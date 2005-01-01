России нельзя повторять ошибку СССР 1980-х и США 1990-х

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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Почему «уничтоженные боевики ИГИЛ» продолжают убивать российских военных

Сирийские артиллеристы отбивали атаки боевиков. Огнем батареи управляли российские советникиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Минобороны РФ подтвердило гибель четырех российских военных в ходе ночной атаки ИГИЛ на артиллерийскую батарею в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Игиловцы получают поддержку из «окончательно очищенного» от них Ирака, и россияне не первый раз оказываются под ударом именно в Дейр-эз-Зоре. Но атакуют их не только исламисты. Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Российским подлодкам мешают действовать в Средиземном море

Российская «Варшавянка» проходит Босфор – и это не такая обыденная операция, как можно подуматьФото: Murad Sezer/Reuters
Сразу шесть подводных лодок поставлено за последние годы на Черноморский флот. Их боевая служба в Средиземном море в связи с операцией в Сирии приобретает особое значение. Однако мало кто помнит, что способность России распоряжаться этими лодками весьма ограниченна. А две из них в итоге даже никогда не были в Черном море. Как такое произошло и что с этим можно сделать? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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России нельзя повторять ошибку СССР 1980-х и США 1990-х

Эдуард Биров, журналист
В «суперуказе» президента России упомянута необходимость укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России. Именно эта тема должна быть ключевой и сквозной для всех других задач Подробности...

Убивал ли Иван Грозный своего сына, как показано на картине Репина

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          Эдуард Биров

          России нельзя повторять ошибку СССР 1980-х и США 1990-х

          Эдуард Биров
          журналист
          		 28 мая 2018, 21:03

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          Владимир Путин в новом майском указе поставил перед правительством такие цели, что если их удастся достичь хотя бы процентов на 80%, к 2025 году они кардинально изменят страну – сделают Россию одной из самых комфортных для проживания территорий.

          Посудите сами. Жильё должно стать доступным для большинства граждан за счёт рекордного строительства до 120 млн кв. м в год и снижения ипотеки до 8-7%, а заначит, каждый год не менее 5 млн семьям предстоит улучшение жилищных условий.

          Более половины региональных дорог и три четверти городских должны теперь соответствовать качественным нормативам, что приведет к снижению смертности в ДТП в 3,5 раза.

          Пространства России прошьют новые транспортные магистрали – высокоскоростные железнодорожные пути между мегаполисами, автотрассы по маршруту «Европа-Западный Китай»; ожидается реконструкция региональных аэропортов (каждый второй авиарейс между городами отныне будет производиться напрямую), в плапнах и увеличение (в полтора раза!) мощности Транссиба, а Северного морского пути до 80 млн т в год.

          Российским городам благодаря масштабной программе благоустройства предстоит обновление: запланировано строительство новых кинотеатров и театров юного зрителя, свыше 500 виртуальных концертных залов, не менее 15 научно-образовательных центров мирового класса. В малых городах и сёлах восстановят фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, в поликлиниках ликвидируют кадровый дефицит, начнётся масштабное строительство онкологических больниц, сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение телемедицины.

          Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

          В результате ожидается снижение смертности и увеличение продолжительности жизни до 78 лет (что, конечно, повлечёт и увеличение пенсионного возраста).

          Прибавьте сюда рост производительности труда на тысячах предприятиях, обновление более половины приборной базы научных организаций, создание крупных несырьевых компаний в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг, конкурентоспособных на мировом рынке, тотальную цифровизацию на основе отечественного программного обеспечения, ликвидацию несанкционированных свалок и очистку бассейнов крупных рек, а также 25 млн малых и средних предпринимателей, получающих дешёвые кредиты – и вы получите идеальный образ России будущего, исходя из майского указа.

          Всё это должно обеспечить экономический рост выше мировых и вывести экономику России на 5-е место в мире, опередив Германию.

          Давайте проведём мысленный эксперимент и допустим, что правительство исполнило майский указ-2018 даже не на 100, а на 120%, что честные чиновники с идеальной эффективностью вложили в инфраструктуру страны не только 25 трлн рублей, но также и дополнительные триллионы от дорогой нефти. Представим себе эту Россию, которая комфортнее, современнее и развитее, чем Германия.

