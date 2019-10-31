Возбуждение ненависти как маркетинговый ход

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Россия победила в борьбе за «Северный поток – 2»

Устранено последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2». Против этого проекта выступали США и Украина. Америке российская труба мешала продавать Европе свой газ. Украина пыталась всеми силами сохранить транзит. Теперь Газпром может закончить строительство – и понятно, когда по этим трубам в Европу пойдет первый российский газ. Впрочем, кое-какие сложности еще остались. Подробности...
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Погромщики в Чили сорвали сделку США и Китая

Главным событием на саммите АТЭС должна была стать встреча Си Цзиньпина и Трампа – страны готовились поставить точку в торговой войнеФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Не успел Кремль заявить о том, что Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Сантьяго, как президент Чили Себастьян Пиньера заявил об его отмене. Причиной стал, конечно же, не российский президент – чилийский руководитель понял, что не сумеет до 16 ноября справиться с беспорядками, которые бушуют в Сантьяго с середины октября. На саммите должно было быть принято важное для всего мира решение. Подробности...
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Как наказывать за оскорбление русского языка и культуры

Преподаватель ВШЭ не критиковал, а оскорблял русский язык – и это большая разницаФото: Любовь Кабалинова/hse.ru
В публичную плоскость вылился очередной акт презрения к одному из аспектов русской жизни. На этот раз оскорблениями в адрес русского языка отметился один из весьма образованных людей страны, профессор ВШЭ Гасан Гусейнов. Чем именно замечательно его высказывание, почему за это надо наказывать и каким образом? Подробности...
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Латышские чиновники издеваются над «влюбленными в Латвию» русскими

Кирилл Иванов узнал о жизни в Латвии много новогоФото: Кадр из видео
Супруги Кирилл Иванов и Мария Горохова переехали в Латвию из России несколько лет назад. Они сразу же подключились к хору тех, кто проклинает «рашку» и благословляет жизнь в «европейской стране». Прошли три с лишним года – и Иванов объявил голодовку в знак протеста против бесчеловечности латвийских чиновников. Что же произошло? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Возбуждение ненависти как маркетинговый ход

Сергей Мардан, публицист
Очевидно, что профессор Гусейнов подчеркивает свою отдельность от окружающего его мира. Этот мир продолжает говорить «на Украине», называет Россию «своей страной», а не «этой» и ее же полагает своей родиной, что исторической, что по месту проживания. Подробности...

СССР развалили секс и комсомол

Владимир Можегов, публицист
Мы застали самый стык эпох, время плавного, но все более интенсивного перетекания эпохи модерна с его святой троицей «Ленин, Партия, Комсомол» в эпоху постмодерна с его не менее славной и еще более безумной троицей: «секс, наркотики, рок-н-ролл». Подробности...
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              Возбуждение ненависти как маркетинговый ход

              Сергей Мардан
              публицист
              		 31 октября 2019, 09:26

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              Начал писать на компьютере – «Гусейнов», гляжу, а на экране – Гессен. Описочка получилась, что называется, «по Фрейду».

              Российские либералы похожи друг на друга до карикатурной неразличимости. Возьми цитату Андрея Зубова или Аркадия Бабченко – она вполне может быть произнесена Пионтковским, Гонапольским или любым другим их единомышленником.

              Для того, чтобы хоть как-то выделиться из этой общей массы, приходится стараться.

              Вот и профессор Высшей Школы Экономики Гасан Гусейнов ни с того ни с сего разразился в Фейсбуке гневным текстом, в котором фигурировали абсолютно все важнейшие маркеры «человека с хорошим лицом» – «в Украине», «в этой стране» (не в Украине, как вы понимаете), не великая держава. Но все это вряд ли привлекло бы большое внимание. Мы давно привычны к психологическим особенностям части наших соотечественников.

              Поэтому, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в том, что он про всех нас думает, Гасан Гусейнов сообщил, что мы тут разговариваем на «своем убогом, клоачном языке».

              Фото: Любовь Кабалинова/hse.ru

              Трудно сказать, какого фашизма в этом заявлении больше – расового (язык в любом случае ключевой инструмент национальной идентификации) или – социального. В сортах этого дерьма разобраться довольно сложно, да и незачем.

