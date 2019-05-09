9 Мая воскресло

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Почему Прибалтике мешает дешевое российское электричество

Борьба за возобновляемые источники энергии ведет Прибалтику к энергетическому кризисуФото: Ints Kalnins/Reuters
Прибалтийские страны намерены обложить российское электричество дополнительной пошлиной. А все из-за того, что низкая цена электроэнергии из России достигнута с помощью «нечестной конкуренции». В чем именно заключается эта «нечестность» и почему в борьбе с российским электричеством Прибалтика сама уничтожает свою энергетическую независимость? Подробности...
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Сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение российского паспорта

Вряд ли жителям республик Донбасса наши паспорта нужны для поездок в КиевФото: Сергей Аверин/РИА Новости
Киев заранее признал недействительными паспорта, выданные жителям Донбасса в Ростовской области. Игнорировать такие документы Киев призвал и своих западных партнеров. Имеются ли у Украины технические возможности распознать соответствующие документы – и на какие ответные меры могла бы пойти Россия? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 году Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Иран выдвинул ультиматум России, Китаю и ЕС

Решение Ирана пересмотреть ядерную сделку чревато непредсказуемыми последствиямиФото: Morteza Nikoubazl/Reuters
Иран выступил в стиле «прощаемся, но не уходим»: президент Роухани объявил о 60-дневном отказе исламской республики от ряда пунктов ядерной сделки. Два месяца даны на подготовку нового соглашения, иначе Иран начнет обогащать уран. Тегеран решился на демарш на фоне новых угроз США: те винят иранцев в переброске баллистических ракет и подтягивают к Персидскому заливу авианосцы. Чем грозит провал атомной сделки? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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9 Мая воскресло

Дмитрий Ольшанский, публицист
Единственный всенародно переживаемый государственный праздник перестал быть днем живых ветеранов и стал днем нации. Главную военную победу страны празднуют мирные, ничего не понимающие в вопросах насилия и голода люди. Так и должно быть. Подробности...

В День Победы лучше не спорить, а помнить

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День Победы – наш общий праздник. В этот день правильно быть вместе и отметить его достойно. Испортить праздник и без нас есть желающие. А все эти информационные волны – пусть плещутся. На волнах плавает известно что. Подробности...
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Гонка вооружений рекламодателей и потребителей

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            Дмитрий Ольшанский

            9 Мая воскресло

            Дмитрий Ольшанский
            публицист
            		 9 мая 2019, 16:10

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            В начале XXI века этот уникальный советский праздник – единственный день, когда миллионы незаметных вроде бы дядек и отчасти теток, а позже дедушек и отчасти бабушек вдруг чувствовали себя свободными, чувствовали свое самостояние, отделенность от вечной бедности, казенщины и беспросвета, потому что можно было выйти на улицу не просто так, с авоськой и бидоном, а в орденах, выйти и стать королями и королевами момента, – так вот, в начале XXI века этот освобождающий и расправляющий русские плечи праздник начал стремительно таять.

            Дядьки сделались дедушками, а дедушки исчезали.

            Казалось бы, еще лет десять поупрямится, помарширует государство с оставшимися стариками, а потом все, глава в учебнике и забыли.

            Тем более, что и страшная цена 1945 года давно перестала быть запрещенной.

            И тут что-то произошло.

            Фото: Игорь Иванко/mskagency.ru

            Девятое мая воскресло.

            Единственный всенародно переживаемый государственный праздник, связанный с историей, а не календарем, – перестал быть днем живых ветеранов и стал днем нации, 4 или 14 июля на русский лад.

            И – что особенно трогательно и значимо – днем предков.

            Частных, собственных предков каждого.

            «Бессмертный полк», помимо прочего, замечателен именно этим – как после советской абстрактной безличности празднуется соединение в одно шествие, в одно торжество отдельных лиц и имен.

            Поэтому современное 9 Мая – вопреки глупым и пустым крикам «милитаризм!» – это день восстановления русской личности и русской судьбы в правах, день повышения цены жизни, день воспоминания о том, что война – это не просто «неизвестный солдат» и «никто не забыт, ничто не забыто» (о, как двадцатый век тяготел к этому «неизвестному ничто»), а конкретный Василий Петрович, Иван Михайлович и Мария Терентьевна.

            Конечно, встречается много картинок и рассказов со ссылками на кажущийся перебор, пересол. На «детский сад, где трехлетние в военной форме» и «стриптиз для воинов-победителей».

            Но и тут надо понимать две вещи.

            Во-первых, этот массовый карнавал не имеет никакого отношения к настоящей «пропаганде войны».

            Подлинная пропаганда войны в нынешнем мире делается не с помощью красноармейской формы, а совсем иначе, с разговорами про свободу от русских варваров и европейский якобы выбор. А это – всего лишь историческая декорация как способ поддержания связей, парад-маскарад узнаваемых символов как способ сказать: жизнь продолжается.

            А во-вторых, жизнь продолжается. Дети играют в войнушку, девушки раздеваются, а главную военную победу страны вопреки смене поколений празднуют мирные и ничего не понимающие в вопросах насилия и голода люди. Так и должно быть.

            Именно для того и воевали все те, кто воевали когда-то, – чтобы после них цвела, шумела, пьяно пела и даже иногда делала глупости и плохо себя вела новая жизнь.

            Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


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