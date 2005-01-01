Родина вас не бросит, сынки

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18 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 21:39  |  vz.ru
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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
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План Киева по раскрутке Сенцова провалился на Ямале

Людмила Денисова прикладывает все усилия, чтобы превратить Сенцова в мейдийную фигуруФото: facebook.com/denisovaombudsman
Поездка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Россию потерпела фиаско. Она не смогла посетить во Владимирском централе Николая Карпюка, а накануне ее не пустили к Олегу Сенцову. Произошедшее поставило под угрозу ее переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой и возможность подобных поездок в будущем. Впрочем, оба омбудсмена решили еще встретиться в Москве. Какой цели добивается Киев, превращая Сенцова в «новую Савченко»? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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Американские военные получили добро на тайное нападение на Россию

Киберкомандование США сможет осуществлять ежедневные хакерские рейды на иностранные сети для предупреждения кибератак против СШАФото: Rick Wilking/Reuters
«Ведется ползучая легализация возможностей американцев наносить абсолютно неспровоцированные военные удары». Так специалисты комментируют нововведение в американских вооруженных силах: стратегия киберкомандования США стала гораздо более агрессивной. США получили юридическое обоснование для тайного нападения в том числе на объекты, связанные с российским ядерным оружием. Подробности...
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Сонного водителя по опасности можно приравнять к пьяному

В центре Москвы несколько человек пострадали по вине водителя такси, который уснул за рулемФото: twitter.com/gucodd
Причиной наезда таксиста-мигранта на пешеходов в центре Москвы, в том числе на иностранных болельщиков, судя по всему, был не теракт и не опьянение водителя, а банальный недосып. По словам специалистов, существующая система работы перевозчиков провоцирует такие инциденты, но в дальнейшем их можно избежать – и рецепт известен. Подробности...
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Как избежать трагедий с неуправляемыми такси

Петр Шкуматов, общественный деятель
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Родина вас не бросит, сынки

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Кажется, украинцы начинают что-то подозревать. Бабченко двадцать дней находится в подвалах СБУ. Муждабаев под полным контролем украинских спецслужб, а мы прекрасно знаем, что это значит. Коротко о проделанной работе. Подробности...

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    Путин открыл Крымский мост

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          		 18 июня 2018, 21:04

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          Докладная записка агента Нэша по поводу критической ситуации, сложившейся вокруг украинской группы российских агентов «Заснулый».

          Прошу немедленной эвакуации или деактивации агентов Бабченко, Муждабаева и Тверского. Кажется, украинцы начинают что-то подозревать. Бабченко уже двадцать дней находится в подвалах СБУ, не имея возможности даже прогуляться на гей-параде в Киеве. Муждабаев под полным контролем, к нему приставлен сотрудник украинских спецслужб, а мы прекрасно знаем, что это значит. Вороненкова они тоже охраняли. И где тот Вороненков? «Очень жаль, что не уберегли, будем расследовать».

          Коротко о проделанной работе.

          Диверсионная группа «Заснулый» успешно вбила клин между Украиной и российскими либералами, склонными к рефлексии и сочувствии «молодому пассионарному режиму». Модное в либеральной среде украинофильство еще год назад вызывало обеспокоенность, теперь у целевой аудитории выработана стойкая аллергия на «революцию гидности» и прочие беды братского народа.

          Первым российских либералов начал укатывать Муждабаев. Скажет кто-то с «Эха Москвы», как он сочувствует украинцам, Айдер им в ответ – «дерьмо», «доносчики», с вами «по одному тротуару стремно ходить». Так и повелось. Из года в год российский пугливый либерал, стоило ему вспомнить об Украине, получал муждабаевскую прививку.

          Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

          В итоге битая российская оппозиция начала морщиться при упоминании Украины и лишний раз старалась не касаться ее малых народов. Рефлекс собаки Павлова, как он есть – не трогай свидомых, чище будешь.

          Но российский либерал – человек упорный. Запугать его не сложно, но вдруг где-нибудь в печенке у него еще тлеет очажок украинофильства?

          Товарищ полковник, без лишней лести должен сказать, что операция с недоубитым Бабченко войдет в историю мировой политической провокации. Я горд, что стал прототипом воскресшего героя. Все по жанру – в первый раз история свершилась как трагедия, ну а во второй – как фарс.

          Все латентные украинофилы были выявлены и учтены. И Аркадий своим воскрешением хладнокровно затушил сердца большей части рефлексирующей интеллигенции.

