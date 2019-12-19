После развала НАТО трещины пойдут по ЕС

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Швейцария подталкивает Коломойского признать Крым российским

Игорь Коломойский требует от России миллионы долларов за КрымФото: Стрингер/РИА Новости
Европейский суд окончательно решил, что РФ должна компенсировать компании «Укрнафта» Игоря Коломойского потерю автозаправок в Крыму. Россия с такой позицией не согласна, платить ничего не собирается ни по этому, ни по аналогичным делам. Единственный способ у украинских компаний получить компенсации – официально признать Крым российской территорией. Иначе им грозит судьба экс-акционеров ЮКОСа. Подробности...
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Россия может спасти Ливию от турецкого нашествия

Уже больше восьми лет Ливия остается ареной ожесточенной гражданской войныФото: Goran Tomasevic/Reuters
На пресс-конференции в четверг Владимир Путин назвал виновных в разрушении Ливии, и рассказал о том, что предпринимает Москва для прекращения войны в этой стране. Ключевой партнер в данном случае – Турция, которая активно «заходит» в Ливию, и чьи интересы в Ливии не во всем совпадают с российскими. Могут ли Москва и Анкара заключить сделку, которая поможет сбавить накал гражданской войны? Подробности...
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Почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик

«Виктор Леонов» – заслуженный, но вполне эффективный корабльФото: Stringer/Reuters
Американские СМИ вновь бьют тревогу по поводу присутствия у своих берегов российского военного корабля. На этот раз их испугал корабль-разведчик «Виктор Леонов». Что делает представитель ВМФ РФ рядом с американскими территориальными водами, насколько это напоминает практику советского времени – и как стоит относиться к новостям подобного рода? Подробности...
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Трамп пережил свой Сталинград

Теперь Дональд Трамп будет мстить своим обидчикамФото: Tom Brenner/Reuters
Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала импичмент президента Дональда Трампа по двум обвинениям. Это решение в Белом доме уже назвали «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны». Но никакого отстранения главы государства от должности не случится: примерно через месяц верхняя палата Конгресса, Сенат, похоронит импичмент. А Трамп начнет триумфально идти к переизбранию на второй срок. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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После развала НАТО трещины пойдут по ЕС

Василий Федорцев, политолог, германист
Евросоюз в случае развала НАТО рискует деградировать до уровня чисто экономического объединения, а Германия — утратить контроль над тем, что происходит восточнее ее границ. А там может произойти все что угодно, вплоть до появления Междуморья, о котором мечтают польские политики. Подробности...

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              Василий Федорцев

              После развала НАТО трещины пойдут по ЕС

              Василий Федорцев
              политолог, германист
              		 19 декабря 2019, 18:45

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              Последние несколько недель руководители Германии много говорили о том, что «НАТО сейчас нужнее, чем во времена холодной войны, что альянс «жив с головы до пят» и что «без Соединенных Штатов Германия и Европа не способны себя защитить».

              Эта вербальная активность настолько бросалась в глаза, что ее заметил и оценил даже американский посол, который обычно только критикует немецкое правительство за недостаток евроатлантической солидарности и низкие темпы роста оборонного бюджета.

              Берлин, однако, не ставил себе целью угодить Вашингтону. Вся эта риторика адресована не столько американцам, сколько восточноевропейцам, в первую очередь Польше и странам Прибалтики – в качестве успокоительного средства и ответа на нашумевшие заявления Макрона.

              Смысл послания простой: «Все в порядке, не стоит излишне нервничать, сейчас мы сядем и спокойно все обсудим» – и Германия действительно предложила НАТО начать концептуальную дискуссию о том, как дальше должна развиваться политика альянса.

              Но если надо что-то обсуждать, значит, что-то все же не в порядке. Внутри НАТО накопилось слишком много противоречий, и прежде всего насчет того, кого считать главной угрозой. США требуют от союзников признать угрозой Китай и для начала в обязательном порядке отказаться от сотрудничества с «Хуавэй». Польша и Прибалтика считают, что все силы надо бросить на «восточный фланг».

              Фото: POOL New/Reuters

              Франция хочет помощи в борьбе с терроризмом в Мали. Турция заявляет, что ее безопасность не менее важна, чем безопасность Прибалтики и Польши, и требует признать террористами отряды курдской самообороны. В итоге, естественно, все недовольны. Возникают конфликты, и начинают появляться вопросы, зачем такой альянс вообще нужен, если от него нет никакой пользы.

              Германия, в отличие от других, особых угроз для себя не ощущает, но зато она твердо уверена, что НАТО ей нужно. Потому что если начнет разваливаться альянс, то следом трещины пойдут и по Евросоюзу – прежде всего между его восточной и западной частью.

              Восточноевропейцы верят в «российскую угрозу» и не верят в то, что «старая Европа» будет готова их от этой угрозы защитить. Поэтому, если НАТО развалится, они будут полагаться только на себя и свои двусторонние отношения с США. Те вопросы, которые сейчас решаются совместно в Брюсселе – в штаб-квартире НАТО или в Европейском совете, Варшава, Вильнюс и остальные предпочтут решать напрямую с Вашингтоном или в своем узком кругу.

              Евросоюз в этом случае рискует деградировать до уровня чисто экономического объединения, а Германия – утратить контроль над тем, что происходит восточнее ее границ. А там может произойти все что угодно, вплоть до появления Междуморья, о котором мечтают польские политики. Польша уже сейчас пытается выстраивать оборонное сотрудничество с США напрямую, и чем больше у восточноевропейцев будет сомнений в надежности НАТО, тем активнее будут такие попытки.

              Поэтому глава немецкого МИДа Хайко Маас, отреагировав на интервью Макрона статьей в «Шпигеле», поспешил заявить, что Германия воспринимает безопасность Польши и Прибалтики как свою собственную и не собирается через голову восточноевропейцев выстраивать отношения с Москвой. Потому что «через их голову нельзя построить Европу, которая нам нужна» и «в противном случае наши восточные соседи будут искать свое будущее в двусторонних отношениях с Вашингтоном». А чтобы наверняка донести позицию Берлина до тех, кому она была адресована, Маас изложил ее еще и в двух интервью: польской газете «Речь Посполита» и прибалтийскому интернет-порталу «Делфи».

              Германия таким образом пытается склеить те самые разбитые чашки, которыми Меркель, если верить «Нью-Йорк Таймс», попрекала Макрона. Все ради европейского единства, или, как сказала канцлер французскому президенту: «Чтобы мы могли здесь сидеть и вместе пить чай». Потому что европейское единство – это главный приоритет Германии, а следовательно, НАТО и присутствие США в Европе ей крайне необходимы. По крайней мере, до тех пор, пока Евросоюз не будет способен сам стать гарантом безопасности. Но до этого еще далеко.

              Североатлантический альянс, как известно, создавался для решения трех задач: «держать русских снаружи, американцев внутри, а немцев внизу». И сейчас в интересах Германии, хочет она того или нет, чтобы первые две задачи продолжали выполняться – для сохранения целостности альянса и Евросоюза. Что же касается третьей задачи, то о ней, как справедливо заметил немецкий «зеленый» политик Юрген Триттин, давно уже никто не вспоминает. Наоборот, союзники требуют от Берлина внешнеполитической активности и военного участия.

              Поэтому география операций бундесвера медленно, но верно расширяется: немцы помогают бороться с терроризмом в Мали и Сирии, обороняют «восточный фланг» НАТО в Литве, а в следующем году, говорят, планируют направить фрегат в Индо-Тихоокеанский регион. И это все тоже, по большому счету, ради того же европейского единства.


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