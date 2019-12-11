Украина обречена на вечную войну

Взгляд
11 декабря, среда  |  Последнее обновление — 19:26  |  vz.ru
Разделы

Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
Перейти а раздел…

Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку

В гостях у президента США демократы мечтали увидеть Зеленского, но приехал ЛавровФото: twitter.com/realDonaldTrump
Поездка главы МИД РФ в Вашингтон оказалась большим событием, но только не для отношений России с США, а для самой Америки. Демократы увидели в появлении Лаврова в Овальном кабинете «ужасный символизм». Трамп больше двух лет боялся пускать к себе россиян, почему же сейчас он так расхрабрился? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Чечня едва не развалила Россию

Штурм Грозного стал одной из самых страшных страниц в истории российских Вооруженных силФото: Reuters
Ровно 25 лет назад, 11 декабря 1994 года, президент Ельцин подписал указ № 2169 «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики». Началась так называемая первая чеченская война. Как и почему возник конфликт, который привел к одному из самых страшных поражений российской армии? Подробности...
Перейти а раздел…

Украинская «машина ненависти» меняет формат

Скандальный сайт стал жертвой переговоров на высшем уровнеФото: ВЗГЛЯД
Один из самых скандальных информационных ресурсов Украины – сайт под циничным названием «Миротворец» – меняет свой формат работы. Этот ресурс, провоцирующий на Украине ненависть к русским и «сепаратистам», уже неоднократно пытались закрыть. Что означают эти перемены и как они связаны с недавней встречей Путина и Зеленского? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Украина обречена на вечную войну

Андрей Манчук, политолог
Встреча в «нормандском формате» завершилась тем, чем только и могла завершиться – ничем. По той простой причине, что никому на Украине невыгодно останавливать войну в Донбассе. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

На карте мира появилась новая страна

Игорь Окунев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО
Сегодня подведены итоги референдума о независимости острова Бугенвиль от Папуа – Новой Гвинеи. 97 процентов граждан проголосовали за отделение. Таким образом на планете появилось новое государство. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Дудаеву удалось переиграть и Ельцина, и Грачева

Юрий Зайнашев, газета ВЗГЛЯД, редактор отдела политики
К 1995 году армия была уже внутренне развалена и деморализована. Армия, которую готовили воевать с Америкой, войдя в одну из республик на собственной территории, не знала, как себя вести. В итоге она повела себя, мягко говоря, как слон в посудной лавке. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Лужков: мэр-легенда или проклятье 90-х?

    Самые громкие допинг-скандалы с иностранными спортсменами

    ВАДА применила к спорту России «высшую меру»

      Перейти а раздел…

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
      Подробности...

      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
      Подробности...

      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Аквалид»: Стартап, который делает воду чистой и полезной

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

          В чем причина жесткого решения ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований?
          • Борьба с допингом

          • Политика против России

          Чем для вас является YouTube?
          • Источником новостей

          • Источником развлечений

          • Источником учебных пособий

          • Не смотрю YouTube

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Лукьянов: В мире поднимается волна нелиберальной «посконной демократии»
              Путин поручил проработать дополнительные выплаты для ветеранов войныПутин обвинил Европарламент в искажении правды о Великой Отечественной войнеШойгу предложил наказывать зарубежных политиков за уничтожение мемориалов СССРРоссийская сборная на естественно-научной олимпиаде завоевала шесть медалей
              Минск предложил «Транснефти» пересмотреть тарифы на прокачку нефтиМатвиенко рассказала о подготовке исков для обжалования решения ВАДАДвенадцатый российский регион сделал 31 декабря выходнымЕгор Холмогоров раскритиковал показ сериала «Слуга народа» в России
              Кремль оценил заявление Меркель о победителе саммита в ПарижеСторону потерпевших возмутила тактика адвокатов историка СоколоваАмериканцы второй раз за две недели сломали туалет на МКСПредставители Заворотнюк ответили на сообщения о ее параличе

