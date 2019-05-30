Люди с хорошими лицами против провинции

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Вытеснит ли Америка Россию с нефтяного рынка

Министр финансов разглядел угрозу в американской нефти Фото: Nick Oxford/Reuters
Пока Россия вместе с ОПЕК изо всех сил старается держать мировые цены на черное золото на комфортном уровне, американские нефтедобытчики только и успевают снимать сливки и завоевывать новые рынки. Такую обеспокоенность высказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Стоит ли бояться американской нефти, которая, по некоторым прогнозам, может обогнать российский экспорт уже через пару лет?  Подробности...
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Социологи объяснили высокие шансы врио губернаторов на выборах

Эксперты обсудили электоральные перспективы врио губернаторов на выборах Фото: Алексей Нечаев/ВЗГЛЯД
Результативность, открытость и контроль стали тремя слагаемыми успеха врио губернаторов новой волны, говорят эксперты. По их мнению, если бы выборы глав регионов состоялись в ближайшее воскресенье – все врио губернаторов победили бы в первом туре, так как они наилучшим образом отвечают ключевым запросам российских избирателей.  Подробности...
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Кто сажает недоучек за штурвал самолета

Генпрокуратура признала, что одной из причин катастрофы в Шереметьево стала слабая подготовка экипажейФото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Крушение «Суперджета» в Шереметьево стало следствием серьезных проблем в российской авиационной отрасли, заявил генпрокурор Юрий Чайка. Он по сути подтвердил то, о чем уже писала ранее пресса – к гибели 41 пассажира привела низкая квалификация экипажа. Почему же авиакомпании выпускают в рейсы неподготовленных пилотов?  Подробности...
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Сербии грозит новый распад

Сербия – маленькая страна, которая боится стать еще меньшеФото: Marko Djurica/Reuters
На Балканах опять говорят о новой войне и новом кровавом переделе. Делить при этом собираются в основном Сербию, а там уж «как получится». Большинство этих разговоров так разговорами и останется. Но на фоне взрывоопасного обострения обстановки в Косове следует вспомнить, какими еще регионами рискуют расплатиться сербы за попытки стать «своими» для Запада. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Люди с хорошими лицами против провинции

Елена Кондратьева, журналист
Мы дружно смеялись, когда американцы снимали «Красную жару», где реализовывали весь набор страхов о России – русская мафия, космонавт в ушанке и с бутылкой водки и прочей развесистой клюквой. Если нравилось – смело открывайте «Новую». Подробности...

США объявили Китай врагом

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Китаю повезло, что долгие годы американцы фокусировались на России, но это время закончилось. Теперь Пекину придется в авральном режиме решать проблему своей технологической независимости. Американские корпорации больше не будут растить себе конкурентов. Подробности...
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Спор из-за окрошки похож на схватку «красных» и «белых»

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Опубликованная «карта окрошки» – где в России предпочитают готовить ее на кефире, а где на квасе – стала поводом для ожидаемых споров в соцсетях. При этом тон ругающихся до удивления напоминает тональность, в которой ведутся бесконечные перепалки «красных» и «белых». Подробности...
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            Елена Кондратьева

            Люди с хорошими лицами против провинции

            Елена Кондратьева
            журналист
            		 30 мая 2019, 18:43

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            Я живу в Хамовниках – приятном районе в центре Москвы, с красивой старинной застройкой, прекрасными детскими площадками и парками. Большинство жителей Хамовников – коренные москвичи, многие поколениями живут в родительских квартирах, имеют высшее образование, хорошую работу и четкую гражданскую позицию. Если либералы хотят избраться во власть, они пытаются зарегистрироваться именно у нас, здесь активно голосуют за оппозицию.

            Недавно в одной из районных групп в Фейсбуке молодой человек пожаловался – оставил Iphone XS Max, черный, в прозрачном чехле, с наклейками в сквере на лавочке напротив «Азбуки Вкуса». Просил, впрочем, без особой надежды, сообщить, если телефон найдется. Первый же комментарий – «Если бы у нас в районе жили только жители Хамовников, проблем бы не было. Сочувствую». Комментарий понравился – его лайкали и никто не возмущался.

