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29 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 13:58  |  vz.ru
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Новый год уготовил разное будущее для нефти и рубля Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/
Global Look Press
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Между «крымским забором» и «стеной Яценюка» есть большие отличия

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Какие выводы необходимо сделать из главного провала ГРУ в 2018 году

Российская военная разведка оказалась в 2018 году в центре сразу нескольких скандаловФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Одна из самых тайных и загадочных организаций России – Главное разведуправление Минобороны – весь уходящий год была предметом самого пристального внимания. Многие считают, что 2018-й стал одним из самых неудачных за всю историю российской военной разведки. Так ли это на самом деле и какие реформы требуются ГРУ сегодня? Подробности...
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Зачем германской армии понадобились иностранцы

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Что общего у Трампа со Штирлицем

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          Геворг Мирзаян

          Что общего у Трампа со Штирлицем

          Геворг Мирзаян
          доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
          		 29 декабря 2018, 12:52

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          Дональд Трамп много сделал для защиты российских внешнеполитических интересов в 2018 году. Слишком много для президента США.

          Вот уже больше года комиссия Роберта Мюллера роет носом землю, пытаясь найти связи Трампа с Россией. Опрошено множество лиц, исписаны тысячи страниц материалов, потрачены миллионы долларов – а результата пока нет. Неправильным путем идет герр Мюллер! Ему всего-то и нужно было посмотреть на результаты внешнеполитической деятельности Дональда Трампа, и тогда он быстро бы разглядел в американском президенте современного Штирлица.

          На первый взгляд, казалось бы, Трамп вел себя агрессивно по отношению к России. Новые санкции, сорванные саммиты, выход из Договора о ракетах малой и средней дальности, увеличенный оборонный бюджет – все это сложно назвать пророссийскими шагами. Однако если посмотреть не на тактические шаги, а на стратегические решения (которые будут «играть» в 2019 году, а, возможно, и в будущем), то картина совершенно иная. Большая часть из действий «Юстаса» (позывной Штирлица) работает в пользу «Алекса» (позывной Разведцентра), то есть России.

          Трамп развернул Иран к Москве

          Возьмем для начала одно из самых громких внешнеполитических решений Дональда Трампа – разрыв американо-иранской ядерной сделки. Фактически американский президент отказался от поиска какого-то модус вивенди с аятоллами и взял курс на полноценное противостояние по всем фронтам (кроме прямой американо-иранской войны).

          Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/Reuters

          Казалось бы, для России такой поворот более чем невыгоден. Трамп своими руками разрушил образец договорного решения вопроса нераспространения, и теперь остальные пороговые страны (близкие к созданию ядерного оружия) сто раз подумают, прежде чем соглашаться на ядерные компромиссы с Западом. Однако, с другой стороны, американо-иранское обострение создает для Москвы целый ряд возможностей.

          Среди них потенциальный рост цен на нефть, возможности России играть роль посредника в решении противоречий между Ираном с одной стороны и США, Израилем, а также арабскими монархиями – с другой. Но главное – действия Трампа не просто отправляют, а загоняют Иран назад в российский угол.

          Нужно понимать, что российско-иранские отношения построены на общих политических интересах, большинство из которых все-таки имеет тактический характер. Начатый Обамой курс мог бы привести к тому, что Иран наладил бы политико-экономические отношения с западными странами и ценность России в его глазах резко бы упала. Собственно, она уже находилась в предштопорном состоянии – после открытия европейских рынков Тегеран стал заключать с ними многомиллиардные контракты, забывая об интересах российских производителей. Сейчас же под влиянием американских санкций европейцы с иранских рынков уходят, и Тегеран вынужден искать экономических партнеров в тех странах, которые имеют возможности и политическую волю для обхода введенных американцами ограничений. Пусть пока в форме различных меморандумов, но (с учетом готовности Трампа продолжать антиииранскую политику) у Тегерана может не остаться альтернативы превращению этих меморандумов в контракты. И это уже не говоря о том, чтобы с удвоенным уважением относиться к интересам Москвы и не портить с ней отношения – например, более активной политикой в Сирии или на Каспии.

