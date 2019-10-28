Полезное должно стать дешевым

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Украина напрасно обвиняет Россию в крахе своей энергетики

Украина перекладывает вину за беды своих шахтеров на РоссиюФото: Виктор Драчев/ТАСС
Уголь и электроэнергия из России наносят «огромный вредоносный удар» по украинской экономике, так что шахтеров уволят по мере закрытия шахт и электростанций. С такими обвинениями в адрес Москвы выступили в Киеве. К сожалению, украинской угольной отрасли и шахтерам действительно уготовлена незавидная судьба. Только виновников этого украинским чиновникам стоит искать в зеркале. Подробности...
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Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
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Российской медицине не хватает доверия и денег

Врачи стали бояться пациентов, а пациенты — врачей Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Главными проблемами здравоохранения в России остаются дефицит кадров и их подготовка, доступность медицинских услуг, а также непростые взаимоотношения между пациентами, врачами и надзорными органами. Эксперты отмечают, что сейчас власти стали уделять медицине особенно много внимания, и напоминают: врач должен не только быть сытым, но и чувствовать себя уважаемым человеком. Подробности...
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В США объявлен сбор денег на борьбу с Россией

Единственная зафиксированная для истории встреча Владимира Путина с Джо Байденом состоялась 10 марта 2011 года в Москве Фото: Alexander Natruskin/Reuters
Если раньше противники Дональда Трампа просто пугали российским президентом американский народ, то теперь они решили еще и заработать на нем. Бывший вице-президент Джо Байден, пока еще воспринимаемый многими как будущий соперник Трампа на предстоящих через год президентских выборах, выступил с обращением к своим избирателям. В нем он попросил скинуться американцев на борьбу с Кремлем. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Полезное должно стать дешевым

Антон Крылов, журналист
Реально голодающих и недоедающих в современной России практически нет. Зато есть десятки миллионов людей, которые питаются неправильно из-за дешевизны вредных и дороговизны полезных продуктов. Подробности...

Надо взять пример с Испании и похоронить Ленина

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если уж и сравнивать Франко с кем-либо, то с Адольфом Гитлером или Бенито Муссолини. Нет ничего нормального в том, что в пятой по значимости стране Евросоюза до сих покоился в мавзолее нацистский диктатор. Подробности...
Обсуждение: 209 комментариев

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Африка становится субъектом международной политики и глобальной экономики. Россия – единственный глобальный игрок, которому объединение и усиление Африки безусловно выгодно. Многим остальным выгодно, напротив, раздробление континента и ослабление отдельных стран. Подробности...
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              Антон Крылов

              Полезное должно стать дешевым

              Антон Крылов
              журналист
              		 28 октября 2019, 09:04

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              По данным Роспотребнадзора, более половины россиян старше 30 лет страдают от излишнего веса и ожирения. Эти данные были опубликованы по случаю отмечавшегося 11 октября Всемирного дня борьбы с ожирением. 

              Ожирение, как пишут специалисты, значительно снижает продолжительность жизни в стране: в среднем на 3-5 лет при небольшом избытке веса, до 15 лет при выраженном ожирении. То есть если бы граждане России вдруг массово похудели, то поставленная властями цель догнать Западную Европу по продолжительности жизни стала бы гораздо ближе.

              При этом мы регулярно слышим о дальнейших запретах на алкоголь и ограничениях табакокурения. Невозможно избежать рекламы регулярной диспансеризации. А вот с похудением почему-то все ровно наоборот. Более того, в хипстерских СМИ пропагандируется так называемый бодипозитив, то есть мировоззрение, согласно которому человек должен жить с таким весом, с каким ему комфортно. 

              Странная вещь – пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних запрещена, хотя непосредственно от нетрадиционного секса никто не умирает и нет данных, что он сокращает жизнь. А рассказывать детям о бодипозитиве можно сколько угодно, при том, что (см. выше) – смерть придет на пять лет раньше при небольшом избытке веса и на 15 лет – при большом.