          Во всех городах, даже самых отдалённых, люди на новых отечественных авто разъезжают по свежеасфальтированным дорогам без ям и гуляют по аккуратным тротуарам из собянинской плитки. Вместо полуразрушенных дворов – современные дворовые комплексы с доступными парковками и новыми детскими площадками. На набережных и центральных улицах в уютных кафе толпы местных жителей и туристов поглощают отечественные деликатесы, названия которых стали узнаваемы на мировом рынке.

          Молодые семьи с детьми массово переезжают в новые качественные дома и на семейных машинах благодаря высокоскоростным автобанам путешествуют по России – внутренний туризм бьёт рекорды.

          В каждом селе – общедоступный WiFi и небольшие IT-центры на родном софте, а в малых городах построены кинозалы и театры, инновационные парки и культурные центры. 70-летние граждане, которых с трудом можно назвать старыми, не дрожат при покупке молока за каждую копейку, а проводят досуг в своё удовольствие и разнообразно.

          Научные кластеры каждую неделю выдают сенсационные результаты, а эффективные бизнесмены быстро реализуют их в качественную продукцию.

          Онкология если не побеждена, то загнана в угол, как некогда туберкулез. Стадионы и спортивные площадки на каждом углу, а цифровые услуги позволяют решить любую проблему в считанные минуты…

          Если вам покажется, что я утрирую – это не так: кое-что из перечисленного уже реализовано в России, а многое действительно по силам сделать ещё лучше, если приложить максимальные усилия и честно работать. Построить не рай на земле, но качественно обустроить наше Отечество с точки зрения материального обеспечения вполне возможно.

          Только есть ли уверенность, что социально-экономическое благополучие способно сделать человека и народ по-настоящему счастливым, сделать государство великим, совершить прорыв в развитии?

          Чтобы найти ответ, нет необходимости теоретизировать или искать примеры в давней истории. Перед нами, как минимум, два недавних примера обществ, сделавших ставку на развитое материальное благополучие – это СССР 1970-х и США 1990-х. Методы их были противоположными и противостоящими друг другу, но суть заключалась в том, что государством была поставлена цель сделать жизнь граждан максимально удобной, обеспеченной и социально качественной.

          Можно сочинять какие угодно небылицы, но СССР в период пика своего социально-экономического развития – в конце 1975 и начале 1980 – предоставлял гражданам уникальный для человеческой цивилизации уровень благ.

          Да, у людей на руках было мало наличных денег и не было сверхбогатых, которые могли бы покупать яхты и самолеты, но каждый гражданин гарантированно имел целый комплекс благ (их называли бесплатными, но на самом деле это была такая форма безналичного взаимодействия государства и гражданина) – отдельное жильё, перспективную работу, медицинское обслуживание, среднее и высшее образование, социальные пособия, достойную пенсию, отдых на морских и не только курортах, отечественную продукцию в достаточном количестве среднего качества, высочайший уровень общественной безопасности и жизненная перспектива на долгие годы.

          Всё это было обеспечено высочайшим уровнем промпроизводства, науки, образования, медицинской системы, мощной армией и органами безопасности. Собственно, в СССР тех лет было всё, что нужно для материального благополучия – стандартный набор.

          Но вскоре советскому гражданину – смотрите-ка! – оказалось мало этого «скудного» благополучия. Ему захотелось, чтобы было больше, сытнее и ярче, чтобы каждому по «дольче вита».

          Да, сказались и недостатки советской системы (тот же некачественный ширпотреб, перекосы в производстве и регулировании частной собственности), ошибки стареющего Брежнева и предательство Горбачева, но это не отменяет того, что многие граждане СССР не ценили своё материальное благополучие, не дорожили им и легко обменяли его на яркую витрину Запада.

          Воспользовавшись доверчивостью врага и коллапсом СССР, уже Запад стал осуществлять мечту построения социально-экономического рая – в 1980-90-е годы США достигли пика потребительского благополучия.

          Благодаря дешёвым, а потом и вовсе даровым кредитам миллионы американцев обзавелись большими домами, пересели на личные авто и стали тоннами поглощать товары, дёшево продающиеся в огромных моллах.

          Всё росло как на дрожжах – небоскрёбные мегаполисы, автобаны, торгово-развлекательные центры, автопарки, гольф-клубы, продажи всего и вся. И в то же время – потоки мигрантов, наркотраффик, преступность, порно-индустрия, разнообразные и всё более дикие извращения, психические болезни, страхи и закупки антидепрессантов…

          Оказалось, что сытые дети из обеспеченных семей, имея в шаговой доступности театр, стадион, прекрасную библиотеку и ночной клуб с дорожками кокаина, выбирают чаще всего последнее. Вдруг выяснилось, что потреблять приятнее не научное знание и красоту, а дерьмо. И что огромное количество огнестрела не спасает от очередного сошедшего с ума от потребительского рая.

