят грузин за то же, за что ругают русских. А патриоты, обсуждая эту тему, не находят ничего лучше, чем попрекать грузин прошлым: дескать, вас без нас двести лет назад уже не было бы, а в Советском Союзе вы вообще зажрались, покуда мы в колбасных электричках катались. Это как либералы, в свою очередь, попрекают патриотов ленд-лизом и окорочками Буша. А что толку попрекать? Проехали.

            Времена Грибоедова и «Мимино» давно прошли. Русские в Грузии теперь не братья, а туристы. Национальная гордость соревнуется с экономическими выгодами. Что должна выбрать Грузия? Да то же, что и человек.

            Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/Zuma/ТАСС

            Кривая спроса на свободу должна сходиться с кривой предложения хорошей жизни в точке политического равновесия. Экономикой нельзя объяснить души прекрасные порывы, а законы человеческого общежития – можно. Но не все. Могла Россия в 2008 году поступить по-другому? Могла, если бы себя не уважала. Могли грузины отреагировать по-другому? Очевидно, ответ тот же. К сожалению, все происходящее сегодня обусловлено нашим общим прошлым. А причинно-следственные связи не любит никто, хотя все любят их выискивать.

            Случившееся на постсоветском пространстве было предопределено «мудрой» национальной политикой товарища Сталина. Нарезанные поверх территорий обитания разных народов политические границы республик стали тикающей под СССР бомбой: примерно то же самое устроили западные державы на Ближнем Востоке. По счастью, в наших широтах полномасштабного взрыва не случилось. Как ни парадоксально, благодаря проклинаемым всеми Беловежским соглашениям. О распаде империи нельзя не сожалеть, но решение Россия – как оказалось в конечном счете – приняла рациональное, потому что в противном случае могла бы рухнуть под грузом межнациональных конфликтов вместе с Советским Союзом.

            Произошедшее оказалось симптоматичным: Россия дала свободу республикам, которые не захотели дать свободу своим народам. Эмоциональный ответ на национальный вопрос обусловлен тем, что свой кусок никто добровольно отдавать не хочет. Достаточно посмотреть, как пыталась сохранить свою мини-империю, доставшуюся ей в наследство от Советского Союза, Грузия.

            История показывает, что силой удерживать народы в узде и не каждая кровавая диктатура в состоянии. А любая квазидемократия имеет традиционный и довольно скромный арсенал средств: подкуп, шантаж и угрозы. К сожалению, уроки Чечни заключаются только в том, что никто, кроме России, не извлекает из этой истории уроков.

            Обсуждая события в Грузии, патриоты напирают на мифическое братство народов, по причине которого эти народы нам по гроб жизни должны. Извините, на месте этого братства давно дефолт вырос. А либералы просто любят переворачивать стол. Сейчас они говорили о свободе, и вдруг уже об экономике. Только сосредоточились на экономике, как вдруг откуда-то вылезла национальная гордость. Господа, пусть мухи летают, а котлеты жарятся отдельно. Уже никто никому ничего не должен. Пора вписываться со своими романтическими чувствами в геополитический рынок. У смертного одра СССР все люди доброй воли были убеждены, что априори являются прекрасными и свободными, и единственная проблема – избавиться от тоталитарного Дракона.

            Но вскоре выяснилось, что свободные люди не готовы признавать право на свободу за всеми. Пора было подумать и о вскармливании новых дракончиков заботами национальных государств, в которых на интересы народов, воспринимаемых как субэтносы, смотрели свысока. Забыв про то, что и у них имеется своя национальная гордость. Все, что было дальше, можно описать девизом: «Свобода умерла, да здравствует свобода!».

            Еще в 1990 году Мераб Мамардашвили говорил: «задача нашей интеллигенции  поставить перед обществом не кривое, а нормальное зеркало, чтобы мы увидели историю нашего рождения, остатки тоталитаризма, наконец – убедились, что враг внутри нас, а не вовне». Нет пророка в своем отечестве.


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