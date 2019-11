Как справляться с произволом западных интернет-гигантов

Сегодня я хочу поговорить на свою любимую тему: о произволе западных интернет-гигантов. О том, как они «хулиганят» – и не только в отношении нашей страны.

Например, с Китаем у них тоже есть свои «терки». Но исход зачастую другой. Ввиду различных стереотипов мы часто недооцениваем потенциал этой страны. Между тем десятки крупнейших компаний мира были вынуждены... извиняться перед Китаем и менять свой продукт в соответствии с требованиями местных властей.

Разберем на конкретных примерах.

С июня в Гонконге проходят антиправительственные демонстрации. Манифестанты, в частности, требовали отмены поправок к закону об экстрадиции. На фоне «народного бунта» многие IT-гиганты попытались заработать.

Так, 4 октября Apple одобрила приложение HKmap, которое отмечает новые сообщения о столкновениях на карте, что позволяет протестующим избегать полиции. На следующий день оно появилось в AppStore и стало самым популярным в категории «Путешествия» в Гонконге.

Официальное издание Коммунистической партии Китая – газета «Жэньмин жибао» – осудило Apple, назвав приложение «токсичным», а также раскритиковало компанию за то, что в Apple Music появилась песня Glory to Hong Kong – неофициальный гимн, который поют участники акций протеста.

В итоге Apple ... удалила приложение, объяснив свое решение тем, что HKmap.live создавало угрозу для правоохранительных органов и жителей Гонконга. В ходе проверки, проведенной Управлением кибербезопасности и технологических преступлений Гонконга (CSTCB), выяснилось, что сервис использовался, чтобы «устраивать засады на полицейских, а также преследовать жителей в районах, где нет правоохранительных органов», – говорится в сообщении компании.

В этот же день, вслед за корпорацией Apple, Google удалил из магазина Google Play приложение The Revolution of Our Times («Революция нашего времени»), позволявшее пользователям играть от лица протестующих в Гонконге. Журналисты Wall Street Journal рассказали, что в редакцию попали документы, свидетельствующие о том, что компания удалила приложение по запросу гонконгской полиции. Представитель Google в свою очередь заявил, что в корпорации принята политика, согласно которой разработчикам запрещается зарабатывать на серьезных конфликтах и трагедиях посредством создания игр, основанных на подобных событиях.

На эту тему

Большой скандал разгорелся из-за твита Дэрила Мори, генерального менеджера клуба «Хьюстон Рокетс», входящего в Национальную баскетбольную ассоциацию (NBA). Он поддержал протестующих в Гонконге следующим постом: «Сражайся за свободу. Будь вместе с Гонконгом». Мори удалил твит, когда его заметили и раскритиковали китайские поклонники. Владелец «Хьюстон Рокетс» Тильман Фертитт пояснил, что запись отражала личную позицию генерального менеджера, а не всего клуба. Извинения принес и виновник конфликта, однако его слова не убедили ни простых болельщиков, ни баскетбольных функционеров Поднебесной.

Китайские спонсоры и Китайская баскетбольная ассоциация сразу же объявили о прекращении сотрудничества с этим клубом. Так, шанхайский банк SPDB, бренд спортивной обуви Li-Ning, компания Jiayin Group приостановили контракты с «Хьюстон Рокетс», а телекоммуникационный гигант Tencent заявил о прекращении вещания игр американского клуба в этом сезоне. Nike убрала атрибутику клуба из китайской версии своего онлайн-магазина. Также был отменен выставочный матч фарм-клубов «Рокетс» и «Даллас Маверикс», который должен был состояться в октябре на территории КНР.

Медиакорпорация Китая назвала высказывание Мори «вызовом национальному суверенитету и социальной стабильности», а входящий в нее крупный государственный телеканал CCTV намерен приостановить показ всех предсезонных встреч команд NBA. Компания Tencent Holdings, которая обладает эксклюзивными правами на показ матчей NBA в КНР, уже отказалась от трансляций – ее аудитория достигает 490 миллионов зрителей. Очевидно, это приведет к невероятным потерям на рекламе.

Похожая ситуация произошла с профессиональным игроком по киберспорту Blitzchung, который выиграл турнир по Hearthstone и в постигровом интервью выразил поддержку протестующим в Гонконге. Он был разом лишен всех призовых денег и доступа к игре на длительный срок. Даже комментаторы, бравшие у него интервью, были уволены. Ситуация обернулась крупным скандалом для компании – игроки начали массово заявлять об отказе от продуктов компании и отменять предзаказы игр.

И вот теперь хочется задать мой традиционный вопрос: Китай смог добиться уважения от самых разных мировых брендов, раз за разом «нагибая» их; что же тогда должно случиться еще с нами и у нас, чтобы, наконец, открылись глаза и в России?

Чтобы мы начали реагировать на все те оскорбительные и непозволительные вещи в отношении нашей страны со стороны Запада – и, если не законами, то рублем/долларом/евро принудили бы их к миру?..

Понять все перечисленные мной выше компании можно: очень уж они не хотят терять «жирный» китайский рынок. А наш – готовы? Может быть, проверим? Мы постоянно бряцаем оружием, которое не готовы использовать. И наши противники это понимают.

Например, законодатели у нас хотят заставить западные СМИ платить огромные штрафы «за вмешательство в выборы», если эти медиа находятся не в России. Как? Предположим, что по этому закону мы выпишем штраф в 25 миллионов «Дойче Велле» или CNN. Каким образом мы собираемся его получать? У нас часто выносятся на обсуждение законопроекты, которые предварительно не были должным образом проработаны.

Именно поэтому, считаю, что мы должны сначала принять закон, который обяжет иностранные медиаструктуры (СМИ и интернет-компании), работающие на российском рынке, регистрировать в РФ юридические лица, которые будут работать по российским законам. Это должны быть компании под российской юрисдикцией. В этом случае они будут нести полную ответственность за свои действия, в том числе – материальную.