          А главное – вот неожиданность! – развитая экономика несмотря на обилие дешёвой рабсилы в виде мигрантов начала «утекать» в развивающиеся страны, компании стали переносить туда производство и логистические центры. И как результат, в 2000-х в США наступила деградация инфраструктуры в результате недофинансирования: американцы вдруг обнаружили, что у них не самые лучшие дороги, школы, несправедливая система здравоохранения, изношенные магистрали и городская инфраструктура.

          Трамп умело воспользовался назревшим недовольством американцев разрушением их потребительского рая и сейчас пытается вернуть его, обещая триллионные вложения.

          Однако корень проблемы не в недостатке финансирования, ровно наоборот: именно голый тотальный материализм, понимание развития исключительно как социально-экономического, выраженного в долларах и процентах, несёт в себе разрушительный заряд, так как является ошибочно однобоким. Даже в случае выдающихся успехов в построении материального благополучия (хотя надо понимать, что достичь его для всех в равной степени чрезвычайно трудно), без нравственного развития и духовного подъёма приведут только к коллапсу.

          Человек живёт не только и не столько тем, что он ест, во что одевается, в чём живёт и на чём ездит. Это важно, но недостаточно для полноценного развития, а в случае его доминирования даже пагубно. В человеке и обществе всегда заложены нравственные и духовные потребности, цели, которые не достигаются количеством потреблённых товаров и даже построенных школ, научных центров и церквей.

          Главное в человеке – вера в высокие идеалы, заповеди: если он верит в их достижение и следует им, он способен свернуть горы, в том числе и в обустройстве страны, в науке, производстве. Если он настроен исключительно на достаток и прибыль, он обречён на бессмысленное получение прибыли и в конечном счёте на деградацию. То же самое и народ в целом, страна.

          России нельзя повторять ошибки материалистов XX века, которые видели прогресс только в материальном достатке, XXI век должен стать, напротив, эпохой переосмысления развития как нравственного совершенствования общества. А для этого надо ставить цели не в процентах и валюте, а в «человеках» и ценностях.

          Именно стремление достичь нравственные идеалы, духовное строительство, способно обеспечить улучшение жизни общества, совершить настоящий прорыв и построить – нет, не рай на земле, но качественно новое государство, где во главу угла будет поставлена нравственность и справедливость.

          К слову, в «суперуказе» президента России упомянута такая цель: необходимость укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России.

          Именно эта тема должна быть ключевой и сквозной для всех других задач – как в образовании, культуре и науке, так и в строительстве дорог и благоустройстве городов.

          Приведу простые примеры: университетское образование, голые знания без осознания ценности созданного Творцом мира нередко порождают примитивный нигилизм и выводят студентов на протестные митинги; научные изобретения без нравственного их осмысления способны привести к Хиросиме и Нагасаки; строительство жилья исключительно ради квадратных метров превращают городские районы в гетто, и т.д.

          Даже самые благие начинания вне ценностной системы координат приведут к ошибкам и искажениям, которые в конечном счёте приведут к обратному результату, даже если первоначальный эффект будет положительным.

          Российскому руководству при исполнении майского указа необходимо осмыслить его с точки зрения тех самых духовно-нравственных и культурных ценностей народов России и только тогда приступать к конкретным действиям.

          Иначе, даже в случае идеальной реализации и построении материально благополучной России, мы получим парадоксальную картину: красивые и обустроенные города заполонят недовольные граждане, которые будут тем больше ныть, чем комфортней окажется их жизнь.

          Они не станут дорожить достигнутым, поскольку и не поймут его значения, и не примут участия в его создании. Им всегда будет казаться мало уже существующего благополучия, и они всегда будут готовы сами его разрушить или продать.

          Таким образом, благие намерения обернутся комфортабельным адом, где все против всех, и каждый провозгласит себя пупом земли.

          Напротив, в случае доминирования общедуховного развития над материальным мы сможем создать страну будущего – нравственное государство, в котором земное пространство будет прошито транспортными маршрутами, а пространство духовное – общенациональными ценностями.


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