Спасибо, ВАДА, мы займемся массовым спортом

В ВАДА рекомендовали отстранить российскую сборную от участия в международных соревнованиях на четыре года. Только нейтральный флаг. И никакого гимна.

Я не большой специалист в большом спорте, но мне кажется – это наименьшая проблема для профессиональных спортсменов. Есть флаг, нет флага – медаль вешается на совершенно личную совершенно конкретную шею.

Равно как и статус олимпийского чемпиона или чемпиона мира совершенно не зависит от того, под каким флагом спортсмен выступает. Не верите? Тогда спросите Сергея Бубку или Ирину Роднину, каково им быть олимпийскими чемпионами страны, которой вот уже 30 лет как нет.

Страна выступает вполне классическим титульным спонсором спортсмена. Оплачивает все его профессиональное существование за право использовать его имя в собственных внутренних и внешних политических рекламных кампаниях.

Весь остальной идеологический антураж закончился в XX веке, когда страны соцлагеря рассматривали спорт как составную часть противостояния двух общественно-политических систем, и накачанные анаболиками гэдээровские метательницы молота должны были каким-то образом доказывать преимущества социалистической Германии перед ее капиталистической частью.

Попытки сегодня еще раз продать ту же концепцию очень смахивают на жульничество и откровенную манипуляцию.

Отношение массового зрителя (или потребителя) к спорту вернулось к чистым истокам начала нашей эры, когда Калигула устраивал многодневные битвы гладиаторов в Колизее для развлечения римских граждан. Альтернативы в виде телевизионных шоу и сериалов у него не было, поэтому приходилось обходиться тем, что под рукой.

Римляне болели за конкретных гладиаторов, невзирая на их происхождение, и за целые гладиаторские команды, примерно как сейчас.

Спартаковскому болельщику сегодня совершенно все равно, какой паспорт у Нимели или Сакала. Главное – что они выступают за красно-белых. Если они завтра перейдут в «Локомотив», у них появятся новые сторонники.

Спорт окончательно стал одним из форматов энтертейнмента и существует по его законам. В олимпийских чемпионах больше всех заинтересованы не спортивные чиновники, а рекламодатели, которые на полную катушку используют образы «героев спорта» в продажах кроссовок, курятины и автомобилей. У меня только возникает вопрос. Госбюджет-то здесь причем?

По-хорошему, тот, кто хочет заниматься личной спортивной карьерой, и должен ее лично финансировать. Как это происходит, например, у теннисистов. Семьи инвестируют в шести-семилетних детей огромные ресурсы и собственную жизнь в расчете на то, что ребенок в будущем станет чемпионом и миллионером. Инвестиция, прямо скажем, так себе. Риски – как в финансовой пирамиде. Промежуточной победы не существует. Либо выигрываешь все, либо остаешься с пустым кошельком и сломанной судьбой собственного ребенка, которому не удалось стать Даниилом Медведевым или Андреем Рублевым.

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Если бы и весь остальной спорт существовал по тем же людоедским законам тенниса или хоккея, никаких допинговых скандалов, тем более в таком масштабе, точно не было бы. Деньги гарантируют самый жесткий контроль, который только можно себе представить, поэтому инциденты с допингом в боксе настолько редки. Профессиональные команды, которые борются на турнирах за миллионы призовых, контролируют друг друга, как мировые державы.

Ничего подобного нет ни в легкой атлетике, ни у штангистов. Постоянные скандалы, разоблачения, дисквалификации.

Если кто-то готов инвестировать в такие «условно зрелищные» виды спорта, как бег с препятствиями или спортивная стрельба, ну так и пусть вкладывается. Совершенно не важно, чем в данном случае будет руководствоваться инвестор – личным тщеславием или просто таким странным выбором хобби. А государство может оставить себе только виды, которые гарантируют вовлечение миллионов граждан в массовый спорт и, соответственно – здоровье граждан.

Тут велосипед изобретать не нужно. Есть немецкий опыт создания футбола суперуровня на базе Германского футбольного союза, в который входят несколько миллионов немцев и несколько тысяч (!) германских футбольных команд. Есть опыт создания с нуля хоккея мирового уровня в Финляндии, который точно так же обеспечен огромным низовым уровнем. На пять миллионов финнов приходится более 300 тысяч зарегистрированных хоккеистов.

Государство должно создавать сложные и дорогие системы только в том случае, если это действительно соответствует государственным интересам – например, является частью нацпроекта «Здравоохранение». А если стадион на 30 тысяч мест строится только для того, чтобы освоить бюджет, тогда это в лучшем случае глупость, а в худшем – предательство.

В любом случае теперь у нас есть целых четыре года для того, чтобы спокойно и вдумчиво рассмотреть вопрос, зачем нам нужен спорт и сколько – а главное, зачем – мы готовы на него тратить.

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