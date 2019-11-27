Спасибо, ВАДА, мы займемся массовым спортом

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27 ноября, среда  |  Последнее обновление — 10:27  |  vz.ru
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Украина угрожает воровством газа

Подписание транзитного контракта с Украиной еще возможноФото: Gleb Garanich/Reuters
«Нафтогаз» рассказал, что будет делать с российским газом, если его транзит в Европу с нового года пойдет без контракта. Ответ очень похож на угрозу воровства топлива. Но в этом ответе есть и положительные изменения: если раньше Киев называл такой газ контрабандой, то теперь – «газом неопределенного собственника». Что значат эти заявления «Нафтогаза» и какие угрозы они несут для Газпрома? Подробности...
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«Единая Россия» отрывается от оппозиции

По данным социологов, допустимый рейтинг «Единой России» превышает 60 процентовФото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
На выборах в Госдуму «Единая Россия» не будет блокироваться ни с какими политическими силами и не станет «расторговывать» с соперниками регионы, отказываясь от выдвижения своих кандидатов в отдельных округах. Партия удерживает политический центр, ее допустимый рейтинг превышает 60%, отмечают эксперты, поэтому ей не нужны ситуативные союзы с конкурентами ни слева, ни справа. Подробности...
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Почему жертвы наводнения в Тулуне живут в бесчеловечных условиях

Лилия Черепанова и ее дом на ПесочнойФото: Юрий Васильев/Взгляд
Этим летом наводнение в Иркутской области оставило без крова десятки тысяч людей. А наступившая зима стала очередным испытанием для переживших удар стихии. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснял, куда бегут от последствий стихии жители Тулуна и дождались ли они помощи от местной власти.  Подробности...
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Сенцов намерен присвоить одно из важнейших достижений СССР

Огненный взор Сенцова направлен против США – ведь именно они лишили Украину ядерного оружияФото: AP Photo/Jean-Francois Badias/ТАСС
Еще один украинский активист требует «вернуть нашу бомбу» – то есть, на минуточку, ядерное оружие. На этот раз отличился притворяющийся режиссером террорист Олег Сенцов, и сделал он это с трибуны Европарламента. Легко доказать, что советская ядерная бомба никогда не была «украинской». Но Сенцов передергивает и в других, не менее важных вещах. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Спасибо, ВАДА, мы займемся массовым спортом

Сергей Мардан, публицист
У нас есть целых четыре года для того, чтобы спокойно и вдумчиво рассмотреть вопрос, зачем нам нужен спорт и сколько – а главное, зачем – мы готовы на него тратить. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Интеллектуальная свобода не равна истерике

Андрей Быстрицкий, Профессор, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
Cвобода слова – общегражданское право. И оно в равной мере принадлежит и профессорам, и водителям такси, и врачам, и летчикам, и писателям, и полицейским. Поэтому поразительно, что кое-кого удивила негативная реакция довольно значительного числа граждан России на посты Гусейнова. Подробности...
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Как Россия может похоронить карьеру Бориса Джонсона

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
История показала, что созданный образ запросто может использоваться против создателей. Так было в Китае с антияпонской истерией, так будет на Украине с русофобией, и так происходит в Великобритании – с той же русофобией. Подробности...
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              Сергей Мардан

              Спасибо, ВАДА, мы займемся массовым спортом

              Сергей Мардан
              публицист
              		 27 ноября 2019, 09:10

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              В ВАДА рекомендовали отстранить российскую сборную от участия в международных соревнованиях на четыре года. Только нейтральный флаг. И никакого гимна.

              Я не большой специалист в большом спорте, но мне кажется – это наименьшая проблема для профессиональных спортсменов. Есть флаг, нет флага – медаль вешается на совершенно личную совершенно конкретную шею.

              Равно как и статус олимпийского чемпиона или чемпиона мира совершенно не зависит от того, под каким флагом спортсмен выступает. Не верите? Тогда спросите Сергея Бубку или Ирину Роднину, каково им быть олимпийскими чемпионами страны, которой вот уже 30 лет как нет.