            Раньше я жила в Курске. Том самом, где недавно было зафиксировано аномально активное голосование за дочку Алсу на шоу «Голос» (ССЫЛКА). Люди рассказывали, что работников военного завода «Прибор» (сейчас «Авиаавтоматика», но так его никто не называет) привлекли для платного голосования – премировали тысячей рублей и сказали, на какой номер слать смс. Был скандал. Журналисты заинтересовались Курском. «Новая газета» опубликовала репортаж. Не про то, как людей вечером собрали в заводском ДК, что им говорили, какой фильм ставили, пока ждали отмашки отправлять СМС. А про обшарпанные здания, бедность и безнадегу. Про страх, который чувствуется в радиусе километра от «Прибора».

            Но я прожила в Курске достаточно долго, как раз в радиусе километра от завода «Прибор», где работали мои родители, поэтому могла бы узнать родной город в репортаже. Но не узнала. Как и жители города, с кем мы обсуждали статью. Можно, конечно, это списать на нашу обиду и местечковый патриотизм – неприятно читать, что жители пьют с утра и в долг, работают на нелюбимой работе и за взятки отдают голоса дочке Алсу. А ведь у нас еще и театры, и библиотеки есть!

            Но в спальном призаводском районе Курска действительно пьют гораздо больше, чем в Хамовниках. Дело не в этом. И не в том, что избирательность зрения больше говорит не об объекте наблюдения, а о том, кто наблюдает. А в том, что это рассказ не про Курск, а про то, как либеральная московская интеллигенция видит Курск. И любой другой город, являющийся не-Москвой.

            Фото: spektr-pribor.ru

            Возможно, исключением будет только Питер, это тоже такая модная столичная деталь – любить Санкт-Петербург. Все остальное – то есть собственно Россия – это маленькие зарплаты, слесари и рабочие, дешевые машины и женщины, похожие на парикмахерш.

            Проходной репортаж неожиданно оказался манифестом либеральной мысли о растождествлении с провинцией. Шутка про то, есть ли жизнь за МКАДом, неожиданно оказалась не шуткой, а темой журналистского расследования. Расследование показало, что есть. Но плохая и стыдная. Да и не жизнь это вовсе.

            Жизнь – в Москве. Раньше либеральную интеллигенцию называли «людьми с хорошими лицами». Они сами в этом репортаже пишут о себе как о «московских физиономиях». Вероятно, это одно и то же. Эти люди любят говорить, оттопырив пальчик, что мы живем во время оживших романов Кафки. Но все менее романтично. Это время оживших анекдотов.  

            Мы все дружно смеялись, когда американцы снимали «Красную жару», «Армагеддон» и массу других фильмов с ходульными русскими героями, где реализовывали весь набор страхов о России – русская мафия, дрессированные медведи, космонавт в ушанке и с бутылкой водки и прочей развесистой клюквой. Если нравилось – смело открывайте «Новую».

            Теперь по той же схеме люди с хорошими лицами и московскими физиономиями начинают представлять российскую провинцию. Те же утрированные диалоги про «давайте набьем мне татуировку с куполами, у вас тут церквей много», пьяный инженер, доверительно шепчущий, что он из спецслужб, дети, которые считают, что московский журналист похож на киллера, и слесарь, танцующий, как Бог, но отказывающийся ехать в Москву за блестящим будущим и прозябающий на заводе.

            Другое дело, что американцы снимали свои смешные фильмы не от глупости и незнания, а в рамках Холодной войны и ее последствий. Холодной войны, которую люди с хорошими московскими лицами, похоже, объявляют провинции, размежовываясь с ней и брезгливо оттопыривая пальчик. Там, в  провинции – чужие, страшные люди, которые крадут наши телефоны, оставленные на лавочке в Хамовниках.

            Спасибо, что не рассказали, как в Курске по улицам люди с песьими головами ходят. Но, возможно, это просто вырезал редактор.


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