День Победы – торжество или трагедия?

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7 мая, вторник  |  Последнее обновление — 10:58  |  vz.ru
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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Элла Памфилова: Мы изучаем спрос на электронную систему голосования

Элла Памфилова признает: трудно совместить и тайну, и прозрачность электронного голосованияФото: пресс-служба ЦИК
«Когда в 2016 году новый состав ЦИК только приступил к работе, был близкий к нулю уровень доверия к выборам. Нам очень тяжело пришлось преодолевать это укоренившееся недоверие. Конечно, мы достигли определенных успехов после президентской кампании, но это доверие очень легко потерять», – заявила газете ВЗГЛЯД глава ЦИКа Элла Памфилова. Она рассказала, как доверие к выборам повысит электронная демократия. Подробности...
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Для спасения пассажиров пожарные Шереметьево должны были действовать по-другому

Вопрос в том, вовремя ли пожарные получили вызов к месту аварийной посадки «Суперджета»Фото: City News Moskva/Global Look Press
«К моменту посадки сбоку от полосы должны уже стоять аварийные машины, пожарные и медики. Помните, как в фильме «Экипаж»? Это, конечно, всего лишь фильм, но в реальности примерно так все и должно выглядеть», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-замначальника одного из управлений министерства гражданской авиации СССР Виктор Горбачев. Он оценил действия спасателей во время катастрофы в Шереметьево. Подробности...
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Как сотрудники СБУ убивали адвоката «бойцов ГРУ»

Адвокат Юрий Грабовский и его подзащитные Александр Александров и Евгений ЕрофеевФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС
Обвиняемый в убийстве украинского адвоката Юрия Грабовского, защищавшего россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, именуемых в украинских СМИ «бойцами ГРУ», выступил с разоблачающими заявлениями. В интервью газете ВЗГЛЯД из Лукьяновского СИЗО Киева украинец Артем Яковенко признался, что выманил адвоката на съемную квартиру в Одессе по заданию СБУ. Для Яковенко это интервью – попытка защитить себя от украинских спецслужб.  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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День Победы – торжество или трагедия?

Сергей Худиев, публицист, богослов
Приближение Дня Победы традиционно вызывает в русском интернете обострение исторической полемики. Пора бы сформулировать более здравую позицию, чем те, что формируются в ходе слепой конкуренции коммерческих и политических сил. Подробности...
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Почему Израиль до сих пор не разобрался с сектором Газа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сектор Газа остается самой горячей точкой палестино-израильского конфликта. И при этом, как ни странно, самой управляемой и предсказуемой. Что мешает Израилю окончательно «решить палестинский вопрос»? Подробности...
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Все крупные страны сейчас пытаются понять, как действовать в новом миропорядке, в котором Китай становится ключевым игроком. Борьба двух партий – антикитайской и прокитайской – теперь реальность и в США, и в России. Подробности...
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            Сергей Худиев

            День Победы – торжество или трагедия?

            Сергей Худиев
            публицист, богослов
            		 7 мая 2019, 09:38

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            Приближение Дня Победы традиционно вызывает в русском интернете обострение исторической полемики; ее печальной особенностью является то, что позиции сторон уже заранее определены, и всякий, кто высказывается о Войне, немедленно зачисляется в «патриоты» или «либералы» – с причитающимся по этому поводу набором обвинений.

            В этот раз бурную реакцию вызвало высказывание Чулпан Хаматовой. «Я, например, ненавижу Великую Отечественную войну, я не могу ей гордиться. Для меня это боль, кровь и страдание не только русского народа, но и немецкого, солдат и мирного населения других стран. Я в принципе ненавижу войны и ни одну из них никогда не поддержу. А если она всё-таки случится, то мне будет жалко все стороны конфликта».

            Впрочем, если бы она этого не сказала, люди нашли бы другие информационные поводы, потому что всякий раз, когда приближается 9 мая, в сетях разгорается конфликт. Каковы его стороны? Гордые патриоты против русофобствующих либералов? На первый взгляд да, но реальная картина несколько сложнее, и видеть только две взаимоисключающих позиции было бы серьезной ошибкой.

            На самом поверхностном и очевидном уровне происходит столкновение двух видов пошлости – залихватски-воинственной и либеральной. Как это бывает с крайностями, они подпитывают друг друга. С одной стороны выступает подростковая воинственность, играющая в танчики и не знающая, что в жизни (не говоря уже о войне) есть боль и смерть. Околовоенная бутафория, вечеринки, на которых игривые девицы надевают пилотки с красными звездами, наклейки, полные глупого бахвальства, на машинах людей, которые в окопах не гнили и близких не теряли. С другой стороны – разговоры о том, что же тут праздновать, два кровавых тирана погубили десятки миллионов людей, победители живут хуже, коммунизм хуже нацизма и тому подобное.

