Из госпереворота в Боливии надо сделать правильные выводы

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Самый страшный сценарий газового разрыва Украины с Россией

Газовые отношения России с Украиной зашли в тупикФото: РИА «Новости»
На фоне провала очередных переговоров вероятность того, что газовые отношения России и Украины будут полностью закончены с 1 января 2020 года, серьезно выросла. При самом негативном развитии ситуации неприятности могут возникнуть как у самих участников газовой сделки, так и у европейских потребителей. Что же конкретно ждет каждую из трех сторон в случае воплощения самого плохого сценария?  Подробности...
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Назарбаев отбирает у Лукашенко возможность помирить Россию и Украину

Бывший президент Казахстана Назарбаев предложил новому президенту Украины Зеленскому помочь помириться с РоссиейФото: president.gov.ua
Нурсултан Назарбаев предложил себя на роль примирителя в конфликте России и Украины. Национальный лидер, он же Елбасы, пригласил Путина и Зеленского к себе в Казахстан. Теоретически ни Москва, ни Киев не против такого саммита. Но вот сможет ли даже такой ловкий миротворец, как Назарбаев, совершить чудо – чтобы от итога саммита выиграли и Путин, и Зеленский, и, главное, жители Донбасса? Подробности...
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США решили вернуть российских террористов на родину

О консультациях между Вашингтоном и Москвой по вопросу возвращения террористов-россиян в Россию заявил высокопоставленный представитель ГосдепаФото: Abdalrhman Ismail/Reuters
Между Россией и Соединенными Штатами ведется диалог о передаче россиян, попавших в плен в Сирии. То есть не наших солдат, плененных американцами, до такого наше противостояние в САР еще не дошло, а боевиков, воевавших на стороне ИГИЛ и других террористических группировок. Возвращение этих людей на родину чревато крупными неприятностями. Но выход есть.  Подробности...
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Власть Молдавии ждут российские перемены

Майя Санду слишком резво попыталась оттянуть Молдавию к Западу, и у нее порвалась коалицияФото: Annegret Hilse/SVEN SIMON/picture alliance/ТАСС
Прозападное правительство Молдавии отправлено в отставку. Казалось бы, набирающим в республике популярность пророссийским силам можно радоваться и приступать к формированию нового правительства. Однако у социалистов Додона для этого нет необходимого большинства в парламенте, а сформировать новую коалицию не с кем. Тем не менее уже можно предположить, каким будет следующий молдавский кабмин. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Из госпереворота в Боливии надо сделать правильные выводы

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Эво Моралес, сделавший много хорошего для Боливии, решил, что достоин оставаться ее главой на четвертый срок. Однако народ, математика и конституция страны с ним не согласились. Подробности...

«Аэрофлот» заболел болезнью Наполеона

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Чего боится «Аэрофлот»? Что котик откроет ящик Пандоры, и завтра из него в аэропорты хлынут бабки с козами и дедки с гусями? Кого защищает компания, похоже, решившая приравнять себя к государству? Карающий меч правосудия, санкции с лишением бонусных миль и прочим поражением пассажиров в правах – авиакомпания неожиданно соединила в себе и законодательную, и исполнительную, и судебную власть. Подробности...
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Соколова надо было посадить в 2008 году

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Если бы историка Соколова посадили раньше – а того, что ему приписывают, хватало на срок – то, возможно, осталась бы жива нынешняя жертва. Если бы жертвы домашнего насилия не забирали заявления, скольких смертей вообще удалось бы избежать. Подробности...
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          • В худшую сторону

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              Из госпереворота в Боливии надо сделать правильные выводы

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 13 ноября 2019, 16:15

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              События в Боливии – большой успех для западной пропаганды. Они демонстрируют, что людей в развивающихся странах на улицы может выводить не только пустой холодильник, но и недемократичность власти.

              С холодильником в Боливии как раз было достаточно неплохо. Даже американские и европейские эксперты признают, что Эво Моралес – первый индейский лидер страны, где индейское большинство всегда управлялось белым меньшинством – многое сделал для роста экономики страны и вытягивания значительной части населения из пучины бедности. За период его правления ВВП вырос почти в четыре раза (с 9,5 млрд долларов в 2005-м до 40 млрд в 2018-м), сделав некогда нищую страну самой быстрорастущей экономикой в Южной Америке и серьезно сократив уровень бедности. Плохо в Боливии было со способностью властей уважать волю народа. И люди вышли потому, что их попросту обманули.

              Дело в том, что Эво Моралес даже не имел права идти на эти выборы. Через несколько лет после победы в 2005 году он провел в стране конституционную реформу, и согласно 168-й статье новой конституции, вступившей в силу в 2009 году, глава государства мог переизбираться лишь один раз. Поскольку закон не имеет обратной силы, то избрание Моралеса в 2005 году как бы не считалось. Он избрался в 2009-м, переизбрался в 2014-м и должен был покинуть свой пост в 2019-м.

              Однако президент не захотел – и попросил народ разрешить «любимому Эво» остаться. По инициативе Моралеса в феврале 2016 года в Боливии прошел референдум, на котором у избирателей спрашивалось: хотят ли они отменить ограничение на одно переизбрание? Ответ был для Моралеса крайне печальным – 51,3% боливийцев сказали, что не хотят. И вместо того, чтобы принять волю населения, Моралес решил попросить у Верховного суда таки разрешить ему остаться. И судьи (которых, собственно, сам Эво и назначал) в 2017 году дали добро – они посчитали, что ограничение на количество переизбраний является нарушением прав Моралеса. Лозунг «Evo forever» (Эво навсегда) начал обретать контуры реальности.

