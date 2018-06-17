Зачем киевским властям гей-парад

Взгляд
19 июня, вторник  |  Последнее обновление — 13:04  |  vz.ru
Разделы

Почему Россия скидывает американские облигации

России разонравились гособлигации СШАФото: US Department of the Treasury
Центробанк России совершил поистине беспрецедентный шаг. «Такого резкого снижения вложений в гособлигации США не было за все время наших вложений», – говорят аналитики. Одни эксперты утверждают, что подобный шаг стал прямым политическим ответом Москвы на введенные Вашингтоном санкции. Однако есть и другая, гораздо более прагматичная и выгодная для нашей страны версия. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Путин предпочел Лукашенко футболу

Александр Лукашенко уже посмотрел один матч чемпионата вместе с Путиным и МедведевымФото: Алексей Дружинин//ТАСС
Во вторник вечером в Санкт-Петербурге играют футбольные сборные России и Египта, но на матче не будет Владимира Путина. Президент еще утром вторника улетит в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Почему заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии для Владимира Путина важнее принципиального матча? Подробности...
Перейти а раздел…

Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
Перейти а раздел…

СССР оставил Латвии смертельно опасное напоминание о себе

Если ядерная катастрофа все-таки случится, убытки будут исчисляться сотнями миллионов евроФото: Лисицын Виктор/Фотохроника ТАСС
Ровно 20 лет назад был остановлен атомный реактор в латвийском Саласпилсе. Некогда он был гордостью советской науки, теперь на его месте запустение. Однако это не традиционная история про то, как бездарно разбазарили наследство СССР отделившиеся от него народы. Всё гораздо страшнее: халтура, глупость и нищета латвийской власти грозят теперь Прибалтике экологической катастрофой. Подробности...
Перейти а раздел…

Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателяФото: SaudiNT_RU/Global Look Press
Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем киевским властям гей-парад

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинские социальные сети полны негодования по поводу жесткого разгона противников гей-парада, который состоялся в Киеве в это воскресенье. Парадокс ситуации в том, что побитые были горячими сторонниками Евромайдана. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Как избежать трагедий с неуправляемыми такси

Петр Шкуматов, общественный деятель
В итоге городское такси станет тем, чем и должно быть, а именно средним между каршерингом и владением автомобилем, а не конкурентом общественному транспорту. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Родина вас не бросит, сынки

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Кажется, украинцы начинают что-то подозревать. Бабченко двадцать дней находится в подвалах СБУ. Муждабаев под полным контролем украинских спецслужб, а мы прекрасно знаем, что это значит. Коротко о проделанной работе. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
      Подробности...

      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
      Подробности...

      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?
        • Да

        • Нет

        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:У здания Рады в Киеве произошли столкновения
          На поддержку нефтезаводов Роснефти и ЛУКОЙЛа выделят 330 млрд рублейФранция заявила о различных ценностях с СШАТурция прокомментировала отказ США поставить F-35Моуринью дал прогноз на матч Россия – Египет
          Госдума утвердила повышение пошлин на загранпаспортаЗахарова рассказала об обмане России ЗападомИностранцы между матчами ЧМ-2018 отдыхают в КрымуБританские СМИ рассказали о теплом приеме в Волгограде
          Дипломаты резко ответили на требование США освободить осужденныхПервый президент Украины допустил добровольный отказ России от КрымаЦСКА отказался продать Головина в «Ювентус» за 17 млн евроГарик Харламов дал новый совет футболистам сборной России

          Главная тема


          СССР оставил Латвии смертельно опасное напоминание о себе

          «фарш провернуть назад»


          Порошенко потребовалась защита от госпереворота на Украине

          «ему просто не повезло»


          Федорова раскритиковала швейцарского журналиста за слова о россиянках

          боевой робот


          У «Урана-9» в Сирии выявлен ряд серьезных недостатков

          гражданская война


          В Киев доставлено большое число тяжелораненых бойцов ВСУ

          «вернуть не получится»


          Первый президент Украины назвал Донбасс раковой опухолью

          текст резолюции


          Бельгия захотела использовать ЧМ по футболу для нападок на Россию

          последнее место


          Украинский военный рассказал о провале на танковом биатлоне

          «ползучая легализация»


          Американские военные получили добро на тайное нападение на Россию

          торговые войны


          Дмитрий Дробницкий: Главным виновником грядущего «всеобщего обвала» назван 45-й президент США

          Раскол Украины


          Денис Селезнев: Украинские придворные социологи и политологи бьют в набат

          «испытание медными трубами»


          Дмитрий Пугаченко: Оппоненты Черчесова заговорили о низком уровне Саудовской Аравии

          на ваш взгляд


          Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?


          Сергей Худиев

          Зачем киевским властям гей-парад

          Сергей Худиев
          публицист, богослов
          		 19 июня 2018, 11:26

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Украинские социальные сети полны негодования по поводу жесткого разгона противников гей-парада, который состоялся в Киеве в это воскресенье.

