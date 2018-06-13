Иностранцев призвали не брать гаджеты на ЧМ-2018

Силовые структуры западных стран советуют болельщикам и чиновникам не брать на чемпионат мира в Россию смартфоны и другие гаджеты.

В инструкции по технике безопасности МВД Северного Рейна, изданной к ЧМ-2018, чиновникам посоветовали не брать в Россию гаджеты.

«Обращаем внимание, что личные смартфоны и другие электронные устройства могут стать объектом шпионажа. Поэтому рекомендуем не брать их с собой», – сообщает радиостанция Deutsche Welle, передает «Интерфакс».

Представитель регионального МВД Тобиас Дункель заявил, что ранее случались инциденты в России и Турции, когда у путешественников на некоторое время забирали телефоны, а потом возвращали без объяснений. «Впоследствии выяснялось, что данные с них были считаны», – сказал он.

В инструкции также говорится о процедуре оформления паспорта болельщика – Fan ID. «Хотя рекламируется безвизовый въезд в Россию, с помощью Fan ID создана компенсирующая мера. При заявке на паспорт болельщика требуется ввести обширные данные», – отметили в МВД Северного Рейна.

В МВД Германии заявили, что на федеральном уровне для работников ведомства не издавалось предостережений о возможном шпионаже во время ЧМ-2018. «МВД независимо от подобных крупных мероприятий обращает внимание своих сотрудников на риски, связанные с поездками за рубеж с мобильными приборами. В данный момент у министерства нет данных о том, что посетители футбольного ЧМ в России будет подвержены повышенному риску стать объектами шпионажа», – пояснили в ведомстве.

В свою очередь, директор Национального контрразведывательного центра США Уильям Эванина также порекомендовал американским болельщикам не брать мобильные телефоны и другие гаджеты в Россию на ЧМ-2018, сообщает Reuters.

«Если вы можете обойтись без устройства, не берите его», – сказал Эванина, передает РИА «Новости».

По его словам, в том, что российское правительство или хакеры могут попытаться получить доступ к данным, хранящимся на электронных устройствах, «нет сомнения». Эванина подчеркнул, что в первую очередь смарфтоны не стоит брать правительственным чиновникам и представителям американских корпораций, однако «шпионаж» может затронуть и тех, кто занимает «менее значительное место в обществе».

В контрразведке посоветовали брать в Россию запасные гаджеты, и по возможности чаще вытаскивать из них аккумуляторы.

Также сообщается, что службы безопасности Великобритании обратились к болельщикам и футболистам с аналогичным обращением.

Ранее британский парламент предупредил о якобы возможных кибератак со стороны российских спецслужб на компьютеры и другие девайсы болельщиков, которые приедут на ЧМ-2018 в Россию. Сотрудникам британского парламента, которые намерены посетить в России матчи ЧМ-2018 по футболу, запретили брать с собой рабочие телефоны.