Украина обречена на вечную войну

Переговоры в Париже при участии Путина, Макрона, Меркель и Зеленского предсказуемо не привели ни к каким существенным результатам. Украинская сторона открыто взяла курс на «заморозку» конфликта – а то, что было представлено публике в виде достигнутых на встрече договоренностей, на поверку является обыкновенным блефом и не несет за собой подвижек в мирном процессе.

Участники встречи в очередной раз задекларировали намерение обменяться пленными. Но проблема в том, что украинские власти отказываются включать в обменные списки многих политических заключенных, рассматривая их как обыкновенных преступников. Ключевое предложение о полном разведении войск, которое могло бы остановить войну, было решительно отвергнуто Киевом.

«Отвод войск предлагала Россия по всей линии, Украина не согласилась. Потому что Украине пока невыгодно отводить», – откровенно пишет об этом присутствовавшая на переговорах журналистка со ссылкой на главу МВД Арсена Авакова. И хотя Зеленский пообещал внести в украинское законодательство пресловутую «формулу Штайнмайера» – то есть давно подписанные пункты договоренностей в Минске – он тут же заявил, что не намерен их выполнять.

Результат этой разрекламированной встречи не мог быть другим, потому что прекращение войны действительно невыгодно украинской стороне, которую, в общем-то, полностью устраивает существующее сейчас статус-кво. А украинский политический класс, сложившийся в стране по итогам Евромайдана, процветает и благоденствует за счет бесконечного конфликта на востоке страны и является его главным бенефициаром.

На войне делают деньги за счет сложившихся вокруг нее бизнес-схем, она послужила карьерным лифтом для грантоедов и ультраправых, усилила спецслужбы и армию, привела к успеху жуликоватых «волонтеров» и обеспечивает заработком целую армию «правозащитников», журналистов и «активистов».

Разжигание ненависти стало прибыльным ремеслом, которым занимаются в Facebook сетевые порохоботы, а националисты могут безнаказанно нарушать любые законы, получив статус неприкосновенной касты. На войну списываются все беды, с ее помощью оправдывают неолиберальные реформы, обнуление социальных льгот и бесконечный грабеж украинских граждан. А социальные протесты были успешно купированы властью под лозунгами борьбы с внешними и внутренними врагами, одновременно с уничтожением левых организаций, которые могли бы мобилизовать людей на борьбу.

Наконец, украинское правительство успешно продает свою антироссийскую повестку на экспорт, превратив ее в основную статью дохода. Тем более, что это полностью соответствует интересам ее покровителей в Вашингтоне, которые обеспечивают Украине перекредитование и поддержку на международной арене. И как заявил на саммите НАТО министр иностранных дел Пристайко, Украина будет в любом случае защищать «восточный фланг» свободного мира – независимо от того, «нравится это или нет» самим европейцам.

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«Я думаю, это великая Божья благодать», – сказал об украинских потрясениях греко-католический кардинал Любомир Гузар, выражая общее мнение украинской элиты. Война не просто удобна – она стала способом существования сложившегося в последнюю пятилетку режима. Его представители мечтают только о том, чтобы она продолжалась вечно, и у них нет ни одной серьезной причины бороться за мир – до такой степени, что само это слово превратилось сейчас в синоним капитуляции, а любой призыв к компромиссу походя приравнивается к измене.

Один из медийных пропагандистов прямо заявил, что страна должна воевать хотя бы целых полвека, чтобы только не поступиться цивилизационными ценностями и священной украинской землей. И опыт многих стран Африки, Ближнего Востока или пятидесятилетней войны в Колумбии указывает на то, что в этом сценарии нет совершенно ничего нереального.

Судьба проживающих в Донбассе людей не волнует в этой ситуации никого. Президент Зеленский цинично заявляет о том, что после реинтеграции региона недовольные украинской властью могут уехать с Украины, хотя эти слова похожи на плохо скрытое приглашение к этнической чистке. А выступающий на митинге Тягнибок призвал отобрать у луганчан и дончан паспорта, если не докажут свою лояльность национальной идее, поразив их в избирательных правах на пять или на семь лет.

Политики прекрасно понимают, что эти оскорбительные фразы отталкивают от них неподконтрольные территории, но совершенно не переживают по этому поводу, делая ставку на продолжение вялотекущей войны. Десятки тысяч людей, которые ежедневно пересекают в обе стороны контрольно-пропускные пункты Донбасса, явно указывают на искусственный характер братоубийственного конфликта. Однако он полностью устраивает в своем нынешнем виде большинство представителей политически активного меньшинства, которое удерживает в своих руках Украину.

«Торпедирующие мирные переговоры «патриоты», конечно же, не собираются воевать с Донбассом и стоящей за ним Россией.

Патриотам не нужен Донбасс в любом другом виде, кроме как на коленях, а лучше безлюдным. Жителей Донбасса тут презирают и ненавидят. То есть ради возврата этих территорий не просто не готовы идти на уступки – тут требуют доплатить. Несмотря на всю пропаганду, в «бурятскую угрозу» никто не верит. Никто не ожидает, что российские войска перейдут границу и реально доберутся до задницы хомячка в вышиванке. Милитаристом и ненавистником России быть безопасно и даже комфортно. Все убеждены, что время на их стороне. РФ ведь рано или поздно развалится или ее додушит «анаконда». Все, что нужно – «дотерпеть» на диване до этого момента.

Экономические интересы активного меньшинства давно уже не связаны с экономикой, унаследованной от УССР. Возврат Донбасса, восстановление экономических отношений с Россией важны для жителей немногих оставшихся промышленных регионов. Для киевлян и львовян важна возможность работы на иностранных заказчиков тут или в Польше, доступ к бюджетным потокам и грантам. А все это как раз проще без Донбасса и без России, чем с ними. То есть причин протестовать против любых договоренностей, кроме разве что капитуляции ЛДНР, у массы людей предостаточно. И это как раз и является большой проблемой нашего мирного урегулирования», – пишет об этом киевский журналист Вячеслав Чечило.

Конечно, большинство украинских граждан вполне осознают необходимость мирного компромисса – о чем регулярно свидетельствуют данные соцопросов. Многие понимают, что прекращение конфликта является необходимым условием для экономического возрождения, социальной эмансипации, декриминализации и демократизации общества – если у страны еще остались на это какие-то реальные шансы. Причем именно эти люди отдали свои голоса за Зеленского и представляющих его депутатов, отчаянно надеясь на перемены в политическом курсе страны.

Однако для этих надежд не было никаких оснований. Новая власть обречена продолжать политику старой, воплощая в жизнь ее лозунг: «армія, віра, мова» – ведь она обслуживает интересы тех, кто кровно заинтересован в продолжении кровопролития в Донбассе. Оруэлловская борьба против мирных переговоров стала главной гражданской доблестью слетевшей с катушек интеллигенции, а бывший заключенный Олег Сенцов, который стал сейчас главным спикером партии войны, публично потребовал от ошарашенных депутатов Европарламента вернуть Киеву ядерное оружие. Украинская политика окончательно превратилась в бесконечное вращение колеса милитаристской сансары, которое будет крутиться не один год и переломает множество людских судеб.

И это обрекает Украину на вечную войну в одиночной камере национализма.