Немецкие футбольные комментаторы нашли выход из серьезной политической проблемы

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16 июня, суббота  |  Последнее обновление — 13:15  |  vz.ru
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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
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Сбежавший из России Павленский узнал настоящую цену «свободы на Западе»

Петр Павленский в октябре 2014 года протестовал против использования психиатрии в политических целяхФото: Maxim Zmeyev/Reuters
Французские врачи считают, что у эмигрировавшего из России акциониста Петра Павленского «пограничное расстройство личности» – и на этом основании суд на днях оставил его под бессрочным арестом. Почему уехавший из России якобы от преследования тоталитарного государства художник оказался в плену западного правосудия? И станет ли его история уроком для других наших западников? Подробности...
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Говорухин, которого мы потеряли

Коллеги Станислава Говорухина назвали его «стопроцентным человеком»Фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Станислав Говорухин обладал удивительным даром – для каждого нового поколения зрителей он умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо. Подробности...
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Почему Латвия боится обнародования архивов КГБ

В отличие от Литвы, архив КГБ в Латвии сохранился. Но контрразведка боится его обнародоватьФото: Ints Kalnins/Reuters
В Латвии прекратила работу так называемая Комиссия по научному исследованию деятельности КГБ СССР, порекомендовав опубликовать предмет своего исследования – архивы, содержащие списки сотрудников и агентуры. Однако руководство страны не спешит этого делать. Почему? И что за материалы изучала эта комиссия в течение двадцати лет?  Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
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Немецкие футбольные комментаторы нашли выход из серьезной политической проблемы

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Как качественно освещать спортивное мероприятие огромного масштаба, но так, чтобы не допустить улучшения имиджа авторитарной России, которая... Дальше следует стандартный набор к которому присоединились Бабченко и Сенцов. Подробности...

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          Немецкие футбольные комментаторы нашли выход из серьезной политической проблемы

          Наталия Янкова
          публицист (Германия)
          		 16 июня 2018, 12:50

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          Главные немецкие каналы ARD и ZDF оказались в весьма затруднительном положении: игнорировать ЧМ 2018 для такой футбольной страны, как Германия, было бы несправедливо по отношению к собственному народу, который как всегда проявляет огромный интерес к футбольному событию такого масштаба.

          В оправдание того, что они не бойкотируют ЧМ, а всё же некоторым образом принимают участие в его освещении, приводятся экономические показатели. Ведь доходы от рекламы во время трансляций весьма велики. 

          Но наряду с таким благим делом, как пополнение своих бюджетов, немецкие СМИ должны решить другую проблему. Политическую.

          Перед ними стоит непростая задача – качественно освещать масштабное спортивное мероприятие, но так, чтобы не допустить улучшения имиджа авторитарной России, которая... Дальше следует стандартный суповой набор, к которому теперь присоединились Бабченко и Сенцов.

          Шеф спортивной редакции ARD Гарольд Дитц заявил: «Надо лучше обдумывать, в какой стране допускать проведение таких больших спортивных событий», а его коллега с канала ZDF Томас Фурман выразил концепцию ещё резче: «Мы не собираемся участвовать в пропагандистском шоу Президента Путина!»

          Фото: augenklick/firo Sportphoto/Sebastian EL-SAQ/Global Look Press

          Для двух главных каналов Германии эти жёсткие слова в адрес ФИФА и Путина явились основанием, впервые в истории разместить общий центр трансляции чемпионата мира не в месте его проведения, а в Баден-Бадене. Оттуда же будут вещать и спортивные комментаторы.

          Один из функционеров ARD сказал, что он «рад не присутствововать на играх в России». Общее же решение руководства каналов – дистанироваться от страны-организатора ЧМ и ФИФА.

          Что также важно, каналы могут и сэкономить на этом. Отмечается, что благодаря использованию широкополосного вещания, цены резко упали, и передача изображения из Москвы в Германию будет дешевле, чем была до сих пор. Правда, точных цифр никто не приводит.

          Журналисты в деталях описывают, как хорошо организована студия в Баден-Бадене, как там всё красиво и технически совершенно, не сомневаясь, что Москва не смогла бы предоставить им такие великолепные условия для освещения чемпионата. Но главное, им не надо контактировать с людьми из «этой страны».

          Вспоминается «известный эксперт по допингу» ARD Хайо Зеппельт, о котором немцы узнали только благодаря делу Родченкова. Никто не может вспомнить, какие спортивные репортажи он вёл или что он публиковал в прессе.

          Возникает даже подозрение, что из-за отказа Хайо приехать в Москву, два главных федеральных канала и решили организовать вещание из Германии.

          Потому что, как сообщили немецкие медиа, немецкий народ лишится ценных материалов, которые мог бы предоставить «эксперт», находясь в месте проведения ЧМ. 

          Канал ARD даже объявил своим зрителям, что для Зеппельта поездка в Россию представяет реальную опасность. Мол, федеральные спецслужбы, проведя анализ и совещание с министром иностранных дел Хайко Маасом, посоветовали допинговому «эксперту» воздержаться от командировки.

          Пользуясь этим информационным поводом, зрителям и читателям ещё раз освежили список всех страшных грехов России, в частности «катастрофичекое положение» с допингом на государственном уровне. Сам Хайо оценивает положение с допингом в России, как «исключительное», не имеющее аналогов в мировой практике.

          Конечно, трудно придётся Хайо в Баден-Бадене, но с учетом его уникальных способностей, есть вероятность, что и оттуда он обнаружит допинг в пробах мочи российских футболистов.

          Только непонятно: если все журналисты ARD не едут на ЧМ, зачем нужно было добиваться визы для Зеппельта? Или у него особая миссия, которая требует единоличного присутствия в центре мирового зла?

          Итак, два телеканала Германии противопоставляют себя всему остальному миру. На немецких же форумах царит недоумение: руководству каналов с их воинственным настроем предлагают переключиться со спорта на военные репортажи с места боевых действий.

          В адрес же Хайо Зеппельта с его кураторами и вовсе слышится издевательский смех. И его и всю кампанию вокруг него многие открыто называют народным посмешищем.

          Приятно удивляет реакция журналистов Welt, которые сообщают из Москвы о грандиозном шоу открытия турнира, о счастливых лицах на улицах и на стадионе в Лужниках.

          В доброжелательном ключе написано и о победе российской сборной, и о программе открытия. И что касается Робби Уильямса, показавшего средний палец во время выступления, немецким читателям подсказано единственно верное здесь объяснение: жест певца был адресован никому иному, как его критикам в Англии, назвавшим Робби Уильямса «инструментом путинской пропаганды».

          Сегодня, кажется, уже понятно и пресловутым главным телеканалам Германии: пусть Россия и не выиграет чемпионат, но на международной политической арене она уже победила. Победный рывок совершён.


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