Лидер ДДТ развенчал страхи немцев перед Россией

Взгляд
13 июня, среда  |  Последнее обновление — 23:28  |  vz.ru
Разделы

Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
Перейти а раздел…

Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор ЛукьяновФото: Leah Millis/Reuters
«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин. Подробности...
Перейти а раздел…

Беспилотники принципиально изменят воздушный бой будущего

Вытеснят ли беспилотники пилотируемую авиацию?Фото: zala.aero
Российский ВПК пообещал к 2025 году создать технологию управления группировкой беспилотников – «пчелиным роем». Срок попахивает большим опозданием. Наши конкуренты – США и Китай – далеко обгоняют нас в этом виде оружия, которое футурологи считают главным для войн будущего. Но надо ли вообще России бежать им вдогонку ради побед на полях сражений второй половины ХХI века? Подробности...
Перейти а раздел…

Войну в Сирии ждет «горячее лето»

Задачи, которые в середине зимы озвучил глава Генштаба РФ, успешно решеныФото: Sana/Reuters
В Сирию приходит «горячее лето» – период важных военных операций, призванных разрубить несколько гордиевых узлов. Предварительные итоги кампании внушают оптимизм, американцам и курдам в таких условиях не позавидуешь, но жертвы со стороны Дамаска тоже неизбежны: силы Башара Асада рискуют нарваться на весьма неприятные сюрпризы. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Что скрывается за новым планом Авакова по «деоккупации Донбасса»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Любой профессиональный разбор этого «плана» показывает его антиправовой и популистский характер. Это даже не плацебо, а чистый беспримесный яд, с помощью которого мир бы получил гуманитарную катастрофу глобальных масштабов. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына

Андрей Бабицкий, журналист
После встречи американский президент объяснил, что не хочет проявлять неуважение к своему партнеру. Как же так: осколок уродливой и бесчеловечной коммунистической реальности – и вдруг уважение? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

В Киев выдачи нет. Иначе какие мы русские

Захар Прилепин, писатель
Все слышали, что президент на прямой линии несколько раз четко высказался о необходимости предоставления гражданства людям, принадлежащим к русскому миру. Что у нас с этим на практике? Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
      Подробности...

      В крымском сафари-парке родились белые львята

      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Путин пришел на концерт по случаю старта ЧМ-2018 на Красной площади
          Путин уволил Клименко и Кожина с постов советниковПожарный Ил-76 сбросил воду на инспекторов ДПСШвеция объяснила, почему одобрила «Северный поток – 2»В российском университете изобретен материал на замену знаменитому победиту
          Порошенко сфотографировался с главой непризнанной республикиУкраина собралась легализовать однополое сожительствоУкраинский генерал рассказал, когда Россия «все отдаст»Польский евродепутат связала появление «Северного потока – 1» с «аннексией» Крыма
          МИД возмущен американскими санкциями против поставщиков топлива для ВКС РФЦыганские погромы оказались поддержаны украинским бюджетомПрезидент Македонии отказался подписывать договор о переименовании страныГости ЧМ-2018 рассказали о главных проблемах в России

          Главная тема


          Сбудутся ли надежды Украины на газ из Азербайджана

          «не хватает политической воли»


          Пранкеры выяснили реальное отношение ОБСЕ к политике Украины в Донбассе

          особый случай


          Видеоролик показал, как курсант спас самолет после ЧП при взлете

          одним взглядом


          Эстонские военные выпустили ролик о победе над российским медведем

          «плачут девочки»


          Депутат призвала россиянок избегать секса с гостями ЧМ-2018

          «Герой казачества»


          На груди у отца Порошенко заметили незаслуженную звезду Героя СССР

          70-е место в рейтинге ФИФА


          Британские СМИ под балалайку объяснили слабый уровень футбола в России

          армия и вооружения


          Беспилотники принципиально изменят воздушный бой будущего

          образ «идеальной» женщины


          Британские ученые предложили усовершенствовать женское тело

          встреча с Ким Чен Ыном


          Андрей Бабицкий: Трампу пришлось пройти через незримую процедуру самой настоящей коллаборации

          «Нацболка из Житомира»


          Захар Прилепин: Закон, запрещающий выдачу ополченцев и активистов, нужен как можно скорее

          «обойтись без Трампа»


          Дмитрий Дробницкий: Возникла реальная угроза еще одного раскола в «Семерке»

          на ваш взгляд


          Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?

          Лидер ДДТ развенчал страхи немцев перед Россией

          13 июня 2018, 21:57

          Текст: Антон Касс

          Версия для печати

          Немцы неправы, когда боятся ехать на ЧМ-2018 по футболу; в России с безопасностью лучше, чем в Берлине или в Лондоне, считает рок-музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук.

          Как передает RT, в интервью Der Spiegel Шевчук, который со своей группой будет выступать в фан-зоне, рассказал как Европе следует вести себя с Россией.

          «Вы, немцы, разумеется, неправы, когда боитесь ехать к нам. В Берлине, Лондоне или Париже есть намного более опасные уголки, чем у нас. Я заявляю с полным осознанием своей ответственности: в этом смысле у нас безопасно. Приезжайте, немцы, я вас всех приглашаю!» – отметил музыкант.

          Говоря о призывах бойкотировать ЧМ-2018 по политическим соображениям, музыкант призвал не забывать о том, что в России всегда одновременно развиваются противоречивые тенденции, и люди в стране сильно разнятся между собой.

          Конечно, отметил Шевчук, есть и «фрики», которые ругают Европу. По его мнению, «фрагментарное мышление» в России весьма широко распространено. В то же время в России появилось «фантастическое поколение» творческой молодежи, и многие из его представителей говорят по-английски.

          Как считает рок-музыкант, в отличие от Запада в России либеральные идеи никогда широко не приветствовались. Кроме того, люди в стране никогда сильно не интересовались политикой. Россиян, по мнению Шевчука больше заботят социальные вопросы и несправедливость в этой сфере жизни. Все это изменяется очень медленно, и «нужно время, чтобы изменить мозги и сердца».

          Конечно, в 1990-е годы на каждом углу говорили о демократии, но народ не глуп, считает лидер ДДТ, поскольку все видели, как меньшинство населения прибрало к рукам все нажитое общими трудами имущество.

          По его мнению, если оказывать давление на Россию, это только укрепит «консервативную солидарность» местного населения, и люди еще больше ожесточатся.

          «Мы постоянно балансируем на лезвии ножа: в один момент мы боимся свалиться в пропасть, а в следующий уже уверены, что только русский народ однажды сможет спасти человечество. Между любовью и ненавистью у нас всегда один шаг, в 1990-е у каждого второго на джинсах сзади был американский флаг. Если мы во что-то поверим, это нас увлекает», – отметил Юрий Шевчук.

          Далее он отметил, что не является сторонником особого российского пути. «Мир, в котором мы выросли, повлиял на наше мышление. У нас все всегда было неконкретно, аморфно. Народу принадлежало все и в то же время ничего. Газ и нефть принадлежат нам – и опять-таки нам не принадлежат. Прибавьте сюда эти сумасшедшие дистанции, потерянность человека среди безграничной природы», – считает музыкант.

          По его мнению, все это влияет на характер и качества народа, поэтому «надо просто встать сюда, на наше место, на пороге между Европой и Азией и не заработать насморк на сквозняке», резюмировал лидер ДДТ.

          Ранее сообщалось, что силовые структуры западных стран советуют болельщикам и чиновникам не брать на чемпионат мира в Россию смартфоны и другие гаджеты.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............