Вместе с проукраинскими инфузориями на Самойловой оттопталась и часть россиян

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В деле о «крымских активах» Украина повторяет ошибку ЮКОСа

Арбитры из Гааги предлагают России за небольшую сумму признать, что в Крыму не было никакого народного референдума, а была аннексияФото: Peter Dejong/AP/ТАСС
Вынесено первое в истории решение по поводу активов, потерянных украинскими собственниками после воссоединения Крыма с Россией. Оно предсказуемо оказалось не в пользу России – а значит, стоит ждать целой серии новых подобных исков. И хотя на Украине уже вовсю заявляют о своей громкой победе, реальные перспективы вряд ли сильно обрадуют Киев. Подробности...
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«Нормандский формат без Путина» доказал свою беспомощность

Киев пытается продать Европе новый формат консультаций по ДонбассуФото: Николай Лазаренко/пресс-служба
президента Украины/ТАСС
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон исполнили мечту Петра Порошенко и поговорили с ним о Донбассе без присмотра Владимира Путина. Украинский президент надеялся, что этим ему удастся «надавить на Москву», но дело идет к тому, что давить скоро начнут на самого Порошенко, который ставит перед собой абсолютно недостижимые цели. Подробности...
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Мундиаль привнесет в жизнь россиян ряд жестких ограничений

Ограничения в рамках ЧМ-2018 призваны защитить футбольных фанатов от них самих Фото: Егор Алеев/ТАСС
В рамках проведения чемпионата мира по футболу в России будут серьезно усилены меры безопасности. Например, в 11 городах мундиаля могут ввести «сухой закон» и табу на оборот любого оружия, запретить жарить шашлыки и выходить на митинги. С какими еще ограничениями столкнется страна и ее жители на время ЧМ-2018? Подробности...
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92-летний враг Сороса триумфально вернулся во власть

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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вместе с проукраинскими инфузориями на Самойловой оттопталась и часть россиян

Виктория Федотова, журналист
Включите в себе человеческую позицию. Стоит ли изживший и политизированный музыкальный конкурс нервов тех, кто переживает за Юлю? Нужно ли переживать о том, как воспримут это выступление за рубежом? Подробности...

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          Виктория Федотова
          журналист
          		 11 мая 2018, 23:20

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          Ситуация вокруг «Евровидения» методично ломала нашу Юлю два года.

          Сначала спецслужбы Украины запретили ей въезд на территорию страны из-за того, что девушка пела в «оккупированном» Крыму.

          В 2017 году европейские организаторы конкурса лишь номинально вставали на ее сторону, но по факту ничего не сделали для того, чтобы Самойлова смогла представить Россию на песенном конкурсе наравне с другими. В итоге она готовилась, но не поехала в Киев.

          В этом году попасть в финал тоже не получилось: в Сети и СМИ винят ее хрупкое здоровье, ушные мониторы, волнение, политическую обстановку. Причин может быть миллион, но факт остается фактом. России в финале «Евровидения-2018» не будет.

          Это очень задело пользователей соцсетей, которые пишут в Instagram Самойловой тонны оскорблений. Мол, «ты нас опозорила, ты должна была дома сидеть, раз не готова представлять страну, куда смотрели организаторы, таким как ты – не место на подобных мероприятиях».

          Фото: кадр из видео

          Организаторы конкурса из России встали на сторону Юлии, когда в 2017 году возник вопрос, кого отправлять на «Евровидение».

          Они заявили, что решение остается в силе, ничего не поменяется, и в 2018 году именно она будет представлять Россию на главном песенном конкурсе Европы.

          Как по мне, организаторам было гораздо важнее донести до наших граждан тезис «своих не сдаем», чем пытаться угодить тем, кто наплевал на все правила и объективность.

          Особо достойна внимания реакция отдельной части россиян.

          Если бы в 2017 году победивший в конкурсе португалец Салвадор Собрал упал в обморок в середине песни – хейтеры, оттаптывающиеся сегодня на Самойловой, его пожалели. Бородатая Кончита Вурст у них – красавица, Lordi – бруталы, а Полина Гагарина – старее Бурановских бабушек, да и Билан уже не так высоко прыгает, как раньше.

          При этом они требуют, говорят и пишут о том, что организаторы и участники должны быть честными и объективными.

          Объективности нет ни в музыке, ни в моде, ни в кухне, поймите наконец. Есть только позиции «нравится – не нравится», «формат – не формат», под которые и подгоняется конкурс.

          Включите в себе человеческую позицию. Да, мы не увидим Россию в финале «Евровидения». Вам лично от этого стало хуже? Европейцы вам плюют в лицо? Нет?

          Отношение рядовых иностранцев к обычным россиянам вообще никак не поменялось после этого конкурса. Про оттаптывающихся проукраинских инфузорий умолчим, как о «белом шуме».

          Кто бы что ни говорил, Самойлова выполнила свою главную задачу. Она показала, что инвалиды имеют право на исполнение мечты.

          Юля – наш Салвадор Собрал (у него порок сердца), но с трагическим концом в классической традиции русской литературы.

          Она знала, что ее талант будут обнулять, а ее саму – критиковать и унижать, Самойлова живет с этим всю жизнь. Ей тяжело не поэтому. На публичном фронте ее дозор окончен, но победить спинальную амиотрофию Вердинга-Гоффмана она не сможет. А привлечь внимание к другим талантливым людям с ограниченными возможностями, подарить им веру в себя – ей по силам.

          Другой вопрос, как она переживет этот поток унижений: стресс может ускорить течение болезни, из-за которой ее тело и так отказывает с каждым днем все сильнее.

          Стоит ли изживший и политизированный музыкальный конкурс нервов тех, кто переживает за Юлю? Нужно ли переживать о том, как воспримут это выступление за рубежом?

          Нет.

          Все самое главное она спела в своей песне «I wont break»: «Я не сломаюсь, потому что даже в темноте, даже в самую темную ночь, я могу видеть свет».


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