          Как пишет один из участников событий: «17.06.18 около шести часов утра в центре Киева были с особой жестокостью разогнаны сторонники традиционных семейных христианских ценностей. Били всех: и протестантских пасторов, и православного священника. У нас преступная сатанинская власть. Кого не забрали в отдел полиции, спаслись во Владимирском соборе».

          Собственно, противники парада делились на две большие группы: националисты и христиане, те и другие были избиты и арестованы превосходящими силами полиции. Естественно, никакого негодования о «зверском избиении» со стороны Европы мы не услышим – тут уж кого надо, того и избили. Парадокс ситуации в том, что побитые были (и, видимо, остаются) горячими сторонниками Евромайдана.

          Почему, собственно, властям так важно было провести это мероприятие?

          Яркого карнавала, на котором участники веселятся от души в соответствии со своими представлениями о веселье, точно не могло получиться.

          Фото: Alexandr Gusev/ZUMA/Global Look Press

          Приобрести симпатии электората таким образом невозможно, население в целом относится к мероприятию с неодобрением. Даже люди, в личной жизни имеющие соответствующие предпочтения, далеко не всегда в восторге.

          Более того, вроде бы опору режима – националистических хулиганов, которым в обычное время позволено абсолютно все, – больно поколотили.

          В общем, расходы большие, а политические приобретения неясны. Но, как говорили в советские годы, «на идеологии мы не экономим».

          Шествие такого рода – это не вопрос чьей-то сексуальности. Это исключительно вопрос власти. Это флаг над захваченной территорией, демонстрация того, кто здесь правит. Не случайно в параде приняли участие посол Канады Роман Ващук и посол США Мари Йованович.

          И чему тут можно изумиться – это нежеланию многих сторонников Майдана признать очевидное, даже если эта очевидность прилетает им дубинкой по лицу.

          Глава УГКЦ Святослав Шевчук недавно сказал, что конфликт на Украине – это «не конфликт между украинцами и россиянами, это конфликт между двумя направлениями развития: назад в Советский Союз или вперед к развитой и подлинной демократии европейского образца...»

          Что же, Советского Союза уже почти 30 лет как нет – и воевать, чтобы не вернуться в него, значит поступать так же странно, как тот японский капрал, который скрывался в джунглях, питаясь насекомыми и живя в землянке, долгие десятилетия спустя после окончания войны. 

          Но если вылезти из землянки и посмотреть, что творится в городе, можно увидеть реальный конфликт. Когда полицейские лупят дубинками (европейского образца) и поливают слезоточивым газом сторонников традиционных семейных ценностей, это действительно конфликт между двумя путями развития. Я не знаю, на какой стороне этого конфликта видит себя Святослав Шевчук. 

          Но можно заметить, что он, как и многие сторонники Майдана, поставил себя в несколько сложное и противоречивое положение.

          Европейский союз никогда не скрывал, что он обладает определенной идеологией. Продвижение того, что называется ЛГБТ-правами: «борьба с дискриминацией», подавление «гомофобии», то есть любого несогласия, выражаемого в какой бы то ни было форме, соответствующая индоктринация начиная с детского сада.

          Это то, что является для руководства ЕС делом идеологически принципиальным. И, конечно, принципиальными являются гей-парады. Никак нельзя сказать, что это внезапно выяснилось в прошлое воскресенье. Это было ясно и в революционном 2014 году, и задолго до этого.

          Рваться в Европейский союз и одновременно негодовать против того, что власти стараются вписаться в его обязательную идеологию, – довольно нелепо.

          Если вы выбрали себе «развитую и подлинную демократию европейского образца», то вот это она и есть, и в этом отношении сторонников Майдана никто и не обманывал с самого начала. Если они предпочитали (и предпочитают) обманываться, то это никак нельзя поставить в упрек Евросоюзу, который приложил все усилия, чтобы сделать свою позицию предельно ясной.

          Для глобалистской элиты важно продвигать половые перверсии по целому ряду причин.

          Существенной частью ее идеологии является убеждение в том, что земля опасно перенаселена и дальнейший рост населения грозит человечеству перегревом атмосферы, массовым голодом и вообще катастрофой, которая, по словам медиамагната Теда Тернера, будет «страшнее атомной войны». Поэтому разрушение семьи как главного института, ответственного за воспроизводство, продвижение абортов и бесплодных форм сексуального поведения рассматриваются как острая необходимость.

          Любая идеология (в том числе ЛГБТ-идеология) является средством политического контроля. Как первомайские и октябрьские демонстрации в СССР, гей-парады на улицах городов показывают, кто тут хозяин и чьим идеологическим ожиданиям вы должны соответствовать, чтобы более-менее хорошо устроиться при новом порядке.

