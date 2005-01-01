Вместе с проукраинскими инфузориями на Самойловой оттопталась и часть россиян

Ситуация вокруг «Евровидения» методично ломала нашу Юлю два года.

Сначала спецслужбы Украины запретили ей въезд на территорию страны из-за того, что девушка пела в «оккупированном» Крыму.

В 2017 году европейские организаторы конкурса лишь номинально вставали на ее сторону, но по факту ничего не сделали для того, чтобы Самойлова смогла представить Россию на песенном конкурсе наравне с другими. В итоге она готовилась, но не поехала в Киев.

В этом году попасть в финал тоже не получилось: в Сети и СМИ винят ее хрупкое здоровье, ушные мониторы, волнение, политическую обстановку. Причин может быть миллион, но факт остается фактом. России в финале «Евровидения-2018» не будет.

Это очень задело пользователей соцсетей, которые пишут в Instagram Самойловой тонны оскорблений. Мол, «ты нас опозорила, ты должна была дома сидеть, раз не готова представлять страну, куда смотрели организаторы, таким как ты – не место на подобных мероприятиях».

Организаторы конкурса из России встали на сторону Юлии, когда в 2017 году возник вопрос, кого отправлять на «Евровидение».

Они заявили, что решение остается в силе, ничего не поменяется, и в 2018 году именно она будет представлять Россию на главном песенном конкурсе Европы.

Как по мне, организаторам было гораздо важнее донести до наших граждан тезис «своих не сдаем», чем пытаться угодить тем, кто наплевал на все правила и объективность.

Особо достойна внимания реакция отдельной части россиян.

Если бы в 2017 году победивший в конкурсе португалец Салвадор Собрал упал в обморок в середине песни – хейтеры, оттаптывающиеся сегодня на Самойловой, его пожалели. Бородатая Кончита Вурст у них – красавица, Lordi – бруталы, а Полина Гагарина – старее Бурановских бабушек, да и Билан уже не так высоко прыгает, как раньше.

При этом они требуют, говорят и пишут о том, что организаторы и участники должны быть честными и объективными.

Объективности нет ни в музыке, ни в моде, ни в кухне, поймите наконец. Есть только позиции «нравится – не нравится», «формат – не формат», под которые и подгоняется конкурс.

Включите в себе человеческую позицию. Да, мы не увидим Россию в финале «Евровидения». Вам лично от этого стало хуже? Европейцы вам плюют в лицо? Нет?

Отношение рядовых иностранцев к обычным россиянам вообще никак не поменялось после этого конкурса. Про оттаптывающихся проукраинских инфузорий умолчим, как о «белом шуме».

Кто бы что ни говорил, Самойлова выполнила свою главную задачу. Она показала, что инвалиды имеют право на исполнение мечты.

Юля – наш Салвадор Собрал (у него порок сердца), но с трагическим концом в классической традиции русской литературы.

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Она знала, что ее талант будут обнулять, а ее саму – критиковать и унижать, Самойлова живет с этим всю жизнь. Ей тяжело не поэтому. На публичном фронте ее дозор окончен, но победить спинальную амиотрофию Вердинга-Гоффмана она не сможет. А привлечь внимание к другим талантливым людям с ограниченными возможностями, подарить им веру в себя – ей по силам.

Другой вопрос, как она переживет этот поток унижений: стресс может ускорить течение болезни, из-за которой ее тело и так отказывает с каждым днем все сильнее.

Стоит ли изживший и политизированный музыкальный конкурс нервов тех, кто переживает за Юлю? Нужно ли переживать о том, как воспримут это выступление за рубежом?

Нет.

Все самое главное она спела в своей песне «I wont break»: «Я не сломаюсь, потому что даже в темноте, даже в самую темную ночь, я могу видеть свет».