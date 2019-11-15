Не надо всюду видеть одну сплошную Украину

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15 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 11:19  |  vz.ru
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Киев рано обрадовался решению Германии по «Северному потоку – 2»

У «Северного потока-2» появился шанс заработать на полную мощностьФото: Anton Vaganov/Reuters
Германия передумала идти против Газовой директивы ЕС, включив ее в свое законодательство. Поэтому полной победы «Северного потока – 2» не случилось, чему несказанно рады в Киеве. Однако новый закон показал, что немцы не сдадут российский газопровод без боя. Они нашли новую лазейку, которая должна спасти российскую трубу от несправедливого опустошения. Получится ли? Подробности...
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Почему лицо Михалкова вымарали из фильма про Путина

Как бы смешно это не звучало, лицо Никиты Михалкова пострадало в рамках борьбы Украины с русским языкомФото: Сергей Жуков/РИА Новости
Украинская цензура превзошла саму себя. В документальной картине «Свидетели Путина» было замазано лицо Никиты Михалкова − точно так же в некоторых исламских странах поступают с женской «обнаженкой». Тем самым Украина окончательно скатилась в антиутопию «1984», но интересно другое: почему фильм про Путина все-таки был показан на Украине и что теперь чувствует его режиссер − небезызвестный Виталий Манский.  Подробности...
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Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
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Пророссийская позиция новой власти Молдавии может быть подделкой

Словно герой сериала «Игры престолов», Ион Кику пришел к власти, опираясь на союз двух бывших враговФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
У президента Молдавии Додона появилась реальная власть – в стране сформировано подконтрольное ему правительство, которое называют пророссийским. Министром обороны, например, стал генерал, восхищавшийся защитниками ДНР. МИД возглавил дипломат, высказывавшийся за укрепление отношений с Москвой. Однако аналитики полагают, что обольщаться и ждать разворота Кишинева на восток пока рано.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Не надо всюду видеть одну сплошную Украину

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Постоянное битье себя пяткой в грудь, разрывание рубахи и крики «держите меня семеро, сейчас наши танки вот-вот и все!» – это проблема для нашей внешней политики. Потому что разогревает общественное мнение, когда нужно сохранять голову холодной. Подробности...
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Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Лондонскому шпиону Стилу можно позавидовать – после стольких конфузов он все еще в цене. С другой стороны – на его месте надо быть осторожным, учитывая судьбу основателя «Белых касок» Ле Мезюрье. Тот тоже долго был полезен глобальному начальству. Подробности...

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Нам всем нужно лечиться от равнодушия. И начинать с малого – внимательности к ближнему. Ближний – это тот, кто сейчас находится рядом с нами. Возможно, именно в этот момент человек нуждается в поддержке или просто добром слове. Подробности...
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          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

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          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

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              Евгений Примаков
              Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
              		 15 ноября 2019, 10:10

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              Несколько пояснений по ситуации в Боливии: немного отрезвления для горячих голов и крикливых эфиров.

              Раздаются громкие крики: а вот в Боливии «майдан», ужас-ужас, кровавый Госдеп и все такое, незаконные узурпаторы, а мы их признаем, как же так.

              Да, мы признаем новые боливийские власти, потому что они не узурпаторы. Потому что сам Эво Моралес и целая цепочка чиновников, которые один за другим должны были стать исполняющими обязанности, ушли в отставку. Поэтому вице-спикер, сенатор Жанин Аньес, принесла присягу – по закону, легально и легитимно. И да, до выборов президента она исполняет его обязанности – и так мы ее и воспринимаем. Потому что таково законодательство Боливии.

              Да, Эво Моралес ушел в отставку. Был ли он именно «свергнут»? Он ушел под давлением. Но он не бежал в Мексику в звании президента страны. Он сам подписал свою собственную отставку. И почему Россия теперь должна продолжать считать его «изгнанным президентом»? Моралес – бывший президент. Это реальность, которую выбрал сам Эво Моралес. Сам он мотивировал это тем, что хочет избежать гражданского противостояния и кровопролития – особенно когда полиция и армия высказались за его отставку. Отчего Моралес и остальные политические силы приняли вот такое решение – а у нас нужно громко кричать о том, что все это мы признавать не станем? Конечно, признаем. «Не сдавать Моралеса» – а он разве продолжает действовать, как легитимный глава государства и обращается к России за поддержкой?

              Да, нам было приятно работать с ним. Потому что у нас были хорошие отношения. Но почему мы считаем, что с новым руководством они будут хуже (или лучше), чем при Моралесе? Давайте посмотрим. Для боливийцев Россия – вообще не фактор политики, пусть нам и было бы приятно так считать.

              Фото: Luis Cortes/Reuters

              Да, в Боливии есть гражданское противостояние. Но списывать все на «руку Вашингтона» – прямолинейная глупость. Вашингтон может воспользоваться ситуацией, но куда и к чему вы припишете проигрыш Моралесом референдума о переизбрании? Моралес не смог победить на референдуме, который ограничил правление президента двумя сроками. Это тоже реальность, она означает, что против Моралеса существовала и существует очень значимая политическая сила, которая опирается на очень значимую часть общества. И Моралес, внимание, признал результат этого референдума, именно поэтому он судился – и Конституционный суд постановил, что избираться снова ему можно. Но референдум – как срез общественного мнения – все же был.

              Да, у Моралеса тоже была – и сохраняется – сильная поддержка очень значительной части общества. Именно поэтому самое главное – чтобы противостояние не переросло в войну. Именно поэтому мы и надеемся, что победит разум, государственные институты заработают, правоохранительные органы возьмут ситуацию под контроль и остановят насилие. Это логично. Потому что когда тотальное большинство против крохотного меньшинства – то масштабное гражданское противостояние маловероятно. А когда стенка на стенку – все очень опасно. И да, Моралес, находясь в Мексике, где он получил политическое убежище, может продолжать участвовать в политической борьбе: пусть он вряд ли сам пойдет снова в президенты, но он остается политическим игроком, или как минимум его сторонники.

              И да, Моралес получил политическое убежище совершенно законно и легитимно, так как Мексика полагает, что его в Боливии ожидают репрессии по политическим мотивам – все в соответствии с международным правом и Конвенцией о беженцах (плюс протоколы).

              Да, украинский Майдан для нас, для России – травма, беда нашей гражданской войны, потому что конфликт на Украине нам не чужой. Но травма эта не означает, что теперь любая другая гражданская война и противостояние где-то – сразу «майдан» и «Украина». Каждая ситуация уникальна, пусть и бывают схожие черты. Не надо всюду видеть одну сплошную Украину, это уже похоже на помешательство.

              И нет, Россия не обязана ввязываться в каждую и любую заваруху на Земле, где мы считаем, что торчат уши Вашингтона. У нас могут быть и собственно свои интересы, кроме как принципиально «всюду давать отпор супостатам». Даже прагматичные интересы.

              ...А еще вот что скажу (к сожалению, не в первый раз): постоянное кипение и борьба с борьбой, битье себя пяткой в грудь, разрывание рубахи и крики «держите меня семеро, сейчас наши танки вот-вот и все!» – это проблема для нашей внешней политики.

              Не проблема внешней политики. А проблема ДЛЯ нашей внешней политики. Потому что создает шумовое давление на центр принятия решений.

              Потому что разогревает общественное мнение, когда нужно сохранять голову холодной. Даже гнев может (и должен) быть по расчету.

              Кто-то соберет на борьбе и крике суперпопулярность. Но это не стоит пепла. Тем более ядерного.

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