              Главная тема


              Вашингтон пытается отрубить Зеленскому «правую руку»

              решение варшавы


              Польша рассказала о своих планах после полного отказа от российского газа

              любитель «Померольчика»


              Сурков объяснил слова Авакова «фантазиями пьяного человека»

              правила движения


              Госдума в первом чтении одобрила запрет штрафа за превышение средней скорости

              Видео

              Диалог Путина и Сокурова


              Почему Путин отказался «придумывать Россию заново»

              25 лет назад


              Как Чечня едва не развалила Россию

              Новое «дело врачей»


              «Дело гинеколога Сармосян» вбивает клин между врачами и пациентами

              бывший мэр Москвы


              Чем запомнится Лужков в российской истории

              Благородная инициатива


              Глеб Простаков: Украинская власть ненавидит и копирует Россию

              Статусные вещи


              Святослав Шевченко: Для Церкви будущего нужен откат настроек

              Признали виновной


              Дмитрий Пугаченко: России нужен «план Б» для ВАДА

              «Поздравить страну!»


              Газета ВЗГЛЯД объявляет сбор новогодних видеообращений читателей

              на ваш взгляд


              Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны?


              Андрей Манчук

              Украина обречена на вечную войну

              Андрей Манчук
              политолог
              		 11 декабря 2019, 18:10

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Переговоры в Париже при участии Путина, Макрона, Меркель и Зеленского предсказуемо не привели ни к каким существенным результатам. Украинская сторона открыто взяла курс на «заморозку» конфликта – а то, что было представлено публике в виде достигнутых на встрече договоренностей, на поверку является обыкновенным блефом и не несет за собой подвижек в мирном процессе. 

              Участники встречи в очередной раз задекларировали намерение обменяться пленными. Но проблема в том, что украинские власти отказываются включать в обменные списки многих политических заключенных, рассматривая их как обыкновенных преступников. Ключевое предложение о полном разведении войск, которое могло бы остановить войну, было решительно отвергнуто Киевом.

              «Отвод войск предлагала Россия по всей линии, Украина не согласилась. Потому что Украине пока невыгодно отводить», – откровенно пишет об этом присутствовавшая на переговорах журналистка со ссылкой на главу МВД Арсена Авакова. И хотя Зеленский пообещал внести в украинское законодательство пресловутую «формулу Штайнмайера» – то есть давно подписанные пункты договоренностей в Минске – он тут же заявил, что не намерен их выполнять.

              Результат этой разрекламированной встречи не мог быть другим, потому что прекращение войны действительно невыгодно украинской стороне, которую, в общем-то, полностью устраивает существующее сейчас статус-кво. А украинский политический класс, сложившийся в стране по итогам Евромайдана, процветает и благоденствует за счет бесконечного конфликта на востоке страны и является его главным бенефициаром.

              На войне делают деньги за счет сложившихся вокруг нее бизнес-схем, она послужила карьерным лифтом для грантоедов и ультраправых, усилила спецслужбы и армию, привела к успеху жуликоватых «волонтеров» и обеспечивает заработком целую армию «правозащитников», журналистов и «активистов».

              Фото: Ludovic Marin/Pool/Reuters

              Разжигание ненависти стало прибыльным ремеслом, которым занимаются в Facebook сетевые порохоботы, а националисты могут безнаказанно нарушать любые законы, получив статус неприкосновенной касты. На войну списываются все беды, с ее помощью оправдывают неолиберальные реформы, обнуление социальных льгот и бесконечный грабеж украинских граждан. А социальные протесты были успешно купированы властью под лозунгами борьбы с внешними и внутренними врагами, одновременно с уничтожением левых организаций, которые могли бы мобилизовать людей на борьбу.

              Наконец, украинское правительство успешно продает свою антироссийскую повестку на экспорт, превратив ее в основную статью дохода. Тем более, что это полностью соответствует интересам ее покровителей в Вашингтоне, которые обеспечивают Украине перекредитование и поддержку на международной арене. И как заявил на саммите НАТО министр иностранных дел Пристайко, Украина будет в любом случае защищать «восточный фланг» свободного мира – независимо от того, «нравится это или нет» самим европейцам.

