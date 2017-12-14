Как США могут нейтрализовать право России на вето в ООН

Уже на следующий день после ударов «коалиции» ее участники внесли в СБ ООН проект новой резолюции по Сирии. Ранее Россия распространила проект резолюции с осуждением агрессии США и их союзников. Резолюция предсказуемо не была принята. Новую американскую резолюцию ждала та же участь. А ранее в Совбезе никак не могли договориться по поводу создания нового механизма расследования предполагаемых химатак.

Это далеко не первый случай. Резолюции США и России по Сирии взаимно ветируются сторонами регулярно. То же происходит с резолюциями по Украине, выдвигаемыми США. Логично же, что ни Россия, ни США никогда не проголосуют за документ, осуждающий их за «агрессию».

Так что это значит? Механизмы ООН не работают? Вся проблема в пресловутом праве вето? Наверное, он не очень отвечает принципам демократического централизма, согласно которому, решение должно приниматься большинством.

Действительно, положение, при котором одна страна может заблокировать солидарное решение всего мирового сообщества, может показаться не совсем справедливым. Однако именно право вето не раз спасало от агрессии этого самого «мирового сообщества» отдельные страны, которые не желали жить по навязываемым им правилам.

Стоит отметить, что «мировое сообщество» (самовольно присвоившие это звание США и группа их союзников) большинством никак не является ни по территории, ни по населению, ни по обладанию ресурсами. Зато оно является собранием наиболее сильных экономик мира (ставших такими благодаря многовековой колониальной эксплуатации и двум мировым войнам), которые привыкли решать за всех.

До недавнего времени эта привычка ограничивалась двуполярным миром.

В мире давно нет двух полюсов, но такое ощущение, что ничего не изменилось: наша планета вновь разделена на Восток и Запад, между которыми идет противостояние.

И если с Китаем Америка пока воюет только экономически, то с Россией идет и экономическая (нарушающая Западом же писанные нормы международной торговли), и политическая конфронтация. Причем одновременно на множестве фронтов: от дипломатических войн – до спорта. Это и есть то, что сейчас можно называть гибридной войной.

Последний эпизод этой войны можно смело назвать химическим. Абсурдные обвинения в отравлении Скрипалей и атаке в Думе внедряют в головы многих западных обывателей несуразную мысль о том, что Россия готова применять химическое оружие в XXI веке в Европе.

И не зря британцы якобы перехватили некие переговоры русских, свидетельствующие о том, что вещество, которым отравили Скрипалей, было доставлено из Сирии. Получается прямая связка.

Понимаете, к чему я клоню?

Недавно президент Украины в интервью заявил, что Россию надо лишить права вето.

Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Понятно, что Порошенко никто всерьез не воспринимает. Тем более что говорит он полный абсурд: как можно лишить права вето постоянного члена Совбеза? Для этого надо переписывать Устав ООН, а это невозможно без согласия всех его членов.

Но ведь на Западе именно об этом мечтают. Если и не лишить одну Россию права вето, то вообще убрать этот мешающий механизм.

Лично мне во всех последних событиях видится четкая последовательность действий, направленных на то, чтобы придать нашей стране образ неадекватного игрока, поощряющего терроризм и агрессивные методы ведения войны.

Напомню, еще год назад стало известно, что администрация США готовит указы, предусматривающие прекращение финансирования всех подразделений ООН и других международных организаций, если они поддерживают программы отмены или обхода санкций против Ирана и КНДР, а также «находятся под контролем или под влиянием любого государства, «спонсирующего терроризм», обвиняемого в преследовании меньшинств или любом другом систематическом нарушении прав человека.

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Последние определения вполне можно «навесить» России: у нас ведь не первый год права геев ущемляют, дискриминируют крымских татар в «аннексированном» Крыму, теперь вот Россия поддерживает травящего свой народ газами «террориста» и сама недалеко ушла – использует боевые отравляющие вещества в Европе, по сути, «террористические методы».

Достаточно ли этого для того, чтобы поставить вопрос об изменении Устава ООН в плане лишения России права вето? Пока вряд ли. Но линия очерчена.

Напомню, что в прошлом веке в мире была другая международная организация – Лига Наций. В декабре 1939 года СССР был исключен из нее в связи с «агрессией против Финляндии».

Согласно Уставу ООН, вопрос о приостановке осуществления ряда прав и привилегий, а также об исключении страны может быть решен только по рекомендации Совбеза. Понятно, что против России это неприменимо. Но ведь когда писали Устав, представить не могли, что какая-либо страна – постоянный член СБ может быть объявлена «агрессором».

Возвращаясь к истории, напомню, что за шесть лет до исключения СССР из Лиги Наций вышла Германия, не желая выполнять требования тогдашнего коллективного Запада о разоружении. Это фактически развязало Германии руки для выполнения в последующие годы действий, за которые ее бы из Лиги Наций выдворили и так.

Это я к тому, что, если у США не получится исключить Россию из ООН или лишить права вето, почему бы ей самой не выйти из ООН?

В прошлом же году американские СМИ писали о законопроекте под громким названием «Акт восстановления американского суверенитета». Его текст предусматривает возможность отмены закона об участии в ООН от 1945 года, что допускало не только прекращение финансирования любых проектов ООН, но и выход страны из организации, закрытие миссии США и снятие дипломатической неприкосновенности с представителей организации (таким образом, огромное количество дипломатов может просто оказаться в заложниках у США, на территории которых расположена штаб-квартира ООН, заседают Совбез и Генассамблея).

Это, конечно, радикальный вариант, но уверен, что следом за США в этом случае ООН немедленно покинет приличное количество их сателлитов.

Напомню, Лига Наций в итоге оказалась неспособной остановить надвигающуюся Вторую мировую войну, а ООН создавалась именно для того, чтобы предотвратить третью.

Сегодня мы живем в мире, когда эта самая третья мировая перестает быть фантастикой, и, судя по всему, ООН в нынешнем виде уже не способна ее предотвратить.

На прошлой неделе только ленивый не писал о том, что удары по Сирии могут привести к столкновению России и США. После ничего не значащих, по сути, ударов многие написали, что апокалипсис отменяется.

Что-то мне подсказывает, что эти люди не видят или не хотят видеть разницы между глаголами «отменяться» и «откладываться».