              Страна выступает вполне классическим титульным спонсором спортсмена. Оплачивает все его профессиональное существование за право использовать его имя в собственных внутренних и внешних политических рекламных кампаниях.

              Весь остальной идеологический антураж закончился в XX веке, когда страны соцлагеря рассматривали спорт как составную часть противостояния двух общественно-политических систем, и накачанные анаболиками гэдээровские метательницы молота должны были каким-то образом доказывать преимущества социалистической Германии перед ее капиталистической частью.

              Попытки сегодня еще раз продать ту же концепцию очень смахивают на жульничество и откровенную манипуляцию.

              Отношение массового зрителя (или потребителя) к спорту вернулось к чистым истокам начала нашей эры, когда Калигула устраивал многодневные битвы гладиаторов в Колизее для развлечения римских граждан. Альтернативы в виде телевизионных шоу и сериалов у него не было, поэтому приходилось обходиться тем, что под рукой.

              Римляне болели за конкретных гладиаторов, невзирая на их происхождение, и за целые гладиаторские команды, примерно как сейчас. 

              Спартаковскому болельщику сегодня совершенно все равно, какой паспорт у Нимели или Сакала. Главное – что они выступают за красно-белых. Если они завтра перейдут в «Локомотив», у них появятся новые сторонники.

              Спорт окончательно стал одним из форматов энтертейнмента и существует по его законам. В олимпийских чемпионах больше всех заинтересованы не спортивные чиновники, а рекламодатели, которые на полную катушку используют образы «героев спорта» в продажах кроссовок, курятины и автомобилей. У меня только возникает вопрос. Госбюджет-то здесь причем?

              По-хорошему, тот, кто хочет заниматься личной спортивной карьерой, и должен ее лично финансировать. Как это происходит, например, у теннисистов. Семьи инвестируют в шести-семилетних детей огромные ресурсы и собственную жизнь в расчете на то, что ребенок в будущем станет чемпионом и миллионером. Инвестиция, прямо скажем, так себе. Риски – как в финансовой пирамиде. Промежуточной победы не существует. Либо выигрываешь все, либо остаешься с пустым кошельком и сломанной судьбой собственного ребенка, которому не удалось стать Даниилом Медведевым или Андреем Рублевым.

              Если бы и весь остальной спорт существовал по тем же людоедским законам тенниса или хоккея, никаких допинговых скандалов, тем более в таком масштабе, точно не было бы. Деньги гарантируют самый жесткий контроль, который только можно себе представить, поэтому инциденты с допингом в боксе настолько редки. Профессиональные команды, которые борются на турнирах за миллионы призовых, контролируют друг друга, как мировые державы.

              Ничего подобного нет ни в легкой атлетике, ни у штангистов. Постоянные скандалы, разоблачения, дисквалификации.

              Если кто-то готов инвестировать в такие «условно зрелищные» виды спорта, как бег с препятствиями или спортивная стрельба, ну так и пусть вкладывается. Совершенно не важно, чем в данном случае будет руководствоваться инвестор – личным тщеславием или просто таким странным выбором хобби. А государство может оставить себе только виды, которые гарантируют вовлечение миллионов граждан в массовый спорт и, соответственно – здоровье граждан.

              Тут велосипед изобретать не нужно. Есть немецкий опыт создания футбола суперуровня на базе Германского футбольного союза, в который входят несколько миллионов немцев и несколько тысяч (!) германских футбольных команд. Есть опыт создания с нуля хоккея мирового уровня в Финляндии, который точно так же обеспечен огромным низовым уровнем. На пять миллионов финнов приходится более 300 тысяч зарегистрированных хоккеистов.

              Государство должно создавать сложные и дорогие системы только в том случае, если это действительно соответствует государственным интересам – например, является частью нацпроекта «Здравоохранение». А если стадион на 30 тысяч мест строится только для того, чтобы освоить бюджет, тогда это в лучшем случае глупость, а в худшем – предательство. 

              В любом случае теперь у нас есть целых четыре года для того, чтобы спокойно и вдумчиво рассмотреть вопрос, зачем нам нужен спорт и сколько – а главное, зачем – мы готовы на него тратить.

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