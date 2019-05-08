День Победы в фотошопе

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8 мая, среда  |  Последнее обновление — 13:04  |  vz.ru
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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Путин не даст Трампу сыграть «китайскую партию»

Сергей Лавров и Майк Помпео встречаются исключительно в ФинляндииФото: Mandel Ngan/Reuters
В Финляндии состоялась встреча Сергея Лаврова и Майкла Помпео – спустя три дня после неожиданного звонка Дональда Трампа Владимиру Путину. В ближайшие месяцы в российско-американских отношениях может начаться новая фаза – президент США явно пытается разыграть российскую карту в своей глобальной игре. Как поведет себя Владимир Путин? Подробности...
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Авиароботы превращают летчиков в недоучек

Современные пилоты зачастую умеют лишь нажимать кнопки и следить за работой искусственного интеллектаФото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Расследование катастрофы «Суперджета», похоже, приводит к выводу о вине экипажа. Однако проблема гораздо шире, чем просто предполагаемая ошибка летчиков во время посадки. Современные авиалайнеры превратились в «компьютеры с крыльями», и у летчиков все меньше практики работы, что называется, «на руках». И все же в некоторых отношениях робот гораздо лучше живого летчика.  Подробности...
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Зеленского не пускают в президентское кресло

Сегодняшний Зеленский хотя и без пяти минут президент, но человек маленькийФото: Петр Сивков/ТАСС
Поствыборный период на Украине описывается переделкой известной скороговорки: «450 депутатов инаугурировали-инаугурировали, да не выинаугурировали». Еще 30 апреля ЦИК Украины объявил Владимира Зеленского победителем выборов. Но никто на Украине не может сказать, когда же, собственно, нового главу государства допустят к президентскому креслу. Как же так происходит? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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День Победы в фотошопе

Дометий Завольский, историк-архивист
Чем ближе каждое 9 Мая, тем с большим размахом повторяется безобразная коллизия. Виртуозы фотошопа могут любой патриотический сюжет проиллюстрировать изображениями наполеоновских конных егерей и силуэтами американских самолётов. Подробности...

Дональд Трамп заходит с украинского фланга

Глеб Простаков, журналист
События последних дней на Украине свидетельствуют о начале демонтажа системы управления, выстроенной в своей колонии американцами. И ветер украинских перемен если и подует, то оттуда же, из США. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Экономике России для роста нужны другие деньги

Антон Любич, экономист
Экономика развивается, когда капиталист с деньгами находит предпринимателя с ценной идеей. Предприниматель получает капитал на воплощение идеи в жизнь, а капиталист – работающее предприятие, способное давать доход на капитал. Подробности...
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
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            Дометий Завольский

            День Победы в фотошопе

            Дометий Завольский
            историк-архивист
            		 8 мая 2019, 12:54

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            Чем ближе каждое 9 Мая, тем с большим размахом повторяется безобразная коллизия. В интернете, а то и прямо на улице – у каких-нибудь поздравительных стендов – с усмешками и руганью обсуждают безымянные шедевры неизвестных мастеров компьютерной мыши. Виртуозы фотошопа могут любой патриотический сюжет проиллюстрировать изображениями наполеоновских конных егерей и силуэтами американских самолётов.

            На этот год уже дошло до крупного плана более чем узнаваемого немецкого стального шлема. На вопрос, как так можно, звучат оправдания, что дизайнер не обязан разбираться – он обрабатывает фотографии, скинутые ему по электронной почте. Что приглянулось в интернете заказчику – то дезигнер и вставляет в плакат. Заказчиком выступает какое-нибудь неведомое лицо из городской или районной администрации. В общем, «девочка напутала».

            Как даже «девочка» может спутать с чем-то советским отнюдь не «юнкерс» или «мессершмитт», а знакомые каждому с детства вражеские очертания – загадка непостижимая. Остаётся поверить, будто зачастую и дизайнер, и заказчик оказываются малолетками, с младенчества засевшими в социальных сетях и не видевшими ни одного фильма о Великой Отечественной, что продолжают исправно сниматься и крутиться по телевидению.

            Или такая слепота – сродни дальтонизму или дислексии? Ну, в упор не отличает человек немецкого стального шлема от советского! С нервной системой что-то не то, в детстве зашибли! Может и так. Но чем объяснить, например, картинку, на которой красное знамя на длинном древке вздымают узнаваемые фигуры с растиражированной на миллион ладов американской фотографии «Водружение флага над Иводзимой»? Незнание этого снимка «девочке»-приёмщице можно и простить, но дезигнер-то, вражина, понимает, что творит. Это настолько скверный юмор? Или просто крайний цинизм – «И так сожрут, а я поржу!»?

