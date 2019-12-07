Зеленский везет в Париж свою формулу

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7 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 12:04  |  vz.ru
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Холодная зима вынудит Киев просить Москву о газе

Спокойная зима «Нафтогазу» только снитсяФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
В Германии посчитали, во сколько обойдется остановка транзита газа по украинскому маршруту каждой из сторон. Оказалось, что ни Европе, ни Украине беспокоиться не о чем, больше всего потеряет Газпром. Глава «Нафтогаза» заявляет: предстоящей зимой ему не нужен ни транзит, ни импорт. Не беспокоит его и двукратный рост цен на газ. Но это спокойствие руководителя нефтегазового холдинга обманчиво. Подробности...
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Трампу придется согласиться на предложение Путина

Путин хочет, чтобы Трамп быстрее определился с СНВ-3 Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин заявил о том, что Россия готова незамедлительно продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это предложение адресовано США, которые сознательно тянут время, говоря о желании заключить новый трехсторонний договор между Россией, Китаем и США. Но шансов на такой договор нет. Можно только или сохранить старый, или остаться совсем без договора. Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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КГБ приписывают еще одно знаковое убийство

Альбер Камю действительно был настроен антисоветскиФото: Global Look Press
Мифология Запада о «страшных преступлениях кейджиби» пополнилась очередной кровавой историей. На этот раз утверждается, что КГБ СССР причастен ни много ни мало к гибели выдающегося французского писателя и интеллектуала Альбера Камю. Кто и на основании каких доказательств утверждает подобное? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Зеленский везет в Париж свою формулу

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Задача Зеленского – достичь прекращения активных боевых действий (развод войск, обмен пленными, частичное восстановление экономических связей), но не допустить выполнения Минских соглашений и прекращения западных санкций против России. Подробности...

Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

Максим Соколов, публицист
Потрясаться словом Е. С. Жукова можно разве что при полном незнанье своей страны. Когда холодную, искусственную риторику нам объявляют словом, исполненным искренней сердечной боли, немудрено, что против подмены восстают и самые деликатные люди. Подробности...
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Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия никак не сможет изменить то, что Запад навесит на нее очередное обвинение, даже если оно совершенно огульно. Но один плюс во всем этом есть безусловно – укрепление за Россией той самой репутации государства, которое охотится на террористов, игнорируя границы, писаные правила и проходящие годы. Подробности...
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              Василий Стоякин

              Зеленский везет в Париж свою формулу

              Василий Стоякин
              директор Центра политического маркетинга
              		 7 декабря 2019, 11:40

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              В последнее время создалось впечатление, что украинская власть стала более осторожной и планирует провести Парижский саммит «нормандского формата» под лозунгом «политика – искусство возможного». Во всяком случае, такой вывод можно было сделать из заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Данилова. Однако заявления, сделанные 2 декабря президентом Зеленским, внесла в обсуждение свежую струю идиотизма.

              Ключевые мысли, связанные с умиротворением Донбасса в большей степени напоминают намерения Порошенко, но выраженные более прямо и последовательно.

              Зеленский предлагает провести выборы после того, как:

              – будут разоружены и распущены все незаконные вооруженные формирования (в смысле – армии ДНР и ЛНР);
              – территория ОРДЛО и граница с Россией будет взята под контроль украинскими силовиками;
              – все люди, симпатизирующие России, будут депортированы, за тех, кто «заблудился», Украина будет бороться (скорее всего, методами высылки на Западную Украину – как и было написано в документе СНБОУ, скоропалительно объявленном фейком).

              Разумеется, ни о каких особых правах ОРДЛО, прописанных в Минских соглашениях, речь не идет, не говоря уже об их закреплении в конституции.

              Общее впечатление от этих заявлений украинского президента состоит в том, что он повышает ставки в преддверии встречи, с тем, чтобы прийти к каким-то взаимоприемлемым компромиссам. В это легко поверить, тем более, что противоположная сторона тоже поднимает ставки. Достаточно вспомнить заявление спикера Госдумы Володина о возможности отпада от Украины новых территорий (трактовать его следует в том смысле, что для России является неприемлемым отказ от каких-либо норм Минских соглашений, но Россия вполне согласна на их распространение на другие регионы Украины), принятие народным советом ДНР закона о границе и обсуждение возможности отказа от официального статуса украинского языка.

              Есть, однако, еще два пункта, которые заставляют сомневаться именно в такой трактовке.

              Зеленский заявил о своем намерении предложить возможность обсудить в «нормандском формате» статус Крыма и, если коллеги не согласятся, предложить другой формат обсуждения крымского вопроса – с участием США.

              Зеленский, конечно, может предложить все, что угодно, но очевидно – Россия не будет обсуждать статус Крыма ни в каком формате. Вообще выдвижение подобных инициатив – вполне достаточное основание для того, чтобы в принципе сорвать встречу.

              Вторая инициатива Зеленского касается газовых соглашений – он намерен предложить Путину новый долговременный (на 10 лет) контракт на транзит российского газа, как будто никакого «Северного потока» нет вовсе.

              Тут дело не столько даже в самом по себе контракте (хотя Украине он объективно нужен), сколько в намерении перетянуть на свою сторону Ангелу Меркель. Даже после запуска СП-2 обходные маршруты не дадут возможность транспортировать в ЕС весь затребованный газ и именно в этом причина заявлений фрау канцлерин о необходимости сохранить украинский маршрут. Зеленский же, очевидно, намерен воспользоваться этим рациональным расчетом для того, чтобы получить нужный ему транзитный контракт и попытаться договориться о невыполнении Минских соглашений (Меркель и ранее поддерживала невыполнение Минска Порошенко, так что ее поддержка отказа от выполнения Минска Зеленским вполне предсказуема).

              В общем, предложенные Зеленским параметры договоренностей Россию удовлетворить никак не могут. Фактически речь идет об отказе от выполнения Минских соглашений и ультиматуме России – сдавайтесь, а то… Что именно «а то» пока неясно. АТО?

              Насколько можно судить, жесткая позиция Зеленского объясняется двумя факторами.

              Во-первых, он сам разделяет мнение о том, что Минские соглашения предоставляют Донбассу слишком много прав, которые он «не заслужил».

              Во-вторых, он боится радикальных националистов, которые уже сейчас оказывают на власть сильнейшее давление в связи даже с теоретической возможностью примирения в Донбассе.

              Задача президента Зеленского – достичь прекращения активных боевых действий (развод войск, обмен пленными, частичное восстановление экономических связей), но не допустить выполнения Минских соглашений и прекращения западных санкций против России. В этом, собственно, и состоит «формула Зеленского».


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