              Очевидно, что профессор Гусейнов подчеркивает свою отдельность от окружающего его мира. Этот мир продолжает говорить «на Украине», называет Россию «своей страной», а не «этой» и ее же полагает своей родиной, что исторической, что по месту проживания. У этого мира – одна Родина. Россия.

              Право на выражение личного мнения, о чем угодно, безусловно, есть у каждого. Можно разделять точку зрения большинства, меньшинства или вообще быть несогласными со всеми. Меня, правда, всегда занимало, зачем для этого обязательно нужна аудитория. Поскольку в этом случае ты автоматически перестаешь быть просто гражданином, выражающим свое частное мнение, и становишься общественным деятелем.

              А тут начинают действовать другие правила. Это уже не разговор на интеллигентской кухне, где твои добрые друзья в худшем случае не согласятся с тобой, а, скорее всего, промолчат, какую бы околесицу ты не нес после трех стаканов.

              В публичном пространстве – как на войне. Раз ты выбрал либеральный или какой-нибудь другой окоп и начал бороться с врагом, готовься к тому, что сейчас тебя накроет такой ответный артобстрел, что вся человеческая неприязнь, с который ты сталкивался в своей жизни, покажется детским лепетом.

              Никакого снисхождения не будет. Раз ты решил сообщить миллионам людей, говорящих на русском языке (и своим студентам в том числе), что они – г..но, то держись, брат. В ответ ты получишь то же самое.

              Особую пикантность этой истории, конечно, добавляет фамилия, имя и отчество автора. Вряд ли профессор Гасан Гусейнов никогда не задумывался над тем, как его имя выглядит в любом списке – на зарплату или в очереди в поликлинику. Думаю, эта мысль хотя бы несколько раз приходила ему в голову.

              А раз приходила, то, безусловно – написанное им на своей странице преследует довольно простые цели.

              Оскорбить максимально большое количество русских людей. Именно русских. Потому что просто говорящий на русском, даже как на своем родном, языке, человек, воспримет слова Гусейнова про «тот убогий клоачный русский, на котором сейчас говорит и пишет эта страна» гораздо спокойнее.

              Главная цель это – провокация. Подобное заявление очевидным следствием имеет разжигание национальной ненависти. То ли для того, чтобы лишний раз продемонстрировать шовинизм и национальную нетерпимость русских, то ли таким образом профессор Гусейнов разжигает нетерпимость к народам, кровь которых течет в его жилах. Не знаю, кто ему больше не угодил. Да это и не имеет никакого значения.

              Гусейновым мало приговоров по 282 статье. Эти люди, которые уже давно обрыдли своей цитатой про 4 миллиона доносов, сами же и организовывают эти доносы. В этом и заключается работа провокатора. Ничего нового. Их предки в 30-е таким же образом делали свои карьеры, улучшали жилплощадь и избавлялись от обидчиков. Генетическая память работает.

              Вся эта мерзость снова оплачивается государственными деньгами, потому что Гасан Гусейнов – типичный «бюджетник», получающий зарплату в государственном вузе. И это вызывает главный вопрос. Ни один государственный вуз не может себе позволить держать на зарплате людей, которые наносят его репутации ущерб. Этого не может себе позволить и государство, потому что не для того оно эти вузы финансирует.

              Но Высшая Школа Экономики живет в своей системе координат. Известность «Вышки» – она другого рода. Это учебное заведение монопольно владеет званием оплота российского либерализма. Либерализма специфического, где нужно обязательно оттаптываться на «этой стране» и «этом народе». Это гарантирует постоянное присутствие в медиа-повестке.

              Наверное, это и не плохо. В конце концов, плохая реклама лучше, чем отсутствие всякой рекламы.

              Эта маркетинговая модель практически вечная.

              Если профессора ВШЭ Гасан Гусейнов, Дмитрий Медведев или Исак Фрумин перестанут генерировать должный объем хайпа, всегда можно взять на работу Андрея Зубова или Петра Верзилова. И дать, наконец, полную ставку преподавателя французского – Евгению Понасенкову. Тоже блистательный человек.


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