            В советское время, начавшееся с того, что даже за профессиональный интерес к истории русского мундира могли стереть с лица земли, а книги по этому вопросу не издавались четверть века (и ещё полвека оставались редкостью), самые нелепые ошибки в исторических изображениях были огорчительны, но простительны – и для художников, работавших на фильмах Вс. Пудовкина об адмирале Ушакове, и для Павла Корина, художника, великого хотя бы своею русской гражданской ролью.

            Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Николаев

            Но в наши-то дни! Когда уже дети понимают смысл ехидного упрёка «Тебя что – в “Гугле” забанили?»! Когда зачастую атрибутировать картинку способен сам компьютер! Дизайнер, объясняющий, что его дело – фотошоп, как и чиновник или активист, вылавливающий первую попавшуюся картинку из сети, – идиоты именно с компьютерной точки зрения, милости не заслуживающие.

            Художник или администратор «по связям с общественностью» не должны непременно быть знатоками военной формы, наград и, тем более, техники. (Хотя элементарная грамотность в вопросах формы и наград, мягко говоря, желательна – это одна из основ гражданской культуры. Трудно представить себе, чтобы американский художник по костюмам прикалывал американским героям планки наград «вверх ногами», а французский чиновник не узнал бы орден Освобождения и не возмутился, что его нацепили на персонажа, не имеющего отношения к той войне).

            Но уж фильтровать и проверять информацию – не бонус, а первейшая профессиональная обязанность как пиарщика, так и дизайнера. А эти люди либо сознательно издеваются над согражданами, либо их лень и тупость ничем не лучше сознательного издевательства.

            Любовь к картинкам, не выдерживающим ни исторической, ни эстетической критики, заслуживает критики сама по себе. Не в меру обильное грубое украшательство – признак бедности. Не потому даже, что бумажками прикрывают неприглядство. Просто безвкусица глупа, а бедно там, где глупо. Плакатная халтура – отличный способ для «освоения средств», очень похожий на иные виды патриотических мероприятий: «Одну бутафорскую избу сжигаем, три в уме».

            Помимо плакатов в моду вошли инсталляции и прочие перформансы. Какая "девочка" поставила в Севастополе на набережной, в виду Памятника затопленным кораблям, куски фанерного торта, на каждом три скрещённые палки? Можно догадаться, что это противотанковые ежи на постаментах в георгиевскую полоску - для урока труда в начальной школе неплохо. Но кто объяснит, что делать противотанковым ежам не на Волоколамском шоссе, а на Приморском бульваре, у баллюстрады над морем?

            В советское время украшательством ко Дню Победы не злоупотребляли. Основной работой художников было создание поздравительных открыток, лаконичных, с орденами Отечественной войны, Славы, Победы, с гвардейской лентой и лавровой ветвью, с полевыми цветами и огнями салюта. Открытки предназначались людям, пережившим войну, и никакие разрывательные «тра-та-та» не были на них уместны. Самыми суровыми сюжетами, пожалуй, были статуи работы Вучетича в Волгограде и Берлине.

            В 90-е стало распространяться украшение плакатами в частном порядке витрин, общественных зданий, улиц. Сюжетов поначалу было немного. Иные напоминали советские открытки – их рисовали те же люди. Растиражировали прекрасный исторический плакат Леонида Голованова «Дошли до Берлина» и ряд подобных.

            Однако по мере распространения компьютерных благ и возрастания муниципальных бюджетов начало твориться нечто всё менее удобоваримое, неуместно похожее на свадебное народное творчество и худшие образчики школьной самодеятельности. Хорошо ещё, что авторы идей и дизайнеры в работах к 9 Мая пока не слишком увлекаются оригинальным стихосложением.

            Что с этим делать? Всё-таки помнить, что 9 Мая не бразильский карнавал, хотя и гораздо большее, чем день памяти павших, и безнравственно было пытаться превращать его в сплошную панихиду. Это праздник, но праздник, требующий храмовой степенности, не терпящий веселухи и бутафорских наград. Впрочем, и бразильский карнавал ой как не терпит организаторской халтуры!

            Когда какие-то начинания теряют благообразие, стоит вводить на них мораторий. Например, можно было бы уже сейчас объявить, что 75-летие Победы встретить надлежит без суеты и празднословия, а избыток плакатов и дизайнерская вычурность не будут благословляться. Размещать в общественных местах уместно либо исторические фото с прописанной атрибуцией, либо корректные информационные материалы о событиях, персоналиях и предметах. Всевозможные «Ур-ря, 9 МАЯ!», изображения неопознанной техники и сомнительных лиц правильнее заменить элементарными и общеизвестными символами: утверждённым Знаменем Победы, орденами Отечественной войны, Славы и Победы, их лентами – бордовой с красным, георгиевской (ставшей с подачи адмирала Кузнецова гвардейской) и красно-радужной, собравшей цвета прочих орденских лент. И медаль к 75-летию Победы для последних ветеранов справедливо будет исполнить на ленте цветов ордена Победы – пусть каждый из них в этот день станет маршалом.


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