Лидер ДДТ развенчал страхи немцев перед Россией

Немцы неправы, когда боятся ехать на ЧМ-2018 по футболу; в России с безопасностью лучше, чем в Берлине или в Лондоне, считает рок-музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук.

Как передает RT, в интервью Der Spiegel Шевчук, который со своей группой будет выступать в фан-зоне, рассказал как Европе следует вести себя с Россией.

«Вы, немцы, разумеется, неправы, когда боитесь ехать к нам. В Берлине, Лондоне или Париже есть намного более опасные уголки, чем у нас. Я заявляю с полным осознанием своей ответственности: в этом смысле у нас безопасно. Приезжайте, немцы, я вас всех приглашаю!» – отметил музыкант.

Говоря о призывах бойкотировать ЧМ-2018 по политическим соображениям, музыкант призвал не забывать о том, что в России всегда одновременно развиваются противоречивые тенденции, и люди в стране сильно разнятся между собой.

Конечно, отметил Шевчук, есть и «фрики», которые ругают Европу. По его мнению, «фрагментарное мышление» в России весьма широко распространено. В то же время в России появилось «фантастическое поколение» творческой молодежи, и многие из его представителей говорят по-английски.

Как считает рок-музыкант, в отличие от Запада в России либеральные идеи никогда широко не приветствовались. Кроме того, люди в стране никогда сильно не интересовались политикой. Россиян, по мнению Шевчука больше заботят социальные вопросы и несправедливость в этой сфере жизни. Все это изменяется очень медленно, и «нужно время, чтобы изменить мозги и сердца».

Конечно, в 1990-е годы на каждом углу говорили о демократии, но народ не глуп, считает лидер ДДТ, поскольку все видели, как меньшинство населения прибрало к рукам все нажитое общими трудами имущество.

По его мнению, если оказывать давление на Россию, это только укрепит «консервативную солидарность» местного населения, и люди еще больше ожесточатся.

«Мы постоянно балансируем на лезвии ножа: в один момент мы боимся свалиться в пропасть, а в следующий уже уверены, что только русский народ однажды сможет спасти человечество. Между любовью и ненавистью у нас всегда один шаг, в 1990-е у каждого второго на джинсах сзади был американский флаг. Если мы во что-то поверим, это нас увлекает», – отметил Юрий Шевчук.

Далее он отметил, что не является сторонником особого российского пути. «Мир, в котором мы выросли, повлиял на наше мышление. У нас все всегда было неконкретно, аморфно. Народу принадлежало все и в то же время ничего. Газ и нефть принадлежат нам – и опять-таки нам не принадлежат. Прибавьте сюда эти сумасшедшие дистанции, потерянность человека среди безграничной природы», – считает музыкант.

По его мнению, все это влияет на характер и качества народа, поэтому «надо просто встать сюда, на наше место, на пороге между Европой и Азией и не заработать насморк на сквозняке», резюмировал лидер ДДТ.

Ранее сообщалось, что силовые структуры западных стран советуют болельщикам и чиновникам не брать на чемпионат мира в Россию смартфоны и другие гаджеты.