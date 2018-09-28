Зачем Порошенко встал на колени перед кактусом

Петр Порошенко опять встал на колени – на сей раз перед могилой Джона Маккейна. Как напоминают украинские СМИ, президент этой страны публично коленопреклоняется в третий раз. До того он делал это на могиле Маннергейма и у мемориала «Небесной сотни».

Несмотря на траурный характер мероприятия, фотография на официальном сайте Порошенко выглядит весьма забавно. В том числе за счет маленького флага Украины на фоне трех флагов США и горшка с кактусом. Не очень понятно, это кактус тоже принесли в дар покойному Маккейну или он появился на кладбище по каким-то другим причинам.

Поклонение могиле Маккейна (и, невольно, кактусу) стало достойным завершающим аккордом визита Порошенко в США. Также он запомнился выступлением перед пустующим залом в ООН, в ходе которого украинский президент говорил в основном о России, причем столь увлекательно, что уснул даже знатный дипломат-электросварщик Павел Климкин.

Кроме того, украинский лидер надел такой же костюм и галстук, как у Дональда Трампа – это уже что-то из разряда симпатической магии. Даже интересно, когда Порошенко попросят покинуть президентскую резиденцию, найдется ли там кукла вуду, изображающая Владимира Путина?

Повод для искрометных шуток президент Украины дал и тогда, когда он по ошибке забежал в комнату к Сергею Лаврову. Сам глава российского МИДа предположил, что Порошенко искал туалет, но ошибся дверью. Мария Захарова выдвинула свою версию: судя по тому, что сейчас происходит на Украине, Порошенко ошибся дверью не в 2018 году, а года четыре назад. Наконец, член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что украинского президента привела к российской делегации «генетическая память».

Кстати, с журналистами Порошенко общался по-русски.

На этом курьезы не заканчиваются: Порошенко везет из США два старых списанных военных катера. В ходе «госприемки» подержанных плавсредств украинский президент заявил о том, что его страна фактически является «восточным флангом НАТО». Это вызвало очередную волну шуток.

Несмотря на то, что на сайте президента Украины говорится о «передаче» катеров, это, по сути, покупка – за «сопутствующие услуги» украинский бюджет платит 260 миллионов гривен (605 миллионов рублей). А стоимость самого «судьбоносного визита составила 4,2 миллиона гривен (около 9,8 миллионов рублей).

Чем дальше, тем больше Порошенко напоминает неудачную карикатуру на Бориса Ельцина, за которого временами бывало очень стыдно. Разница (и принципиальная!) заключается в том, что у Ельцина все же было чувство собственного достоинства, которое он пытался сохранять за редчайшими (и позорнейшими!) исключениями вроде дирижирования оркестром в ходе церемонии вывода российских войск из Германии в августе 1994 года.

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Сам Ельцин впоследствии писал об этом так:

«Со стороны такое поведение могло показаться диким, нелепым. Но я-то знал, чего не знали ни мои помощники, ни журналисты, ни все яростные обличители. Стресс, пережитый в конце 93-го года, во время путча и после него, был настолько сильным, что я до сих пор не понимаю, как организм вышел из него, как справился. Напряжение и усталость искали выхода. Там, в Берлине, когда вся Европа отмечала вывод наших последних войск, я вдруг почувствовал, что не выдерживаю. Давила ответственность, давила вся заряженная ожиданием исторического шага атмосфера события. Неожиданно для себя не выдержал. Сорвался...

Я помню, что тяжесть отступила после нескольких рюмок. И тогда, в этом состоянии легкости, можно было и оркестром дирижировать. После этого случая группа помощников президента обратилась ко мне с письмом: я своим поведением, своими экспромтами наношу вред самому себе, наношу вред всей нашей совместной работе. Извиняться перед помощниками не стал. Вряд ли кто-то из них мог помочь мне. Дистанция между нами была слишком велика».

Порошенко пока что не признавался в злоупотреблении алкоголем, хотя многие его поступки и оговорки выглядят невозможными для трезвого человека. Но вот эти его коленопреклонения перед кактусом, переодевания в Трампа, детская радость по поводу списанных катеров и так далее – выглядят по-настоящему убого и жалко.

Вроде бы чужой президент уже четыре года как враждебного государства – а все равно стыдно.

Видимо, как отметил сенатор Клинцевич, играет генетическая память. Мои прадед и прабабка из-под Каменца-Подольского.

Безусловно, оценивать поведение украинского президента не как человека, а как политика – это суверенное право граждан Украины, и 31 марта следующего года эта оценка будет дана. Судя по текущим результатам социологических опросов, у Порошенко есть шанс набрать немного больше, чем сакраментальные пять процентов Виктора Ющенко, но его шансы на выход во второй тур невелики.

В общем, украинцы обязательно дадут свою оценку, но со стороны, как правило, виднее.

Для российских оппозиционеров часто становится сюрпризом положительное отношение к Владимиру Путину в европейских странах, ведь в их картине мира «русским быть стыдно», а ненавидимого ими президента ненавидят не только они, а все-все-все ненавидят.

На деле – далеко не все. Даже в Польше и Прибалтике – не все. А русским быть не стыдно.

Но быть украинским президентом – стыдно, хоть плачь.