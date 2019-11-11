Как справляться с произволом западных интернет-гигантов

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Трамп выбрал следующую жертву торговой войны

Эйфория от мира США с Китаем продлится недолгоФото: Carlos Barria/Reuters
США и Китай делают первые шаги к завершению торговой войны, которая прошлась по всем глобальным игрокам. Полноценный мир с Пекином возможен аккурат к американским президентским выборам. В выигрыше окажутся многие страны, в том числе и российская экономика с рублем. Однако эйфория может оказаться недолгой. У Вашингтона уже есть новая «жертва» – на то время, когда он разделается с Китаем. Подробности...
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Европа начала подбирать место России на мировой арене

Европа хочет развернуть Россию в свою сторонуФото: общественное достояние
О геополитической стратегии России, ее месте и будущем спорят во всем мире. Но практически никто из лидеров великих держав не делится своим мнением с публикой. Тем не менее французский президент Макрон уже не в первый раз вслух размышляет о том, какой выбор стоит перед Россией. А сейчас он назвал три сценария будущего для нашей страны. Но они чересчур категоричны. Подробности...
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Чем обернется очищение смартфонов от иностранных программ

Экраны мобильных телефонов в ближайшем будущем, возможно, будут выглядеть гораздо более русифицированнымиФото: Сергей Коньков/ТАСС
Одним из главных событий уходящей недели стало принятие Госдумой законопроекта, касающегося едва ли не каждого россиянина. Речь идет о перспективе запрета продажи в стране смартфонов и даже компьютеров без российского программного обеспечения. Чем обернется реализация этой идеи и для отечественного ИТ-рынка, и для всех пользователей смартфонов? Подробности...
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Падение Моралеса грозит подтолкнуть Мадуро

Боливия беспросветно бедна даже по латиноамериканским меркамФото: Kai Pfaffenbach/Reuters
В Боливии победила «цветная революция», плавно переходящая в государственный переворот. Президент страны Эво Моралес, входивший в число главных союзников Москвы в регионе, отрекся от власти и покинул столицу. Так пал очередной нелояльный США режим в Латинской Америке. Что это означает для России и для Венесуэлы, которая остается главной целью Вашингтона? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Как справляться с произволом западных интернет-гигантов

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Китай смог добиться уважения от самых разных мировых брендов, раз за разом «нагибая» их; что же тогда должно случиться еще с нами и у нас, чтобы, наконец, открылись глаза и в России? Подробности...

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          Как падение Берлинской стены изменило мир?
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              Александр Малькевич

              Как справляться с произволом западных интернет-гигантов

              Александр Малькевич
              президент Фонда защиты национальных ценностей
              		 11 ноября 2019, 12:26

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              Сегодня я хочу поговорить на свою любимую тему: о произволе западных интернет-гигантов. О том, как они «хулиганят» – и не только в отношении нашей страны.

              Например, с Китаем у них тоже есть свои «терки». Но исход зачастую другой. Ввиду различных стереотипов мы часто недооцениваем потенциал этой страны. Между тем десятки крупнейших компаний мира были вынуждены... извиняться перед Китаем и менять свой продукт в соответствии с требованиями местных властей.

              Разберем на конкретных примерах.

              С июня в Гонконге проходят антиправительственные демонстрации. Манифестанты, в частности, требовали отмены поправок к закону об экстрадиции. На фоне «народного бунта» многие IT-гиганты попытались заработать.

              Так, 4 октября Apple одобрила приложение HKmap, которое отмечает новые сообщения о столкновениях на карте, что позволяет протестующим избегать полиции. На следующий день оно появилось в AppStore и стало самым популярным в категории «Путешествия» в Гонконге.

              Фото: Horst Galuschka/imago stock&people/Global Look Press

              Официальное издание Коммунистической партии Китая – газета «Жэньмин жибао» – осудило Apple, назвав приложение «токсичным», а также раскритиковало компанию за то, что в Apple Music появилась песня Glory to Hong Kong – неофициальный гимн, который поют участники акций протеста.

              В итоге Apple ... удалила приложение, объяснив свое решение тем, что HKmap.live создавало угрозу для правоохранительных органов и жителей Гонконга. В ходе проверки, проведенной Управлением кибербезопасности и технологических преступлений Гонконга (CSTCB), выяснилось, что сервис использовался, чтобы «устраивать засады на полицейских, а также преследовать жителей в районах, где нет правоохранительных органов», – говорится в сообщении компании.