              «Я думаю, это великая Божья благодать», – сказал об украинских потрясениях греко-католический кардинал Любомир Гузар, выражая общее мнение украинской элиты. Война не просто удобна – она стала способом существования сложившегося в последнюю пятилетку режима. Его представители мечтают только о том, чтобы она продолжалась вечно, и у них нет ни одной серьезной причины бороться за мир – до такой степени, что само это слово превратилось сейчас в синоним капитуляции, а любой призыв к компромиссу походя приравнивается к измене.

              Один из медийных пропагандистов прямо заявил, что страна должна воевать хотя бы целых полвека, чтобы только не поступиться цивилизационными ценностями и священной украинской землей. И опыт многих стран Африки, Ближнего Востока или пятидесятилетней войны в Колумбии указывает на то, что в этом сценарии нет совершенно ничего нереального.

              Судьба проживающих в Донбассе людей не волнует в этой ситуации никого. Президент Зеленский цинично заявляет о том, что после реинтеграции региона недовольные украинской властью могут уехать с Украины, хотя эти слова похожи на плохо скрытое приглашение к этнической чистке. А выступающий на митинге Тягнибок призвал отобрать у луганчан и дончан паспорта, если не докажут свою лояльность национальной идее, поразив их в избирательных правах на пять или на семь лет.

              Политики прекрасно понимают, что эти оскорбительные фразы отталкивают от них неподконтрольные территории, но совершенно не переживают по этому поводу, делая ставку на продолжение вялотекущей войны. Десятки тысяч людей, которые ежедневно пересекают в обе стороны контрольно-пропускные пункты Донбасса, явно указывают на искусственный характер братоубийственного конфликта. Однако он полностью устраивает в своем нынешнем виде большинство представителей политически активного меньшинства, которое удерживает в своих руках Украину.

              «Торпедирующие мирные переговоры «патриоты», конечно же, не собираются воевать с Донбассом и стоящей за ним Россией.

              Патриотам не нужен Донбасс в любом другом виде, кроме как на коленях, а лучше безлюдным. Жителей Донбасса тут презирают и ненавидят. То есть ради возврата этих территорий не просто не готовы идти на уступки – тут требуют доплатить. Несмотря на всю пропаганду, в «бурятскую угрозу» никто не верит. Никто не ожидает, что российские войска перейдут границу и реально доберутся до задницы хомячка в вышиванке. Милитаристом и ненавистником России быть безопасно и даже комфортно. Все убеждены, что время на их стороне. РФ ведь рано или поздно развалится или ее додушит «анаконда». Все, что нужно – «дотерпеть» на диване до этого момента.

              Экономические интересы активного меньшинства давно уже не связаны с экономикой, унаследованной от УССР. Возврат Донбасса, восстановление экономических отношений с Россией важны для жителей немногих оставшихся промышленных регионов. Для киевлян и львовян важна возможность работы на иностранных заказчиков тут или в Польше, доступ к бюджетным потокам и грантам. А все это как раз проще без Донбасса и без России, чем с ними. То есть причин протестовать против любых договоренностей, кроме разве что капитуляции ЛДНР, у массы людей предостаточно. И это как раз и является большой проблемой нашего мирного урегулирования», – пишет об этом киевский журналист Вячеслав Чечило.

              Конечно, большинство украинских граждан вполне осознают необходимость мирного компромисса – о чем регулярно свидетельствуют данные соцопросов. Многие понимают, что прекращение конфликта является необходимым условием для экономического возрождения, социальной эмансипации, декриминализации и демократизации общества – если у страны еще остались на это какие-то реальные шансы. Причем именно эти люди отдали свои голоса за Зеленского и представляющих его депутатов, отчаянно надеясь на перемены в политическом курсе страны.

