В эпическом диспуте столкнулись две части российской элиты

Олег Дерипаска номинально перестал владеть контрольным пакетом «Русала», снизив по требованию США долю в En+ ниже 50% и покинув совет директоров компании, контролирующей «Русал».

Тем, кто спешит порадоваться краху «кремлёвского олигарха», следует иметь в виду два момента.

Во-первых, не факт, что номинальное решение обозначает фактическую потерю Дерипаской контроля над компанией, во-вторых, надо понимать, что на самом деле речь не о проблеме отдельного миллиардера (это было бы слишком просто), на кону – почти вся алюминиевая отрасль России и судьба более 50 тысяч работников «Русала», большинство которых живут в моногородах.

Радуясь падению капитализации «Русала» и сокращению сбыта алюминия в результате санкций, радуются возможной потере работы тысяч рабочих у станка.

Те, кто продолжает жить категориями ельцинского времени и считать владельцев крупного бизнеса олигархами, реально руководящими экономикой страны, сильно ошибаются.

Да, российские капиталисты владеют огромными активами и извлекают из них наибольшую прибыль, но только при жёстком, хоть и негласном условии, что они действуют согласно государственным интересам (тот же «Русал» в последние годы активно завоевывал рынки и модернизировал производство).

Если угодно, это была своего рода квазинационализация. Однако теперь её недостаточно, возникает необходимость настоящей национализации, а точнее – возвращения российских капиталов под российскую юрисдикцию.

Но именно этому и пытаются помешать США. Новая волна санкций против российских компаний (не только «Русала») призвана шантажировать угрозой, как объясняла ранее газета «ВЗГЛЯД», их рейдерского захвата американцами. Но это не самоцель.

Истинная цель глобальнее: принудить Москву признать превалирование американской («международной») юрисдикции над российской. Мол, признайте наши правила игры на своей территории – и продолжите торговать на мировом рынке, нет – вас выкинут оттуда.

Именно в ответ на эту угрозу спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за исполнение санкций США на территории России, чтобы пресечь намерения связанных с Западом предприятий на российской территории действовать по законам США.

В той же логике находится законопроект о контрсанкциях, в котором Москва перечисляет все возможные меры по отказу от любых юридических обязательств перед западными компаниями.

Вот почему потенциальная возможность «присвоить», к примеру, активы «Макдоналдса» на российской территории – это не самодурство, а вынужденный ответ на требование США подчиниться их воле.

На примере «Русала» Москва вырабатывает тактику по противодействию таким попыткам, поскольку понятно, что Вашингтон распространит вскоре такие санкции на другие экспортноориентированные компании: «Норникель», «Евраз», НЛМК и другие.

Высока вероятность того, что Кремль выберет вариант с национализацией корпораций в том или ином в виде.

Так, журнал «Форбс» с нескрываемым огорчением пишет, что «национализация компании выглядит практически неизбежной» и концерн может превратиться «в госкорпорацию, а то и вовсе в старый добрый Главк алюминиевой промышленности».

Впрочем, форма национализации может быть другой, чтобы сохранить видимость «рыночного вида» компании – тот же «Форбс» замечает, что независимыми управляющими вместо Дерипаски могут оказаться «незаметные люди из профильного отдела ФСБ». Дело не в форме, а в содержании.

На эту тему

А оно заключается в попытке США установить свою юрисдикцию на российской территории, чему сопротивляется Москва, пытаясь найти способ сохранить контроль над активами и не быть вытесненной с глобального рынка, который пока что играет по американским правилам.

То же самое происходит и в модной ныне цифровой экономике, в частности вокруг блокировки мессенджера «Телеграм» Роскомнадзором.

Расхожее в соцсетях мнение, будто бы самодурству чиновников-держиморд противостоит гений-одиночка Дуров, столь же верно отражает действительность, как кривые зеркала в известном аттракционе.

Общеизвестно, что «Телеграм» для обхода блокировки пользуется услугами подсетей американских IT-корпораций Google и Аmazon, которые тем самым – опять же – действуют вопреки российской юрисдикции.

Невозможно представить себе обратное – скажем, чтобы «Фейсбук» демонстративно не исполнял бы требования американского законодательства, используя возможности подсетей условного «Яндекса». Сколько часов Цукербергер оставался бы на свободе, а «Фейсбук» в общем доступе?