            Между этими сторонами бьют электрические разряды морализаторской непримиримости: либералы обличают невыносимую пошлость наклеек «На Берлин!» на немецкого производства машинах, патриоты – еще более невыносимую пошлость дежурных разговоров про «лучше было сдать» и «трупами завалили».

            Фото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

            Было бы очень печально, если бы все попытки осознания Войны и Победы нашим поколением сводились к этому. К счастью, это не так.

            На другом уровне происходит столкновение двух более глубоких взглядов на Войну. С одной стороны, это великая Победа, и мы обязаны ее помнить и праздновать; с другой – бездна человеческого горя, в которую страшно заглянуть.

            Беда в том, что люди, условно говоря, из второй категории принимают друг друга за пошляков из первой. Человека, который напоминает о величии подвига наших недавних предков, отправляют играть в танчики; тому, кто напоминает о тяжести этой трагедии, сразу приписывают весь набор либеральных штампов.

            Между тем торжество и трагедия – это, в отличие от воинственной пошлости и пошлости либеральной, не взаимоисключающие вещи. Более того, баланс между ними уже был в значительной степени найден.

            Я не являюсь большим поклонником Советского Союза; но нельзя не признать, что в позднем СССР было признание и славы Победы, и трагедии Войны. Культ Победы занимал огромное место; при этом никто не клеил на автомобили надписей «на Берлин» – главное, что подчеркивалось, это то, что мы отстояли свою столицу, а не вошли в чужую.

            Говорилось о том, что война – это очень плохо и страшно, и мы ее ни в коем случае не хотим (как в песне «Хотят ли русские войны»), но когда на нас напал беспощадный враг, наши люди сражались и умирали. Сражаться и умирать – страшно. Трудиться в тылу – изнурительно. Терпеть голод и получать похоронки на близких – мучительно.

            Люди не выиграли в футбольном матче – на них обрушился ужас, который мы не можем вообразить, и они выстояли и спасли для нас страну; мы живы только благодаря им. 

            Когда я был школьником, нас учили чтить героев и ненавидеть войну. «Ах, война, что ж ты, подлая, сделала», «С войной покончили мы счеты, бери шинель, пошли домой» – как пелось в песнях, которые крутили по радио. Фильмы о войне обычно не делали упор на том, что теперь называют заимствованным словом «экшен» – они были высокими трагедиями, а не развлечением.

            Можно много плохого сказать о государственной пропаганде позднесоветского времени, но она точно не была коммерческой и не торговала дешевой гордостью. Подвиги тех, кто сражался за Родину, должны были приводить последующие поколения в смирение, а не в гордость. Перед лицом жертвенного страдания и смерти надлежало стоять в молчании, склонив головы.

            При этом позднесоветские коммунисты избегали того, что в наше время немедленно вылезает при всяком полуразговорце о Войне – обсуждения Сталина. Его не прославляли и не проклинали – его просто оставляли в тени. На вид выдвигались именно герои – те, кто сражался, и те, кто трудился в тылу.

            Я не склонен превозносить партийных лидеров брежневской эпохи, но у них хватало благоразумия, а, возможно, и нравственного чутья, чтобы развести в разные стороны отношение к Победе и отношение к культу личности и массовым репрессиям.

            Этот – нравственно верный – настрой был утрачен не по чьей-то злой воле, а просто потому, что в условиях рынка все становится предметом коммерции, а в условиях более или менее свободной политической дискуссии все становится топливом для политической борьбы.

            Вряд ли с этим можно что-то сделать. Но можно сформулировать какую-то более здравую позицию, чем те, которые стихийно формируются в ходе слепой конкуренции коммерческих и политических сил.

            Война – это действительно немыслимо ужасно. Мы ненавидим войну и благодарны за то, что наша страна в ней победила. Мы благоговейно чтим тех, кто терпел лишения и страдал, сражался и умер, чтобы спасти нас всех – все последующие поколения – от исчезновения.

            Мы склоняем головы перед тяжестью их страданий и величием их подвига, со скорбью, почтением и глубочайшей благодарностью, в которой ни воинственной, ни либеральной пошлости не должно быть места. 


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