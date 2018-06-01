Немецкие футбольные комментаторы нашли выход из серьезной политической проблемы

Главные немецкие каналы ARD и ZDF оказались в весьма затруднительном положении: игнорировать ЧМ 2018 для такой футбольной страны, как Германия, было бы несправедливо по отношению к собственному народу, который как всегда проявляет огромный интерес к футбольному событию такого масштаба.

В оправдание того, что они не бойкотируют ЧМ, а всё же некоторым образом принимают участие в его освещении, приводятся экономические показатели. Ведь доходы от рекламы во время трансляций весьма велики.

Но наряду с таким благим делом, как пополнение своих бюджетов, немецкие СМИ должны решить другую проблему. Политическую.

Перед ними стоит непростая задача – качественно освещать масштабное спортивное мероприятие, но так, чтобы не допустить улучшения имиджа авторитарной России, которая... Дальше следует стандартный суповой набор, к которому теперь присоединились Бабченко и Сенцов.

Шеф спортивной редакции ARD Гарольд Дитц заявил: «Надо лучше обдумывать, в какой стране допускать проведение таких больших спортивных событий», а его коллега с канала ZDF Томас Фурман выразил концепцию ещё резче: «Мы не собираемся участвовать в пропагандистском шоу Президента Путина!»

Для двух главных каналов Германии эти жёсткие слова в адрес ФИФА и Путина явились основанием, впервые в истории разместить общий центр трансляции чемпионата мира не в месте его проведения, а в Баден-Бадене. Оттуда же будут вещать и спортивные комментаторы.

Один из функционеров ARD сказал, что он «рад не присутствововать на играх в России». Общее же решение руководства каналов – дистанироваться от страны-организатора ЧМ и ФИФА.

Что также важно, каналы могут и сэкономить на этом. Отмечается, что благодаря использованию широкополосного вещания, цены резко упали, и передача изображения из Москвы в Германию будет дешевле, чем была до сих пор. Правда, точных цифр никто не приводит.

Журналисты в деталях описывают, как хорошо организована студия в Баден-Бадене, как там всё красиво и технически совершенно, не сомневаясь, что Москва не смогла бы предоставить им такие великолепные условия для освещения чемпионата. Но главное, им не надо контактировать с людьми из «этой страны».

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Вспоминается «известный эксперт по допингу» ARD Хайо Зеппельт, о котором немцы узнали только благодаря делу Родченкова. Никто не может вспомнить, какие спортивные репортажи он вёл или что он публиковал в прессе.

Возникает даже подозрение, что из-за отказа Хайо приехать в Москву, два главных федеральных канала и решили организовать вещание из Германии.

Потому что, как сообщили немецкие медиа, немецкий народ лишится ценных материалов, которые мог бы предоставить «эксперт», находясь в месте проведения ЧМ.

Канал ARD даже объявил своим зрителям, что для Зеппельта поездка в Россию представяет реальную опасность. Мол, федеральные спецслужбы, проведя анализ и совещание с министром иностранных дел Хайко Маасом, посоветовали допинговому «эксперту» воздержаться от командировки.

Пользуясь этим информационным поводом, зрителям и читателям ещё раз освежили список всех страшных грехов России, в частности «катастрофичекое положение» с допингом на государственном уровне. Сам Хайо оценивает положение с допингом в России, как «исключительное», не имеющее аналогов в мировой практике.

Конечно, трудно придётся Хайо в Баден-Бадене, но с учетом его уникальных способностей, есть вероятность, что и оттуда он обнаружит допинг в пробах мочи российских футболистов.

Только непонятно: если все журналисты ARD не едут на ЧМ, зачем нужно было добиваться визы для Зеппельта? Или у него особая миссия, которая требует единоличного присутствия в центре мирового зла?

Итак, два телеканала Германии противопоставляют себя всему остальному миру. На немецких же форумах царит недоумение: руководству каналов с их воинственным настроем предлагают переключиться со спорта на военные репортажи с места боевых действий.

В адрес же Хайо Зеппельта с его кураторами и вовсе слышится издевательский смех. И его и всю кампанию вокруг него многие открыто называют народным посмешищем.

Приятно удивляет реакция журналистов Welt, которые сообщают из Москвы о грандиозном шоу открытия турнира, о счастливых лицах на улицах и на стадионе в Лужниках.

В доброжелательном ключе написано и о победе российской сборной, и о программе открытия. И что касается Робби Уильямса, показавшего средний палец во время выступления, немецким читателям подсказано единственно верное здесь объяснение: жест певца был адресован никому иному, как его критикам в Англии, назвавшим Робби Уильямса «инструментом путинской пропаганды».

Сегодня, кажется, уже понятно и пресловутым главным телеканалам Германии: пусть Россия и не выиграет чемпионат, но на международной политической арене она уже победила. Победный рывок совершён.