Скажут, что Россия не обладает возможностями США и даже Китая и не надо пыжиться с каким-то там суверенитетом: мол, давайте успокоимся и будем играть по «международным» правилам.

Примерно в таком духе высказался глава «Роснано» Анатолий Чубайс в эпическом диспуте с гендиректором InfoWatch Натальей Касперской на Петербургском цифровом форуме.

Этот диспут необходимо посмотреть целиком, поскольку в нем столкнулись две полярные точки зрения российской элиты не просто на цифровизацию, но на развитие страны.

Более того, столкнулись две части элиты: представители старой ельцинской гвардии, требующей остаться в обойме «прогрессивного человечества», чтобы не загнить в своих границах, и нарождающейся группы ответственных созидателей, критично относящихся к политике Запада и выступающих за самостоятельное развитие России.

В короткой дискуссии произнесено много откровенного, в частности, о гении маркетинга Илоне Маске и надутом «пузыре» его «Теслы», об опасности огульной цифровизации, но я приведу только по одной фразе Чубайса и Касперской относительно принципиального вопроса суверенитета, чтобы понять ту развилку, на которой находится наша страна.

Наталья Касперская: «Любая современная технология имеет удалённое управление. Это значит, что если мы садимся на какой-нибудь «Фейсбук» или сажаем наше государственное управление на какую-нибудь иностранную систему, то нам в один момент её могут выключить. Поэтому путь китайцев – он в этом смысле абсолютно правильный. А особенно учитывая политическую ситуацию, в которой оказывается наша страна сейчас, когда на нас со всех сторон идёт мощнейшая информационная атака... И мы что, в этих условиях будем делать вид, что мир такой прозрачный? Что мир – это партнёрство? Это даже как-то смешно и странно!»

Анатолий Чубайс: «Нужно не метаться от одной модели к другой, а нужно построить собственную модель. Она не может быть в России полным повторением модели Польши, Чехии или даже Франции... Но в то же время совершенно ясно, что немыслимо пытаться замкнуться в собственных границах, отрезать себя от всего, включая «Телеграм», и гордо продолжать загнивать в этих условиях. Это тупик, друзья. Это тупик! Не дай бог нам в эту сторону развернуться! Мы, конечно же, не можем взять и просто повторить китайский путь, потому что нам нравится, как в Китае получилось. Он не получится у нас. Не получится!»

Необходимо заметить, что Касперская вовсе не предлагала замкнуться в государственных границах, поэтому аргумент Чубайса, что нашего объёма рынка не хватит для повторения китайского пути, неуместен и бьёт в пустоту.

Наоборот, она предложила активно сотрудничать с Китаем и Индией, поскольку у нас взаимодополняющие компетенции, но сформировать суверенный продукт, не зацикливаясь на приобретении западного софта. Ведь намёк на «Телеграм», которым пользуются многие чиновники, был совершенно прозрачен.

Также обращает внимание настойчивое повторение Анатолием Борисовичем фразы «Не получится!», диссонирующей с должностью главного по нанотехнологиям, где как раз рефреном должно идти «Получится! Невозможное возможно!».

С другой стороны, призыв Чубайса к выработке собственной модели развития информационных технологий без впадения в крайности нельзя не признать разумным, однако сам-то Анатолий Борисович как раз отметился радикальными решениями при продвижении западного капитализма.

Такого радикального либерализма, как чубайсовский, не знала ни одна страна Запада.

Из этого диалога хорошо видно, между чем предстоит сделать выбор Кремлю накануне формирования нового правительства.

Только ступи Россия на путь соглашательства с гегемоном – и сразу «Русал» окажется американской компанией, «Телеграм» продолжит работать вне закона, Роскомнадзор выплатит штраф компании Google и всем потерпевшим ущерб блогерам, а WADA потребует отмены чемпионата мира даже при отсутствии показаний Родченкова.

Альтернативой этому является только продолжение линии на национализацию (в широком смысле) всех сфер жизнедеятельности, чтобы в российском государстве действовали исключительно российские законы.

Компромисс если и возможен, то только на непродолжительный срок. А судя по заявлению минфина США, который не гарантирует «Русалу» снятие санкций после решения Дерипаски, Вашингтон и вовсе на него не настроен.

Тем лучше для отечественной промышленности.