          Мы отсекли от Киева российских либералов, оппозиционных журналистов и даже мировую общественность. Станислав Белковский, Сергей Пархоменко, Александр Минкин, Ксения Собчак, Божена Рынска, Александр Мальгин, Рустем Адагамов, Альфред Кох и многие другие одной лужей кетчупа оказались излечены от сочувствия к Бабченко и той Украине, которую он олицетворяет.

          Это большой акт самоотречения – положить всех друзей на алтарь насмешек над Киевом. Не каждый из нас так сможет. Аркадий смог.

          Мы уже праздновали победу, как наш отдел мониторинга вновь зафиксировал едва заметные, пугливые, извиняющиеся порывы украинофильства у либералов. Неужели мы никогда это не вытравим, неужели Киев пророс в оппозицию, затронув жизненно важные органы?

          К счастью, нам на помощь пришел Саша Тверской. И вся тройка «заснулых» кинулась в бой – чемпионат мира по футболу.

          Наши молодцы приходили в комментарии к каждому либералу, кто радовался футболу, иностранным болельщикам и победе российской сборной над Саудовской Аравией. Матом и баном «заснулые» объясняли либералам (Илья Азар, Олег Кашин, Илья Яшин, Митя Алешковский и прочие), что радоваться в то время, когда на Украине идет война – преступно, аморально и безответственно.

          Следом шла пехота полусумасшедших комментаторов, которые «именем Украины» добивали жертву. Хочу особо отметить: все эти сотни полезных безумцев не стоят нам ни гривны – они работают на собственной психической энергии, умело разогретой Муждабаевым, Бабченко и Тверским.

          Но что-то пошло не так. Атмосфера вокруг проекта «Заснулый» накалилась. Я подозреваю, что всех сдал Шендерович.

          Он один из либеральной тусовки не купился на хейтерство «заснулых». Бабченко пишет ему – вся страна должна быть уничтожена, вместе с жителями, до последней бабушки и работяги. Все живущие в России виновны перед Украиной и Бабченко лично. А если ты настоящая оппозиция, если нет на тебе вины перед Бабченко, ты должен уехать из страны. Не уехал – умирай вместе с «ватой», не жалко, «и я буду прикладывать все усилия для ускорения этого процесса». Ну ведь прелесть же, что такое, а не текст.

          И что Шендерович?

          Возмутился, оскорбился – мол, не хочу я, чтобы меня убивали? Нет! Пишет: «Вообще нет спора у нас с вами, Аркадий. Как минимум, ни по одному пункту этого текста». То есть стреляй меня Аркаша, дави гусеницами «Абрамса», я весь твой.

          Уже друзья Шендеровича – поэт Игорь Иртеньев и его супруга Алла Боссард подключились, вступились за журналиста. Иртеньев предложил Бабченко убиться об стенку, в комментарии набежала бесплатная паства наших ребят, обвинили поэта в работе на Кремль – ну все по методичке.

          А что Шендерович?

          Пишет, что хочет быть с Бабченко друзьями. Я уверен, это провокация, Шендерович что-то заподозрил. Наши агенты в опасности.

          Прошу немедленной эвакуации.

          Предлагаю следующие пути отхода.

          Аркадия на пару месяцев отправим «на реабилитацию в ПНД». Потом подрихтуем внешность, штатные пластики поправят нос, вылепят мужественные скулы, волосы, опять же, нарастим (он давно просил). И на повторное использование. Залегендируем, что боец ДНР раскаялся в оголтелом сепаратизме и готов стать неполживым журналистом. Подкинем в «Новую газету» или на «Дождь» – с руками оторвут, нимб вокруг наращенных кудрей налепят и на первую полосу поставят.

          С Муждабаевым еще проще. Обратно в «Московский комсомолец» устроим. Айдеру легенда не нужна – сделаем вид, что так и надо было. А кто рот откроет, мол, русофоб и приспешник – мы тому обвинение в национализме выкатим. Айдер-то теперь крымский татарин, его дискриминировать нельзя. И критиковать. И увольнять.

          Говорил я вам: толерантность – великое благо, когда лень придумывать отмазки.

          Тверского предлагаю не эвакуировать. Законсервируем лет на десять. Пристроим к доброй украинской разведенке с благоустроенной квартирой. Уже, кстати, есть желающие – две многодетные матери и один модный гей. Последнее считаю высокой оценкой борьбы Александра за права ЛГБТ на Украине. Предлагаю премировать по стандартному тарифу и дать право выбора принимающей семьи.

          Хоть я и кот, а не самка собаки, но, признаюсь, все трое мне как сыновья. И я хочу, чтобы им передали: Родина вас не бросит, сынки. Никогда.


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