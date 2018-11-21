Трампа стало тяготить «бремя мирового полицейского»

США не могут оставаться мировым полицейским, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Он считает несправедливым, что «бремя целиком лежит» на США. Трамп выступает против того, чтобы американские военные защищали другие страны, если эти государства не хотят платить за оборону.

Трамп подчеркнул, что силы США «разбросаны по всему миру», включая страны, «о которых большинство людей даже не слышало», передает РИА «Новости».

«Смешно, честной слово», – сказал он.

Напомним, Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. Кроме того, США могут сильно сократить численность своего воинского контингента в Афганистане.