              В этот же день, вслед за корпорацией Apple, Google удалил из магазина Google Play приложение The Revolution of Our Times («Революция нашего времени»), позволявшее пользователям играть от лица протестующих в Гонконге. Журналисты Wall Street Journal рассказали, что в редакцию попали документы, свидетельствующие о том, что компания удалила приложение по запросу гонконгской полиции. Представитель Google в свою очередь заявил, что в корпорации принята политика, согласно которой разработчикам запрещается зарабатывать на серьезных конфликтах и трагедиях посредством создания игр, основанных на подобных событиях.

              Большой скандал разгорелся из-за твита Дэрила Мори, генерального менеджера клуба «Хьюстон Рокетс», входящего в Национальную баскетбольную ассоциацию (NBA). Он поддержал протестующих в Гонконге следующим постом: «Сражайся за свободу. Будь вместе с Гонконгом». Мори удалил твит, когда его заметили и раскритиковали китайские поклонники. Владелец «Хьюстон Рокетс» Тильман Фертитт пояснил, что запись отражала личную позицию генерального менеджера, а не всего клуба. Извинения принес и виновник конфликта, однако его слова не убедили ни простых болельщиков, ни баскетбольных функционеров Поднебесной.

              Китайские спонсоры и Китайская баскетбольная ассоциация сразу же объявили о прекращении сотрудничества с этим клубом. Так, шанхайский банк SPDB, бренд спортивной обуви Li-Ning, компания Jiayin Group приостановили контракты с «Хьюстон Рокетс», а телекоммуникационный гигант Tencent заявил о прекращении вещания игр американского клуба в этом сезоне. Nike убрала атрибутику клуба из китайской версии своего онлайн-магазина. Также был отменен выставочный матч фарм-клубов «Рокетс» и «Даллас Маверикс», который должен был состояться в октябре на территории КНР.

              Медиакорпорация Китая назвала высказывание Мори «вызовом национальному суверенитету и социальной стабильности», а входящий в нее крупный государственный телеканал CCTV намерен приостановить показ всех предсезонных встреч команд NBA. Компания Tencent Holdings, которая обладает эксклюзивными правами на показ матчей NBA в КНР, уже отказалась от трансляций – ее аудитория достигает 490 миллионов зрителей. Очевидно, это приведет к невероятным потерям на рекламе.

              Похожая ситуация произошла с профессиональным игроком по киберспорту Blitzchung, который выиграл турнир по Hearthstone и в постигровом интервью выразил поддержку протестующим в Гонконге. Он был разом лишен всех призовых денег и доступа к игре на длительный срок. Даже комментаторы, бравшие у него интервью, были уволены. Ситуация обернулась крупным скандалом для компании – игроки начали массово заявлять об отказе от продуктов компании и отменять предзаказы игр.

              И вот теперь хочется задать мой традиционный вопрос: Китай смог добиться уважения от самых разных мировых брендов, раз за разом «нагибая» их; что же тогда должно случиться еще с нами и у нас, чтобы, наконец, открылись глаза и в России?

              Чтобы мы начали реагировать на все те оскорбительные и непозволительные вещи в отношении нашей страны со стороны Запада – и, если не законами, то рублем/долларом/евро принудили бы их к миру?..

              Понять все перечисленные мной выше компании можно: очень уж они не хотят терять «жирный» китайский рынок. А наш – готовы? Может быть, проверим? Мы постоянно бряцаем оружием, которое не готовы использовать. И наши противники это понимают.

              Например, законодатели у нас хотят заставить западные СМИ платить огромные штрафы «за вмешательство в выборы», если эти медиа находятся не в России. Как? Предположим, что по этому закону мы выпишем штраф в 25 миллионов «Дойче Велле» или CNN. Каким образом мы собираемся его получать? У нас часто выносятся на обсуждение законопроекты, которые предварительно не были должным образом проработаны.

              Именно поэтому, считаю, что мы должны сначала принять закон, который обяжет иностранные медиаструктуры (СМИ и интернет-компании), работающие на российском рынке, регистрировать в РФ юридические лица, которые будут работать по российским законам. Это должны быть компании под российской юрисдикцией. В этом случае они будут нести полную ответственность за свои действия, в том числе – материальную.


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