          Европа: до свидания и добро пожаловать

          Если же говорить о европейцах, то и тут политика американского президента проходит в соответствии с четкими указаниями Центра. Долгие годы Москва мечтала если уж не о разрыве, то, по крайней мере, о серьезном расколе в трансатлантических отношениях. В Кремле понимали, что ЕС куда более склонна к сотрудничеству и поиску компромиссов с Россией – соседом и важным торговым партнером – чем Соединенные Штаты, которые и саботировали российско-европейские отношения. Различные предложения Москвы по выстраиванию сепаратных контактов (например, о создании пространства безопасности от Лиссабона до Владивостока) успеха не приносили.

          Но вот пришел Трамп, который заявил о курсе на протекционизм и выбил из американо-европейских отношений политес. То есть если раньше Европа была в подчинении у США, но американские президенты обращались со своими слугами на публике уважительно и с улыбкой, то сейчас Трамп не стесняется демонстрировать Европе ее настоящее место. Идет на дипломатические конфликты, полностью игнорирует интересы (например, в том же иранском кейсе), а также угрожает введением санкций. То есть относится к ним так, как США относились ранее к странам третьего мира. Естественно, Европе этот подход не нравится, и Европа открыто бунтует.

          Да, пока бунт идет лишь на словах, и бросить Трампу перчатку (например, в виде публичного отказа соблюдать иранские санкции в отношении Ирана) никто из европейских лидеров не решается. Да, этот бунт пока не привел к тому, что Брюссель в поисках новых партнеров и точек опор увидел российское бревно в своем глазу и взял курс на нормализацию отношений с Москвой. Но дайте время! Юстас запустил процесс, и уже за это достоин Звезды Героя.

          Трамп оставил Кима в покое

          Приятны и его действия на Корейском полуострове. Напомним, что после месяцев боданий и угроз (связанных с тем, что Ким Чен Ын получил ракету, доносящую его боеголовки до континентальной территории США, и тем самым изменил баланс в американо-северокорейских отношениях) стороны провели Сингапурский саммит и вышли на компромиссное решение. Согласно ему, Северная Корея не проводит новые ракетные испытания и вообще ведет себя тихо, в ответ на что американцы тоже уходят в тень. Не снимают санкции, но в то же время не мешают развитию отношений между КНДР и соседними государствами. Таким образом, Вашингтон выбрал в отношении Ким Чен Ына единственно правильное решение – оставить его в покое и не мешать заниматься эволюцией северокорейского режима.

          У этого решения много бенефициаров, и один из них – Москва. Не только потому, что Трамп снизил риск ядерной войны на Корейском полуострове (из-за которой Россия рисковала получить на Дальнем Востоке ядерное заражение и миллионы беженцев), но еще и потому, что предоставил Москве новые экономические возможности.

          В Кремле надеются, что сближение между Севером и Югом приведет и к реализации трехсторонних (с участием Москвы) инфраструктурных проектов. Например, к созданию железнодорожного коридора от южнокорейских портов через КНДР и российский Транссиб в Европу. При условии модернизации железнодорожных путей (причем не только в КНДР, но и России) данный коридор может приносить Москве очень, очень неплохие деньги за транзит грузов.

          Еще одним инфраструктурным проектом может стать строительство газопровода из России через КНДР в Южную Корею. Благодаря этому Россия получит новых клиентов (не только Южную Корею – через ее порты газ может отправляться в другие азиатские страны), а также снизит свою зависимость от Китая в плане экспорта «голубого топлива». Что, естественно, резко повысит влияние и возможности Москвы на Дальнем Востоке.

          Киев – привет!

          Отдельного «спасибо» Трамп заслуживает и за его действия в отношении Украины и режима Петра Порошенко. Да, при нем Вашингтон не сдал Киев Москве. Американцы регулярно принимают новые санкции в отношении России (в том числе и за Украину), а также продолжают морально поддерживать украинские власти. Намек на то, что Трамп признает Крым российским (сделанный им в ходе предвыборной кампании), тоже остался лишь намеком.

          Однако, с другой стороны, при Трампе США стали куда меньше поддерживать киевский режим. Американский президент не простил Петру Порошенко его участие в выборах США на стороне Хиллари (когда украинские элиты слили демократам компромат на начальника штаба Трампа Пола Манафорта, в свое время работавшего на Януковича) и не стесняется демонстрировать украинскому коллеге свое к нему отношение.