              El pueblo unido

              Фото: Luisa Gonzalez/Reuters

              Дело оставалось за малым – выиграть выборы, которые состоялись 20 октября 2019 года. Для победы в первом туре Моралесу нужно было либо получить больше 50% голосов, либо обогнать ближайшего конкурента на 10 процентных пунктов. На всех своих предыдущих выборах президент побеждал в первом туре без особых проблем (он набрал 53,7% на выборах в 2005-м, 64% – в 2009-м и 61% – в 2014-м).

              Однако в ходе нынешних выборов возникли проблемы – пренебрежение Моралеса результатами референдума отвратило от него часть сторонников, и по результатам подсчета голосов президент лишь ненамного опережал одного из представителей оппозиции Карлоса Месу. И когда в какой-то момент подсчет голосов был приостановлен почти на сутки, а затем людям выдали итоговый результат (47% за Моралеса, 36,5% за Месу), у людей возникло впечатление, что итоги выборов были сфальсифицированы.

              И тут лозунг левых сил в Латинской Америке El pueblo unido, jamás será vencido (объединенный народ никогда нельзя победить) обратился против самого Моралеса, ведь в ряды оппозиции влилось множество его бывших сторонников, недовольных такой узурпацией.

              Сотни тысяч людей вышли на улицы, начались кровавые столкновения между протестующими и сторонниками правительства, в ходе которых пострадали почти 400 человек. Однако ни жертвы, ни угрозы не приводили к сворачиванию протестов, которые получили поддержку как части силовых структур (отказавшихся выступить против бунтующего населения), так и ряда соседей. Мониторинговая группа Организации американских государств, работавшая на выборах, не признала их итоги честными. После этого 10 ноября Моралес сначала согласился провести новые выборы, а затем, когда в лагере его сторонников началось массовое дезертирство и главнокомандующий вооруженными силами страны призвал к его отставке, ушел «ради блага страны» и улетел в Мексику.

              Уход президента вызвал волну других высокопоставленных отставок. Со своих постов ушли второе, третье и четвертое лица в государстве (вице-президент Альваро Гарсия Линера, спикер сената Адриана Сальватьерра Арриаса и спикер парламента Виктор Борда). Обязанности и. о. президента взяла на себя второй вице-президент сената Жанин Аньес.

              Не всем, впрочем, удалось уйти без проблем – в Боливии уже разворачивается волна преследований «членов преступного режима». Власти уже арестовали главу боливийского Высшего электорального трибунала (аналог российской ЦИК), а также его зама. Два десятка чиновников и депутатов, не желающих оказаться за решеткой, уже попросили убежище в мексиканском посольстве. Так что, как абсолютно верно отмечает редакция The New York Times, с уходом Эво Моралеса проблемы Боливии с ним не уйдут. Они просто входят в новую стадию.

              Боливийские уроки

              В Москве недовольны происходящим – что неудивительно. Да, российско-боливийский товарооборот в 2018 году составил лишь 16 миллионов долларов, однако Газпром работает на нескольких газовых проектах в стране, а между Москвой и Сукре был подписан ряд интересных договоров, в том числе и по сооружению Центра ядерных исследований и технологий в городе Эль-Альто. Сейчас, после ухода «друга Эво», все эти проекты подвешены. Однако недовольство не должно приводить к неверной оценке реальности.

              Так, российские политики – в частности, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов – уже намекают на то, что к протестам и отставке боливийского президента могли приложить руки «некоторые страны с известным названием», руководству которых Моралес не нравится. И действительно, Вашингтон мог (по сути, должен был, если считает Южную Америку своим «задним двором») поддержать протесты не только словами, но и деньгами, а также убеждением и шантажом отдельных боливийских чиновников. Однако нужно четко понимать – Соединенные Штаты не были инициаторами протестных акций. Они лишь подбросили дров в боливийский пожар, исходя из своих интересов – а спичку зажег сам Эво Моралес. Ровно так же, как главным пироманом в Армении был Серж Саргсян (примерно, как и Моралес, обманувший население и не выполнивший свое обещание покинуть свой пост), а на Украине – Виктор Янукович.

              Вместо того, чтобы обвинять во всем Вашингтон, необходимо правильно оценить последствия боливийского прецедента. Он продемонстрировал эффективную стратегию борьбы со странами, лидеры которых засиделись на своем посту и которых те же американцы не могут сковырнуть своими традиционными методами.

              Взять, например, Турцию. Штаты пытались свергнуть Эрдогана через организацию переворота в 2016 году – а он до сих пор у власти и продолжает подрывать американские интересы в Сирии и внутри блока НАТО (создавая прецедент с покупкой российских С-400). Или Китай, против которого США развернули торговую, а также информационную войну (выдумав «концлагеря для уйгуров» в Синьцзяне, раскрутив эту тему в СМИ и затем приняв «акт о правах уйгуров», позволяющий на легальной основе вмешиваться в дела КНР и вводить санкции против китайских компаний). И Реджеп Эрдоган, и Си Цзиньпин продлили свое пребывание у власти методами, с которыми не согласилась значительная часть населения. Поэтому вместо того, чтобы давить на них прямо, Вашингтон, вероятно, станет инвестировать куда большие средства во внутренний протест. Если, конечно, выучит боливийский урок.

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