              Причем никаких революционных мер для массового похудения предпринимать не нужно. Собственно, на сайте Роспотребнадзора они названы. Это: снижение доли рафинированных продуктов и фастфуда в рационе; разъяснительная работа для взрослых и детей; увеличение физической нагрузки и внедрение здорового питания в школе и на рабочих местах.

              Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

              Далее Роспотребнадзор ставит какие-то совсем не амбициозные цели: «С 2022 года планируется достичь снижения темпа прироста показателя «заболеваемость ожирением» в два раза (до 5%)». Ну что это такое? Нужно всеми средствами добиваться того, чтобы никакого прироста не было вовсе, а в идеале – чтобы число страдающих от ожирения россиян ежегодно становилось меньше.  

              Возможно, даже следует принять федеральную целевую программу «Стройная Россия». В рамках программы в первую очередь следует разобраться с рафинированным маслом, сахаром и фастфудом. Ничего нового придумывать не надо – просто распространить на содержащие рафинированный сахар и масло продукты все те же ограничительные меры, которые уже применяются к алкоголю и табаку, но с важными поправками.

              Люди питаются неправильно не только потому, что жирное и сладкое вкуснее постного и пресного. Для подавляющего большинства граждан России принципиальнейшее значение имеет цена. Просто поднять цену на сахар и масло, как это произошло с алкоголем и табаком, нельзя. Полученные от акцизов на вредные продукты средства следует направить на дотирование стоимости полезных продуктов. Тут как раз пригодятся полученные в ходе внедрения ЕГАИС навыки. Продал магазин литр рафинированного подсолнечного масла за 100 рублей – и тут же автоматически появилась скидка 20 рублей на литр йогурта. Продал бутылку колы — появилась скидка на фрукты.

              Бургеры и хот-доги должны стать не дешевым перекусом, а дорогим ресторанным блюдом, но опять-таки с созданием альтернативы в виде подешевевшего за счет полученной от продажи фастфуда сверхприбыли салата с куриной грудкой. Если полезное не станет дешевым, то все остальные меры будут просто бессмысленными. Как, собственно, это получилось в США, где полезные био- и экопродукты стоят значительно дороже вредных жирных и сладких, и в результате ожирение – это болезнь бедных.

              Для увеличения физнагрузки, к слову, тоже не нужно изобретать ничего нового. Следует просто возродить советские спортивные секции, в которых занималось большинство детей и подростков, и поддерживать взрослый массовый спорт. Это, впрочем, и без того делается. К тому же без правильного питания никакая физическая активность не поможет людям сбросить вес, посмотрите на борцов сумо – они очень много двигаются, но и едят соответственно.

              Разумеется, у «Стройной России» будут противники, которые будут кричать что-то вроде «народу жрать нечего, а вы нас худеть призываете!». Но, во-первых, кричать они это будут посредством интернета, а значит, деньги как минимум на смартфон, а как максимум на компьютер у них есть, а, значит – есть средства и на еду. 

              А во-вторых, реально голодающих и недоедающих в современной России практически нет. Зато есть десятки миллионов людей, которые питаются неправильно из-за дешевизны вредных и дороговизны полезных продуктов. Если не переломить эту ситуацию, то даже полная победа над алкоголизмом и курением не принесет заветного увеличения продолжительности жизни.

              Нет, есть, конечно, метод, описанный Стивеном Кингом в его рассказе «Корпорация «Бросайте курить». Там, если кто не читал, мафия сперва берет большие деньги за избавление от привычки к курению, угрожая членовредительством членам семьи бросающего и ему самому, а потом угрожает еще более серьезным членовредительством, если человек не сможет сбросить набранный после прекращения курения вес. 

              Но это, как говорил Федя из гайдаевской короткометражки, «не наш метод». Хотя справедливости ради следует отметить, что самого разгильдяя Федю этот «не наш метод» таки перевоспитал.

              Так что давайте худеть добровольно.

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