          Долгое время Дональд Трамп вообще не хотел встречаться с Петром Алексеевичем, и лишь когда игнор стал уже совсем неприличным, соизволил согласиться. Однако с тех пор любая встреча между украинскими топами и Трампом превращается в протокольное унижение, будь то фотосессия или официальные сообщения по итогам мероприятия.

          Американский президент всячески демонстрирует Украине ее место в его табели о рангах, и место это, мягко говоря, в числе самых непочетных. Вспоминает хозяин Белого дома об украинском кейсе лишь тогда, когда ему нужно им что-то прикрыть (например, неготовность встречаться с Путиным в Буэнос-Айресе из-за заявлений его бывшего адвоката Майкла Коэна, которого прижали американские следователи за мошенничество). 

          По сути, Трамп воспринимает Украину как свой пассив и давно бы продал ее Путину за достойную компенсацию (например, на ближневосточном фронте), если бы не три «но». Во-первых, ему мешает Конгресс, который устроил против Трампа крестовый поход. И в этом крестовом походе «связи Трампа с Россией» являются основным оружием, мешающим американскому президенту идти на публичные компромиссы с Путиным. Во-вторых, ему мешают другие центры силы в США (разведка, часть конгрессменов), которые нацелены на продолжение конфликта с Россией, и в этом конфликте Украина является одним из основных их орудий.

          Наконец, сама Москва пока не готова платить за Украину ту цену, которую хочет Трамп. Понимая, что при таком подходе Вашингтона и при той деструктивности, которую демонстрирует Киев, Украина сама упадет под ноги. 

          Сирия – пока!

          Самым же последним – и, наверное, одним из самых важных – подарков Трампа Путину в 2018 году стало заявление о выводе американских войск из Сирии. Да, оно было принято исходя из интересов США. Прагматик Трамп прекрасно понимал, изначальные цели США на сирийском пространстве (свержение Асада, выбивание страны из-под Ирана) более неосуществимы, а американский контингент превратился в заложников. Причем заложников не Ирана, а сирийских боевиков и, в каком-то смысле, Израиля. Любые провокации против них (в том числе и с химическим оружием) могли бы США вынудить начать прямую войну с Ираном. Кроме того, американский контингент на курдской территории очень злил турок, мечтающих разобраться с курдами. В итоге Трамп «продал» вывод войск – почти наверняка туркам в обмен на отказ последних от будирования «дела Хашогги», а также, возможно, иранцам в обмен на минимизацию присутствия последних на территории Сирии.

          При этом – по какому-то странному совпадению – одним из главных бенефициаров американского вывода (если, конечно, он состоится) станет Москва. Так, уход американцев означает резкое снижение шанса прямого военного столкновения между российскими и американскими войсками в Сирии. Кроме того, это исчезновение последнего игрока «на земле», который мог бы изменить военный баланс сил и поставить под вопрос победу Асада. Если раньше боевики могли еще как-то надеяться на то, что американцы придут и порядок наведут, то сейчас они должны совсем скиснуть и, наконец-то, серьезно выбрать между собственной смертью и компромиссом с Дамаском. Наконец, выбрать должны и лишенные американской «крыши» курды, которые теперь оказались под угрозой турецкого вторжения. И, по всей видимости, уже выбрали. По некоторым данным, сирийскую армию «вежливо пригласили» войти в Манбидж и защитить регион от турок – то есть, проще говоря, вернули контроль над регионом Дамаску. А затем вернут и другие контролируемые курдами регионы.

          Таким образом, благодаря Трампу Россия не только гарантировала военную победу в Сирии, но и оказалась на много шагов ближе к куда более важной победе – политической. Ведь, соглашаясь поучаствовать в сирийском политическом урегулировании, Кремль сильно рисковал – провал этого урегулирования поставил бы под вопрос репутацию Москвы как игрока, способного быть эффективным посредником и решать проблемы не только силой оружия, но и силой дипломатии.

          Упорство курдов, неготовность сирийской оппозиции к диалогу (даже той условно «ручной», которая приезжала в Сочи) серьезно осложняли жизнь России – пока не пришел Юстас и не протянул Алексу руку помощи.

          Интересно, какие еще подарки стоит от него ждать в 2019 году?


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