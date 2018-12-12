Мы не должны тешить самолюбие неприкасаемых

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США нашли способ спровоцировать дефицит газа в Европе

Американцы обещают инвестировать в европейскую энергетическую инфраструктуруФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Конгрессмены одобрили законопроект, который якобы защищает энергетическую безопасность Европы от российских энергоносителей. В нем американцы ушли от оголтелой политической риторики к обещанию вложить реальные деньги в европейскую энергетическую инфраструктуру. Стоит ли верить в добрые намерения США? И есть реальная угроза для Газпрома?  Подробности...
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Европа обречена на союз с Китаем против США

Эммануэль Макрон позвал на встречу с Си Цзиньпином Ангелу Меркель и Жан-Клода ЮнкераФото: Philippe Wojazer/Reuters
Отношение Европы к Китаю остается настороженным, хотя Поднебесная нужна Старому Свету даже больше, чем он ей. Китайский лидер Си Цзиньпин приехал в Европу как раз в тот момент, когда европейцам нужно определяться с собственным будущим и направлением движения – и Китай предлагает Европе объединить усилия в деле построения нового мира.  Подробности...
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Судьба эмбриона Божены Рынски стала предметом спора юристов

Малашенко и Рынска не смогли стать родителями совместного ребенка при жизни основателя НТВФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Ребенок журналистки Божены Рынски не сможет стать наследником своего отца, основателя НТВ Игоря Малашенко. И все потому, что будет зачат уже после его смерти. К такому мнению склоняются адвокаты по семейному и наследственному праву. И все же ситуация не так однозначна даже с юридической, не говоря уж о человеческой, точке зрения. Подробности...
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Пыточные тюрьмы СБУ доказывают преступность властей Украины

По свидетельству перебежчика, в тюрьмах СБУ люди пропадают бесследноФото: Виталий Белоусов/ТАСС
Перебежчик из СБУ Василий Прозоров подтвердил, что украинские спецслужбы создали сеть из тайных тюрем вдоль линии фронта в Донбассе. Собственно, об их существовании уже давно догадались узники других, «легальных» тюрем СБУ, убедившись, что многие из их сокамерников бесследно исчезали по пути на обмен с ДНР. Почему же и спустя почти пять лет после начала войны СБУ все еще нуждается в таких тайных застенках? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Мы не должны тешить самолюбие неприкасаемых

Владимир Добрынин, журналист
После закона о фейках необходимость в депутатской неприкосновенности отпадает. Есть компромат – несите в органы или публикуйте. Проверят и подтвердят – заведут дело. Но если компромат окажется туфтой, то дело заведут о клевете. Подробности...

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            Мы не должны тешить самолюбие неприкасаемых

            Владимир Добрынин
            журналист
            		 27 марта 2019, 13:40

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            Появились сразу три новости, связанные с юридической неприкосновенностью высокопоставленных лиц. На Украине неожиданно увидел свет так называемый список Луценко; был арестован (и тут же отпущен) Мишел Темер, недавно покинувший пост президента Бразилии; появилось судебное требование заключить под стражу экс-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер. 

            Все эти события связаны с темой правового иммунитета. Правда, не во всех упомянутых случаях неприкосновенность осуществляется на законных основаниях. Понятно, что «иммунитет по команде патрона» (случай с переданным генпрокурору Украины списком лиц, которых нельзя трогать без разрешения Вашингтона) законодательством не предусмотрен. А вот насчет официально закрепленной неприкосновенности – тут, как любят говорить в сериалах, накопились вопросы.

            Существует внушительная группа стран, где глава государства неподсуден, только пока он у руля. Мишел Темер и Кристина Киршнер, экс-президенты Бразилии и Аргентины соответственно, представляют как раз эту самую группу. Подозрения в получении Темером откатов от некоторых крупных фирм озвучивались еще в момент, когда он президентствовал. Темер, кстати, не первый. Еще одного бывшего президента Бразилии, Лулу Инасиу да Силву, как раз в период правления Мишела Темера отправили на нары. С Киршнер было немного не так, у нее проблем во время нахождения на посту не было, но, как говорится, был бы человек, а статья найдется.

            Нашлись статьи и для других бывших лидеров. Германский отставной президент Кристиан Вульф побывал на скамье подсудимых по делу о получении им взятки в размере 720 евро. Бывший президент Перу Альберто Фухимори отбывает 25-летний срок «за коррупцию и другие преступления». Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе в апреле прошлого года была приговорена к 24 годам тюрьмы и штрафу в 17 млн долларов за вымогательство, получение взяток, коррупцию, разглашение государственной тайны, а также злоупотребление властью (всего в приговоре значится 16 пунктов).

            Великобритания, США, Германия – в этих странах лидеры даже не рассчитывают на такую привилегию, как иммунитет на пенсии после отставки. 

            Фото: duma.gov.ru

            А вот безусловным чемпионом мира по количеству неприкасаемых является Испания. Более десяти тысяч судей, политиков, прокуроров, региональных и национальных депутатов, сенаторов, региональных руководителей включены в реестр «надежно защищенных законом от посягательств на их свободу правоохранительными органами». Коррупционные скандалы – практически не сходящая с первых полос прессы пиренейского королевства тема.

            Недавняя отставка правительства, сформированного Народной партией, в немалой степени связана с коррупционными делами членов этой организации. Заступившие на вахту социалисты – тоже не без скелетов в шкафу. Но с руководства партий взятки гладки – лидеры и примкнувшие к ним уже побывали на вершине власти и теперь неподсудны.

            Но вернемся на родину. Если почитать статью 98 Конституции РФ, то выяснится, что иммунитетом в течение всего срока полномочий обладают члены Совета Федерации и депутаты Госдумы. Но если срок вышел, а переизбраться не удалось, парламентарий становится простым смертным. То есть и подсудным, и подследственным, если что.

            Так что объективно, получается, часть условных политиков идет в депутаты исключительно в поисках неприкосновенности, и желательно – на всю оставшуюся жизнь. При наличии хороших финансовых ресурсов – вполне сбыточная мечта. Хотя, как показывает пример сенатора Арашукова, когда речь идет об особо крупных размерах, и депутатский иммунитет не спасает...

            И зачем тогда он нужен вообще? Нам недостаточно закрепленной в законе презумпции невиновности или она для депутатов должна быть как-то особо подчеркнута, усилена и возвеличена? Или людям, принимающим законы, надо непременно быть над ними? Чувствовать, что они на тебя не распространяются – это сильно стимулирует выработку норм поведения для других?

            При вступлении в силу закона о фейках необходимость в депутатской неприкосновенности вообще отпадает. Есть у кого компромат на представителя власти – несите в следственные органы или публикуйте. В случае возбуждения дела все будет проверено. И подтверждено или опровергнуто. Но если компромат окажется туфтой – тогда уже заведут дело против заявителя. О клевете.

            Ну и зачем нам неприкасаемые, если все прекрасно разруливается законодательством? Вероятно, ради удовлетворения снобизма людей, облеченных властью. Мы не должны тешить их самолюбие. 


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