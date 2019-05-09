9 Мая воскресло

В начале XXI века этот уникальный советский праздник – единственный день, когда миллионы незаметных вроде бы дядек и отчасти теток, а позже дедушек и отчасти бабушек вдруг чувствовали себя свободными, чувствовали свое самостояние, отделенность от вечной бедности, казенщины и беспросвета, потому что можно было выйти на улицу не просто так, с авоськой и бидоном, а в орденах, выйти и стать королями и королевами момента, – так вот, в начале XXI века этот освобождающий и расправляющий русские плечи праздник начал стремительно таять.

Дядьки сделались дедушками, а дедушки исчезали.

Казалось бы, еще лет десять поупрямится, помарширует государство с оставшимися стариками, а потом все, глава в учебнике и забыли.

Тем более, что и страшная цена 1945 года давно перестала быть запрещенной.

И тут что-то произошло.

Девятое мая воскресло.

Единственный всенародно переживаемый государственный праздник, связанный с историей, а не календарем, – перестал быть днем живых ветеранов и стал днем нации, 4 или 14 июля на русский лад.

И – что особенно трогательно и значимо – днем предков.

Частных, собственных предков каждого.

«Бессмертный полк», помимо прочего, замечателен именно этим – как после советской абстрактной безличности празднуется соединение в одно шествие, в одно торжество отдельных лиц и имен.

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Поэтому современное 9 Мая – вопреки глупым и пустым крикам «милитаризм!» – это день восстановления русской личности и русской судьбы в правах, день повышения цены жизни, день воспоминания о том, что война – это не просто «неизвестный солдат» и «никто не забыт, ничто не забыто» (о, как двадцатый век тяготел к этому «неизвестному ничто»), а конкретный Василий Петрович, Иван Михайлович и Мария Терентьевна.

Конечно, встречается много картинок и рассказов со ссылками на кажущийся перебор, пересол. На «детский сад, где трехлетние в военной форме» и «стриптиз для воинов-победителей».

Но и тут надо понимать две вещи.

Во-первых, этот массовый карнавал не имеет никакого отношения к настоящей «пропаганде войны».

Подлинная пропаганда войны в нынешнем мире делается не с помощью красноармейской формы, а совсем иначе, с разговорами про свободу от русских варваров и европейский якобы выбор. А это – всего лишь историческая декорация как способ поддержания связей, парад-маскарад узнаваемых символов как способ сказать: жизнь продолжается.

А во-вторых, жизнь продолжается. Дети играют в войнушку, девушки раздеваются, а главную военную победу страны вопреки смене поколений празднуют мирные и ничего не понимающие в вопросах насилия и голода люди. Так и должно быть.

Именно для того и воевали все те, кто воевали когда-то, – чтобы после них цвела, шумела, пьяно пела и даже иногда делала глупости и плохо себя вела новая жизнь.

Источник: Блог Дмитрия Ольшанского