              Однако для этих надежд не было никаких оснований. Новая власть обречена продолжать политику старой, воплощая в жизнь ее лозунг: «армія, віра, мова» – ведь она обслуживает интересы тех, кто кровно заинтересован в продолжении кровопролития в Донбассе. Оруэлловская борьба против мирных переговоров стала главной гражданской доблестью слетевшей с катушек интеллигенции, а бывший заключенный Олег Сенцов, который стал сейчас главным спикером партии войны, публично потребовал от ошарашенных депутатов Европарламента вернуть Киеву ядерное оружие. Украинская политика окончательно превратилась в бесконечное вращение колеса милитаристской сансары, которое будет крутиться не один год и переломает множество людских судеб.

              И это обрекает Украину на вечную войну в одиночной камере национализма.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              На карте мира появилась новая страна

              Игорь Окунев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО
              Сегодня подведены итоги референдума о независимости острова Бугенвиль от Папуа – Новой Гвинеи. 97 процентов граждан проголосовали за отделение. Таким образом на планете появилось новое государство. Подробности...
              Обсуждение: 6 комментариев

              Дудаеву удалось переиграть и Ельцина, и Грачева

              Юрий Зайнашев, газета ВЗГЛЯД, редактор отдела политики
              К 1995 году армия была уже внутренне развалена и деморализована. Армия, которую готовили воевать с Америкой, войдя в одну из республик на собственной территории, не знала, как себя вести. В итоге она повела себя, мягко говоря, как слон в посудной лавке. Подробности...
              Обсуждение: 9 комментариев

              Поразительно, что Доренко и Лужков ушли в один год

              Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
              Лужков был далеко не худшим вариантом мэра (из возможных) в девяностые, когда нужно было хоть как-то защитить город от нашествия олигархата. Но он был никаким и даже вредным мэром в нулевые – когда уже можно и нужно было думать о развитии. Подробности...
              Обсуждение: 19 комментариев

              Зеленский пока так и не стал президентом

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Смысл встречи в «нормандском формате» в ночь на 10 декабря был не столько в том, чтобы решить, как выводить украинское государство из состояния гражданской войны, сколько в том, чтобы понять, готова ли сама Украина оттуда выходить. Пока не готова. Подробности...
              Обсуждение: 13 комментариев

              Большой спорт надо отдать на откуп бизнесу

              Сергей Лукьяненко, писатель
              Если государство становится объектом пристального внимания и давления – то и «большой спорт» обязательно отгребет. И если чиновники соглашаются каяться, выступать под белыми флагами и т. д. – давить будут дальше. До упора. Подробности...
              Обсуждение: 40 комментариев

              России нужен «план Б» для ВАДА

              Дмитрий Пугаченко, журналист
              Если российские спортивные власти будут продолжать кидать дротики в портрет Григория Родченкова, а политики – повторять друг за другом мантру об антироссийском заговоре, ничего хорошего нашему спорту не светит. Подробности...
              Обсуждение: 89 комментариев

              Для Церкви будущего нужен откат настроек

              Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
              Монаху в священном сане тратить жалование, кроме себя, не на кого, а значит, сбережения обращаются в статусные вещи этого мира. Потому, как ни скандал с «попом на джипе», так за рулем почти обязательно монах. Подробности...
              Обсуждение: 106 комментариев

              Украинская власть ненавидит и копирует Россию

              Глеб Простаков, журналист
              Непростая российская «регуляторная гильотина» предполагает анализ тысяч законов на предмет выявления устаревших норм. На Украине эта же благородная инициатива приобрела вид кавалерийских наскоков на молоко, трудовые книжки и радиоточки. Подробности...
              Обсуждение: 31 комментарий

              Как портовые гопники стали иконой революции

              Владимир Можегов, публицист
              В этот день – 8 декабря 1980 года – был убит Джон Леннон. Но эпидемия «Битлз» на этом не закончилась. Как и любая эпидемия, она была очень недолгой — три с половиной года. И полной странностей и загадок. Подробности...
              Обсуждение: 34 комментария

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............