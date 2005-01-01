Почему швейцарский журналист не нашел русских красавиц

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19 июня, вторник  |  Последнее обновление — 18:10  |  vz.ru
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Почему Россия скидывает американские облигации

России разонравились гособлигации СШАФото: US Department of the Treasury
Центробанк России совершил поистине беспрецедентный шаг. «Такого резкого снижения вложений в гособлигации США не было за все время наших вложений», – говорят аналитики. Одни эксперты утверждают, что подобный шаг стал прямым политическим ответом Москвы на введенные Вашингтоном санкции. Однако есть и другая, гораздо более прагматичная и выгодная для нашей страны версия. Подробности...
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Почему Путин предпочел Лукашенко футболу

Александр Лукашенко уже посмотрел один матч чемпионата вместе с Путиным и МедведевымФото: Алексей Дружинин//ТАСС
Во вторник вечером в Санкт-Петербурге играют футбольные сборные России и Египта, но на матче не будет Владимира Путина. Президент еще утром вторника улетит в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Почему заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии для Владимира Путина важнее принципиального матча? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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Хуситы проиграли важный бой, но остались «крепким орешком»

Главное преимущество хуситов перед саудовцами заключается в том, что они воюют у себя домаФото: Fawaz Salman/Reuters
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией со второй попытки взяла штурмом аэропорт в йеменском городе Ходейда. Однако главная цель – одноименный порт на Красном море – пока остается под контролем хуситов. В Эр-Рияде уверены, что взятие порта лишит хуситов иранского оружия. Является ли нынешний успех арабов переломным и возможно ли еще мирное разрешение конфликта? Подробности...
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Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателяФото: SaudiNT_RU/Global Look Press
Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя? Подробности...
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Почему швейцарский журналист не нашел русских красавиц

Виктория Федотова, журналист
Страшное публичное оскорбление для женщины в России осталось незаметным. Швейцарский журналист, остановившись на время ЧМ-2018 в Тольятти, пожаловался, что в городе немного красивых женщин. Представляете, как парню обидно? Подробности...

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          Виктория Федотова

          Почему швейцарский журналист не нашел русских красавиц

          Виктория Федотова
          журналист
          		 19 июня 2018, 17:10

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          Самое страшное публичное оскорбление для женщины в России осталось незаметным. Швейцарский журналист, остановившись на время ЧМ-2018 в Тольятти, пожаловался, что в городе с населением в 700 тыс. человек немного красивых женщин.

          «Все наслышаны о красоте русских женщин, – отмечает господин Вебер. – Они считаются мерилом для всего мира. Женщинами мечты. Соответственно у меня были ожидания каждый день видеть только красавиц. Но, как вы знаете, есть исключения, подтверждающие правило.

          Тольятти, должно быть, как раз и является таким исключением. Возможно, я еще не был в нужном месте. Может быть, из-за ожидания чемпионата мира просто ношусь туда-сюда с закрытыми глазами», – заявил он.

          Пока в родной Швейцарии журналиста клевали в темечко обвинениями в сексизме и прочих гнусностях, в России на эту статью отреагировали… никак.

          Нет, конечно, главная красавица всея Руси Оксана Федорова сказала свое веское слово, мол, славянки красивые, а Вебер не прав, соцсети, на удивление, тоже смолчали.

          Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

          Один только канал в Twitter лениво попинал журналиста за неказистую внешность, и никаких обвинений больше никто ему не предъявлял. Тем не менее, материал издания Die Südostschweiz был удален, в отличие от разгромной статьи коллеги Вебера, которая превентивно оторвалась на нем за всех русских женщин.

          Говорить о том, что жительницы Европы отличаются от славянок, думаю, не нужно. И дело даже не в комплементарной теории о том, что всех красивых дев в Средневековье пожгла инквизиция.

          Сегодня россиянки (не берем жительниц мегаполисов) только входят во вкус пластики, инста-магазинов и корейской косметики, тогда как европейки во многом в эту красоту уже наигрались и расслабились.

          Посмотрите сами: в Европе пары, где женщина старше партнера – не ужас и повод сунуть голову в духовку как в России, а норма. Отсутствие косметики и каблуков, короткие волосы, удобная одежда – все кричит «принимайте меня такой, какая я есть». Даже на Streetfashionweek мы видим не вычурность с сексуальностью, а удобство, не лишенное шалости (типа туфли с носками).

          Кроме того, в Европе соотношение мужчин и женщин отличается от России, поэтому вопрос с поиском партнера для жизни может не стоять так остро.

          У нас мужчин меньше, чем женщин, и несколько поколений бабушек и матерей вбивали в голову девочкам, что «хоть плохонький, но мой» лучше, чем быть старой девой.

          Российские мужчины привыкли к тому, что даже на самого простенького и никакого найдется симпатичная девчонка, которая «приложит усилия и очарует». Но последовательниц этой теории, во всяком случае, среди моих знакомых, становится все меньше. Они успешны, строят карьеру, не думают о борщах, а приходящая домработница может убрать квартиру, при этом девушки своей женственности не теряют.

          Видимо, швейцарец попался на ту же самую удочку, что и русский мужчина, уверенный, что на него всегда есть спрос. Ведь для Вебера Россия – ряд стереотипов, причем подтверждающихся: медведь на Тверской уже был, в ушанках половина Москвы ходит, значит, и красивые женщины должны встречаться на каждом шагу.

          Вы представляете, как парню было обидно?

          Поэтому добрая русская женщина, живущая в каждой россиянке, может мысленно посочувствовать швейцарцу, похлопать по плечу, налить рюмку водки, и сказать, что он еще встретит свое счастье. 


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