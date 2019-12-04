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А что, если бы у Сенцова была атомная бомба?

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              Дмитрий Родионов

              А что, если бы у Сенцова была атомная бомба?

              Дмитрий Родионов
              политолог
              		 4 декабря 2019, 14:28

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              Владимир Жириновский назвал Украину поджигателем войны и заявил, что Россия может превентивно ее уничтожить. Такие слова лидер ЛДПР произнес, комментируя отношение американского президента к Украине.

              «Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня – это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США – ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить», – написал он в «Твиттере».

              Конечно, заявление крайне эмоциональное и экспрессивное, что очень свойственно одному из самых одиозных российских политиков. Но и в этих словах можно увидеть два неоспоримых факта. Первое: Украина действительно является поджигателем войны. Второе: мир (а не только Дональд Трамп) устал от Украины.

              Примечательно, что заявление Жириновского прозвучало на следующий день после того, как на Украине «поскакала» обезьянка с гранатой. Вернее, скакала она не в Незалежной, а в Европарламенте, выступая перед депутатами. Я о «режиссере» Сенцове (извините, но без кавычек называть режиссером человека, который за всю жизнь снял один фильм, да и тот на камеру мобильного телефона, я не могу), который недавно был выпущен из российской тюрьмы, где отбывал наказание за терроризм.

              Впрочем, на Западе терроризм, если он направлен против России – не терроризм вовсе, а «борьба за свободу». И вот решили пламенного борца Сенцова наградить премией «За свободу мысли». Между прочим, премией имени советского академика Сахарова.

              Фото: Сергей Казак/РИА Новости

              Если кто забыл, Сахаров вошел в историю не только своим диссидентством, но и изобретением водородной бомбы. Сенцов точно помнит. Потому, получив заветную премию, не моргнув глазом заявил, что Украине надо вернуть ядерное оружие, от которого она отказалась по условиям Будапештского меморандума в 1994 году.

              Разговор зашел об урегулировании в Донбассе, и режиссер-террорист сказал, что он не понимает, зачем обсуждать имплементацию минских соглашений и «формулы Штайнмайера».

              «Я вообще не хочу это обсуждать. Давайте вернемся к началу, Будапештский меморандум», – заявил он, напомнив, что Киев добровольно отдал третье по количеству боеголовок атомное оружие в мире ради своей безопасности.

              И правда, почему это Запад не желает обсуждать возвращение Украине ядерного статуса? Ведь была бы у Украины атомная бомба... была бы она у самого Сенцова в 2014-м... Можно не сомневаться, что он ее не задумываясь применил бы. Ну в самом деле, ему, не боявшемуся взорвать памятник несмотря на то, что могли пострадать мирные люди – его земляки, крымчане – чего стоило бы?

              Слушали Сенцова евродепутаты и, наверное, думали про себя: «Как хорошо, что у этой обезьяны нет ядерной бомбы».

              Впрочем, Украина и без ядерной бомбы умудряется создавать немало проблем своим западным покровителям. Ну вот, к примеру, дали им пресловутый «безвиз», и что? А то – что недавно президент Франции был вынужден жаловаться, что «украинские банды» для его страны гораздо проблемнее, чем мигранты из Гвинеи и Кот-д'Ивуара.

              А помните, как украинский омбудсмен Денисова жаловалась на то, что в греческих тюрьмах сидит много украинцев? Если кто не в курсе, сидят они за переправку мигрантов по морю из Турции (а Турция, напомню – это ворота беженцев со всего Ближнего Востока в Европу) в Грецию и Италию. В сфере нелегальной переправки людей украинцы занимают одно из первых мест в Европе. Кроме того, они теснят конкурентов на рынке наркотиков, а по части контрабанды оружия давно переплюнули югославов, у которых война давно закончилась вместе с источниками товара. У украинцев же поставки прямые и постоянные – прямо с линии фронта. Напомню, несколько лет назад разгорелся скандал вокруг вскрытия крупного канала нелегальных поставок оружия с востока Украины в Европу.

              Да, европейцев напрягает и сам факт непрекращающейся войны на их восточных границах. Причины их волнуют мало. Им нужно, чтобы это поскорее закончилось.

              Однако украинские власти – что при прежнем президенте, что при новом – упорно не желают делать хоть что-то для прекращения конфликта. И если с победой Зеленского на выборах у европейских лидеров затеплилась было надежда на урегулирование, то сегодня очевидно, что прежних восторгов по поводу Зеленского ни Меркель, ни Макрон не испытывают. Он, хоть и сделал за свои полгода больше, чем Порошенко за пять лет, делает явно недостаточно.

