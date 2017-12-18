Пока Украину не возглавит представитель ЛГБТ, ничего не получится

Работает горячая линия по сбору подписей против гей-парада в Киеве.

«Новый канал» делает соцопрос населения и в прямом эфире идет передача. Люди голосуют по двум разным телефонам «за» и «против» уже против 85% населения, за 12%.

Неблагодарные люди.

Им и Майдан устроили, и АТО, революцию гидности, небесную сотню, новых людей в правительстве, безвиз, европейские стандарты, Муждабаева подарили, Бабченко - сначала живого, потом мёртвого, потом опять живого. А они не желают гей-парада.

Долго ещё идти к свободе, долго.

Так считаю, пока Украину не возглавит представитель ЛГБТ, вообще ничего не получится. Нужна какая-то акция солидарности.

Пусть Матвей Ганапольский выйдет в эфир в майке «Я гей Матвей». Шендерович пусть вообще выйдет в эфир без майки. Аркадий пусть выйдет в майке: «Будете себя так вести, умру по-настоящему, надолго! В этот раз на месяц минимум».

Пусть «Правый сектор*» в полном составе выйдет в майках: «Мы все геи!» И свастика такая маленькая под надписью.

Вот тогда можно будет поверить в свободу и то, что шанс есть.

Источник: блог Захара Прилепина