          Конечно, большинство населения Украины относится ко всей этой программе весьма холодно, но его никто не собирается спрашивать.

          Разумеется, это нечто прямо противоположное устремлениям националистов, но это совершенно не важно. Националисты – инструмент, который используют и выбросят. Их натравливают на тех, на кого нужно. Им сколько угодно позволяют кричать «Москалей на ножи». Но когда они пытаются рычать на тех, на кого не надо, вдруг обнаруживается полиция, которая, оказывается, вполне способна их обуздать. Впрочем, получив от полиции, они вернутся к своей работе: нападать на тех, на кого позволено нападать.

          Но украинские националисты-то ладно. Им просто полагается быть тупыми. Печальнее смотреть на тех украинцев, которые, с одной стороны, воспринимают сегодняшнее избиение с ужасом и негодованием, с другой – продолжают повторять официальные мантры про «движение в Европу».

          Вы уже прибыли. Это и есть Европа. Дальше будут «однополые браки», сексуальная индоктринация начиная с детского сада, причем независимо от воли родителей, и все, что полагается сообразно идеологии Европейского союза.

          Даже если в сам союз вы никогда не вступите.

          И когда-нибудь надо просто признать эту реальность. Пока украинские патриоты боролись с давно покойным Советским Союзом, их страну прибрали к рукам люди, которые не собираются их спрашивать, какая идеология будет продвигаться на государственном уровне.

          Вряд ли тут что-то можно будет изменить – ресурсы сторонников традиционной семьи ничтожны, тягаться с глобалистской элитой им не по силам. Но по крайней мере они могут отказаться быть ее орудиями.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Как избежать трагедий с неуправляемыми такси

          Петр Шкуматов, общественный деятель
          В итоге городское такси станет тем, чем и должно быть, а именно средним между каршерингом и владением автомобилем, а не конкурентом общественному транспорту. Подробности...
          Обсуждение: 16 комментариев

          Родина вас не бросит, сынки

          Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
          Кажется, украинцы начинают что-то подозревать. Бабченко двадцать дней находится в подвалах СБУ. Муждабаев под полным контролем украинских спецслужб, а мы прекрасно знаем, что это значит. Коротко о проделанной работе. Подробности...
          Обсуждение: 4 комментария

          Выходки веганских активистов начинают раздражать

          Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          На прошлой неделе в городе Лилле активисты-веганы разгромили ресторан французской кухни, напали на хозяина, разрисовали стены надписями против «специзма». Если вы не поспеваете за ростом ассортимента дискриминаций, поясню. Подробности...
          Обсуждение: 35 комментариев

          Мы хотим понравиться иностранцам

          Андрей Тюрин, замначальника ОМТС в строительно-монтажной организации
          Мы ждем, что о нас изменят свое мнение иностранцы. Нет, не вот эти вот веселые перуанцы на площадях Саранска или бразильские парни в московском метро, не они. Ждем этого, как ждали и от Олимпиады в Сочи. Подробности...
          Обсуждение: 23 комментария

          Что делать России, когда правила ведения бизнеса на планете изменились?

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Нам предрекают всеобщий экономический апокалипсис. Даже про «катастрофическое таяние ледников» в Арктике и Антарктике на время позабыли. Но действительно ли всё так плохо? Грозит ли миру финансово-экономический коллапс? Подробности...
          Обсуждение: 18 комментариев

          Конкуренция – это зло

          Евгений Гордеев, основатель фонда Russian Ventures
          Говорят, что конкуренция – это двигатель прогресса. В определенные моменты рынка да, но чаще нет. Все самые большие открытия, что мы имеем за последние 20–30 лет, сделаны не потому, что продукт и услуга доводились до совершенства. Подробности...
          Обсуждение: 37 комментариев

          Меня давно оскорбляет понятие «возраст дожития»

          Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
          Люди в 60 лет – совсем не те, какими были их родители в 60. Их сложно назвать дедушками – это крепкие, активные мужчины. Кстати, во всем мире, в том числе и в России, возраст сексуальной активности резко сдвинулся вверх. Подробности...
          Обсуждение: 74 комментария

          Пока Украину не возглавит представитель ЛГБТ, ничего не получится

          Захар Прилепин, писатель
          Им и Майдан устроили, и АТО, революцию гидности, небесную сотню, новых людей в правительстве, безвиз, европейские стандарты, Муждабаева подарили, Бабченко. А они не желают гей-парада. Нужна какая-то акция солидарности. Подробности...
          Обсуждение: 31 комментарий

          Как сделать русский языком глобального общения

          Антон Крылов, журналист
          Нежелание и неспособность человечества говорить на одном языке вообще очень сложно объяснить чем-то еще, кроме Божественного промысла. Про Вавилонскую башню ведь все помнят? Подробности...
          Обсуждение: 96 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............