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НОВОСТЬ ЧАСА:Истребитель F-35 впервые потерпел крушение
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Российские фермеры готовы накормить весь азиатский мир
Как Индия посмела послать США «куда подальше» и купить у России С-400
Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян
Как гибель российского Ил-20 и поставки Сирии С-300 повлияли на общество в Израиле
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Новый железнодорожный прейскурант
Александр Синев, Президент Института развития транспортных систем
Нужно ответить на вопрос: железнодорожный транспорт – это самостоятельная отрасль и автономный бизнес, или это «транспортный цех» отраслей экономики? От него отмахиваются как от слишком теоретического. Но от него зависит выбор адекватной системы регулирования. Поэтому вернуться к этой развилке все же необходимо. Подробности...
Зачем Порошенко встал на колени перед кактусом
Антон Крылов, журналист
Чем дальше, тем больше Порошенко напоминает неудачную карикатуру на Бориса Ельцина, за которого временами бывало очень стыдно. Принципиальная разница в том, что у Ельцина все-таки было чувство собственного достоинства. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
У кого Пушкин – негр, у того Цой – нерусский
Егор Холмогоров, Публицист
Вся эта «черепомерка» вроде бы и ни к чему и нужна только для опровержения встречающейся в интернет-болтовне глупости о «типично азиатской внешности Цоя». Но всё-таки можно ли русским стать или русским можно только родиться? Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
Пассажирский самолет скатился в океан в Микронезии
Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini, который совершал посадку в аэропорту штата Чуук Микронезии, не рассчитал размеров взлетно-посадочной полосы и скатился в океан. Воздушное судно остановилось в воде примерно в 150 метрах от аэропортаПодробности...
Путин пострелял из снайперской винтовки
Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была пораженаПодробности...
Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки
Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водкиПодробности...
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