              В конце концов, если ты президент, да еще с таким кредитом доверия как собственного народа, так и зарубежных лидеров – в Европе и в России, что тебе мешает просто взять и выполнить Минские соглашения? Выходит, Зеленский или слишком слаб, или такой же мелкий жулик и шантажист, как Порошенко. Кроме того, Зеленский сильно подпортил личное к себе отношение разговором с американским президентом, где нелестно отзывался о европейских лидерах.

              Я уж молчу про санкции, виной которым стала Украина и от которых европейский бизнес предпочел бы избавиться при первой возможности. Но Европа сама себя загнала в ловушку, создав парадигму: снятие санкций в обмен на прогресс в «Минске».

              И да, насчет США. Они вроде как заинтересованы в том, чтобы санкции сохранялись, чтобы Украина оставалась клином между Россией и Европой, постоянно тлеющим очагом конфликта у границ обеих. И готовы в это вкладываться.

              Да вот беда, Украина – это коррупционная «черная дыра». Сколько ни бились над этим в Вашингтоне, ни создавали украинцам всякие НАБУ, ни посылали к ним лучших специалистов – все напрасно.

              Мало того, сами американцы стали участниками всяких нехороших схем, в итоге Украина пришла в США в самом натуральном виде – стала главным яблоком раздора американской политики. Заметьте, не Россия, в связях с которой американского президента обвиняли три года подряд, а Украина, в скандалы вокруг которой втянулось уже бесчисленное количество американских политиков – как республиканцев, так и демократов.

              Включите американский телевизор, возьмите газету – везде только о Трампе и Украине. Любой политик, который пусть и не был ни разу на Украине, может оказаться мишенью для допросов. Да что там говорить, большая часть тех конгрессменов, политиков, политологов, журналистов, которые сегодня с пеной у рта спорят об Украине, не то что не были – на карте ее едва ли покажут.

              И заметьте: все эти разборки – они очень в духе самой Украины, как будто украинский политический менталитет поселился в США. Осталось только, чтобы конгрессмены начали драться друг с другом и блокировать трибуну, приковывая себя к ней наручниками.

              Сам Трамп с самого начала своего президентского срока давал понять, что Украина для него токсична, это наследие Обамы, чемодан без ручки. Правда, вслух об этом не особо говорил, чтобы не быть заподозренным в симпатиях к России.

              А теперь открыто жалуется, что до его победы на выборах на Украине его люто ненавидели, а потом поменяли отношение. Стали лебезить, как и подобает слуге перед барином. Но у барина оказалась хорошая память. Учитывая, что Трамп – импульсивная личность, можно предположить, что его нежелание во всем помогать Украине вызвано не только стремлением добыть компромат на конкурента или даже подыграть Москве, но и личной неприязнью к этой стране и ее людям.

              В конце концов, кто бы ни стал в США новым президентом, Украина из внутриамериканской повестки никуда не исчезнет. И все так же будет продолжать требовать денег, оружия, дипломатической поддержки.

              «Джавелинов» им мало, им теперь атомную бомбу подавай!

              Разумеется, ни США, ни страны Европы никогда не допустят появления у Украины атомного оружия (напомню, что это именно Вашингтон в 90-е давил на Киев, чтобы тот поскорей избавился от арсенала, увязывая с этим финансовую помощь). Обезьяне по имени Украина и гранату обычную в руки давать опасно. Так и быть – выпросили «Джавелин», но при условии, что его будут применять по назначению только в случае «обороны» от «российской агрессии» – то есть не будут применять никогда.

              Так что Украина и без бомбы становится головной болью уже всего мира, который попросту не знает, что с ней делать.

              А делать что-то надо. Я всегда был и остаюсь убежденным сторонником того, что это надо было делать еще в 2014-м, и намного раньше – все годы «незалежности». Сейчас это будет сложнее и дороже в конечном итоге. Но ведь лучше поздно, чем никогда.

              Осталось только дождаться, когда Запад сам скажет нам: «Делайте с ней что хотите, только избавьте нас от этого геморроя!»

              Нет, уничтожать Украину, как предлагает Жириновский, не нужно. Но потрудиться предстоит изрядно. Чтобы вернуть эту страну в нормальное человеческое состояние после шести лет обратной эволюции, вызванной Майданом. В конце концов, и Германию излечили от страшной формы нацизма головного мозга, хотя и высоченной ценой. В случае с Украиной, надеюсь, этого не понадобится. К тому же братский народ все-таки...


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