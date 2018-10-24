Дедовщина в армии ничто по сравнению с бабовщиной

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2 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 13:03  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Владимир Путин озвучил послание России миру

Владимир Путин уверен в том, что великие цивилизации сумеют сохранить свою самобытностьФото: edu.bmstu.ru
Выступление Владимира Путина на юбилейном заседании Всемирного русского народного собора касалось не только русского, но и как раз «всемирного» – то есть того, какие ценности Россия отстаивает в процессе построения нового миропорядка. По сути, речь идет об идеологии цивилизационного разнообразия, пришедшей на смену коммунистическим идеям, которые продвигала во всем мире наша страна. Подробности...
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Нужен ли России «оборонительный пояс» против Украины и Грузии

Зенитно-ракетные комплексы С-400 в Крыму - часть реального южного оборонительного пояса РоссииФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Весьма нетривиальное заявление сделал высокопоставленный чиновник российского МИДа. В случае вступления Украины и Грузии в НАТО, России, по его словам, придется «выстраивать оборонительный пояс вблизи Сочи». Что означают эти загадочные с чисто военной точки зрения слова и нужен ли действительно подобный пояс России? Подробности...
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Могли ли саудовские «дипломаты-убийцы» добраться до Нью-Йорка

Сообщается, что Тала и Ротана Фареа незадолго до гибели просили убежища в СШАФото: NYPD
Вашингтон, как известно, весьма сдержанно отреагировал на убийство журналиста Хашогджи в Турции, но теперь заполучил и у себя дома похожий скандал. Гибель в США двух девушек – саудовских подданных – тоже напоминает жестокую казнь. В показаниях матери погибших также упоминаются люди из посольства королевства. Может быть, саудовские дипломаты работают ликвидаторами не только в Стамбуле, но и в Нью-Йорке? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Дедовщина в армии ничто по сравнению с бабовщиной

Виктория Федотова, журналист
По поводу изнасилованного дознавателя. Работала я с майором полиции в отставке. Такая не только могла остановить коня на скаку, а отгрызть ему голову, после чего эффективно его заменить. Но нужно было видеть, как она интриговала. Подробности...

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          Дедовщина в армии ничто по сравнению с бабовщиной

          Виктория Федотова
          журналист
          		 2 ноября 2018, 12:28

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          По поводу изнасилованного дознавателя в Уфе. У меня, как у внучки офицера, есть несколько историй.

          Работала я в 2011 году с майором полиции в отставке. Эта мощная женщина курила одновременно две крепкие сигареты, и, уж не знаю, как, попала на должность кадровика в один из КЦ Великого Новгорода.

          Такая не только сама могла остановить коня на скаку, а отгрызть ему голову, если он не так на нее посмотрел, после чего эффективно его заменить.

          Рассказывала она о собачьей службе, о том, как чувствовала себя недочеловеком первые годы в милиции, как ей жалко преступников, потому что они тоже люди.

          Но нужно было видеть, как она интриговала, воровала и подставляла, будучи кадровиком, работая на пару с тогдашним директором – бухгалтерия потом жаловалась.

          Фото: Петр Ковалев/Интерпресс/ТАСС

          Моя соседка по парте год отработала следователем, после чего ушла с нервным срывом и получила кучу проблем из-за поехавшего здоровья. После этого рыжеволосую смеющуюся Зою сменила циничная женщина, которая умеет и делает все, только легкой искристой радости от этого не испытывает.

          Что получает женщина, если несколько лет работает в силовых структурах?

          Железный характер, беспощадность и желание достичь цели несмотря ни на что, попутно подстраховывая себя всеми возможными способами.

          При этом нужно понимать, что высокие звания (это я сейчас уже на армию переключаюсь) в подавляющем случае горят звездами на погонах мужчин. А большинство женщин остаются сержантами, ефрейторами, и редко могут выбиться выше лейтенанта. Во всяком случае это то, что я вижу с детства, и понимаю сейчас из разговоров с родными.

          «Дедовщина в армии ничто по сравнению с бабовщиной», – говорила мне мама сержант запаса, рассказывая о неуставных отношениях между женщинами в армии.

          И о том, как машинистка-секретарь должна себя подстраховывать, просчитывать опасность на несколько ходов вперед и читать по лицам начальников: можно про отпуск заикнуться или лучше по-пластунски отползти и не отсвечивать.

          «Рука болит. Старшему по званию в ресторане ухо выкручивала, когда лез после третьего отказа в танце», – морщась, говорила несколько лет назад крестная, отслужившая 20 лет в ефрейторах, стрелочница.

          На вопрос про мужа отвечала, что тот обидчика убьет или покалечит, а ей потом работать в небольшом коллективе и огребать. И ведь живут так годами, ходят по грани, и улыбаются через силу: не потому что хочешь, а потому что надо. Иначе замучают отчетами, придирками, справками и сверхурочными, будешь работать на успокоительные. А никуда не деться, уже привязана выслугой, служебным жильем, премиями и надеждой на нормальные декретные и пенсию.

          Какая логика таких вот начальников из закрытых сфер (армия, силовики, власть)? Ты не мужчина и не женщина, ты – функция, винтик, который должен эффективно и без сбоев работать в огромном механизме. Твои обязанности строго регламентированы, а объем прав зависит от настроения начальства (отсюда эти специфические шутки «я начальник – ты дурак, ты начальник – я дурак», «как надену портупею, так тупею и тупею»).

          Мы не знаем, первое ли это подобное преступление в Уфе, но я уверена, что дело не замяли и фото девушки-дознавателя (в отличие от подозреваемых) не обнародовано только потому, что у нее папа в высоком чине.

          Хотелось бы, чтобы такое право было у всех женщин, столкнувшихся с домогательствами и жестокостью.


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